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    FIFA-19: топ-5 особенностей

    Новые черты «лица» продолжения известного футбольного симулятора

    FIFA 18
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    Неймар. Кадр из игры
    Неймар. Кадр из игры
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    Совсем недавно американская компания EA презентовала продолжение своего футбольного детища FIFA. Делимся впечатлениями после хардкорного четырехчасового теста FIFA 19.
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    Сразу оговорим: пока никаких босых футболистов, кривой штрафной площади и провалов под поле нет. Однако это не удивительно — все «бока» вылезут после официального выпуска симулятора 28 сентября.

    Лига чемпионов везде

    Кадр из игры
    Expert Reviews

    Да, она снова с нами. Самый престижный клубный евротурнир теперь интегрирован во все режимы нового симулятора.

    Надо сказать, получилось довольно неплохо. Предматчевые сцены выхода игроков на поле, построение для командного фото, камеры — все это выглядит ярко и реалистично.

    В англоязычной версии эта часть сопровождается бодрым комментарием журналиста «BT Sport» Дерека Рея. Причем в турнире Лиги чемпионов можно все подстроить под себя: команду и режим. ЛЧ играть в карьерном моде или Ultimate Team.

    Важность первого касания

    Кадр из игры
    fourfourtwo.com

    Тренер любой детской академии всегда настаивает на этом моменте — от первого касания каждого футболиста зависит успех всей игры.

    В EA сильно заморочились над этим и придумали новую систему активного касания. Разработчики заявляют, что это нововведение «полностью меняет способ приема мяча и его обработки».

    Новые возможности FIFA 19

    Это заметно, но этому нужно сперва поучиться. Все дело в добавлении скрытого касания и новой анимации. На практике это значит, что теперь игрок может подсекать себе мяч для удара с лета и выполнять прием в стиле Неймара.

    P.S. Последнее получится далеко не у всех футболистов. Не все ведь стоят 222 миллиона…

    Борьба на массе

    Кадр из игры
    robinspost.com

    Теперь в единоборствах решающее значение будут иметь индивидуальные показатели игрока и реакция пользователя. Сильные форварды или защитники теперь не могут отлететь от мяча, и Вам нужно проявить терпение, прежде чем Компани выцарапает мяч у Лукаку.

    Внешний вид конкретного единоборства теперь стал реалистичнее. Иногда даже Вы сами можете почувствовать боль от тайного удара локтем в ребро.

    Не думай о моментах свысока

    Кадр из игры
    ninten-switch.com

    Если борьба и динамика может понравится и любителям просто поиграть, и профессиональным геймерам, то новый способ нанесения ударов может вызвать сложности у первых и недовольство у вторых.

    Разработчики Electronic Arts поставили себе задачу увеличить контроль над точностью каждого удара. Поставили — сделали. Теперь можно самому выбирать момент, когда «разрядить пушку».

    Практически при любом положении мяча можно приказать игроку ударить по воротам. Нужно только нажать кнопку удара дважды. При этом чем дольше удерживать второе нажатие кнопки, тем больше силы (и дуги) прикладывает футболист.

    Поэтому даем Вам маленький лайфхак — для 25-метровых штрафных не стоит выбирать Фернандиньо или Ндиди. Остановите свой выбор на игроках, вроде Де Брёйне или Азара.

    Управляемые корнеры

    Кадр из игры
    fourfourtwo.com

    И тут Вы вскрикнете: «Уррраа!» Это случилось — теперь можно самому определять, сколько человек подтянутся к штрафной во время углового.

    Сделать это можно путем изменения соответствующего пункта в тактическом меню. Там же можно указать и другие параметры: глубины и ширину атаки, ее стиль и варианты передач. Все настройки имеют четыре уровня.

    Правда, есть и некоторые ограничения — максимально можно «отрядить» в штрафную соперника пять игроков. 0

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