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    Восемь признаков болезни под названием Football Manager

    Это больше, чем просто игра, это образ жизни

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    Много лет игра Football Manager захватывает умы миллионов геймеров, заставляя их сходить с ума в стремлении к виртуальной славе в роли футбольного менеджера. Поклонник симулятора футбольного тренера Фрейзер Гилберт в материале для FourFourTwo назвал главные признаки, по которым можно определить настоящего фаната знаменитой игры.
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    Чем больше человек побеждает в FM, чем больше он хочет играть. Чем больше проигрывает, тем активнее стремится все исправить. Неудивительно, что эта игра захватывает в свою паутину очень многих поклонников футбола.

    1. У тебя есть футболка с именем из игры на спине

    Если человек длительное время играет одним менеджером, а затем начинает новую карьеру, то периодически встречает в игре свой старый профиль. Заслуги того менеджера и его характеристики, история работы — все остается в базе данных, а игрок в такие моменты ощущает ностальгию и привязанность к этой придуманной персоне.

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    • Черт возьми, этот профиль все еще верен мне, это моя плоть и кровь! В такой ситуации ты просто обязан обратиться в любимый клуб и заказать себе футболку с фамилией этого менеджера.

    2. Ты следишь за результатами реальной команды, которую тренируешь в игре

    Мы почти ничего не знали о Национальной лиге Англии до того, пока наша «наркомания» не достигла очередных высот. Теперь ты знаешь о сильных и слабых сторонах команды «Брейнтри Таун», а также о самых принципиальных ее соперниках.

    Если твоя команда побеждает в реальной жизни, то ты улыбаешься и в душе гордишься «своими парнями». Если следует поражение, то ты просто думаешь, как было бы круто усилиться нападающим из «Тамворта». Если бы они только прислушались к этому совету!

    3. Люди, не понимающие крутости Football Manager, могут уйти из твоей жизни

    «Разве ты не пробовал перейти на что-то более интересное? Например, FIFA?».

    Эти слова обязательно заставят кровь в твоих жилах кипеть, если ты верен симулятору менеджера. Когда кто-то признается, что не понимает смысла игры, то трудно начинать разговор. Как можно в чем-то убедить, если человек не понимает острых ощущений от управленческой работы?

    Некоторые люди будут выражать неопределенность, но ты сделаешь все возможное, чтобы заставить их попробовать. Скоро они пожалеют, что вообще подняли эту тему, а в твоей голове появятся сомнения в том, что ваша дружба чего-то стоит.

    4. Ты знаешь о футболистах, клубах и сборных, о которых никто ничего не слышал

    Сборная Сальвадора — как родные
    fourfourtwo.com

    Любой футбольный фанат способен разобраться в фамилиях команды, выступающей на элитном уровне. Но требуется определенный уровень, чтобы разбираться в лигах пониже. Ты знаешь некоторых игроков уже много лет, они были под твоим наблюдением еще на молодежном уровне, переходили в твою команду образца сезона-2013 и забивали важные голы в 2019-м году.

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    • Речь не только о футболистах. Football Manager — прекрасный преподаватель географии. Со временем игрок начинает разбираться в регионах и странах, о которых многие люди вообще ничего не слышали. Ангилья? Конечно! Я обыгрывал их сборную со счетом 2:1, когда тренировал Сальвадор.

    5. Ты подробно комментируешь свои матчи

    Стать комментатором легко
    fourfourtwo.com

    Одно дело — критиковать своих игроков с тренерской позиции возле поля, но совершенно другой уровень — комментарии в процессе матча, который якобы транслируется по телевидению. Это выглядит странно, но игрок FM порой становится настоящим ведущим и ярко описывает забитые мячи вслух, подчеркивая каждый эпический момент для огромной (как тебе кажется) аудитории.

    Некоторые впадают в крайности, не включая перемотку, а предпочитая смотреть все 90 минут поединка, комментируя его со своим воображаемым коллегой, отчаянно пытаясь скрыть боль в голосе, если твоя команда уступает.

    6. Ты становишься диджеем

    Может пригодиться

    Football Manager не отличается классной музыкой. Более того, ее в игре нет вообще. Все ограничивается возгласами болельщиков и свистками арбитра. Этого чаще всего более чем достаточно.

    Но есть те, кто пытается добавить атмосферы и доходит до крайностей.

    Перед матчами Лиги чемпионов эти геймеры включают официальный гимн турнира, чтобы поддерживать праздничное настроение, а затем можно найти кричалки фанатов клуба, в котором работаешь. Даже перерыв между таймами можно сделать атмосферным звуками со стадиона.

    7. Ты проводишь мнимые пресс-конференции со своим участием

    Ты ничем не хуже Рафы Бенитеса
    fourfourtwo.com

    Ты проиграл «матч за шесть очков». Далее следует пресс-конференция, которая весьма ограничена в игре, но сила твоего воображения исправляет эту ситуацию. Никакие ограничения тебя не остановят! Пришло время рассказать о причинах фиаско.

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    • Такие пресс-конференции в голове у человека могут проходить, когда он находится в душе, спальне или даже в церкви. Нет необходимости оставаться за ноутбуком, чтобы представить себе разбор полетов с помощниками или что-то в этом роде.

    8. Ты не сможешь уничтожить мое сохранение!

    Ты годами ведешь борьбу с засорением ноутбука какими-то старыми файлами, но сохранение Football Manager никогда не войдет в этот список.

    Более того, сохранение в виде копий лежит на нескольких накопителях, а можно загрузить его еще и в какое-нибудь облако. На всякий случай. Возможно, ты даже дополнительно установил пароль для доступа к этому файлу. В конце концов, осторожности мало не бывает. 0

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