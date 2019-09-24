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    «МЮ» пресытился доходами. Клуб забыл обо всем, кроме денежных знаков

    «Манчестер Юнайтед» продолжает зарабатывать деньги, несмотря на глубокий кризис последних лет

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    «Манчестер Юнайтед» опубликовал данные о результатах очередного финансового года. Доходы клуба составили 625 миллионов фунтов, что является новым рекордом манкунианцев. Автор ESPN Марк Огден объяснил, почему стабильная финансовая ситуация — не заслуга нынешних руководителей клуба.

    Cнова на вершине

    Привыкший называть себя «крупнейший в мире футбольный клуб» в очередной раз оказался на вершине по сравнению с другими клубами АПЛ, если мы говорим о зарабатывании денег. Проблема лишь в том, что хорошие новости на этом заканчиваются. На поле под руководством Уле Гуннара Сульшера результаты разочаровывают. Отставание от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» просто катастрофическое.

    Согласно последним данным, годовой оборот «Сити» составил 581 миллион фунтов, а «Ливерпуля» — 455 миллионов. Даже год назад «Юнайтед» опередил обоих, когда доход клуба составил 590 миллионов фунтов.

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    • С тех пор, как сэр Алекс Фергюсон вышел на пенсию шесть лет назад, «Юнайтед» преуспел в двух областях: заработок денег и регулярные поражения. Вице-председатель правления клуба Эд Вудворд заявил в мае прошлого года, что «производительность на поле не оказывает существенного влияния на то, что мы можем сделать в коммерческом плане».

    Результаты команды явно не соответствуют финансовому успеху прямо сейчас. Беспокоит ли это Глейзеров — сказать могут только они.

    Вудворд не приведет клуб к успеху

    Эд Вудворд
    manuntd.com

    На недавнем собрании фанаты «МЮ» повторяли, что коммерческая деятельность стимулирует инвестиции и увеличивает возможности клуба, но на первом месте должны быть успехи на поле. Это означает, что Сульшер находится под прицелом, ведь «Юнайтед» все еще не удается бороться за лидерство в Премьер-лиге.

    Поражение от «Вест Хэма» в прошлом туре стало десятым для «МЮ» в последних 19 матчах под руководством норвежского тренера. Однако, если тренер работает, значит он устраивает владельцев и Вудворда. Все вопросы надо адресовать им.

    В рамках своих обязанностей Вудворд должен будет дать свою оценку тренерскому штабу на встрече с инвесторами. Если он сосредоточится только на финансовых результатах, то это будет провал. В обратном случае придется говорить об отставании от «Сити» и «Ливерпуля» и необходимости играть в Лиге Европы.

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    • С тех пор, как Вудворд вступил в должность перед стартом сезона-2013/14, в тандеме с назначением Дэвида Мойеса на пост менеджера, «Юнайтед» финишировал в чемпионате, отставая от чемпиона в среднем на 21,5 очка. Но деньги продолжают капать в карманы владельцам.

    За эти годы руководство уволило трех менеджеров, заключило провальные из-за своей цены сделки по Анхелю Ди Марии, Мемфису Депаю и Алексису Санчесу, а также показало отсутствия серьезной стратегии развития.

    Глейзеры зарабатывают на «МЮ» и не реагируют на провалы

    Глейзеров все устраивает
    Sky Sports

    Когда Моуринью был уволен в декабре прошлого года, в «Юнайтед» говорили о решительном желании нанять технического директора, который помог бы с подбором игроков, но клуб так и не сделал этот шаг.

    Источники сообщили ESPN, что некоторые кандидаты на эту роль просто отказались продолжать переговоры, потому что не захотели постоянно отчитываться непосредственно перед Вудвордом, не имея прямого контакта с владельцами.

    Тем временем Глейзеры хранят молчание по поводу упадка «Юнайтед» на поле. Люди из их окружения говорят, что это хорошие ребята, которым не хватает жесткости, чтобы заставить клуб вновь начать побеждать. Болельщики никогда не поддерживали семью владельцев после поглощения клуба, которое привело к долгу в размере 300 миллионов фунтов.

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    • В октябре прошлого года стало известно, что Глейзеры заработали на клубе более миллиарда фунтов в качестве процентов. Когда ты, фанат «МЮ», знаешь, что шейх Мансур вложил более одного миллиарда фунтов в «Манчестер Сити» за 11 лет, то твои эмоции понять легко. Команды находятся на разных полюсах.

    «Сити» тратил деньги с умом, обновлял стадион «Этихад», а у «Юнайтед» нехватка инвестиций в «Олд Траффорд» привела к протеканию крыши перед стартом манчестерского дерби в прошлом сезоне. Поток воды в итоге обрушился на сиденья.

    Плохие трансферы, старый стадион и многое другое — это и есть символы эпохи Глейзеров и в особенности Эда Вудворда.

    Деньги все еще поступают на счета «Манчестер Юнайтед». И, как признал Вудворд, происходящее на поле на это не влияет. Беда в том, что для Глейзеров на фоне денежных знаков результаты не являются значительной проблемой. 0

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