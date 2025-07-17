Динамо Брест — Сутьеска. Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, Лига конференций, 17 июля 2025 года

«Динамо» Брест из Беларуси дома сыграет против черногорской «Сутьески» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 17 июля, начало — в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Брест — «Сутьеска», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Динамо» Брест

Турнирная таблица: Брестское «Динамо» занимает 6 место в чемпионате Беларуси. На данный момент «динамовцы» набрали 27 очков после 15 туров.

Последние матчи: «Динамо» вырвало победу у «Сутьески» в первой игре противостояния в Лиге конференций. На 25-й минуте гол забил полузащитник Артём Быков, а на 94-й минуте был зафиксирован автогол в исполнении Медо Юковича.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Динамо» Брест одержал вторую победу подряд, включая и матч чемпионата Беларуси против «Слуцка» (3:0).

«Сутьеска»

Турнирная таблица: В первой лиги Черногории «Сутьеска» финишировала на третьем месте, тем самым команда получила право сыграть в квалификации Лиги конференций. Новый сезон в чемпионате Черногории стартует 3 августа: «Сутьеска» примет команду «Морнар».

Последние матчи: «Сутьеска» была близка к тому, что уйти от поражения в матче Лиги конференций против беларусов. Однако забитый гол Васко Калежич с пенальти на 90-й минуте не помог черногорцам удержать ничью.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Сутьеска» одержала одну победу, одну встречу сыграла вничью и в трёх играх потерпела поражение.

Статистика для ставок

«Сутьеска» финишировала на 3 месте в чемпионате Черногории

«Динамо» Брест финишировал на 4 месте в чемпионате Беларуси

«Динамо» Брест выиграло у «Сутьески» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Брест — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.45, а победа команды «Сутьеска» — в 4.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.03 и 1.78.

Прогноз: У «Динамо» есть все шансы добиться положительного результата в ответной игре, беларусы могут продлить проигрышную серию «Сутьеске».

Ставка: Победа «Динамо» Брест с коэффициентом 1.87.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.03.