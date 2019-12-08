ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Полный триумф в женском катании. Новое поколение оставило в тени даже Загитову

    Финал Гран-при по фигурному катанию принес сборной России четыре медали

    Прочие Фигурное катание
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» был неэффективен в атаке и неаккуратен в оборонеОлдскульный «Эвертон» указал на изъяны «Челси» Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра ТрусоваПолный триумф в женском катании. Новое поколение оставило в тени даже Загитову Энтони Джошуа и Энди РуисСпас карьеру, но не убедил. Джошуа без лишнего блеска победил Руиса
  • 11:08
    • Российские гандболистки с победы начали основной групповой этап ЧМ
  • 11:00
    • «Оренбург» назвал имя нового главного тренера команды
  • 09:32
    • Розенстрайк нокаутировал Оверима
  • 08:22
    • «Даллас» разгромил «Нью-Орлеан», «Хьюстон» обыграл «Финикс»
  • 08:08
    • Джошуа взял реванш у Руиса
  • 01:02
    • «Барселона» разгромила «Мальорку», Месси оформил хет-трик
  • 00:46
    • «Ювентус» в меньшинстве проиграл «Лацио» в Риме
    Все новости спорта
    Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова
    Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова
  • LIVE
    • ТВ-трансляции спортаИграть!
    В Турине завершилась соревновательная часть финала Гран-при по фигурному катанию, на котором сборная России заняла первое общекомандное место. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

    Уверенное лидерство

    Автор «Спорта День за Днем» Андрей Иванов подчеркнул, что сборная России выиграла общекомандный зачет в Турине, завоевав четыре награды, три из которых принесли женщины-одиночницы.

    «Сборная России выиграла общий зачет соревнований, несмотря на провал в танцах и неудачу в мужском разряде. На счету россиян золото, серебро и две бронзы — это лучший результат среди всех сборных.

    Вторую бронзу для России завоевала спортивная пара Александра Галлямова и Анастасии Мишиной — молодые (20 и 18 лет соответственно) петербуржцы, воспитанники школы супругов Великовых.

  • Лучший за 16 лет чемпионат мира для российских фигуристов
  • Реакция спортивных СМИ на произвольные программы ЧМ-2019 мужчин-одиночников и в танцах на льду
  • 23/03/2019

    • Даже их попадание в финал Гран-при было приятным сюрпризом, а итоговая бронза вчерашних юниоров — прыжок выше головы. Справедливости ради, конкуренция в современном парном катании оставляет желать много лучшего.

    В прошлом году россияне не смогли взять в Финале Гран-при ни единой золотой награды», — напоминает Иванов.

    Шансы для всех

    Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин подробно остановился на том факте, что после короткой программы в женском одиночном катании все россиянки продолжали борьбу за награды.

    «Пятничная короткая программа получилась хорошей не только из-за нового мирового рекорда Алены Косторной, возвращения прежней Алины Загитовой, ювелирного катания Анны Щербаковой и захода на тройной аксель в исполнении Александры Трусовой. Главное — ее результаты оставляли хорошие шансы всем российским участницам и гарантировали нейтральной публике увлекательную интригу.

    1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru 10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru

    У той же Трусовой в предварительной заявке на произвольную программу значилось аж пять (!) четверных прыжков, один из которых в каскаде. Невероятно, но когда всего чуть более двух лет назад на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане американец Нейтан Чен чисто сделал шесть четверных, это казалось чем-то уникальным. С таким контентом отставание в 14 баллов от Косторной не выглядело каким-то непреодолимым.

    Это же касается и Щербаковой. У нее было заявлено в произвольной три четверных прыжка — два лутца, один из которых в каскаде, и флип. Вполне себе серьезный набор, тем более что оценка за компоненты у Анны постепенно, с каждым стартом растет. Не так быстро, как у той же Косторной — пожалуй, самой артистичной из этого трио, — но все же. В короткой программе четыре из пяти элементов были выше 8,6 баллов, а три — выше 8,7. Вполне неплохо для третьего серьезного взрослого старта.

  • Анна Щербакова
  • Российская фигуристка
  • От проката в целом впечатления хорошие. Конечно, если бы сделала флип, была бы больше довольна. Надеюсь, в следующий раз поувереннее будет.

    • Если же говорить о Загитовой, то с катанием того уровня, что она показала в короткой программе, Алина тоже вполне могла рассчитывать на место в тройке. Правда, желательно было, чтобы соперницы ошибались, а судьи были более благосклонны. Все же накануне бригада арбитров явно пожадничала с баллами за компоненты — две оценки ниже 9 баллов для фигуристки такого статуса и при безупречно исполненной технической части — это, конечно, нонсенс», — считает Гирин.

    Косторная каталась на уровне «Большого театра»

    Журналист «Советского спорта» Лев Тигай восхитился катанием всех российских девушек, попавших на пьедестал, но особо выделил чемпионку Алену Косторную.

    «Диспозиция была предельно ясна: Косторная — фаворит, но ее, отбросив всякую осторожность и идя ва-банк, атакуют две других фигуристки из группы Этери Тутберидзе. В стартовом протоколе Трусова и Щербакова располагались непосредственно перед лидером, так что в случае успеха одной из них, Косторная могла бы и занервничать.

    Проката Трусовой все, конечно, ждали с замиранием сердца. Она начала с фантастического четверного флипа — первого в истории мирового женского катания! Но потом… Честно говоря, прежде не доводилось видеть "бабочек" в сашином исполнении. Сальхов, нелюбимый сальхов… Бог мой, да отстаньте вы от нее с этим сальховом и с тройным акселем! Ей и без этих двух прыжков запаса на весь мир хватит.

  • Сумасшедший хэппи-энд самого трудного сезона России в женском катании
  • Реакция спортивных СМИ на результаты произвольной программы у женщин на ЧМ-2019 в Японии
  • 22/03/2019

    • Но — хватит ли на Россию? Щербакова с флипа упала, что называется, без вариантов, у нее он еще явно не готов. Но оба лутца скрутила и, в отличие от Трусовой, действительно получила искомые 240. Всего в одной десятой балла от мирового рекорда по сумме. О-па-па…

    В тот момент ни Аня, ни мы с вами еще не знали, что этому рекорду остается жить считанные секунды. Хотя догадывались, конечно. Потому что следом на лед туринского катка выехала новая королева фигурного катания. Алена Косторная.

    Как ни странно, ей четверные прыжки просто не нужны. Особенно при таком тройном акселе: делая второй из них, Косторная сегодня взлетела надо льдом на 57 сантиметров! Да, я сам обожаю пересчитывать обороты, базовые баллы и прочую цифрохрень, но когда эта девочка ростом ниже полутора метров выходит на каток, все мои калькуляторы, включая тот, что в мозгу, вырубаются автоматически, а нижняя челюсть сама собой падает на пол. И валяется там — до тех пор, пока на экране не появится кто-нибудь другой.

  • Алена Косторная
  • Российская фигуристка
  • Во-первых, я очень рада, что получилось все, что задумывала. Я не думала о том, какое место занимала после короткой программы, просто выходила и делала. Когда идет прыжковая часть программы, я не особо обращаю внимания на то, что происходит вокруг, а когда прыжки заканчиваются, то смотрю на зрителей и слышу, как они меня поддерживают. Самое тяжелое — собираться на произвольную. На всех соревнованиях вообще трудно выходить из режима комфорта. А самое радостное, что за счет этих соревнований я смогла побывать в большом количестве новых стран. Для меня этот сезон самый неожиданный, потому что я выучила новый элемент и смогла сразу исполнить его на соревнованиях.

    • Что вчера, что сегодня, Косторная и артистически каталась на уровне "Большого театра", и все прыжки безошибочно вбивала в туринский лед с методичностью гвоздей. Даже если не считать падений, в этой произвольной программе судьи у пяти фигуристок нашли минимум по одному недокруту. А у одной фигуристки — не то, что не нашли — даже не стали толком искать! Нечего разыскивать черную кошку в светлой (именно так!) комнате. Особенно если ее там нет», — констатирует Тигай.

    Провал Загитовой

    Обозреватель «Чемпионата» Алексей Адамов засомневался в дальнейших перспективах Алины Загитовой, которая не справилась с волнением и в финале Гран-при стала лишь шестой.

    «Выступавшая последней Алина Загитова на победу, если говорить откровенно, уже не претендовала, но вмешаться в распределение наград всё-таки могла. Однако олимпийская чемпионка с давлением не справилась и допустила массу ошибок.

  • Загитова и Медведева выходят из тени
  • Реакция СМИ о короткой программе на ЧМ по фигурному катанию у женщин
  • 21/03/2019

    • После такого проката судьи даже не стали ей ставить привычно высокие компоненты, потому что передать образ Клеопатры на этот раз не получилось. Алина уступила и всем соотечественницам, и японке с американкой, замкнув список участниц соревнований. В "кисс энд край" олимпийская чемпионка старалась не плакать, но по её лицу было видно, как ей тяжело даётся это поражение.

    Вполне возможно, что для Загитовой это был последний крупный международный старт в этом сезоне. Косторная, Щербакова и Трусова покоряют новые высоты и двигаются вперёд. Они понимают, что карьера в современном фигурном катании слишком скоротечна, и другого шанса может не быть. Загитова своими воспользовалась, теперь пришёл черёд нового поколения», — пишет Адамов. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Рекомендация или приговор? Узнаем в Париже 9 декабря
  • 26/11/2019 в 21:01
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Ростов»
  • 1.67
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Хамес Родригес
  • Трансферный дайджест. 26 ноября — 2 декабря
    • 21:26 02/12/2019     Уле-Гуннар Сульшер
  • Шесть лет падения. Как «МЮ» докатился до такой жизни?
    • Вчера в 00:26     Массимилиано Аллегри — один из кандидатов на пост наставника «Арсенала»
  • Топ-7 кандидатов на пост наставника «Арсенала»
    • 05:55 04/12/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    Иван Обляков Футбол «Полный VAR» — в Краснодаре не обошлось без скандала. Слова Гинера заслуживают вниманияОбзор прессы о матче «Краснодар» — ЦСКА 00:090
  • 18:36
    • «Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА
  • 09:40
    • Коробов проиграл Юбенку-младшему в бою за временный титул WBA
  • 00:15
    • Косторная с мировым рекордом выиграла финал Гран-при, Загитова заняла последнее место
    Фрэнк Лэмпард Футбол Трансферы «Челси»: кого первым подпишет Фрэнк Лэмпард?Какими станут первые трансферы «Челси» после сокращения трансферного бана? Вчера в 23:180
  • Экспресс дня

  • Уйдет ли «Спартак» на перерыв в хорошем настроении?
  • 4.47
    •
  • 00:32
    • Шайба Проворова помогла «Филадельфии» победить «Оттаву»
  • 23:59
    • Передача Головина помогла «Монако» обыграть «Амьен»
  • 23:45
    • «Валенсия» одержала победу в дерби с «Леванте»
    Хоккеисты «Питтсбурга» Хоккей НХЛ. Три очка Малкина, дебютная шайба Тренина, голы Радулова и ГурьяноваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 8 декабря 09:170
  • 22:52
    • Гинер: Егоров сегодня же обязан написать заявление об отставке
  • 19:58
    • «Тоттенхэм» забил пять безответных мячей «Бернли»
  • 19:41
    • Гончаренко: Игру можно описать одним словом: ВАР. Полный ВАР!
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон