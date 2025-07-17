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    Динамо Брест — Сутьеска. Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, Лига конференций, 17 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Брест — «Сутьеска»
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    «Сутьеска» — АПОЕЛ
    «Динамо» Брест из Беларуси дома сыграет против черногорской «Сутьески» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 17 июля, начало — в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Брест — «Сутьеска», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 17 Июля 2025 года

    Динамо Брест

  • Брест
    •  Динамо Брест 21:30 Сутьеска Никшич

    Сутьеска Никшич

  • Лига конференций. Квалификация
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    «Динамо» Брест

    Турнирная таблица: Брестское «Динамо» занимает 6 место в чемпионате Беларуси. На данный момент «динамовцы» набрали 27 очков после 15 туров.

    Последние матчи: «Динамо» вырвало победу у «Сутьески» в первой игре противостояния в Лиге конференций. На 25-й минуте гол забил полузащитник Артём Быков, а на 94-й минуте был зафиксирован автогол в исполнении Медо Юковича.

    Динамо Брест — Сутьеска Никшич: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Динамо» Брест одержал вторую победу подряд, включая и матч чемпионата Беларуси против «Слуцка» (3:0).

    «Сутьеска»

    Турнирная таблица: В первой лиги Черногории «Сутьеска» финишировала на третьем месте, тем самым команда получила право сыграть в квалификации Лиги конференций. Новый сезон в чемпионате Черногории стартует 3 августа: «Сутьеска» примет команду «Морнар».

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    • Последние матчи: «Сутьеска» была близка к тому, что уйти от поражения в матче Лиги конференций против беларусов. Однако забитый гол Васко Калежич с пенальти на 90-й минуте не помог черногорцам удержать ничью.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Сутьеска» одержала одну победу, одну встречу сыграла вничью и в трёх играх потерпела поражение.

    Статистика для ставок

    • «Сутьеска» финишировала на 3 месте в чемпионате Черногории

    • «Динамо» Брест финишировал на 4 месте в чемпионате Беларуси

    • «Динамо» Брест выиграло у «Сутьески» со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Брест — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.45, а победа команды «Сутьеска» — в 4.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.03 и 1.78.

    Прогноз: У «Динамо» есть все шансы добиться положительного результата в ответной игре, беларусы могут продлить проигрышную серию «Сутьеске».

    Ставка: Победа «Динамо» Брест с коэффициентом 1.87.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом  2.03.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Динамо Брест — Сутьеска?

    Матч Динамо Брест — Сутьеска состоится 17 июля 2025 года в 21:30 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Динамо Брест — Сутьеска?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Динамо» Брест.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Динамо Брест — Сутьеска?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Динамо» Брест» с коэффициентом у букмекеров 1.87.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо Брест — Сутьеска?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Динамо Брест — Сутьеска?

    Коэффициенты букмекеров: : «Динамо» Брест — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.45, а победа команды «Сутьеска» — в 4.30.

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