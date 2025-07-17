Таков путь. Семь ожиданий от нового сезона РПЛ

Новый сезон РПЛ 2025/2026 стартует в пятницу, 18 июля. Наши клубы по-прежнему отстранены от еврокубков и обложены санкциями. Но это не мешает появляться молодым талантам, привозить качественных легионеров и выдавать чемпионскую гонку с закрученной до предела интригой. Встречаем российский футбол после небольшого перерыва.

Защитит ли «Краснодар» чемпионский титул?

«Краснодар» по итогам прошлого сезона всё-таки добрался до золота чемпионата России. Судьба чемпионского титула, как и годом ранее, решилась в последнем туре. И если в 2024 году на одно очко больше «Краснодара» набрал «Зенит», то на сей раз «быки» опередили петербуржцев на один балл.

Известно, что удержаться на вершине сложнее, чем добраться до нее. Но «Краснодар» постарается сохранить за собой чемпионство. Ради этого команда Мурада Мусаева стала заранее усиливать свой состав. Уже подъехали три бразильца — Дуглас Соарес, Густаво Сантос и Жубал, а также подписаны Александр Корякин и Виталий Стежко из Первой лиги. Они должны заменить опытных Смолова, Газинского, Дюпина и Кайо, с которыми «Краснодар» расстался этим летом.

«Зенит», став вторым, объявил, что предстоящий сезон станет 100-м для петербургского клуба. Поэтому настрой у подопечных Сергея Семака должен быть запредельным. Руководство со своей стороны подписало игрока сборной Бразилии Жерсона и аргентинца Романа Веги.

Также не стоит сбрасывать со счетов московские клубы — «Динамо», которое год назад осталось буквально в одном голе от чемпионства, а сейчас усилилось тренером и игроками сборной России, и «Спартак» со вторым по стоимости составом в Премьер-Лиги и лучшим бомбардиром сезона-2024/25.

Как справятся Карпин в «Динамо» и Челестини в ЦСКА?

Из сильнейших команд Российской Премьер-Лиги только два клуба вступают в сезон с новыми главными тренерами — московские «Динамо» и ЦСКА.

Последние несколько месяцев слухи устойчиво связывали бело-голубых и главного тренера сборной России Валерия Карпина. И вот, расставшись с Марцелом Личкой, «Динамо» подписало с 56-летним специалистом контракт на срок до лета 2028 года.

Валерий Карпин fcdynamo.ru

Не все представители отечественной футбольной общественности положительно оценили это назначение. Кому-то не нравится совмещение работы в национальной команде и в клубе (несмотря на отстранение сборной России от международных турниров), кто-то считает, что Карпин «кинул» «Ростов». Одни персонажи не понимают, почему спартаковец возглавил «Динамо», а другие — как клуб, который хочет прервать 30-летнюю бестрофейную серию, пригласил тренера, который сам ничего не выиграл.

Но может именно эта коллаборация приведёт обе стороны к успеху. Всё-таки Карпин считается одним из лучших отечественных специалистов, а после «Спартака», который был для него первым тренерским опытом, он не возглавлял клуб, реально претендующий на трофеи. Тем более, «Динамо» подписало знакомых тренеру Глебова, Осипенко и Сергеева.

Если приход Карпина в «Динамо» был ожидаемым и даже запланированным событием, то тренерская перестановка в ЦСКА стала полным сюрпризом. И его устроил Марко Николич. Приведя «армейцев» к бронзе РПЛ и Кубку России, сербский тренер решил продолжить карьеру в Греции и выкупил свой контракт у московского клуба.

Красно-синие должны были оперативно пройти пять стадий принятия неизбежного и начать искать нового наставника. После перебора десятка вариантов им стал автор золотого дубля в Швейцарии во главе с «Базелем» — Фабио Челестини. Этот выбор вызывает вопросы. Тренер практически не имеет опыта работы за пределами Швейцарии и кроме минувшего сезона серьезных достижений не имеет.

К тому же футбол, который ставит 49-летний специалист, довольно сильно отличается от стиля, привитого команде Николичем. Подопечные Челестини обычно играют в агрессивный атакующий футбол с высоким прессингом. Хватит ли «армейским» игрокам времени, чтобы перестроиться под новые требования?

Кроме того, поиски тренера отвлекли клуб от трансферной кампании, которая пока что ограничивается лишь одним подписанием — 20-летним бразильским полузащитником Матеусом Алвесом. Тем не менее, ЦСКА в одном отдельном матче сумел оказаться сильнее действующего чемпиона и забрал Суперкубок России себе.

Чем закончится второй год союза Станковича и «Спартака»?

Первый сезон «Спартака» под руководством Деяна Станковича вышел неоднозначным. С одной стороны, команда не выполнила поставленных задач — заняла четвертое место в чемпионате России и вылетела из Кубка России на стадии финала Пути регионов. С другой стороны, «Спартак» по осени показывал чуть ли не лучший футбол в Премьер-Лиге, выдал 6-матчевую победную серию, побеждал и «Зенит», и «Краснодар», и ЦСКА, а Манфред Угальде стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Деян Станкович spartak.com

Сербский специалист по итогам сезона вряд ли заслужил отставки, но продление контракта на срок до лета 2027 года (хотя действующее соглашение истекало летом 2026 года) обосновать трудно. Возможно, этот жест руководства свидетельствует о доверии тренеру и направлен на то, чтобы снять с него потенциальное давление.

Но Станкович, наверно, хотел бы лучше получить от руководства новых игроков. На данный момент «Спартак», по сути упустив Николая Комличенко и Ивана Сергеева, пока подписал одного 34-летнего Антона Заболотного. Игрока в центр поля, которого Деян просит с зимы, всё ещё нет. Так же дело обстоит с фланговыми защитниками. Конечно, трансферное окно открыто до начала сентября. Но за это время пройдет 7 туров (в т.ч. матчи против «Зенита» и «Локомотива») и можно потерять важные очки.

Этим летом остается много вопросов касательно легионеров «Спартака». Уйдет ли Барко? Продадут ли Угальде, а если останется, то начнет ли он снова забивать, как осенью 2024 года? Отработают ли затраченные деньги Ливай Гарсия и Пабло Солари? Справится ли команда без травмированного Тео Бонгонды?

Подтвердят ли Батраков и Кисляк свои таланты?

19-летние полузащитники Алексей Батраков из «Локомотива» и Матвей Кисляк из ЦСКА стали главными открытиями сезона-2024/25. Первый взял на себя бремя лидерства обескровленных «железнодорожников», занял первое место в Премьер-Лиге по количеству очков, набранных по системе «гол + пас» (14 голов + 7 передач = 21 очко), и даже дважды выводил команду на поле с капитанской повязкой. Именно его игра держала «Локомотив» в первой части сезона в числе лидеров.

Второй раскрылся чуть позже, но стал для ЦСКА не менее важным игроком, который, руководя игрой в центре поля, выглядел предпочтительнее Пьянича и заслужил положительной оценки Жозе Моуринью.

Всё о футболе России

Оба юноши дебютировали в сборной России и добились резкого подорожания в рыночной стоимости: Батраков — с 700 тыс. евро до 12 млн евро, Кисляк — с 500 тыс. евро до 8 млн евро. А Международный центр спортивных исследований (CIES) признавал их одними из лучших футболистов своего поколения в мире в своем амплуа.

Теперь молодым полузащитникам предстоит подтвердить заработанное реноме. Второй сезон всегда сложнее, ибо он показательный. У Батракова принципиально мало что поменяется, но вторая часть сезона-2024/25 для него уже вышла не такой яркой, как первая. Так что хавбеку, который заслуженно переподписал контракт с более чем двукратным повышением зарплаты, должен перезагрузиться и снова повести за собой «Локомотив».

Алексей Батраков fclm.ru

Кисляку же предстоит подстраиваться под новые требования Фабио Челестини, который не оставил схему с «ромбом» и поменял характер игры «армейцев». То, как он примет этот вызов, расскажет о его адаптационных способностях, что важно с учетом возможного продолжения карьеры в Европе.

Кто станет лучшим бомбардиром Премьер-Лиги?

Плох тот нападающий, который не хочет стать лучшим бомбардиром чемпионата. В минувшем сезоне главным голеадором Премьер-Лиги стал Манфред Угальде, который забил 17 голов и показал, что «Спартак» не зря потратил 13 млн евро. Однако костариканцу, как и годом ранее, не задался весенний отрезок — лишь 2 гола за 12 матчей (и то — «Оренбургу» и «Химкам»).

Есть сомнения, сможет ли Угальде, если он останется в России, повторить прошлогодний успех. А вот, кто считается главным претендентом на победу в бомбардирской гонке — это Мирлинд Даку. Нападающий не перешел в «Зенит» и продлил контракт с «Рубином», в составе которого идет по нарастающей — 10 голов в сезоне-2023/24, 15 голов в сезоне-2024/25. Партнеры остались те же, тренер тот же. Так что если здоровье позволит (а нередко он играл на уколах), а также при решении проблемы с пенальти (в минувшем сезоне трижды не забил с «точки»), то почему бы ему не пробить отметку в 20 голов?

Мирлинд Даку www.rubin-kazan.ru

Нельзя сбрасывать со счетов Джона Кордобу. Колумбийский нападающий «Краснодара» продолжает держать свою результативность на приличном уровне. За последние три сезона форвард отличился 14, 15 и 12 раз, соответственно.

Следует ожидать большого количества голов от игроков «Зенита». Но кто именно из петербуржцев сможет выстрелить? Претендентов достаточно. Здесь и Лусиано, и Кассьерра, и Глушенков, и Луис Энрике, и даже Соболев!

За кем еще стоит следить? В «Локомотиве» — это Батраков, но ему нужно справиться с синдромом второго сезона, а также Комличенко и Воробьев (но не помешают ли они друг другу?). Иван Сергеев теперь будет забивать в «Динамо», но не присядет ли он на скамейку с возвращением осенью в строй Константина Тюкавина? Найдет ли мотивацию Артем Дзюба в «Акроне»? Приведет ли Челестини к росту голов у Тамерлана Мусаева и Алеррандро?

Кто первый из тренеров лишится своей должности?

В прошлом сезоне произошло восемь отставок. Первой пришлось ждать не так долго: уже после 4-го тура Игорь Черевченко покинул «Факел» и передал бразды правления Дмитрию Пятибратову. В итоге воронежцы заняли последнее место и стали единственными, кто дважды распрощался с тренерами: Пятибратов ушел после 22-го тура, его заменил Игорь Шалимов, но и он не спас команду от вылета.

Сейчас вроде бы уже есть «фаворит» в борьбе за самую раннюю отставку. «Оренбург» подбирал состав для выступления в Первой лиге, но команду за неделю до старта сезона вернули в РПЛ вместо московского «Торпедо». Поэтому шансы «горожан» на успешное выступление настолько же малы, как и велика вероятность отставки Владимира Слишковича. Но стоит ли с него в таких условиях спрашивать результат?

Концовка прошлого сезона у махачкалинского «Динамо» вышла не самая лучшая — 2 очка за 6 матчей. Команду от попадания в стыковые матчи спас накопленный ранее очковый запас. В это межсезонье дагестанский клуб не подписал ни одного футболиста, но при этом расстался с Эгашем Касинтурой и Абакаром Гаджиевым. Получится ли у Хасанби Биджиева избежать очковых потерь с прямыми конкурентами?

В «Ахмате» часто происходят тренерские перестановки. Вот и сейчас акции Александра Сторожука оцениваются не столь высоко. Ранее специалист работал главным тренером в Премьер-Лиге только три года назад в «Краснодаре» на протяжении восьми месяцев. Посмотрим, чему научился 43-летний тренер после 2,5 лет работы в тульском «Арсенале» из Первой лиги.

Все футбольные трансферы

Также интересно как начнет российскую часть своей карьеры Алексей Шпилевский, который этим летом принял «Пари НН». Руководство хочет видеть команду в топ-10 РПЛ, но новичков пока не подвезло. А вот Нижний Новгород покинули Кирилл Гоцук и Станислав Магкеев. До перерыва на сентябрьские игры сборных «Пари НН» предстоит 5 матчей с команды из первой восьмерки, а формально домашние матчи проведёт в Казани или Саранске. За этот период можно серьезно просесть в таблице.

Продолжатся ли судейские скандалы?

Перед началом сезона РФС на один год продлил соглашение с главой департамента судейства Милорадом Мажичем. С учетом всех скандалов, которые возникали по поводу судейства по ходу прошлого года, эта новость выглядит для многих неожиданной.

Милорад Мажич globallookpress.com

Почти каждый тур клубы оставались недовольны неоднозначными судейскими решениями, черчением офсайдных линий, назначениями и неназначениями пенальти, включением ВАР и т. д. К игровым моментам впоследствии добавились истории с Владиславом Безбородовым, который обсуждал своих коллег в соцсетях, и заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о существовании целой системы коррупции в судействе.

Летом же разразился скандал с московским «Торпедо», руководители которых пытались подкупить судей (и в некоторых случаях им это удалось). С учетом продолжающихся расследований могут вскрыться новые эпизоды и последующие отстранения арбитров. Таким образом, российский футбол продолжит очищение.