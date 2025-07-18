Динамо — Балтика: прогноз на матч РПЛ, ставка за 2.15

18 июля в матче первого тура чемпионата России по футболу сыграют «Динамо» и «Балтика». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Балтика», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Динамо»

Турнирное положение: в прошлом сезоне «бело-голубые» финишировали на пятой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

Команда из Москвы смогла за 30 матчей набрать 56 очков и только на три балла отстала от третьего ЦСКА.

Москвичи смогли забить 61 мяч, а пропустили всего 35.

Последние матчи: московский коллектив в товарищеских матчах разгромил «Локомотив» (5:1) и сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).

До этого же столичная команда смогла победить «Партизан» (3:1), «ОФК Белград» (4:0) и 2Drots (3:0).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Не сыграют: травмированы в команде из столицы России Артур Гомес, Константин Тюкавин и Милан Майсторович.

Состояние команды: летом у «Динамо» сменился главный тренер. На этот пост был назначен Валерий Карпин, который также занимает пост наставника сборной России.

В прошлом сезоне динамовцы не смогли финишировать в призах, а на новый сезон у команды только одна задача — тройка сильнейших. «Динамо» усилилось Иваном Сергеевым и Максимом Осипенко.

«Балтика»

Турнирное положение: команда из Калининграда смогла выиграть Первую лигу в прошлом сезоне и повысилась в классе.

Калининградцы смогли набрать 69 очков и на четыре балла опередили второе московское «Торпедо».

Балтийцы за 34 матча 50 раз поразили ворота соперников и 18 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в товарищеских матчах калининградский коллектив проиграл «Сочи» (1:2) и выиграл у «Балтики» (2:1).

В последних официальных матчах «Балтика» сыграла вничью с «Арсеналом» (0:0), «Енисеем» (0:0) и «Черноморцем» (0:0).

Не сыграют: в лазарете команды Диего Луна.

Состояние команды: подопечные Андрея Талалаева являются грозной силой и с ними точно никому не будет легко.

Думается, что первостепенной задачей «Балтики» будет закрепиться в РПЛ, а в середине сезона, если все будет идти хорошо, то она может быть скорректирована.

Статистика для ставок

«Динамо» проиграло только 1 из последних 9 матчей

«Балтика» не может победить и забить на протяжении 4 официальных матчей подряд

В последней очной игре «Динамо» переиграло «Балтику» со счетом 3:2

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.40, а победа «Балтики» — в 5.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.70 и 2.15.

Прогноз: «Балтика» отлично играет в обороне, поэтому команды вполне могут не пробить тотал.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.15.

Прогноз: «Динамо» сильнее и должно побеждать в этой игре.

Ставка: победа «Динамо» с форой-1 за 1.95.