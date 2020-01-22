В Граце Европа получит трех новых чемпионов. Россия — в числе фаворитов

Ведущие фигуристы Европы готовятся к континентальному первенству 2020 года в австрийском Граце, соревновательная часть которого пройдет с 22 по 25 января.

Для Граца, второго по величине города Австрии, этот турнир станет первым в истории, но ранее чемпионат Европы принимали Вена (2000, 1957, 1952, 1931, 1927, 1914, 1901, 1894 и 1892), Инсбрук (1981) и Зеефельд (1934).

На 113-й по счету чемпионат Европы по фигурному катанию заявлено 165 фигуристов из 33 стран: 35 мужчин, 38 женщин, 19 пар в парном катании и 27 пар в танцах на льду.

Из действующих чемпионов Европы в Грац приедут только французские танцоры Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон. В других видах мы точно увидим новых чемпионов.

Команда «А»

Для российского зрителя самым ожидаемым является турнир среди женщин, где в этом сезоне блистают недавние юниорки из так называемой команды «А»: Алена Косторная, Анна Щербакова и Алексадра Трусова.

Для этого трио турнир в Граце станет дебютом на чемпионатах Европы, но почти ни у кого нет сомнений относительно того, что именно кто-то из них поднимется на высшую ступень пьедестала почета.

Нельзя исключать и такого варианта, при котором Костарная, Щербакова и Трусова заберут себе все медали, как это было в прошлом месяце в финале Гран-при.

Лучшим результатом сезона обладает Косторная (247,59), на ее счету также наивысшая оценка в короткой программе. За ней следует Трусова (241,02), у которой наивысший результат в произвольной программе. Замыкает тройку Щербакова (240,92), минимально отстающая от второго результата сезона в мире.

Косторная на чемпионате Европы исполнит тройной аксель в короткой программе и два тройных акселя — в произвольной. Трусова планирует исполнить тройной аксель в короткой программе, в произвольной — пять четверных прыжков, включающих флип, сальхов, лутц, тулуп и еще один тулуп в каскаде с тройным сальховом через ойлер.

Щербакова заявила три четверных в произвольной программе: лутц, флип и лутц в каскаде с тройным тулупом.

Действующую чемпионку Европы из России Софью Самодурову на континентальном первенстве в Австрии мы не увидим.

Преемники Фернандеса

Александр Самарин globallookpress.com

В мужском катании россияне доминируют не так однозначно, как в женском, но все же двое представителей нашей страны входят в тройку главных претендентов на победу.

Начнем с того, что действующий чемпион Европы Хавьер Фернандес ушел на пенсию после того, как выиграл семь титулов подряд с 2013 года. Кто же станет его преемником?

Большинство экспертов ставит на француза Кевина Аймо, завоевавшего бронзу на недавнем финале Гран-при, пропустив вперед только признанных мировых лидеров — американца Натана Чена и японца Юдзуру Ханю. Именно в Турине француз показал свой лучший результат сезона (275,63).

Конкуренцию Аймо попробуют составить россияне Александр Самарин и Дмитрий Алиев.

В финале Гран-при Самарин стал четвертым, а в Грац прибыл в статусе вице-чемпиона Европы. Алиев в финале Гран-при был шестым, а на ЧЕ-2018 завоевывал серебро. Их лучшие результаты в сезоне составляют 265,10 и 259,88 балла соответственно.

Также на подиум могут всерьез рассчитывать бронзовый призер чемпионата Европы 2019 года итальянец Маттео Риццо и бронзовый призер континентального первенства 2013 года чех Михал Бржезина.

Интересно будет понаблюдать и за серебряным призером чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров 2018 года из России Артуром Даниеляном.

Надежды Тарасовой и Морозова

Евгения Тарасова и Владимир Морозов globallookpress.com

В парном катании двукратные чемпионы Европы из России Евгения Тарасова и Владимир Морозов надеются вернуть себе титул, который они потеряли в прошлом году, проиграв Ванессе Джеймс и Моргану Сипре.

В этом сезоне французы не соревнуются, но, тем не менее, конкуренция ожидается жесткой, поскольку бронзовые призеры ЧЕ-2019 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский приехали в Грац с наилучшим результатом сезона в мире (229,48), и они побеждали Тарасову и Морозова (216,77) трижды в этом сезоне.

Не сбрасываем со счетов чемпионов мира 2018 года среди юниоров Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина (206,56), а также бронзовых призеров Rostelecom Cup-2019 Минерву Фабьенн Хазе и Нолана Зегерта из Германии (186,16).

Надежды австрийских болельщиков связаны Мириам Циглер и Северином Кифером (182,02). Также интересно, как выступят итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (182,88), восстановившиеся после травмы.

Россияне атакуют Пападакис и Сизерона

Виктория Синицына и Никита Кацалапов globallookpress.com

Серебряные призеры Олимпийских игр-2018 Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон едут на свой шестой подряд чемпионат Европы, где попробуют защитить свой титул. На данный момент именно они обладают лучшим результатом сезона в мире (226,61).

Бросить вызов чемпионам попробуют россияне Виктория Синицына и Никита Кацалапов (212,15), а также Александра Степанова и Иван Букин (208,81).

Синицына и Кацалапов являются серебряными призерами чемпионата мира 2019 года, Степанова и Букин — серебряные призеры чемпионата Европы 2019 года.

Также хорошие перспективы на подиум имеют бронзовые призеры прошлогоднего чемпионата Европы итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (201,34).

Российским болельщикам также стоит обратить внимание на Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро. На чемпионате России эта пара стала третьей, но способна прогрессировать, ведь травма мениска, полученная Загорски летом, постепенно уходит в прошлое.

Расписание чемпионата Европы-2020

Среда, 22 января: короткая программа у мужчин и пар.

Четверг, 23 января: ритм-танец, произвольная программа у мужчин.

Пятница, 24 января: короткая программа у женщин, произвольная программа у пар.

Суббота, 25 января: произвольный танец, произвольная программа у женщин.

Воскресенье, 26 января: показательные выступления.

В России правами на трансляцию чемпионата Европы по фигурному катанию обладает Первый канал. 0