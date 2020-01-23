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    ЧЕ по фигурному катанию. Синицина и Кацалапов — вторы после ритм-танца

    Подробности второго дня чемпионата Европы по фигурному катанию

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    Виктория Синицина и Никита Кацалапов
    Виктория Синицина и Никита Кацалапов
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    В австрийском Граце продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. Во второй день соревнований танцевальные пары показали ритм-танец, а мужчины-одиночники откатают произвольную программу.

    Танцы на льду. Ритм-танец

    Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон стали лучшими в ритм-танце на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

    Второе место с отставанием в 0,05 балла занимают россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

    Замкнули тройку лучших итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

    На четвертой позиции перед произвольным танцем находятся россияне Александра Степанова и Иван Букин.

    Третий танцевальный дуэт из России Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро показал в ритм-танце пятый результат.

    Соревнования в произвольном танце запланированы на 25 января.

    Фигурное катание. Чемпионат Европы
    Танцы. Ритм-танец

    1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 88,78
    2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 88,73
    3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 84,66
    4. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 83,65
    5. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 75,10
    6. Лайла Фер/Льюис Гибсон (Великобритания) — 74,26

    Мужское одиночное катание. Произвольная программа

    Чешский фигурист Михал Бржезина лидирует после короткой программы.

    Россияне Дмитрий Алиев и Артур Даниэлян заняли второе и третье место соответственно. Еще один представитель России Александр Самарин — 13-й. 0

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