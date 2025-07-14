Лето «Ростова»: справится ли Альба без Карпина и Кафанова?

Несмотря на множество слухов, которые окружали клуб последние полгода, руководство и тренерский штаб «Ростова» остались прежними. Значит ли это, что уровень амбиций ростовчан останется на том же уровне? Межсезонье-2025 в исполнении жёлто-синих может дать ответ на этот вопрос.

Отпуск или игры за сборную

«Ростов» вместе с ЦСКА из всех команд Российской Премьер-Лиги позднее других завершил сезон-2024/25. Коллективы 1 июня сошлись в финале Кубка России. Основное время завершилось безголевой ничьей, а в серии пенальти более точными оказались «армейцы».

На следующий день после обидного проигрыша ростовчане ушли в 3-недельный отпуск: начало предсезонной подготовки было намечено на 23 июня. Но у целого ряда игроков «Ростова» сезон был продлен благодаря вызовам в национальные сборные.

ФК «Ростов» vk.com/fcrostov

«Ростов» наравне с московским «Локомотивом» отправил в сборную России наибольшее количество игроков — 5. Однако не все из них затем вернулись в расположение жёлто-синих (об этом чуть позже). Команду Джонатана Альбы на июньском сборе национальной команды представляли защитники Илья Вахания, Виктор Мелёхин, Максим Осипенко, полузащитник Кирилл Щетинин и нападающий Николай Комличенко.

Молодые футболисты «Ростова», которые только подбираются к основному составу взрослой команды, тоже удостоились вызова для участия в международных матчах. За молодежную сборную России в двух победных матчах против сверстников из Узбекистана сыграли защитник Герман Игнатов, полузащитник Алексей Колтаков (отметился двумя ассистами) и нападающий Антон Шамонин (забил три гола).

Помимо россиян, честь своей страны отправились защищать трое легионеров «Ростова». Речь идет про защитника сборной Нигера Умара Сако, полузащитника сборной Ирана Мохаммада Мохеби и вратаря сборной Таджикистана Рустама Ятимова.

Три спарринга за неделю

Летний сбор команда традиционно провела в Ростове-на-Дону. Предсезонная подготовка «Ростова», которая стала первой под руководством Джонатана Альбы, сменившего на тренерском мостике Валерия Карпина, заключала в себе три контрольных игры.

Первая встреча состоялась 5 июля на выезде. Ростовчане отправились в Краснодар для проведения товарищеского южного дерби. При этом был опробован необычный формат игры: 45+15+30+30. Первые 60 минут на поле выступал один состав, а вторые 60 минут — другой. По итогам двухчасового противостояния победу со счётом 4:2 одержали хозяева. В составе «Ростова» отличились Тимур Сулейманов и Егор Голенков.

Через четыре дня желто-синие на своем поле принимали махачкалинское «Динамо». Хронометраж матча был традиционный, но на 60-й минуте тренерский штаб Альбы снова произвел замену всего состава. На сей раз выиграл «Ростов» (2:1). Голы на свой счет записали Кирилл Щетинин и снова Егор Голенков (теперь не с игры, а с пенальти).

Егор Голенков vk.com/fcrostov

Последний товарищеский матч предсезонки против воронежского «Факела» прошёл 12 июля в закрытом режиме, т. е. без трансляции и без зрителей. О встрече известно только то, что «Ростов» потерпел поражение 0:2, хотя у него был шанс реализовать пенальти, но им хозяева не воспользовались.

Уходят не только игроки, но и тренеры

Трансферная кампания «Ростова», как и вообще вектор развития футбольного клуба, завесила от того, каким будет его руководство. На протяжении всей весны появлялись инсайды, что владельцем «Ростова» может стать то Иван Саввиди, то Андрей Чайка. Однако всё осталось без изменений — «Ростов» продолжил принадлежать Ростовой области, а Арташес Арутюнянц сохранил за собой пост президента.

Кардинальных изменений в основном составе не планируется. Цели «Ростова» на эту кампанию остаются прежними — формирование сбалансированного основного состава и точечное усиление отдельных позиций. Касаемо тренеров, — штаб команды, ключевые специалисты основы продолжат работу по подготовке к сезону 2025/2026. Арташес Арутюнянц

Тем не менее, «Ростов» расстался с двумя лидерами команды. Сначала московскому «Локомотиву» был продан нападающий Николай Комличенко. Продажа форварда, который за четыре сезона провёл в Ростове-на-Дону 130 матчей, забил 35 голов и отдал 25 голевых передач, принесла клубу, по данным Transfermarkt, 1,5 млн евро.

Следом в другой столичный клуб — «Динамо» — отправился защитник Максим Осипенко. 31-летнего футболиста, которого в 2020 году выкупили у «Тамбова» за 250 тыс. евро, «Ростов» сумел продать за 2,9 млн евро.

Еще одной потерей стал Алексей Сутормин, который отыграл на берегах Дона сезон-2024/25 на правах аренды из «Зенита». Но после завершения арендного соглашения, ровно как истечения контракта с сине-бело-голубыми, защитник принял решение продолжить карьеру в самарских «Крыльях Советов».

Второй сезон в аренде проведет полузащитник Даниил Уткин. Если прошлый год он защищал цвета грозненского «Ахмата», то ближайший сезон он будет выступать в составе «Балтики». Причем арендным соглашением для калининградского клуба предусмотрено право выкупа.

Всё о футболе России

Тренерский штаб «Ростова» покинул тренер вратарей Виталий Кафанов. По информации СМИ, 65-летний специалист сам обратился к руководству клуба с просьбой об уходе. Предположительно, Кафанов, сохранивший за собой пост тренера вратарей сборной России, хотел бы продолжить карьеру в топ-клубе РПЛ. При этом предложений от «Динамо», которое в июне возглавил Валерий Карпин, он не получал.

Продления и трансферы на вход

Среди оставшихся в команде игроков «Ростов» сумел договориться о продлении контракта с полузащитниками Константином Кучаевым (до лета 2029 года) и Хореном Байрамяном (до лета 2026 года с возможностью пролонгации на ещё один сезон). Кроме того, второй сезон подряд в Ростове-на-Дону на правах аренды (уже с опцией выкупа) проведет вратарь «Зенита» Даниил Одоевский.

Политика «Ростова» на трансферном рынке, в основном, заключается в замене футболистов, которые покинули клуб этим летом. Так, на позицию центрального нападающего на 4 года был подписан игрок «Локомотива» Тимур Сулейманов. Ростовчане смогли выиграть борьбу за 25-летнего футболиста у «Балтики», «Ахмата» и «Крыльев Советов». Сумма компенсации, по данным СМИ, составила 400 тыс. евро с учётом бонусов.

Тимур Сулейманов vk.com/fcrostov

Для усиления ослабшей после ухода Осипенко обороны был подписан Дмитрий Чистяков, у которого истек срок действия контракта с петербургским «Зенитом». Для защитника это уже второе пришествие в «Ростов» — ранее он выступал за южан с июля 2019 по октябрь 2020 года. 31-летний футболист заключил с клубом соглашение на срок до лета 2027 года с возможностью продления.

Трансферами на перспективу стали подписание двух 19-летних футболистов: флангового защитника «Зенита-2» Александра Тарасов а и вингера египетского клуба «Модерн Спорт» Ибрагима Мафуса Аджасы.

Инсайды про трансферную кампанию «Ростова»

Окно для переходов в РПЛ будет открыто еще почти два месяца. Поэтому работа на трансферном рынке далека до завершения.

Все футбольные трансферы

По последним данным, «Ростов» заинтересован в аренде полузащитника ЦСКА Максима Мухина, который сам не возражает против перехода в новую команду, да и главный тренер «армейцев» Фабио Челестини допустил уход 23-летнего игрока. Однако, несмотря на переговоры двух клубов, сделка немного приостановилась из-за травмы хавбека москвичей Родриго Вильягры, выбывшего из строя, как минимум, на 1,5 месяца. Кроме того, в борьбу за футболиста включился «Сочи».

Этим летом сразу несколько клубов РПЛ (включая «Зенит» и московское «Динамо») проявляли интерес к фланговому защитнику Илье Вахании. Однако жёлто-синие приняли решение о том, что 24-летний футболист не продается — самим пригодиться в предстоящем сезоне.

Неизвестно, принято ли в «Ростове» подобное решение в отношении полузащитников Кирилла Щетинина и Ивана Комарова, которыми вроде как интересовались и «Локомотив», и «Динамо», и ЦСКА. Но о конкретных предложениях и переговорах по поводу их трансферов в последнее время не сообщалось.

Кирилл Щетинин vk.com/fcrostov

«Ростов», в свою очередь, в начале июня рассматривал кандидатуру центрального защитника Станислава Магкеева, который после одного сезона в «Пари НН» покинул нижегородский клуб. 26-летний футболист до сих пор пребывает на рынке свободных агентов — возможно «Ростов» вернется к варианту с подписанием воспитанника «Локомотива».

Отдельного внимания заслуживает нападающий Роналдо. Дело в том, что его агент Жулио Сезар Гранжа в начале июня заявил о том, что его клиент уходит из «Ростова». Но спустя буквально 9 дней он сообщил об отсутствии предложений от других команд, поэтому Роналдо остается в клубе. Бывает и так.

«Ростов» начнёт с двух тяжелых выездов

Календарь подготовил для команды Джонатана Альбы тяжелый старт сезона. Сначала южанам предстоит выезд в Санкт-Петербург, где 20 июля состоится встреча с «Зенитом». А в следующие выходные «Ростову» предстоит принципиальный матч против московского «Динамо» с Карпиным, Глебовым и Осипенко.

Аэропорт Ростова-на-Дону до сих пор закрыт, поэтому ближайшее время придется продолжать добираться до города железнодорожным или автомобильным транспортом. В связи с этим календарь желто-синих состоит из чередования двух игр дома и двух игр на выезде.

Первые 5 туров РПЛ 2025/2026 1-й тур, 20 июля, 18:00. «Зенит» — «Ростов»

2-й тур, 26 июля, 17:30. «Динамо» (Москва) — «Ростов»

3-й тур, 2 августа, 18:00. «Ростов» — «Крылья Советов»

4-й тур, 10 августа, 20:30. «Ростов» — «Пари НН»

5-й тур, 17 августа, 15:45. «Рубин» — «Ростов»

В «Ростове» выразили разочарование жеребьевкой групповой стадии Кубка России. Напомним, она прошла в записи и без участия представители клубов. Кроме того, ростовчане выразили сожаление, что запрет на участие «Ростова» и «Краснодара» в одной группе Кубка России оставили в силе — логистические трудности дают о себе знать.

Расписание группового этапа Кубка России 1-й тур, 30 июля, 19:30. «Ростов» — «Спартак»

2-й тур, 14 августа, 18:30. «Пари НН» — «Ростов»

3-й тур, 27 августа, 20:45. «Ростов» — «Динамо» (Махачкала)

4-й тур, 16-18 сентября. «Спартак» — «Ростов»

5-й тур, 30 сентября — 2 октября. «Динамо» (Махачкала) — «Ростов»

6-й тур, 21-23 октября. «Ростов» — «Пари НН»

В результате жеребей определил «Ростов» в группе С. Соперниками финалиста последнего розыгрыша Кубка России станут московский «Спартак», махачкалинское «Динамо» и нижегородский «Пари НН».