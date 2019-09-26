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    РПЛ сдает позиции. У Кубка России будет новый победитель

    Результаты матчей 1/16 финала Кубка России — в нашем обзоре прессы

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    В среду, 25 сентября прошли матча 1/16 финала Кубка России. Результаты игрового дня оказались не слишком приятными для клубов РПЛ, семь из которых завершили выступление в турнире, в том числе и действующий обладатель трофея «Локомотив». В прошлом году в 1/16 финала вылетели всего две команды РПЛ — ЦСКА и «Уфа».

    «Химки» взяли реванш у «Рубина»

    Автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев считает, что казанский клуб подвела недооценка соперника, что обернулось крупным поражением от «Химок» (0:3).

    «Казанцы снова отличились в плане пиара, перед матчем разместив обработанные очень популярным сейчас мобильным приложением фотографии своих футболистов. Как выяснилось, под началом Романа Шаронова выступают двойники Хамеса Родригеса, Криштиану Роналду, Руни и Мхитаряна.

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  • Обзор матчей 1/16 финала Кубка России
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    • Но, видимо, это сходство слишком отдаленное, потому что "Химки" шансов гостям не оставили, взяв реванш за прошлогодний проигрыш в 1/8 финала. Там настрой был максимально серьезный, и взявшей курс на премьер-лигу подмосковной команде нет никакой разницы, кого громить.

    Все прогнозы на РПЛ

    Аутсайдера своего дивизиона "Факел" или пока еще середняка РПЛ. Два раза подряд по 3:0 — лучшая характеристика работы Андрея Талалаева. А нынешнее состояние "Рубина" то же идеальной характеризуют цифры. Пять поражений подряд и с суммарной разностью мячей 2:15».

  • Эдуардо Докампо
  • Главный тренер «Рубина»
  • Сегодня была некрасивая игра. Матч прошел в упорной борьбе, и в этой борьбе «Химки» оказались сильнее нас. Они были агрессивнее нас в отборе, борьбе и в воздухе. Ключевой момент матча — это пропущенный гол с пенальти. Это наша ошибка. Если мы разберем голы, то первый — это пенальти. Мяч попал в руку. Второй гол — это индивидуальная ошибка Егора Сорокина, плюс удачно сыграл нападающий «Химок». Уже потом мы хотели атаковать и получили третий. Если в прошлом матче с «Зенитом» и были наши грубые ошибки, то сегодня все голы случайны. Конечно, у нас есть понимание, и мы хотим выйти из кризисной ситуации.

    • «Динамо» вылетело при спорном судействе

    Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Александр Макаров считает, что несмотря на спорное судейство во Владивостоке, «Динамо» нужно винить лишь себя за минимальное поражение от «Луча».

    «Полностью растворился на поле многомиллионный трансфер бело-голубых Филипп, а Грулев только и делал, что терял мяч. "Луч" выглядел лучше, почти все его атаки доводились до ударов по воротам "Динамо". Особенно выделялся экс-динамовец Катрич, демонстрировавший свою технику.

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    • Несмотря на это, москвичи могли сравнять счет еще в первом тайме. Но судья из Благовещенска Антон Анопа отказался ставить пенальти за фол Пономаренко. Повторы, а трансляция матча велась на Youtube-канале бело-голубых, показали, что, прими рефери решение в пользу гостей, никто бы особо не стал спорить.

    Календарь и таблица РПЛ

    Уже в самой концовке динамовцы снова обрушили свой гнев на Анопу, когда тот отказался назначить пенальти за фол на вышедшем на замену Игбуне. Нигериец, конечно, искал этот контакт. Но основания для 11-метрового у Анопы все же были. Не сделал судья внушений и мальчикам, подававшим мячи. Те на протяжении всего второго тайма максимально затягивали время.

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  • Вчера

    • Но стоит ли винить судью или мальчишек, когда самый опасный момент в матче с далеко не лидером даже ФНЛ "Динамо" создало лишь на 91-й минуте?! Это Игбун ударом из-за пределов штрафной проверил на прочность перекладину. Бело-голубым стоит спросить с себя».

  • Дмитрий Хохлов
  • Главный тренер «Динамо»
  • В поражении виноват прежде всего я. Из того, что планировалось, многое не получилось. Хотелось бы отметить «прекрасное» судейство. Такие пенальти, как в эпизоде с Игбоуном, может не увидеть только слепой. Сегодняшнее поражение складывается из многих факторов. Где-то мы неправильно сыграли. Не до конца выжали то, что могли бы выжать впереди. Повторюсь, причина не одна, их несколько. Команда, выходящая на игру, не станет откладывать взятие ворот. Мы — не исключение. В начале матча нужно было взять игру под свой контроль и постараться забить быстрый гол, который в таких матчах очень многое меняет. Акцентировали на этом внимание. К сожалению, у нас этого не получилось. А вот «Луч» сумел забить нам со стандарта.

    • «Ахмат» спасся в Хабаровске

    Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко отмечает, что грозненский клуб был близок к вылету из турнира в экстра-тайме, но спасся благодаря удачной замене.

    «Выезд на Дальний Восток едва не вышел боком и "Ахмату". Рашид Рахимов выставил в Хабаровске практически основной состав, в котором нашлось место и Денису Глушакову, и дисквалифицированному на три матча чемпионата Антону Швецу.

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  • Вчера

    • После того как Бернард Бериша за четверть часа до конца основного времени открыл счет, могло показаться, что путевка в следующий раунд Кубка России у грозненцев уже в кармане.

    Однако лучший бомбардир "СКА-Хабаровска" Адлан Кацаев на 82-й минуте сравнял счет, и командам пришлось задержаться на поле еще на полчаса игрового времени. По ходу которого "Ахмат" оказался на грани провала, когда Зоран Нижич на 100-й минуте отправил мяч в свои ворота.

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  • 24/09/2019

    • Спасла гостей замена: вышедший на поле в начале второго экстра-тайма Магомед Митришев спустя четыре минуты вновь уравнял шансы. А в серии пенальти хозяева после двух точных ударов дважды угодили в штангу и позволили "Ахмату" вырвать победу (4:2)».

  • Рашид Рахимов
  • Главный тренер «Ахмата»
  • Все, что я сказал, спросил, кто бьет, кто уверен. Дальше распределил по номерам, сказал, кто третий, кто второй, кто четвертый, кто пятый. Единственно Роши сказал, что он будет бить пятым. И добавил: «Вы все сделали, все нормально, это лотерея. Подходите, зная, что хотите забить, а там уже все в руках Всевышнего, как будет». Больше ничего и не нужно.

    • «Алания» приятно удивила, но не устояла перед ЦСКА

    Корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов хвалит владикавказский клуб, сумевший доставить проблемы московским армейцам.

    «Забив быстрый гол, команда Гончаренко неожиданно отдала мяч сопернику. Таким подарком футболисты "Алании" с удовольствием воспользовались. Полузащитник Батраз Хадарцев, игравший семь лет назад в молодёжке "армейцев", ворвался в чужую штрафную, а затем упал после того, как его толкнул Тикнизян. Назначенный пенальти Хадарцев исполнил самостоятельно. С точки он был точен.

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  • 24/09/2019

    • Во втором тайме "Алания" прибавила, а "армейцы", наоборот, престали создавать опасность у чужих ворот. Чтобы взбодрить линию нападения своей команды наставник ЦСКА выпустил на поле главного бомбардира клуба Фёдора Чалова.

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    Буквально через 5 минут Чалов едва не удвоил преимущество своей команды после рандеву с Солдатенко, а в следующей атаке выступил отличным ассистентом, организовав точным пасом выход один на один для Нисимуры. В отличие от своего партнёра Такума воспользовался шансом, оформив дубль.

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  • 24/09/2019

    • В конце игры футболисты "Алании" отчаянно пытались сравнять счёт. Помазуну и защитникам "армейцев" пришлось серьёзно потрудиться, чтобы не пропустить ещё один гол. В итоге встреча так и закончилась с результатом 1:3. ЦСКА впервые с 2015 года прошёл в 1/8 финала Кубка России, а "Алания" оставила о себе очень приятные впечатления».

  • Виктор Гончаренко
  • Главный тренер ЦСКА
  • Понравилась атмосфера на стадионе. Мы такого и ожидали: все помним, как тут сложно было играть, когда «Алания» играла в Премьер-лиге. Матч получился эмоциональным. Мы понимали, что для «Алании» это будет игра года. Соперник в отличном тонусе из-за долгой серии побед в чемпионате. Мы исходили из того, что некоторым футболистом нужен отдых, другим — игровая практика. При этом необходимо было пройти в следующую стадию. До счета 2:1 чувствовалось напряжение, но после того, как забили третий, спокойно довели игру до победы. В такой атмосфере вообще играть нелегко. Любое касание, любое владение — народ кричит. Это прибавляет сил сопернику. Особенно тяжело было нашей тройке центральных защитников — они сегодня и набегались, и напрыгались.

    • «Балтика» оказалась более зрелой, чем «Локо»

    Автор Rusfootball.info Роман Гуськов удивляется тому, как слабо начавший матч калининградский клуб сумел в концовке переиграть действующего обладателя Кубка и выбить его из турнира.

    «Хозяева сравняли счёт и на воодушевлении продолжали идти вперёд. Аллеф в концовке даже забил с передачи Глушкова, но из офсайда. Сёмин традиционно не делал замен, хотя команда очень нуждалась в свежести. И всё говорило за то, что в дополнительное время "Балтика" додавит соперника.

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  • 23/09/2019

    • А вот вообще ничего подобного! Овертайм получился остросюжетным с обеих сторон. Инициатива металась, команды будто менялись ролями: одна наступала, а другая пыталась отдышаться и после этого шла вперёд. В последнюю 5-минутку игрового времени голевые моменты имели и те, и другие, причём мяч после тычка молодого Титкова защитнику "Балтики" пришлось выносить с ленточки. Серии пенальти никто не хотел, но, в отличие от прошлогодней битвы, сегодняшняя до неё дошла.

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    Овертайм, концовка важного матча — традиционно время Эдера, поэтому решение отправить его бить пенальти первым было абсолютно логичным. Но португалец, за спиной у которого были молодые ребята, ударил в перекладину и предопределил поражение "Локо". Коченков не тащил, а Дорофеев не справился с давлением и проиграл свой поединок Бориско.

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    • Победил тот, кому это было нужнее. Именно как клубу, а не конкретным футболистам на поле — конечно, молодёжь "Локомотива" очень хотела победить, но в серии пенальти "Балтика" показала себя куда более зрелой командой».

  • Юрий Семин
  • Главный тренер «Локомотива»
  • Хорошая игра, болельщики сильно переживали, никто не хотел проигрывать, поэтому и было 120 минут. У нас много игроков не было. Девять, в том числе и поляки. Крыховяку дали восстановиться к следующей игре, сохранить ритм. Молодые не потерялись, думаю, хороший тест для них. Тест куда идти дальше, как расти. Первая лига — очень сложный турнир. Они играют только во второй лиге. Для нас хорошая информация, я думаю, и для них. Почему был недоволен и за что судья дал желтую перед овертаймом? Был недоволен тем, что игровое время заканчивалось, шел хороший момент, а он свистнул.

    • «Зенит» справился малой кровью

    Глава редакционного совета «Спорта День за Днем» Сергей Бавли считает, что в матче с «Енисеем» главный тренер «Зенит» успешно проверил игроков ближайшего резерва, одержав в итоге скромную победу 2:1.

    «Оба зенитовских форварда остались дома, и на острие атаки вышел Сутормин. Едва ли Семак хотел проверить им лично выбранного новобранца летнего призыва на этой позиции, она не для экс-оренбуржца, это и так ясно. Как и Мак, он атакует из глубины, врываясь в свободные зоны.

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  • 23/09/2019

    • Но с тренерской установкой не поспоришь, оба старались, играли активно, против "Енисея" как-то сработало. Мак в целом выглядел предпочтительнее. Забил-то точно, как заправский форвард.

    В центре штрафной получил мяч с фланга от Олега Шатова, первым касанием обработал, вторым пробил — вот и победный гол. Вот Шатов играл фрагментарно, периодически надолго выпадая из игры, а ему-то, казалось бы, прямой резон и все основания доказывать свое право на место в "старте". Едва ли Олег убедил тренерский штаб.

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  • 23/09/2019

    • Ну и "стандарты" у гостей не шли, не хватало привычных исполнителей. Поведя в счете, "Зенит" заиграл откровенно экономно. Аутсайдер ФНЛ ничего серьезного в ответ не противопоставил. И все в итоге вышло, как Семак прописал. "Енисей" обыгран, а большинство тех, кому предстоит тяжелейший матч с "Локомотивом", в Красноярск даже не полетело».

  • Сергей Семак
  • Главный тренер «Зенита»
  • Кубковая игра, говорили, что будет очень сложный матч. Силы и шансы были абсолютно равны. Мы играли в гостях, «Енисей» был предельно мотивирован. Большая группа игроков осталась дома в силу разных причин — кто-то из-за травм, кому-то дали отдохнуть. В первом тайме присутствовала некая скованность, играли не так надежно в обороне как хотелось бы. Во втором тайме действовали лучше в защите и атаке. В первом тайме тоже создавали моменты, но вместо этого пропустили. Гол, конечно, красивый, но во многом случайный и сложно кого-то в нем винить. Победили в сложном матче, будем готовиться дальше

    • Черная полоса «Краснодара» продолжается

    Автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев считает, что в матче «Краснодара» и «Нижнего Новгорода» игра шла до гола, но забили его не переживающие кризис «быки».

    «На второй тайм Мурад Мусаев выпустил Уткина — единственного резервиста, который по своему потенциалу мог реально усилить игру. Между тем и хозяева стали все настойчивее идти вперед, однако нельзя было утверждать, что игра раскрылась.

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  • 23/09/2019

    • Моментов по-прежнему было минимум, и решить судьбу матча мог один эпизод. Примерно такой, как краснодарский "стандарт" с неточным завершающим ударом в исполнении Фьолусона. Или как прорыв Игнатовича, который Спаичу пришлось срывать ценой желтой карточки.

    А еще Крицюку пришлось в броске вытаскивать мяч из нижнего угла после атаки Гаджибекова со "второго этажа". В итоге голкипер отдал рискованный пас Кайю, тот допустил грубую ошибку, и обокравший его Ставпец пробил уже без шансов для вратаря.

    С учетом добавленного времени у "Краснодара" было почти 15 минут, чтобы все изменить. В своем лучшем состоянии "быки" за это время способны забить два-три гола, однако от него команда далека, как никогда». 0

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