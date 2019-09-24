Аргумент против VAR, провал «МЮ» и надежды «Челси». Итоги 6-го тура АПЛ

Аргумент против VAR

В сезоне 2019-2020 мы уже достигли точки, когда VAR не обеспечивает соблюдение правил, а эффективно их изменяет, или как минимум искажает их цель. Например, цель офсайда — обеспечить, чтобы атакующий игрок не получил непропорциональное преимущество. Но какое преимущество получил Сон Хын Мин, когда его подмышка оказалась на пару сантиметров впереди последнего защитника «Лестера», и гол «Тоттенхэма» был не засчитан?

Возможно, это более философская точка зрения. Возможно, вы можете утверждать, что офсайд либо есть, либо его нет. Будь то несколько метров или два сантиметра. Но тогда вы должны быть совершенно точно уверены, что можете измерить эти сантиметры. А реальность такова, что вы не можете этого сделать. Частота кадров видеокамер не позволяет абсолютно точно определить, где находятся ключевые игроки эпизода во время передачи. Поэтому решения «на грани» не могут быть оценены точно. По сути это означает, что абсолюта не существует.

«Лестер» — «Тоттенхэм» globallookpress.com

По большей части VAR может работать хорошо и работает хорошо. В этом же матче Айозе Перес явно находился в офсайде, когда гол «Лестера» был отменен. И система сработала эффективно. Но судьбу матчей решают детали, и в такие моменты VAR недостаточно надежен.

На этой неделе аргумент против VAR таков. На следующей неделе будет еще один, а затем еще один. VAR был введен для того, чтобы снизить неопределенность в судействе, но с тем, как дела обстоят сейчас, это лишь увеличивает ее.

«Тоттенхэм» сходит с дистанции?

Маурисио Почеттино не обвинял VAR в поражении «Тоттенхэма» от «Лестера». Отчасти потому что он понимает — тренеры призывали внедрить VAR на протяжении многих лет, и теперь они будут выглядеть довольно глупо, если начнут на него жаловаться. Возможно, Почеттино также понимает, что жалобы на видеоповторы будут выглядеть лишь как попытка отвлечь от реальных проблем «шпор».

Это был уже третий случай за последние четыре игры, когда «шпоры» уступили лидерство в матче. И это была очередная выездная игра, в которой команде не удалось одержать победу. Они не побеждали в АПЛ на выезде с тех пор как в январе обыграли «Фулхэм».

Похоже, что «шпоры» начинают буксовать. В пятницу главный тренер «Тоттенхэма» к тому же сделал любопытное заявление — он не уверен, что состав этого сезона, несмотря на новые подписания, лучше состава прошлого сезона. Лишь проблемы, с которым сталкиваются другие претенденты на попадание в топ-четверку, могут пока что помешать вычеркнуть «Тоттенхэм» из числа кандидатов на путевку в Лигу чемпионов.

Еще один потерянный год для «МЮ»?

Победный гол Маркуса Рэшфорда с пенальти в матче плей-офф Лиги чемпионов против ПСЖ может в итоге оказаться тем моментом славы, которого фанаты «МЮ» никогда не хотели бы. Несколько недель спустя руководство «МЮ» подписало Уле-Гуннара Сульшера на постоянной основе. Случилось бы это, если бы «Ман Юнайтед» тогда вылетел из Лиги чемпионов? В любом случае руководству следовало дождаться лета, прежде чем принимать решение.

Было жалко смотреть на Сульшера во время его послематчевого общения со СМИ, когда он пытался объяснить поражение со счетом 0:2 от «Вест Хэма». Он выглядит как поверженный человек, который пытается карабкаться, чтобы найти ответы на вопросы, которых у него нет, и пытается изо всех сил поддержать свой позитивный настрой.

Поражение от «Вест Хэма» в конечном счете свелось к недостаткам в составе. Но если бы на месте Сульшера был кто-то с большим тренерским опытом, кто-то, кто (вы в этом могли бы быть уверены) точно остался бы в «МЮ» еще на пару лет, можно было бы подумать, что это затмение, после которого наступит рассвет. Однако вместо этого все выглядит так, как будто «МЮ» вновь впустую потратил время. И это клуб, который дрейфует на протяжении уже шести лет.

«Арсенал» — победа есть, но есть ли прогресс?

«Арсенал» в воскресенье одержал победу, которая вызывает больше вопросов. Например, как «канониры» могут столь слабо контролировать игру против недавно поднявшейся в классе команды, как они могут защищаться столь ужасно, чтобы пропустить два гола, как это случилось в матче с «Астон Виллой».

Сезон пока еще только начинается, и «Арсенал» будет в восторге, если в мае по-прежнему будет занимать четвертое место. Но не покидает ощущение, что эта команда под руководством Унаи Эмери просто не прогрессирует.

Унаи Эмери globallookpress.com

«Лестер» успешен и в атаке, и в защите

Джеймс Мэддисон стал главным действующим лицом победы «Лестера» над «шпорами», и это правильно. Но нужно вспомнить и пару других игроков — Джейми Варди в январе исполнится 33 года, но он все еще играет, как будто ему 23. Брендан Роджерс говорил совершенно искренне, когда заявил, что не поменял бы своего форварда на Гарри Кейна.

В защите Чаглар Сеюнджю вновь был великолепен, продемонстрировав, что «Лестер» на самом деле не сильно скучает по Гарри Магуайру. Прошлым летом «Лестер» купил его, ожидая, что на каком-то этапе им понадобится заменить центрального защитника. Теперь этот дальновидный ход приносит свои плоды.

«Ливерпуль» нашел еще один способ побеждать

Мысль о том, что победа при плохой игре является признаком чемпиона, является старым штампом. Обнадеживать «Ливерпуль» должно то, что команда может добывать победы разными способами. Три очка в матче против «Челси» были добыты не благодаря отличному стилю игры, но тем не менее «красные» сохранили преимущество в 5 очков над ближайшим преследователем.

Начиная с марта, «Ливерпуль» выиграл в АПЛ 15 матчей подряд. И несмотря на недавние осечки «Ман Сити», «Ливерпуль» знает, что команде нужно быть плюс-минус идеальной, чтобы свергнуть своих оппонентов с трона в этом сезоне.

Признаки прогресса для «Челси»

Да, «Челси» проиграл «Ливерпулю», но не они первые, не они последние. В любом случае, есть много положительных моментов, которые Фрэнк Лампард может отметить в действиях своей молодой команды. Один из таких моментов — игра Фикайо Томори, который потрясающим образом выглядел в защите и продемонстрировал, что нfряду с Мэйсоном Маунтом и Тэмми Абрахамом он является еще одним продуктом академии «Челси», который имеет все шансы стать будущим первой команды.

Фикайо Томори globallookpress.com

«Челси» все еще не побеждал на своем поле в этом сезоне, а два пропущенных гола явно вызывают озабоченность. Но их игра во втором тайме, когда они прижимали «Ливерпуль» к его воротам, демонстрирует, что этой команды все еще впереди.

Главное везение тура

У защиты «Ливерпуля» было несколько поводов для беспокойства, но главный был в конце матча, когда вышедший на замену Миши Батшуайи получил столько свободного пространства, сколько хотел. Он мог сравнивать счет, но не сделал этого. А «Ливерпуль» получил возможность набрать три очка. Может быть, теперь удача отвернется от них в следующие выходные...

Игрок тура

Рекордсменам по количеству результативных передач за один сезон в АПЛ является Тьерри Анри. В сезоне 2002-2003 он отдал 20 ассистов. У Кевина де Брюйне в текущем сезоне уже 7 передач в семи играх, а его первый ассист в матче против «Уотфорда» был настолько хорош, что, вероятно, его стоило засчитать за два или даже за три.

На дворе еще сентябрь, и с большой долей вероятности мы станем свидетелями одного из величайших сезонов на индивидуальном уровне в исполнении бельгийца.

Кевин де Брюйне globallookpress.com

Против «Сити» лучше играть активно

«Манчестер Сити» настолько хорош, что «Уотфорд» мог записать себе это поражение еще до начала встречи. На «Этихаде» гости выглядели жалко, и это началось еще с того момента, как диктор по стадиону представил стартовые составы.

Многие главные тренеры могут подумать, что пытаться атаковать «Сити» — это самоубийство. Но Кике Санчес Флорес выставил состав без нападающих, а Том Клеверли был их вторым игроком, наиболее ориентированным на атаку. Весь подход «Уотфорда» к игре был невероятно пассивным. И если против такой команды, как «Сити», вы пропускаете уже на 52-й секунде, то изменить мышление команды невозможно.

Есть надежда, что разница в подходе двух последних соперников «Сити» (активная победа «Норвича» и унижение «Уотфорда») убедит тренеров, что не стоит начинать матчи против «горожан» настолько бесхитростно. Даже если вы все равно проиграете со счетом 0:8, то хотя бы покажете, что пытались сыграть в футбол и продемонстрировать, что на поле две команды, а не одна, которой противостоят тренировочные фишки.

Парадоксальная победа «Шеффилд Юнайтед»

Победа «Шеффилд Юнайтед» над «Эвертоном» со счетом 2:0 на выходных стала еще одним свидетельством того, что статистику следует использовать очень осторожно. Крис Уайлдер назвал выступление своей команды в этом матче худшим в сезоне. Они выиграли со счетом 2:0, несмотря на то, что у них было 30% владения мячом и два удара, из которых только один в створ. Футбол порой бывает очень странной игрой. 0