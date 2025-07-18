Динамо — Балтика: прогноз на матч РПЛ, ставка за 2.15

Динамо
Балтика
«Динамо»
Турнирное положение: в прошлом сезоне «бело-голубые» финишировали на пятой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
Команда из Москвы смогла за 30 матчей набрать 56 очков и только на три балла отстала от третьего ЦСКА.
Динамо — Балтика: коэффициенты букмекеров
Москвичи смогли забить 61 мяч, а пропустили всего 35.
Последние матчи: московский коллектив в товарищеских матчах разгромил «Локомотив» (5:1) и сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).
До этого же столичная команда смогла победить «Партизан» (3:1), «ОФК Белград» (4:0) и 2Drots (3:0).
Не сыграют: травмированы в команде из столицы России Артур Гомес, Константин Тюкавин и Милан Майсторович.
Состояние команды: летом у «Динамо» сменился главный тренер. На этот пост был назначен Валерий Карпин, который также занимает пост наставника сборной России.
В прошлом сезоне динамовцы не смогли финишировать в призах, а на новый сезон у команды только одна задача — тройка сильнейших. «Динамо» усилилось Иваном Сергеевым и Максимом Осипенко.
«Балтика»
Турнирное положение: команда из Калининграда смогла выиграть Первую лигу в прошлом сезоне и повысилась в классе.
Калининградцы смогли набрать 69 очков и на четыре балла опередили второе московское «Торпедо».
Балтийцы за 34 матча 50 раз поразили ворота соперников и 18 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в товарищеских матчах калининградский коллектив проиграл «Сочи» (1:2) и выиграл у «Балтики» (2:1).
В последних официальных матчах «Балтика» сыграла вничью с «Арсеналом» (0:0), «Енисеем» (0:0) и «Черноморцем» (0:0).
Не сыграют: в лазарете команды Диего Луна.
Состояние команды: подопечные Андрея Талалаева являются грозной силой и с ними точно никому не будет легко.
Думается, что первостепенной задачей «Балтики» будет закрепиться в РПЛ, а в середине сезона, если все будет идти хорошо, то она может быть скорректирована.
Статистика для ставок
- «Динамо» проиграло только 1 из последних 9 матчей
- «Балтика» не может победить и забить на протяжении 4 официальных матчей подряд
- В последней очной игре «Динамо» переиграло «Балтику» со счетом 3:2
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.40, а победа «Балтики» — в 5.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.70 и 2.15.
- 2.20Работнички — Торпедо Ж: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.90Ильвес — Шахтёр Д: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.30Приштина — Шериф: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
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Прогноз: «Балтика» отлично играет в обороне, поэтому команды вполне могут не пробить тотал.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.15.
Прогноз: «Динамо» сильнее и должно побеждать в этой игре.
Ставка: победа «Динамо» с форой-1 за 1.95.