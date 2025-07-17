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    «Неман» не отдаст инициативу армянскому клубу?

    Неман — Урарту. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига конференций, 17 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Неман» — «Урарту»
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    «Клуж» — «Неман»
    «Неман» из Беларуси дома сыграет против армянского «Урарту» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 17 июля, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Неман» — «Урарту», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 17 Июля 2025 года

    Неман

  • Гродно
    •  Неман 21:00 Урарту

    Урарту

  • Ереван
    •

    «Неман»

    Турнирная таблица: В чемпионате Беларуси «Неман» занимает 5 место, набрав 28 очков: 9 побед, 1 ничья и 5 поражений.

    Последние матчи: «Неман» одержал победу над «Урарту» благодаря голам полузащитника Антона Сучкова и нападающего Павла Савицкого на 49-й и 54-й минутах встречи (2:0).

    Неман — Урарту: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Неман» не проигрывает на протяжении шести матчей, одержав пять побед и сыграв вничью одну встречу.

    «Урарту»

    Турнирная таблица: «Урарту» финишировал на третьем месте в чемпионате Армении, набрав 62 очка: 19 побед, 5 ничьих и 6 поражений.

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  • Сегодня

    • Последние матчи: «Урарту» смог вернуться в игру после того, как на 68-й минуте встречи форвард Николас Калукиян отыграл один мяч у «Немана» (1:2).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Урарту» проиграл во втором матче подряд, уступив также команде «Ван» в рамках чемпионата Армении (0:2).

    Статистика для ставок

    • «Урарту» — бронзовый призёр чемпионата Армении

    • «Неман» — серебряный призёр чемпионата Беларуси

    • «Неман» обыграл «Урарту» (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Неман» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.60, а победа «Урарту» — в 3.45.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: Обе команды смогли отличиться в первом матче дуэли, ждем от футболистов «Немана» и «Урарту» очередную результативную игру.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

    Прогноз: «Неман» может попробовать сыграть от обороны, так что не исключено, что соперники сыграют вничью в ответной игре первого раунда Лиги конференций.

    Ставка: Будет ничья с коэффициентом  3.60.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Неман — Урарту?

    Матч Неман — Урарту состоится 17 июля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Неман — Урарту?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют: Да.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Неман — Урарту?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют: Да» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Неман — Урарту?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Неман — Урарту?

    Коэффициенты букмекеров: : «Неман» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.60, а победа «Урарту» — в 3.45.

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    Неман — Урарту: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 17.07.202521:00. «Неман» не отдаст инициативу армянскому клубу?
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