Динамо Брест — Сутьеска. Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, Лига конференций, 17 июля 2025 года

Динамо Брест
Сутьеска Никшич
«Динамо» Брест
Турнирная таблица: Брестское «Динамо» занимает 6 место в чемпионате Беларуси. На данный момент «динамовцы» набрали 27 очков после 15 туров.
Последние матчи: «Динамо» вырвало победу у «Сутьески» в первой игре противостояния в Лиге конференций. На 25-й минуте гол забил полузащитник Артём Быков, а на 94-й минуте был зафиксирован автогол в исполнении Медо Юковича.
Динамо Брест — Сутьеска Никшич: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Динамо» Брест одержал вторую победу подряд, включая и матч чемпионата Беларуси против «Слуцка» (3:0).
«Сутьеска»
Турнирная таблица: В первой лиги Черногории «Сутьеска» финишировала на третьем месте, тем самым команда получила право сыграть в квалификации Лиги конференций. Новый сезон в чемпионате Черногории стартует 3 августа: «Сутьеска» примет команду «Морнар».
Последние матчи: «Сутьеска» была близка к тому, что уйти от поражения в матче Лиги конференций против беларусов. Однако забитый гол Васко Калежич с пенальти на 90-й минуте не помог черногорцам удержать ничью.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Сутьеска» одержала одну победу, одну встречу сыграла вничью и в трёх играх потерпела поражение.
Статистика для ставок
- «Сутьеска» финишировала на 3 месте в чемпионате Черногории
- «Динамо» Брест финишировал на 4 месте в чемпионате Беларуси
- «Динамо» Брест выиграло у «Сутьески» со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Брест — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.45, а победа команды «Сутьеска» — в 4.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.03 и 1.78.
- 3.35Динамо Минск — Лудогорец: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: У «Динамо» есть все шансы добиться положительного результата в ответной игре, беларусы могут продлить проигрышную серию «Сутьеске».
Ставка: Победа «Динамо» Брест с коэффициентом 1.87.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.03.