Неман — Урарту. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига конференций, 17 июля 2025 года

Неман
Урарту
«Неман»
Турнирная таблица: В чемпионате Беларуси «Неман» занимает 5 место, набрав 28 очков: 9 побед, 1 ничья и 5 поражений.
Последние матчи: «Неман» одержал победу над «Урарту» благодаря голам полузащитника Антона Сучкова и нападающего Павла Савицкого на 49-й и 54-й минутах встречи (2:0).
Неман — Урарту: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Неман» не проигрывает на протяжении шести матчей, одержав пять побед и сыграв вничью одну встречу.
«Урарту»
Турнирная таблица: «Урарту» финишировал на третьем месте в чемпионате Армении, набрав 62 очка: 19 побед, 5 ничьих и 6 поражений.
Последние матчи: «Урарту» смог вернуться в игру после того, как на 68-й минуте встречи форвард Николас Калукиян отыграл один мяч у «Немана» (1:2).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Урарту» проиграл во втором матче подряд, уступив также команде «Ван» в рамках чемпионата Армении (0:2).
Статистика для ставок
- «Урарту» — бронзовый призёр чемпионата Армении
- «Неман» — серебряный призёр чемпионата Беларуси
- «Неман» обыграл «Урарту» (2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Неман» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.60, а победа «Урарту» — в 3.45.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.
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- 3.25Норвегия (ж) — Италия (ж): прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Обе команды смогли отличиться в первом матче дуэли, ждем от футболистов «Немана» и «Урарту» очередную результативную игру.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.
Прогноз: «Неман» может попробовать сыграть от обороны, так что не исключено, что соперники сыграют вничью в ответной игре первого раунда Лиги конференций.
Ставка: Будет ничья с коэффициентом 3.60.