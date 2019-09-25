Возвращение к истокам. FIFA 20 вновь переносит нас на улицу

Основной вывод: FIFA 20 — хорошая игра

Если вам нравились предыдущие издания FIFA, вам понравится и FIFA 20. Такой вот простой вывод. Разработчики подтянули реализм и сделали движения игроков более реалистичными: забавно видеть, как футболисты мчатся с максимальной скоростью по флангу, а затем теряют мяч только потому, что запас их сил истощен, и они больше не способны столь же мастерски контролировать игровой снаряд.

Существует также целый ряд ожидаемых улучшений: обновленные команды, новые формы, всеобъемлющий набор национальных чемпионатов и национальных сборных, а также свежий графический вид игрового меню.

Любите ли вы режим Ultimate Team, создали ли вы карьеру с воображаемым собой, готовитесь ли вы стать виртуальным Жозе Моуринью — FIFA 20 способна вас удовлетворить.

Кроме того, разработчики уделили большое внимание искусственному интеллекту (ИИ). Я почувствовал, что противники больше не покидают свои позиции, позволяя мне выполнять разрезные передачи в свободные зоны. В командах, против которых вы играете, просматривается большая сплоченность и организованность, притом неважно, какой уровень сложности вы выбрали и в каком чемпионате соревнуетесь.

Если вы начнете карьеру тренера, то получите удовольствие от обновленных пресс-конференций и послематчевых опций, которые позволят вам стать зеркальным отражением Роя Ходжсона с его взвешенными и разумными комментариями прессе или же ощутить себя Марсело Бьелсой, постоянно работая над собственным стилем игры.

Моя команда перестала быть уникальной в плане совершения странных трансферов. Также я наслаждаюсь более реалистичными переговорами по поводу покупок и продаж игроков — в игре появились новые настройки, так что вы можете вести беседу не только в офисе, но и в каком-то баре.

Еще один интересный факт: в моем режиме карьеры «Манчестер Юнайтед» продал Поля Погба за 100 миллионов фунтов и сразу же предложил мне 35 миллионов за Шердана Шакири. Я действительно почувствовал, что за всем этим стоит Эд Вудворд. Даже в видеоигре «красные дьяволы» перестали быть компетентными.

Просто играйте в режиме VOLTA

После нескольких лет проб и ошибок компания EA, наконец, внесла значительные изменения в серию. FIFA 20 появилась с режимом VOLTA, который выводит игру на абсолютно новый уровень.

Не поймите меня неправильно: я всегда был верным поклонником всех изданий FIFA, даже когда видел явные недочеты, но в этот раз я провел несколько ночей подряд в новом режиме игры, который заставил меня заново влюбиться в эту цифровую версию футбола.

Режим JOURNEY остался в прошлом. Эта трехлетняя сюжетная сага рассказывала нам об Алексе Хантере, его брате из «Пари Сен-Жермен» Дэнни Уильямсе и его сводной сестре, пытающейся выиграть чемпионат мира (в этом режиме много чего происходит). И вот появился режим VOLTA с гораздо более динамичной и увлекательной историей, командой по уличному футболу, и ее стремлением выиграть мировое первенство.

Здесь есть драма, интриги, конфликты и рабоны. Вы имеет возможность встретить на своем пути настоящих легенд уличного футбола: Эдварда ван Гилса, Рокки Хехакайю, Исси Хитмана и Джейсона «Джейзиньо» Кесаду (найдите их на YouTube) — все они могут стать вашими наставниками или проверить ваши умения в зависимости от прогресса. История в этом режиме довольно заманчива, но она ошеломляет еще больше, когда вы знакомитесь с совершенно новым стилем для виртуального футбола.

Помните FIFA Street? Или даже рекламные ролики Nike 2002 года с Эриком Кантона в роли ведущего, когда игроки проигравших команд были выброшены прямо в море с гигантского корабля? Режим VOLTA похож и на то, и на другое.

Матчи получаются короткими, резкими и скоростными. Они идеально подходят для краткого 10-минутного отвлечения от работы (клянусь перед своими работодателями, что я этим не занимался) или для того, чтобы скоротать чуть больше свободного времени, участвуя в турнирах.

Обычные режимы FIFA кажутся вялыми с их надоедливыми четырехминутными таймами и с матчами 11 на 11 на огромных полях. В режиме VOLTA вы играете в маленьких наэлектризованных «клетках» или же на бетонных площадках, расположенных в Нью-Йорке, Лондоне или Париже.

Матчи пять на пять, четыре на четыре или три на три кажутся уникальными, тем более что можно даже играть без вратарей. Это выглядит прогрессивно и показывает, где люди играют в футбол в наши дни. Также это своеобразная дань уважения мифам, окружающим, например, баскетбольные площадки, такие как «Ракер-парк» или «Венис-бич». Последний послужил сценой для культового фильма «Белые люди не умеют прыгать» (в VOLTA также можно поиграть на «Венис-бич».

В отличие от обычного игрового режима или даже от Ultimate Team, кривая обучения здесь крутая, но быстрая. Просто погрузитесь в игру и начните проходы, ударяя мячом по стенам или своим неуклюжим товарищам по команде, а также находите новые способы забить мяч в маленькие и низкие ворота. Оттачивайте навыки, пока не устраните со своего пути всех соперников.

Нашлось здесь место и для стандартных элементов ролевых видеоигр, вроде накопления монет, открывания предметов, редких вариантов одежды и дерева навыков. Но главная привлекательность — это просто возможность поиграть в футбол так, как раньше вы никогда не играли.

Вершина айсберга

Многих беспокоят рейтинги, поэтому вот краткий обзор лучших в некоторых ключевых категориях, которые должны помочь вам в формировании собственной суперкоманды.

«Шоуботы»: это игроки, которые имеют самый строгий контроль мяча. Используйте их, если ищете оптимальных футболистов в ситуациях один на один. Интересно, что только 49 игроков в почти 17-тысячной базе получили пять звезд. Действительно святая компания.

Рейтинг возглавляет Криштиану Роналду, за которым идут Неймар, его партнер по «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, Поль Погба из «Манчестер Юнайтед» и, что удивительно, Тьяго Алькантара из мюнхенской «Баварии». Завершают топ-10 Анхель Ди Мария, Филиппе Коутиньо, Марсело, Златан Ибрагимович и Рияд Марез. Примечательно, что Лионель Месси не получил пять звезд, несмотря на то, что лидирует по сводным показателям в FIFA 20.

Прогресс за год: в этой группе находятся те, кто получил наибольший скачок рейтинга в FIFA 20 в сравнении с изданием прошлого года. Считайте их теми, кто способен вывести средний клуб на лидерские позиции в мировом футболе.

Левый защитник «Севильи» Серхио Регилон (+13 рейтинговых очков) стал самым прогрессивным в FIFA 20, тогда как вингер дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джейдон Санчо (+12) приблизился к статусу истинной звезды Бундеслиги. Защитник «Айнтрахта» Эван Н'Дика (+12) может стать тем, кто в ближайшее время побьет какой-то трансферный рекорд. Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек, дортмундский дуэт Дан-Аксель Загаду и Якоб Бруун Ларсен, защитник «Лилля» Мехмет Челик, левый защитник «Лиона» Юссуф Коне и будущий вратарь «Баварии» Александр Нубель, выступающий ныне за «Шальке», добавили по 10 баллов к своему рейтингу.

Также есть хорошие новости для фанатов «Манчестер Юнайтед»: Аарон Ван-Биссака получил от EA дополнительные 9 баллов. Если бы то же самое можно было бы сказать и о его партнерах по команде…

Силачи: сильнейшие игроки в FIFA 20, как и следовало ожидать, в основном защитники и нападающие, главным из которых вновь стал Адебайо «Зверь» Акинфенва, который в 2017 году даже выпустил электронную книгу о своем культовом статусе сильнейшего человека в серии FIFA.

В этом году его главными конкурентами были новичок «Астон Виллы» Весли, защитник «Наполи» Калиду Кулибали, форвард «Интера» Ромелу Лукаку и центральный защитник «Баварии» Никлас Зюле.

Жажда скорости: напоследок о самых быстрых игроках в FIFA 20. Соберите их вместе, и вам будет сложно уследить за происходящим на мониторе.

Адама Траоре сохраняет свой рейтинг в 96 баллов наряду с Килианом Мбаппе. Позади них с результатами в 95 баллов расположились: вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане, левый защитник «Толуки» Анибаль Чала, нападающий «Токио» Кэнсукэ Нагаи и Желсон Мартинш из «Монако». 0