«Барселона» потеряла Месси перед новым испытанием

В шестом туре испанской Примеры «Барселона» победила на своем поле «Вильярреал» со счетом 2:1. Приводим самые интересные комментарии в медиа об этой игре.

Вальверде получил передышку от давления

«На старте сезона "Барселона" уже несколько раз теряла очки после двух побед, двух поражений и ничьей из своих первых пяти матчей. Пристальное внимание к Вальверде начало усиливаться, и эта победа в некоторой степени ослабит на него давление. Хозяева были далеко не в лучшем состоянии, но все же сумели победить, хотя их наставник будет понимает, что те должны улучшить игру на фоне новых опасений по поводу физического состояния получившего травму Месси», — отмечает Тимоти Абрахам в отчете Goal.com о матче.

«Касорла управлял игрой для "Вильярреала" в центре поля и увенчал свое выступление потрясающим голом. То, что 34-летний футболист получил теплые аплодисменты от болельщиков соперника после замены в конце поединка, показывает, насколько хорошо он играл. Хотя внимание привлек гол хавбека, нужно говорить и о позиции тер Штегена в этом эпизоде: немец, привыкший к периодам бездействия в домашних играх, был пойман из-за того, что вышел слишком далеко из ворот».

«Барселону» ожидает большее испытание в субботу

«Вальверде просто нужна была любая победа после ужасного поражения в субботу от "Гранады", что подтвердило худший старт "Барсы" в Ла Лиге за 25 лет. В этом смысле работа сделана, но настоящее испытание теперь будет против "Хетафе" в субботу: это на выезде, клуб команда не выиграла в четырех матчах этого сезона. Между тем, возвращение в строй после травмы Дембеле добавило энергии в обескровленный состав и больше опций в атаке, в то время, как еще одно энергичное выступление выдал Фати, а Гризманн отметился долгожданным голом», — отмечает в материале ESPN Сэм Марсден.

«Месси впервые в этом сезоне появился в основе после повреждения, но не сыграл во второй половине, поскольку его заменили в качестве меры предосторожности — теперь клуб надеется, что его проблемы несерьезны. Кроме того, хозяева не сумели снова сыграть "на ноль" — это уже шестой матч в Примере с пропущенными мячами. Вальверде впервые сыграл с трио Гризманн — Месси — Суарес в нападении, и это обеспечило 2:0 к 15-й минуте, тогда как выход де Йонга на замену привнес спокойствие, а Фати — искру в атаке».

Фати помог «Барселоне» удержать победу

«Игра на "Камп Ноу" оставила нас с немного скучным результатом: победа со счетом 2:1 в пользу хозяев и тот исход, который был бы проигнорирован, если бы не оставил некоторые явные проблемы. Она оставила нас с травмой Месси, которая должна тревожить фанатов "Барселоны", с Суаресом, который уходил на замену под какофонию свистков и аплодисментов, с возвращением Дембеле, о выступлении которого нечего написать. И опять-таки, она оставила на с Фати, который отметился яркими моментами в игре», — пишет в своей колонке главный редактор AS Альфредо Реланьо.

«Следует также упомянуть о Де Йонге, которому удалось добиться на поле спокойствия и контроля, когда он появился на поле. Однако именно резкие проходы Фати подняли настроение на трибунах и изменили настроение всей команды, позволив команде показать игру. Юноша не записал в свой актив результативных действий, но заставил левантийцев сменить тактику и выйти из зоны своего комфорта, в которой они устраивались по мере улучшения своей игры».

Месси проводит худший старт сезона в карьере

«Лионель Месси выдает худшее начало сезона в своей карьере не из-за своих выступлений на поле, а из-за отсутствия участия вследствие травмы. Капитан "Барселоны" был готов играть всего девять дней в течение все текущей кампании и пропустил практически все предсезонные матчи. Он вернулся на поле против "Боруссии" Дортмунд в Лиге чемпионов, проведя вне поля 42 дня», — отмечает на страницах Marca Кармен Торрес.

«Тем не менее, несмотря на то, что это худшее начало сезона в его карьере, форвард получал и более серьезные травмы. Сломанный палец ноги во время кампании 2006/07 стоил ему 87 дней в лазарете, тогда как в сезонах 2005/2006, 2013/14 и 2015/16 он пропустил более 50 дней. Это его попадание в лазарет означает, что нам придется ждать дольше, прежде чем мы увидим трио Месси-Суарес-Гризманн вместе на поле». 0