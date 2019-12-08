Полный триумф в женском катании. Новое поколение оставило в тени даже Загитову

В Турине завершилась соревновательная часть финала Гран-при по фигурному катанию, на котором сборная России заняла первое общекомандное место. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Уверенное лидерство

Автор «Спорта День за Днем» Андрей Иванов подчеркнул, что сборная России выиграла общекомандный зачет в Турине, завоевав четыре награды, три из которых принесли женщины-одиночницы.

«Сборная России выиграла общий зачет соревнований, несмотря на провал в танцах и неудачу в мужском разряде. На счету россиян золото, серебро и две бронзы — это лучший результат среди всех сборных.

Вторую бронзу для России завоевала спортивная пара Александра Галлямова и Анастасии Мишиной — молодые (20 и 18 лет соответственно) петербуржцы, воспитанники школы супругов Великовых.

Даже их попадание в финал Гран-при было приятным сюрпризом, а итоговая бронза вчерашних юниоров — прыжок выше головы. Справедливости ради, конкуренция в современном парном катании оставляет желать много лучшего.

В прошлом году россияне не смогли взять в Финале Гран-при ни единой золотой награды», — напоминает Иванов.

Шансы для всех

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин подробно остановился на том факте, что после короткой программы в женском одиночном катании все россиянки продолжали борьбу за награды.

«Пятничная короткая программа получилась хорошей не только из-за нового мирового рекорда Алены Косторной, возвращения прежней Алины Загитовой, ювелирного катания Анны Щербаковой и захода на тройной аксель в исполнении Александры Трусовой. Главное — ее результаты оставляли хорошие шансы всем российским участницам и гарантировали нейтральной публике увлекательную интригу.

У той же Трусовой в предварительной заявке на произвольную программу значилось аж пять (!) четверных прыжков, один из которых в каскаде. Невероятно, но когда всего чуть более двух лет назад на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане американец Нейтан Чен чисто сделал шесть четверных, это казалось чем-то уникальным. С таким контентом отставание в 14 баллов от Косторной не выглядело каким-то непреодолимым.

Это же касается и Щербаковой. У нее было заявлено в произвольной три четверных прыжка — два лутца, один из которых в каскаде, и флип. Вполне себе серьезный набор, тем более что оценка за компоненты у Анны постепенно, с каждым стартом растет. Не так быстро, как у той же Косторной — пожалуй, самой артистичной из этого трио, — но все же. В короткой программе четыре из пяти элементов были выше 8,6 баллов, а три — выше 8,7. Вполне неплохо для третьего серьезного взрослого старта.

Анна Щербакова Российская фигуристка От проката в целом впечатления хорошие. Конечно, если бы сделала флип, была бы больше довольна. Надеюсь, в следующий раз поувереннее будет.

Если же говорить о Загитовой, то с катанием того уровня, что она показала в короткой программе, Алина тоже вполне могла рассчитывать на место в тройке. Правда, желательно было, чтобы соперницы ошибались, а судьи были более благосклонны. Все же накануне бригада арбитров явно пожадничала с баллами за компоненты — две оценки ниже 9 баллов для фигуристки такого статуса и при безупречно исполненной технической части — это, конечно, нонсенс», — считает Гирин.

Косторная каталась на уровне «Большого театра»

Журналист «Советского спорта» Лев Тигай восхитился катанием всех российских девушек, попавших на пьедестал, но особо выделил чемпионку Алену Косторную.

«Диспозиция была предельно ясна: Косторная — фаворит, но ее, отбросив всякую осторожность и идя ва-банк, атакуют две других фигуристки из группы Этери Тутберидзе. В стартовом протоколе Трусова и Щербакова располагались непосредственно перед лидером, так что в случае успеха одной из них, Косторная могла бы и занервничать.

Проката Трусовой все, конечно, ждали с замиранием сердца. Она начала с фантастического четверного флипа — первого в истории мирового женского катания! Но потом… Честно говоря, прежде не доводилось видеть "бабочек" в сашином исполнении. Сальхов, нелюбимый сальхов… Бог мой, да отстаньте вы от нее с этим сальховом и с тройным акселем! Ей и без этих двух прыжков запаса на весь мир хватит.

Но — хватит ли на Россию? Щербакова с флипа упала, что называется, без вариантов, у нее он еще явно не готов. Но оба лутца скрутила и, в отличие от Трусовой, действительно получила искомые 240. Всего в одной десятой балла от мирового рекорда по сумме. О-па-па…

В тот момент ни Аня, ни мы с вами еще не знали, что этому рекорду остается жить считанные секунды. Хотя догадывались, конечно. Потому что следом на лед туринского катка выехала новая королева фигурного катания. Алена Косторная.

Как ни странно, ей четверные прыжки просто не нужны. Особенно при таком тройном акселе: делая второй из них, Косторная сегодня взлетела надо льдом на 57 сантиметров! Да, я сам обожаю пересчитывать обороты, базовые баллы и прочую цифрохрень, но когда эта девочка ростом ниже полутора метров выходит на каток, все мои калькуляторы, включая тот, что в мозгу, вырубаются автоматически, а нижняя челюсть сама собой падает на пол. И валяется там — до тех пор, пока на экране не появится кто-нибудь другой.

Алена Косторная Российская фигуристка Во-первых, я очень рада, что получилось все, что задумывала. Я не думала о том, какое место занимала после короткой программы, просто выходила и делала. Когда идет прыжковая часть программы, я не особо обращаю внимания на то, что происходит вокруг, а когда прыжки заканчиваются, то смотрю на зрителей и слышу, как они меня поддерживают. Самое тяжелое — собираться на произвольную. На всех соревнованиях вообще трудно выходить из режима комфорта. А самое радостное, что за счет этих соревнований я смогла побывать в большом количестве новых стран. Для меня этот сезон самый неожиданный, потому что я выучила новый элемент и смогла сразу исполнить его на соревнованиях.

Что вчера, что сегодня, Косторная и артистически каталась на уровне "Большого театра", и все прыжки безошибочно вбивала в туринский лед с методичностью гвоздей. Даже если не считать падений, в этой произвольной программе судьи у пяти фигуристок нашли минимум по одному недокруту. А у одной фигуристки — не то, что не нашли — даже не стали толком искать! Нечего разыскивать черную кошку в светлой (именно так!) комнате. Особенно если ее там нет», — констатирует Тигай.

Провал Загитовой

Обозреватель «Чемпионата» Алексей Адамов засомневался в дальнейших перспективах Алины Загитовой, которая не справилась с волнением и в финале Гран-при стала лишь шестой.

«Выступавшая последней Алина Загитова на победу, если говорить откровенно, уже не претендовала, но вмешаться в распределение наград всё-таки могла. Однако олимпийская чемпионка с давлением не справилась и допустила массу ошибок.

После такого проката судьи даже не стали ей ставить привычно высокие компоненты, потому что передать образ Клеопатры на этот раз не получилось. Алина уступила и всем соотечественницам, и японке с американкой, замкнув список участниц соревнований. В "кисс энд край" олимпийская чемпионка старалась не плакать, но по её лицу было видно, как ей тяжело даётся это поражение.

Вполне возможно, что для Загитовой это был последний крупный международный старт в этом сезоне. Косторная, Щербакова и Трусова покоряют новые высоты и двигаются вперёд. Они понимают, что карьера в современном фигурном катании слишком скоротечна, и другого шанса может не быть. Загитова своими воспользовалась, теперь пришёл черёд нового поколения», — пишет Адамов. 0