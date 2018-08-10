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    PES 19. Без ЛЧ, но с хорошей графикой

    Уже сейчас можно сделать первые выводы по игре, которая традиционно считается прямым конкурентом FIFA 19.

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    PES 19 — очередной ответ EA Sports
    PES 19 — очередной ответ EA Sports
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    Компания Konami представила демонстрационную версию футбольного симулятора PES 2019 для PC, PlayStation 4 и Xbox One. В демоверсии PES 2019 представлены режимы «Товарищеский матч» и «Быстрый матч», а также возможность совместной игры за одной платформой, два стадиона и двенадцать команд, среди которых «Ливерпуль», «Барселона», сборные Аргентины, Франции и другие. Официальный релиз игры состоится через три недели — 30 августа.
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    Стоит отметить значительный прогресс в графике по сравнению с прошлогодней версией игры. Некоторые игроки очень похожи на свой реальный облик. Газон действительно напоминает футбольное поле, а не просто зеленое покрытие, что также не менее важно в восприятии игрового процесса.

    Игроки похожи на своих реальных прототипов

    Что касается геймплея, то главный вывод — игра не потеряла в скорости, а игроки лучше отзываются на нажатие кнопок на геймпаде. В скорости можно отметить, что был найдет тот баланс, при котором этот аспект не отвлекает во время игры. При этом мяч ведет себя несколько иначе, чем в прошлой версии, а движения на поле выглядят более-менее естественно.

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    • Порадовали и графические вставки перед, во время и после игры. Автор гола и герой встречи после поединка снимает с себя футболку и благодарит трибуны за поддержку, а перед игрой демонстрируется подтрибунный тоннель, в котором стоят игроки. Симулятор получил новый ТВ-попапс, за что отдельный респект.

    Игра получила новые графические вставки

    В то же время в игре появилось куда больше дополнительных движений, особенно в плане техники. Эффект присутствия на стадионе тоже стал качественнее. Эмоциональные крики болельщиков на трибунах стали более яркими и соответствующими происходящему на поле.

    Меню осталось прежним

    Меню получилось в новой версии ничем не примечательным на фоне PES 18 с минимальными графическими изменениями. Конечно, оно не полностью соответствует трендам нынешнего времени, но эта проблема преследует симулятор уже достаточно давно. Стоит отметить, что в товарищеских играх можно выбрать время проведения поединка, погоду, состояние поля и даже высоту травы.

    Меню осталось довольно угловатым

    Отдельно стоит отметить функцию быстрой замены. Игра предлагает пользователю футболистов со скамейки, которые примерно схожи по позиции и игровым характеристикам.

    Что известно перед официальным релизом

    Игра осталась без Лиги чемпионов

    В последнее десятилетие война между FIFA и PES сошла на нет. Технический прогресс и большое количество лицензий позволили EA Sports уйти в отрыв чуть ли не в десять раз.

    Большим ударом для японцев стала потеря лицензии на Лигу чемпионов — это был большой аргумент в пользу PES, но договор с Konami подошел к концу, а продлевать его стороны не стали. Таким образом, главного турнира Европы в игре не будет. В июне стало известно, что право на турнир перешло EA Sports. Это не только сама игра, но еще и появление рекламы симулятора FIFA на реальных еврокубковых матчах. А это уже новый уровень, который не сулит ничего хорошего PES.

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    • Что будет с франшизой дальше — большой вопрос. У игры практически не осталось лицензий, что может привести к закрытию этой истории. Но сейчас рано расстраиваться, а можно даже порадоваться, ведь эксклюзивом игры станет полностью лицензированная РПЛ. Эту информацию еще в мае подтвердил президент лиги Сергей Прядкин. Остается дождаться релиза и оценить турнир и все оформление, которое к нему прилагается. Помимо РПЛ, японский разработчик также договорился с национальными чемпионатами Аргентины, Дании, Португалии, Бельгии, Шотландии и Швейцарии.

    Официальный трейлер РПЛ

    Также известно, что в игре появятся новые легенды. Их будет максимально много. Дэвид Бекхэм и Ромарио будут доступно эксклюзивно. Будут и другие: например, Недвед, Кройфф, Мальдини, Гуллит, Карлос, Кафу, Марадона. Но все это, как и режим дивизионов, мы сможем оценить уже в полной версии игры. 0

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