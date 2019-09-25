Кубок России. «Зенит» одолел «Енисей», ЦСКА играет с «Аланией», «Спартак» против «КамазА»

«Луч» — «Динамо» 1:0
В матче 1/16 финала Кубка России московское «Динамо» ездило в гости к «Лучу». «Бело-голубые» не смогли пройти дальше, поскольку пропустили в дебюте игры и затем не забили в ответ.
Первый и единственный мяч в поединке был забит на 20 минуте. Автором результативного удара стал Кирилл Марущак. Это его первый мяч в данном турнире нынешнего розыгрыша.
СКА-Хабаровск — «Ахмат» 2:2 (2:4 по пен)
В рамках 1/16 финала Кубка России «Ахмат» приехал в Хабаровск на матч с клубом СКА. В основное время выяснить победителя не удалось, поэтому судьи назначили дополнительное время и серию пенальти.
Счет был открыт благодаря голу Бериши на 76 минуте встречи. Однако этот результат клубу из Грозного удержать не удалось, и на 82 минуте арбитр назначил пенальти в его ворота. Таким образом, Кацаев использовал шанс, спасши свою команду от поражения.
В дополнительное время уже хозяева вышли вперед. На 101 минуте был зафиксирован автогол Нижича. Спустя 10 минут после этого события Митришев смог установить былое равновесия, тем самым переведя матч в серию пенальти.
В серии 11-метровых ударов «Ахмат» добыл победу со счетом 2:4.
«Томь» — «Тамбов» 4:0
«Томь» нанесла крупное поражение «Тамбову» в домашнем матче 1/16 финала Кубка России.
Встреча, которая прошла на стадионе «Труд», завершилась со счетом 4:0.
Хозяева вышли вперед на 28-й минуте, когда гол забил Ислам Тлупов. Спустя восемь минут томская команда удвоила свое преимущество усилиями Дениса Талалая.
На 64-й минуте дело до разгрома довел Дмитрий Сасин. Победную точку еще через десять минут поставил Максим Казанков, реализовавший пенальти.
Следующим соперником «Томи» станет победитель пары «Енисей» — «Зенит».
«Енисей» — «Зенит» 1:2
В рамках 1/16 финала Кубка России «Зенит» в Красноярске одержал победу над «Енисеем» — 2:1.
Хозяева открыли счет на 14-й минуте, когда Константин Савичев получил передачу на правом фланге и неожиданно пробил по воротам, забросив мяч за шиворот Михаилу Кержакову.
«Сине-бело-голубые» отыгрались на 58-й минуте благодаря пенальти, который реализовал Алексей Сутормин.
Еще через пять минут питерцы получили минимальный перевес. Олег Шатов с левого фланга сделал передачу в центр штрафной, Роберт Мак первым касанием мяч обработал, а со второго без помех пробил точно в цель.
За выход в четвертьфинал «Зенит» поспорит с «Томью».
«Алания» — ЦСКА
25 сентября 18:00 мск
«Чайка» — «Уфа»
25 сентября 18:00 мск
«КамАЗ» — «Спартак»
25 сентября 18:30 мск
«Мордовия» — «Ростов»
25 сентября 18:30 мск
«Шинник» — «Сочи»
25 сентября 18:30 мск
«Нижний Новгород» — «Краснодар»
25 сентября 19:00 мск
«Факел» — «Арсенал»
25 сентября 19:00 мск
«Химки» — «Рубин»
25 сентября 19:00 мск
«Черноморец» — «Урал»
25 сентября 19:00 мск
«Чертаново» — «Оренбург»
25 сентября 19:00 мск
«Торпедо» — «Крылья Советов»
25 сентября 19:30 мск