Неман — Урарту. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига конференций, 17 июля 2025 года

«Неман» из Беларуси дома сыграет против армянского «Урарту» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 17 июля, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Неман» — «Урарту», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Неман»

Турнирная таблица: В чемпионате Беларуси «Неман» занимает 5 место, набрав 28 очков: 9 побед, 1 ничья и 5 поражений.

Последние матчи: «Неман» одержал победу над «Урарту» благодаря голам полузащитника Антона Сучкова и нападающего Павла Савицкого на 49-й и 54-й минутах встречи (2:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Неман» не проигрывает на протяжении шести матчей, одержав пять побед и сыграв вничью одну встречу.

«Урарту»

Турнирная таблица: «Урарту» финишировал на третьем месте в чемпионате Армении, набрав 62 очка: 19 побед, 5 ничьих и 6 поражений.

Последние матчи: «Урарту» смог вернуться в игру после того, как на 68-й минуте встречи форвард Николас Калукиян отыграл один мяч у «Немана» (1:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Урарту» проиграл во втором матче подряд, уступив также команде «Ван» в рамках чемпионата Армении (0:2).

Статистика для ставок

«Урарту» — бронзовый призёр чемпионата Армении

«Неман» — серебряный призёр чемпионата Беларуси

«Неман» обыграл «Урарту» (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Неман» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.60, а победа «Урарту» — в 3.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

Прогноз: Обе команды смогли отличиться в первом матче дуэли, ждем от футболистов «Немана» и «Урарту» очередную результативную игру.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз: «Неман» может попробовать сыграть от обороны, так что не исключено, что соперники сыграют вничью в ответной игре первого раунда Лиги конференций.

Ставка: Будет ничья с коэффициентом 3.60.