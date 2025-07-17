ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Коул ПалмерСкромный супергерой. Коул Палмер — главная причина, почему «Челси» снова выигрывает Рис Джеймс и Энцо Мареска«Это может быть важнее Лиги чемпионов». «Челси» выигрывает КЧМ, в успех которого никто не верил Матвей МичковБедард, Мичков и еще 8 молодых талантов предстоящего сезона НХЛ
    Все новости спорта

    «Шахтёр» нанесёт новое крупное поражение сопернику?

    Ильвес — Шахтёр. Ставка (к. 2.90) и прогноз на футбол, Лига Европы, 17 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Шахтер Донецк Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Ильвес» — «Шахтёр»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Шахтёр» — «Ильвес»
    «Ильвес» из Финляндии сыграет против украинского «Шахтёра» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок пройдёт 17 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ильвес» — «Шахтёр», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 17 Июля 2025 года

    Ильвес

  • Лига Европы. Квалификация
    •  Ильвес 19:00 Шахтёр Д

    Шахтёр Д

  • Донецк
    •

    «Ильвес»

    Турнирная таблица: В настоящее время «Ильвес» продолжает погоню лидером «Интер» Турку. Участник Лиги Европы на один балл отстаёт от фаворита. После 16 туров «Ильвес» набирает 2 место с 32 очками.

    Последние матчи: «Ильвес» фактически вылетел из Лиги Европы в Лигу конференций, финский клуб проиграл «Шахтеру» с крупным счётом 0:6.

    Ильвес — Шахтёр Д: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Ильвес» одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и один поединок проиграл.

    «Шахтёр»

    Турнирная таблица: В минувшем сезоне украинского первенства «Шахтёр» финишировал на третьем месте, набрав 62 очка: 18 побед, 8 ничьих и 4 поражения, но путевку в Лигу Европы команда завоевала после того, как одержала победу в финале Кубка Украины, обыграв киевское «Динамо» (1:1, 6:5 — по пенальти).

  • Станислав Черчесов: «Челси» сумел вырвать сердце ПСЖ в лице Витиньи, Руиса и Невеша
  • Триумфатор ЧМ-2018 — о финале Клубного чемпионата мира по футбола и турнире в целом
  • 14/07/2025

    • Последние матчи: В Лиге Европы «Шахтёр» разгромил «Ильвес» со счётом 6:0. В составе донецкого клуба Алиссон оформил дубль, ещё по голу забили Кевин, Педринью, Ньюэртон и Кауа Элиас.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Состояние команды: «Шахтёр» не проигрывает на протяжении 11 матчей, одержав семь побед и сыграв четыре встречи вничью.

    Статистика для ставок

    • «Шахтёр» — бронзовый призёр чемпионата Украины

    • «Ильвес» — серебряный призер чемпионата Финляндии

    • «Шахтёр» разгромил «Ильвес» со счётом 6:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шахтёр» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 5.20, а победа «Ильвеса» — в 6.20.

    ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Шахтёр» разгромил соперника в первой игре, украинцы вполне способны на новую крупную победу.

    Ставка: Ф2 (-2) с коэффициентом 2.90.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка, «Шахтёр» может отправить в ворота соперника не один мяч.

    Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом  2.40.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ильвес — Шахтёр?

    Матч Ильвес — Шахтёр состоится 17 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига Европы.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ильвес — Шахтёр?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-2).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ильвес — Шахтёр?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-2)» с коэффициентом у букмекеров 2.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ильвес — Шахтёр?

    Смотреть матч турнира Лига Европы в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ильвес — Шахтёр?

    Коэффициенты букмекеров: : «Шахтёр» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 5.20, а победа «Ильвеса» — в 6.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Имер — Дардери
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бегу — Хименес Касинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Шунк — Галфи
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Баэс — Будков-Кьер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Серундоло — Гоффен
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ауда — Ларн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.74
  • Экспресс дня 16 июля
  • Сегодня в 19:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Гент — АЗ Алкмаар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спортинг — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.35
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Лудогорец
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Линфилд — Шелбурн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.25
  • Прогноз на матч Норвегия (ж) — Италия (ж)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Палмейрас — Мирасол
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Боливар — Палестино
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ильвес — Шахтёр: прогноз и ставка за 2.90, статистика, коэффициенты матча 17.07.202519:00. «Шахтёр» нанесёт новое крупное поражение сопернику?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры