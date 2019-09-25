Кубок России. «Зенит» одолел «Енисей», ЦСКА играет с «Аланией», «Спартак» против «КамазА»

25 сентября состоятся поединки 1/16 финала Кубка России.

«Луч» — «Динамо» 1:0

В матче 1/16 финала Кубка России московское «Динамо» ездило в гости к «Лучу». «Бело-голубые» не смогли пройти дальше, поскольку пропустили в дебюте игры и затем не забили в ответ.

Первый и единственный мяч в поединке был забит на 20 минуте. Автором результативного удара стал Кирилл Марущак. Это его первый мяч в данном турнире нынешнего розыгрыша.

СКА-Хабаровск — «Ахмат» 2:2 (2:4 по пен)

В рамках 1/16 финала Кубка России «Ахмат» приехал в Хабаровск на матч с клубом СКА. В основное время выяснить победителя не удалось, поэтому судьи назначили дополнительное время и серию пенальти.

Счет был открыт благодаря голу Бериши на 76 минуте встречи. Однако этот результат клубу из Грозного удержать не удалось, и на 82 минуте арбитр назначил пенальти в его ворота. Таким образом, Кацаев использовал шанс, спасши свою команду от поражения.

В дополнительное время уже хозяева вышли вперед. На 101 минуте был зафиксирован автогол Нижича. Спустя 10 минут после этого события Митришев смог установить былое равновесия, тем самым переведя матч в серию пенальти.

В серии 11-метровых ударов «Ахмат» добыл победу со счетом 2:4.

«Томь» — «Тамбов» 4:0

«Томь» нанесла крупное поражение «Тамбову» в домашнем матче 1/16 финала Кубка России.

Встреча, которая прошла на стадионе «Труд», завершилась со счетом 4:0.

Хозяева вышли вперед на 28-й минуте, когда гол забил Ислам Тлупов. Спустя восемь минут томская команда удвоила свое преимущество усилиями Дениса Талалая.

На 64-й минуте дело до разгрома довел Дмитрий Сасин. Победную точку еще через десять минут поставил Максим Казанков, реализовавший пенальти.

Кубок России. 1/16 финала «Томь» (Томск) — «Тамбов» — 4:0 (2:0) Голы: Тлупов, 28 (1:0). Талалай, 36 (2:0). Сасин, 63 (3:0). Казанков, 74 — с пенальти (4:0)«Томь»: Сиукаев, Эдиев, Горбатюк, Каленкович (Пенчиков, 80), Шурыгин, Шалаев, Калинский, Сасин (Казанков, 68), Талалай (Житнев, 80), Плетнев, Тлупов«Тамбов»: Сугробов, Рыбин, Осипенко, Грицаенко, Кулик, Килин (Чернышов, 46), Чуперка, Муниру (Карасев, 75), Мохаммед (Бенито, 46), Мамтов, АппаевПредупреждения: Мамтов, 27. Кулик, 41. Каленкович, 61. Тлупов, 67. Рыбин, 70

Следующим соперником «Томи» станет победитель пары «Енисей» — «Зенит».

«Енисей» — «Зенит» 1:2

В рамках 1/16 финала Кубка России «Зенит» в Красноярске одержал победу над «Енисеем» — 2:1.

Хозяева открыли счет на 14-й минуте, когда Константин Савичев получил передачу на правом фланге и неожиданно пробил по воротам, забросив мяч за шиворот Михаилу Кержакову.

«Сине-бело-голубые» отыгрались на 58-й минуте благодаря пенальти, который реализовал Алексей Сутормин.

Еще через пять минут питерцы получили минимальный перевес. Олег Шатов с левого фланга сделал передачу в центр штрафной, Роберт Мак первым касанием мяч обработал, а со второго без помех пробил точно в цель.

Кубок России. 1/16 финала «Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:2 (1:0) Голы: Савичев, 14 (1:0). Сутормин, 58 — с пенальти (1:1). Мак, 64 (1:2)«Енисей»: Филиппов, Мильдзихов, Клещенко, Рожков, Гарбуз (Комков, 77), Савичев, Ланин, Харитонов, Зотов (Е.Иванов, 82), Хубулов (Саркисов, 70), Долгов«Зенит»: Кержаков, Смольников (Мусаев, 60), Маммана, Осорио, Караваев, Шатов (С.А.Иванов, 88), Кузяев, Дуглас Сантос, Краневиттер, Мак (Воробьев, 81), СуторминПредупреждения: Смольников, 23. Долгов, 45. Рожков, 57. Сутормин, 63. Мильдзихов, 74. Зотов, 75

За выход в четвертьфинал «Зенит» поспорит с «Томью».

«Алания» — ЦСКА

25 сентября 18:00 мск

«Чайка» — «Уфа»

25 сентября 18:00 мск

«КамАЗ» — «Спартак»

25 сентября 18:30 мск

«Мордовия» — «Ростов»

25 сентября 18:30 мск

«Шинник» — «Сочи»

25 сентября 18:30 мск

«Нижний Новгород» — «Краснодар»

25 сентября 19:00 мск

«Факел» — «Арсенал»

25 сентября 19:00 мск

«Химки» — «Рубин»

25 сентября 19:00 мск

«Черноморец» — «Урал»

25 сентября 19:00 мск

«Чертаново» — «Оренбург»

25 сентября 19:00 мск

«Торпедо» — «Крылья Советов»

25 сентября 19:30 мск

«Балтика» — «Локомотив»

25 сентября 21:30 мск