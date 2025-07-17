Ильвес — Шахтёр. Ставка (к. 2.90) и прогноз на футбол, Лига Европы, 17 июля 2025 года

«Ильвес» из Финляндии сыграет против украинского «Шахтёра» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок пройдёт 17 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ильвес» — «Шахтёр», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ильвес»

Турнирная таблица: В настоящее время «Ильвес» продолжает погоню лидером «Интер» Турку. Участник Лиги Европы на один балл отстаёт от фаворита. После 16 туров «Ильвес» набирает 2 место с 32 очками.

Последние матчи: «Ильвес» фактически вылетел из Лиги Европы в Лигу конференций, финский клуб проиграл «Шахтеру» с крупным счётом 0:6.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: В последних пяти матчах «Ильвес» одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и один поединок проиграл.

«Шахтёр»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне украинского первенства «Шахтёр» финишировал на третьем месте, набрав 62 очка: 18 побед, 8 ничьих и 4 поражения, но путевку в Лигу Европы команда завоевала после того, как одержала победу в финале Кубка Украины, обыграв киевское «Динамо» (1:1, 6:5 — по пенальти).

Последние матчи: В Лиге Европы «Шахтёр» разгромил «Ильвес» со счётом 6:0. В составе донецкого клуба Алиссон оформил дубль, ещё по голу забили Кевин, Педринью, Ньюэртон и Кауа Элиас.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Шахтёр» не проигрывает на протяжении 11 матчей, одержав семь побед и сыграв четыре встречи вничью.

Статистика для ставок

«Шахтёр» — бронзовый призёр чемпионата Украины

«Ильвес» — серебряный призер чемпионата Финляндии

«Шахтёр» разгромил «Ильвес» со счётом 6:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шахтёр» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 5.20, а победа «Ильвеса» — в 6.20.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Шахтёр» разгромил соперника в первой игре, украинцы вполне способны на новую крупную победу.

Ставка: Ф2 (-2) с коэффициентом 2.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка, «Шахтёр» может отправить в ворота соперника не один мяч.

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.40.