В Red Bull попытались понять, каким образом Rockstar Games удалось создать шедевр, задающий новые ориентиры для целого жанра и расширяющий границы возможностей видеоигр.

В первые недели Grand Theft Auto VI уже бьет рекорды: крупнейший релиз в истории индустрии развлечений удостоился практически единодушного признания, получив близкие к идеальным оценки от критиков и став центральным событием современной массовой культуры. И на то есть веские причины.

Rockstar Games удалось поднять планку качества игр с открытым миром на совершенно новый уровень, объединив невероятную визуальную детализацию с окружением, которое ощущается живым и чутко реагирует на происходящее, как никогда прежде.

GTA 6 задает новый стандарт визуального качества

Видеоигры с великолепной графикой перестают быть редкостью, однако лишь малый процент проектов сопоставимого масштаба способен продемонстрировать тот уровень визуальной достоверности, которого удалось достичь в Grand Theft Auto VI.

От мельчайших деталей внешности персонажей и автомобилей до живописных морских закатов в лучших традициях Майами — игра постоянно находит повод ненадолго остановиться и полюбоваться происходящим на экране.

GTA 6 Rockstar

Во время постановочных сцен можно разглядеть отдельные волоски на предплечьях Джейсона, на лестничной клетке многоквартирного дома — осыпающуюся штукатурку, а разнообразие типов волос и причесок поражает фотореалистичной проработкой.

Причем впечатление производят далеко не только масштабные кинематографичные эпизоды. Даже самые непримечательные уголки Леониды изобилуют деталями.

Как NPC в GTA 6 вдыхают жизнь в открытый мир

По сравнению с GTA 5 новая Grand Theft Auto сделала огромный шаг вперед в плане достоверности и обжитости игрового мира.

Даже во время обычной поездки по Леониде трудно не заметить, насколько оживленно выглядят улицы: одни спешат на работу, другие заняты повседневными делами. На тротуарах собираются небольшие компании, люди беседуют или проводят время у входов в магазины, попутно обсуждая прохожих.

Возникает по-настоящему убедительное ощущение, что этот мир продолжает жить своей жизнью вне зависимости от присутствия в нем игрока.

Заметно разнообразнее стали модели персонажей, благодаря чему вероятность дважды встретить одного и того же прохожего существенно снизилась. У местных жителей хватает и собственных житейских неприятностей: у одних ломаются автомобили, другие застревают в грязи, а кого-то и вовсе выворачивает наизнанку у входа в бар после обильных возлияний.

Именно такие на первый взгляд незначительные эпизоды позволяют воспринимать обитателей Леониды не как часть окружающих декораций, а как настоящих людей, занятых своими повседневными заботами.

В GTA 6 предусмотрено более тысячи динамических событий в открытом мире

Одно из самых ярких впечатлений от пребывания в мире GTA 6 связано с тем, насколько динамичной жизнью он живет.

Разработчики предусмотрели более тысячи различных событий, среди которых встречаются и уникальные ситуации, дальнейшее развитие которых зависит от степени вовлеченности игрока.

Например, брошенный посреди ночи на обочине автомобиль может вызвать вполне естественное любопытство, а попытка выяснить обстоятельства случившегося — обернуться целой чередой причудливых и удивительных происшествий.

GTA 6 Rockstar

GTA 6 щедро вознаграждает тех, кто не торопится и внимательно изучает окружающий мир. Будь то объявление о пропавшем человеке на информационной доске мотеля или лихорадочные поиски места крушения дымящегося самолета, который прямо во время поездки стремительно падает с небес, — игра постоянно подбрасывает очередной повод отвлечься от текущей задачи.

Даже самая обыкновенная поездка к месту начала очередной миссии запросто может перерасти в совершенно самостоятельное приключение. Именно поэтому в Леониде так легко потерять счет времени, часами предаваясь исследованию ее просторов.

Мир GTA 6 чутко реагирует на действия игрока

Во многих играх с открытым миром поступки игрока редко влекут за собой ощутимые последствия, если не считать отдельных решений, способных повлиять на развитие основного сюжета или побочного задания.

В Grand Theft Auto VI придерживаются совершенно иного подхода: даже самые незначительные на первый взгляд действия способны вызвать ответную реакцию со стороны окружающего мира и его обитателей.

Стоит случайно протаранить чужой автомобиль, водитель которого и без того переживает не самый удачный день, как обычное дорожное происшествие может перерасти в настоящую погоню.

Разъяренный автомобилист примется преследовать обидчика по улице, осыпая его отборной бранью, а в порыве гнева может еще и протаранить заднюю часть его машины, решив таким образом свести счеты.

Неудачная парковка тоже рискует обернуться неприятным сюрпризом: вплотную к автомобилю могут подкатить тележку из супермаркета, а порой рядом с машиной и вовсе обнаружится парочка персонажей, один из которых справляет на нее нужду, пока второй снимает происходящее на камеру.

Подобная отзывчивость игрового мира нашла отражение и в системах розыска и полицейского внимания. Теперь недостаточно просто оторваться от преследующих патрулей. Сотрудники полиции будут составлять своего рода досье на подозреваемого, фиксируя особенности его внешности и одежды, приметы автомобиля, на котором он скрылся, наличие оружия на виду, показания свидетелей и сведения о возможном сообщнике.

Все эти детали способны повысить степень полицейского внимания в конкретном регионе, в результате чего правоохранительные органы начнут активно разыскивать подозреваемого.

Если не позаботиться о смене внешнего облика или вновь появиться в этом районе за рулем того же автомобиля, велик риск быть опознанным и снова оказаться в центре полицейской погони.

Как внимание к деталям в GTA 6 усиливает погружение в игровой мир

Помимо фундаментальных особенностей, благодаря которым Grand Theft Auto VI стала революционной игрой с открытым миром, немаловажную роль играет и огромное количество мелочей, в совокупности создающих не менее впечатляющий эффект.

Заметно увеличилось число зданий, доступных для посещения и исследования, интерьеры магазинов изобилуют деталями, а каждый регион отличается собственным культурным колоритом и природным окружением.

Куда естественнее ведут себя и представители местной фауны: мелкие рептилии проворно перебегают дорогу, дикие кабаны бросаются в атаку при виде человека, а аллигаторы терпеливо выжидают удобного момента, чтобы напасть на того, кто неосторожно к ним приблизился.

Разработчики продумали даже самые обыденные действия. После небольшого перекуса или выпитой бутылки пива можно самостоятельно решить, выбросить мусор прямо на землю или донести его до ближайшей урны.

GTA 6 Rockstar

Предусмотрена возможность взаимодействовать с домашними животными, а регулярное посещение тренажерного зала и физические упражнения отражаются на количестве жировых отложений, мышечной массе и внешнем облике Джейсона и Лусии.

При желании можно даже бесконечно листать ленту социальных сетей, в которых на удивление достоверно воссоздана современная культура интернет-мемов.

Казалось бы, оставить гидроцикл у самой кромки воды на пляже, чтобы после совершения преступления быстро скрыться с места происшествия, — весьма предусмотрительное решение. Главное — не слишком задерживаться, иначе за это время может начаться отлив, и подготовленное для побега транспортное средство попросту окажется на песке.

Все это в совокупности превращает GTA 6 в игру, позволяющую на время забыть о заботах реальной жизни и просто раствориться в ее мире. Здесь можно выстроить собственный распорядок дня, экспериментировать и раз за разом испытывать границы дозволенного. Вот только не стоит удивляться, если в какой-то момент сама игра решит дать отпор.