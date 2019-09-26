РПЛ сдает позиции. У Кубка России будет новый победитель

«Химки» взяли реванш у «Рубина»
Автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев считает, что казанский клуб подвела недооценка соперника, что обернулось крупным поражением от «Химок» (0:3).
«Казанцы снова отличились в плане пиара, перед матчем разместив обработанные очень популярным сейчас мобильным приложением фотографии своих футболистов. Как выяснилось, под началом Романа Шаронова выступают двойники Хамеса Родригеса, Криштиану Роналду, Руни и Мхитаряна.
Но, видимо, это сходство слишком отдаленное, потому что "Химки" шансов гостям не оставили, взяв реванш за прошлогодний проигрыш в 1/8 финала. Там настрой был максимально серьезный, и взявшей курс на премьер-лигу подмосковной команде нет никакой разницы, кого громить.
Аутсайдера своего дивизиона "Факел" или пока еще середняка РПЛ. Два раза подряд по 3:0 — лучшая характеристика работы Андрея Талалаева. А нынешнее состояние "Рубина" то же идеальной характеризуют цифры. Пять поражений подряд и с суммарной разностью мячей 2:15».
«Динамо» вылетело при спорном судействе
Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Александр Макаров считает, что несмотря на спорное судейство во Владивостоке, «Динамо» нужно винить лишь себя за минимальное поражение от «Луча».
«Полностью растворился на поле многомиллионный трансфер бело-голубых Филипп, а Грулев только и делал, что терял мяч. "Луч" выглядел лучше, почти все его атаки доводились до ударов по воротам "Динамо". Особенно выделялся экс-динамовец Катрич, демонстрировавший свою технику.
Несмотря на это, москвичи могли сравнять счет еще в первом тайме. Но судья из Благовещенска Антон Анопа отказался ставить пенальти за фол Пономаренко. Повторы, а трансляция матча велась на Youtube-канале бело-голубых, показали, что, прими рефери решение в пользу гостей, никто бы особо не стал спорить.
Уже в самой концовке динамовцы снова обрушили свой гнев на Анопу, когда тот отказался назначить пенальти за фол на вышедшем на замену Игбуне. Нигериец, конечно, искал этот контакт. Но основания для 11-метрового у Анопы все же были. Не сделал судья внушений и мальчикам, подававшим мячи. Те на протяжении всего второго тайма максимально затягивали время.
Но стоит ли винить судью или мальчишек, когда самый опасный момент в матче с далеко не лидером даже ФНЛ "Динамо" создало лишь на 91-й минуте?! Это Игбун ударом из-за пределов штрафной проверил на прочность перекладину. Бело-голубым стоит спросить с себя».
«Ахмат» спасся в Хабаровске
Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко отмечает, что грозненский клуб был близок к вылету из турнира в экстра-тайме, но спасся благодаря удачной замене.
«Выезд на Дальний Восток едва не вышел боком и "Ахмату". Рашид Рахимов выставил в Хабаровске практически основной состав, в котором нашлось место и Денису Глушакову, и дисквалифицированному на три матча чемпионата Антону Швецу.
После того как Бернард Бериша за четверть часа до конца основного времени открыл счет, могло показаться, что путевка в следующий раунд Кубка России у грозненцев уже в кармане.
Однако лучший бомбардир "СКА-Хабаровска" Адлан Кацаев на 82-й минуте сравнял счет, и командам пришлось задержаться на поле еще на полчаса игрового времени. По ходу которого "Ахмат" оказался на грани провала, когда Зоран Нижич на 100-й минуте отправил мяч в свои ворота.
Спасла гостей замена: вышедший на поле в начале второго экстра-тайма Магомед Митришев спустя четыре минуты вновь уравнял шансы. А в серии пенальти хозяева после двух точных ударов дважды угодили в штангу и позволили "Ахмату" вырвать победу (4:2)».
«Алания» приятно удивила, но не устояла перед ЦСКА
Корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов хвалит владикавказский клуб, сумевший доставить проблемы московским армейцам.
«Забив быстрый гол, команда Гончаренко неожиданно отдала мяч сопернику. Таким подарком футболисты "Алании" с удовольствием воспользовались. Полузащитник Батраз Хадарцев, игравший семь лет назад в молодёжке "армейцев", ворвался в чужую штрафную, а затем упал после того, как его толкнул Тикнизян. Назначенный пенальти Хадарцев исполнил самостоятельно. С точки он был точен.
Во втором тайме "Алания" прибавила, а "армейцы", наоборот, престали создавать опасность у чужих ворот. Чтобы взбодрить линию нападения своей команды наставник ЦСКА выпустил на поле главного бомбардира клуба Фёдора Чалова.
Буквально через 5 минут Чалов едва не удвоил преимущество своей команды после рандеву с Солдатенко, а в следующей атаке выступил отличным ассистентом, организовав точным пасом выход один на один для Нисимуры. В отличие от своего партнёра Такума воспользовался шансом, оформив дубль.
В конце игры футболисты "Алании" отчаянно пытались сравнять счёт. Помазуну и защитникам "армейцев" пришлось серьёзно потрудиться, чтобы не пропустить ещё один гол. В итоге встреча так и закончилась с результатом 1:3. ЦСКА впервые с 2015 года прошёл в 1/8 финала Кубка России, а "Алания" оставила о себе очень приятные впечатления».
«Балтика» оказалась более зрелой, чем «Локо»
Автор Rusfootball.info Роман Гуськов удивляется тому, как слабо начавший матч калининградский клуб сумел в концовке переиграть действующего обладателя Кубка и выбить его из турнира.
«Хозяева сравняли счёт и на воодушевлении продолжали идти вперёд. Аллеф в концовке даже забил с передачи Глушкова, но из офсайда. Сёмин традиционно не делал замен, хотя команда очень нуждалась в свежести. И всё говорило за то, что в дополнительное время "Балтика" додавит соперника.
А вот вообще ничего подобного! Овертайм получился остросюжетным с обеих сторон. Инициатива металась, команды будто менялись ролями: одна наступала, а другая пыталась отдышаться и после этого шла вперёд. В последнюю 5-минутку игрового времени голевые моменты имели и те, и другие, причём мяч после тычка молодого Титкова защитнику "Балтики" пришлось выносить с ленточки. Серии пенальти никто не хотел, но, в отличие от прошлогодней битвы, сегодняшняя до неё дошла.
Овертайм, концовка важного матча — традиционно время Эдера, поэтому решение отправить его бить пенальти первым было абсолютно логичным. Но португалец, за спиной у которого были молодые ребята, ударил в перекладину и предопределил поражение "Локо". Коченков не тащил, а Дорофеев не справился с давлением и проиграл свой поединок Бориско.
Победил тот, кому это было нужнее. Именно как клубу, а не конкретным футболистам на поле — конечно, молодёжь "Локомотива" очень хотела победить, но в серии пенальти "Балтика" показала себя куда более зрелой командой».
«Зенит» справился малой кровью
Глава редакционного совета «Спорта День за Днем» Сергей Бавли считает, что в матче с «Енисеем» главный тренер «Зенит» успешно проверил игроков ближайшего резерва, одержав в итоге скромную победу 2:1.
«Оба зенитовских форварда остались дома, и на острие атаки вышел Сутормин. Едва ли Семак хотел проверить им лично выбранного новобранца летнего призыва на этой позиции, она не для экс-оренбуржца, это и так ясно. Как и Мак, он атакует из глубины, врываясь в свободные зоны.
Но с тренерской установкой не поспоришь, оба старались, играли активно, против "Енисея" как-то сработало. Мак в целом выглядел предпочтительнее. Забил-то точно, как заправский форвард.
В центре штрафной получил мяч с фланга от Олега Шатова, первым касанием обработал, вторым пробил — вот и победный гол. Вот Шатов играл фрагментарно, периодически надолго выпадая из игры, а ему-то, казалось бы, прямой резон и все основания доказывать свое право на место в "старте". Едва ли Олег убедил тренерский штаб.
Ну и "стандарты" у гостей не шли, не хватало привычных исполнителей. Поведя в счете, "Зенит" заиграл откровенно экономно. Аутсайдер ФНЛ ничего серьезного в ответ не противопоставил. И все в итоге вышло, как Семак прописал. "Енисей" обыгран, а большинство тех, кому предстоит тяжелейший матч с "Локомотивом", в Красноярск даже не полетело».
Черная полоса «Краснодара» продолжается
Автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев считает, что в матче «Краснодара» и «Нижнего Новгорода» игра шла до гола, но забили его не переживающие кризис «быки».
«На второй тайм Мурад Мусаев выпустил Уткина — единственного резервиста, который по своему потенциалу мог реально усилить игру. Между тем и хозяева стали все настойчивее идти вперед, однако нельзя было утверждать, что игра раскрылась.
Моментов по-прежнему было минимум, и решить судьбу матча мог один эпизод. Примерно такой, как краснодарский "стандарт" с неточным завершающим ударом в исполнении Фьолусона. Или как прорыв Игнатовича, который Спаичу пришлось срывать ценой желтой карточки.
А еще Крицюку пришлось в броске вытаскивать мяч из нижнего угла после атаки Гаджибекова со "второго этажа". В итоге голкипер отдал рискованный пас Кайю, тот допустил грубую ошибку, и обокравший его Ставпец пробил уже без шансов для вратаря.
С учетом добавленного времени у "Краснодара" было почти 15 минут, чтобы все изменить. В своем лучшем состоянии "быки" за это время способны забить два-три гола, однако от него команда далека, как никогда». 0