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    Сможет ли «Динамо» выиграть у «Балтики»?

    Динамо — Балтика: прогноз на матч РПЛ, ставка за 2.15

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Балтика»
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    Ярослав Гладышев
    18 июля в матче первого тура чемпионата России по футболу сыграют «Динамо» и «Балтика». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Балтика», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 18 Июля 2025 года

    Динамо

  • Москва
    •  Динамо 20:30 Балтика

    Балтика

  • Калининград
    •

    «Динамо»

    Турнирное положение: в прошлом сезоне «бело-голубые» финишировали на пятой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

    Команда из Москвы смогла за 30 матчей набрать 56 очков и только на три балла отстала от третьего ЦСКА.

    Динамо — Балтика: коэффициенты букмекеров

    Москвичи смогли забить 61 мяч, а пропустили всего 35.

    Последние матчи: московский коллектив в товарищеских матчах разгромил «Локомотив» (5:1) и сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).

    До этого же столичная команда смогла победить «Партизан» (3:1), «ОФК Белград» (4:0) и 2Drots (3:0).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Не сыграют: травмированы в команде из столицы России Артур Гомес, Константин Тюкавин и Милан Майсторович.

    Состояние команды: летом у «Динамо» сменился главный тренер. На этот пост был назначен Валерий Карпин, который также занимает пост наставника сборной России.

    В прошлом сезоне динамовцы не смогли финишировать в призах, а на новый сезон у команды только одна задача — тройка сильнейших. «Динамо» усилилось Иваном Сергеевым и Максимом Осипенко.

    «Балтика»

    Турнирное положение: команда из Калининграда смогла выиграть Первую лигу в прошлом сезоне и повысилась в классе.

    Калининградцы смогли набрать 69 очков и на четыре балла опередили второе московское «Торпедо».

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    • Балтийцы за 34 матча 50 раз поразили ворота соперников и 18 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в товарищеских матчах калининградский коллектив проиграл «Сочи» (1:2) и выиграл у «Балтики» (2:1).

    В последних официальных матчах «Балтика» сыграла вничью с «Арсеналом» (0:0), «Енисеем» (0:0) и «Черноморцем» (0:0).

    Не сыграют: в лазарете команды Диего Луна.

    Состояние команды: подопечные Андрея Талалаева являются грозной силой и с ними точно никому не будет легко.

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    Думается, что первостепенной задачей «Балтики» будет закрепиться в РПЛ, а в середине сезона, если все будет идти хорошо, то она может быть скорректирована.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» проиграло только 1 из последних 9 матчей

    • «Балтика» не может победить и забить на протяжении 4 официальных матчей подряд

    • В последней очной игре «Динамо» переиграло «Балтику» со счетом 3:2

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.40, а победа «Балтики» — в 5.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.70 и 2.15.

    Прогноз: «Балтика» отлично играет в обороне, поэтому команды вполне могут не пробить тотал.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.15.

    Прогноз: «Динамо» сильнее и должно побеждать в этой игре.

    Ставка: победа «Динамо» с форой-1 за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Динамо — Балтика?

    Матч Динамо — Балтика состоится 18 июля 2025 года в 20:30 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Динамо — Балтика?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: тотал меньше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Динамо — Балтика?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «тотал меньше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо — Балтика?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Динамо — Балтика?

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.40, а победа «Балтики» — в 5.40.

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