Когда стандарты решают. «Ливерпуль» увез непростую победу со «Стэмфорд Бридж»

Стоит быть начеку, когда «Ливерпуль» готовится выполнять стандарты. Ключевой гол «Ливерпуля» в противостоянии с «Барселоной» в полуфинале ЛЧ прошлого сезона, который забил Дивок Ориги, был результатом смекалистого углового в исполнении Трента Александера-Арнолда. И это напоминало то, как в воскресенье чемпионы Европы обыграли «Челси» на «Стэмфорд Бридж».

Оба гола «Ливерпуля» были забиты в первом тайме, и оба в результате штрафных ударов, которые начинались с пасов пятками, чего оказалось достаточно, чтобы ввести «Челси» в заблуждение.

На 14-й минуте после совещания с капитаном Джорданом Хендерсоном Мохамед Салах пяткой отпасовал под удар Александеру-Арнолду, который великолепным ударом отправил мяч в правый верхний угол ворот.

«Челси» — «Ливерпуль» globallookpress.com

Прошло 16 минут, и уже Александер-Арнолд пяткой откатил мяч на Эндрю Робертсона, а тот навесил на голову неприкрытого никем Роберто Фирмино, который отправил мяч в сетку.

Оба фуллбэка «Ливерпуля» столкнулись с непростым началом сезона. Александер-Арнолд подвергался критике за свою работу на оборону, а Робертсон получил много гневных комментариев в Twitter за то, что «привез» пенальти в ворота «красных» в матче против «Наполи» в Лиге чемпионов. Ему даже пришлось временно деактивировать свой аккаунт.

Но воскресная поездка в Лондон больше была похожа на то, каких высот фланговые защитники «Ливерпуля» достигали в прошлом сезоне. Робертсон и Александер-Арнольд внесли важнейший вклад на обоих сторонах поля.

«Челси» — «Ливерпуль» globallookpress.com

Гол Александера-Арнолда стал для него первым с прошлого ноября, когда он забил «Уотфорду» со штрафного (его навес в матче с «Бернли», после которого мяч оказался в сетке, был записан как автогол Криса Вуда). Робертсон выдал привычное для себя число опасных подач слева.

В конце матча «Ливерпулю» пришлось удерживать добытое преимущество после вселившего в «Челси» надежду гола Н'Голо Канте, который из-за травмы лодыжки не играл с 18 августа. Французский полузащитник приблизился к штрафной и блестяще пробил под штангу.

В текущем сезоне «Ливерпулю» удалось сохранить свои ворота сухими только в одном из девяти матчей во всех турнирах. И «Челси» был близок к тому, чтобы сравнять счет в концовке. После передач слева от Маркоса Алонсо Миши Батшуайи пробил головой рядом со штангой, а Мэйсон Маунт нанес удар выше ворот.

В первом тайме все было по-другому. «Челси» лишь пару раз припугнул «Ливерпуль». Гол Сесара Аспиликуэты из офсайда был отменен VAR, а Тэмми Абрахам не реализовал выход один на один.

«Ливерпуль» одержал пятнадцатую подряд победу в АПЛ и вернул себе 5 очков преимущества над «Манчестер Сити». «Красные» стали первой командой в истории высшего английского дивизиона, которой удалось выиграть шесть матчей на старте чемпионата в двух сезонах кряду.

Более показательной статистикой однако является то, что эта команда Юргена Клоппа лишь во второй раз в тринадцати случаях обыграла команду из «Большой шестерки» АПЛ на выезде. В прошлом сезоне «Ливерпуль» сыграл вничью на «Стэмфорд Бридж», вничью на «Эмирейтс» и на «Олд Траффорд», а также проиграл «Сити». Так что это конкретное испытание Клопп наверняка был рад пройти с тремя очками в кармане.

Игроки «Ливерпуля» globallookpress.com

«Трудно играть на "Стэмфорд Бридж", это большое испытание. Ребята сражались изо всех сил. Не думаю, что есть другой способ играть здесь», — сказал Клопп после матча.

Проблемы в обороне продолжают преследовать оппонента Клоппа Фрэнка Лэмпарда. В семи матчах сезона команде еще ни разу не удалось сохранить свои ворота сухими. «Челси» пропустил в АПЛ уже 13 голов, и только команды из нижней части таблицы «Норвич» и «Уотфорд» пропустили больше.

Травмы Эмерсона и Андреаса Кристенсена, которые они получили в первом тайме, уж точно не помогут решить эту проблему. Эмерсон усугубил травму бедра, а Кристенсен получил травму колена до того, как его неуверенная игра помогла «Ливерпулю» забить два мяча.

Его неуклюжий фол на Садио Мане привел к штрафному, с которого отличился Александер-Арнолд, а затем Кристенсен наблюдал за тем, как Фирмино забивает головой, располагаясь между ним и Маркосом Алонсо.

«Детали решают все. Мы проиграли матч из-за удара головой Фирмино. У него не должно было быть возможности свободно наносить удар из пределов вратарской», — сказал Лэмпард.

Фрэнк Лэмпард globallookpress.com

Тем не менее, главный тренер «Челси» был воодушевлен игрой своей команды во втором тайме и похвалил 21-летнего центрального защитника Фикайо Томори за манеру, в которой ему удавалось сдерживать Салаха.

Лэмпард по-прежнему не может одержать первую домашнюю победу. Однако у него нет чувства, что качество игры его команды справедливо отображает ее текущую позицию в турнирной таблице (одиннадцатая). В этом плане он лишь с завистью может смотреть на «Ливерпуль».

«Мы должны стремиться к уровню "Ливерпуля". Они приезжают сюда, и, возможно, играют не лучше всех, но все равно побеждают», — резюмировал Лэмпард. 0