Бразильцев много не бывает. «Краснодар» привёз из Лиги 1 Дугласа Аугусто

12 июля «Краснодар» объявил о переходе из французского «Нанта» полузащитника Дугласа Аугусто. «Быки» заключили с 28-летним бразильцем контракт на срок до 2028 года. Какой бэкграунд имеет новичок чёрно-зеленых и чем он поможет команде — рассказывает материал LiveSport. Ru.

Аугусто: воспитанник «Флуминенсе»

Дуглас Аугусто Соарес Гомес родился 13 января 1997 года в Рио-де-Жанейро. Как и многие бразильские мальчишки, он в детстве много играл в футбол. Его отец, видя, как сын уверенно пинает мяч, убедил его заняться футболом профессионально. В 7 лет Дуглас, получив отказ от «Васко да Гама», присоединился к «Флуминенсе», частью которого был на протяжении следующих 14 лет.

В подростковом возрасте Аугусто выступал на позиции левого защитника, но в 15 лет тренер перевел на позицию полузащитника, где игра у него пошла заметно лучше. Он постепенно проходил каждую возрастную группу «трёхцветных» вплоть до команды игроков не старше 20 лет. С «Флуминенсе» U20 Аугусто добился большого успеха — обыграв в финале «Виторию», в 2015 году стал чемпионом Бразилии среди игроков до 20 лет и был признан лучшим опорным полузащитником турнира.

В это время хавбек несколько раз привлекался к тренировкам с основной командой, и 6 сентября 2015 года состоялся его дебют на взрослом уровне — главный тренер «Флуминенсе» Эндерсон Морейра поставил 18-летнего футболиста в стартовый состав команды на матч 23-го тура бразильской Серии А с «Фламенго».

Первый блин вышел комом. Уже на 11-й минуте Аугусто получил желтую карточку, а команда проиграла со счётом 1:3. Но он исправился через неделю — забил первый для команды гол в матче и помог «Флуминенсе» обыграть «Атлетико Минейро» (4:2).

Дуглас Аугусто globallookpress.com

Прогресс игрока не остался не замеченным, и его вызвали в молодежную сборную Бразилии до 20 лет для участия в товарищеском турнире в Южной Корее. Кроме того, им заинтересовались в Европе — свои предложения отправляли нидерландский «ПСВ» и донецкий «Шахтер». Но Аугусто остался играть во «Флуминенсе».

Спады и подъемы

После отставки Морейры полузащитник до конца 2015 года просидел в запасе «Флуминенсе», но следующий год стал для него прорывным — он закрепился в статусе игрока основного состава. В 2017 году у Аугусто диагностировали реактивный артрит (боли в суставах), поэтому из-за лечения он стал реже выходить на поле. В итоге в составе родного клуба полузащитник в общей сложности провёл 101 матч, в которых забил 5 голов, отдал 2 голевые передачи, получил 29 желтых карточек (две из них стали вторыми в игре).

Летом 2018 года «Коринтианс» за 1 млн евро выкупил Аугусто. Для обоих клубов эта сделка была выгодной: «Флуминенсе» испытывал финансовые проблемы и нуждался в деньгах, а «Коринтианс» продал полузащитника Майкона в «Шахтер», и ему потребовалась замена в центр поля.

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Несмотря на заключение 4-летнего контракта, Аугусто в Сан-Паулу долго не задержался. За полгода он принял участие в 21 матче, забил 1 гол, получил 9 желтых карточек. Главный тренер «Коринтианса» Фабио Карилле рассчитывал на полузащитника, но сам футболист, столкнувшись с серьёзной конкуренцией на этой позиции, опасался сокращения игрового времени. При этом он уже пропустил 13 матчей.

Поэтому Аугусто принял предложение «Баии» об аренде. Аугусто стал игроком основного состава клуба из Сальвадора: за первую половину 2019 года успешно провел 30 матчей, чем привлек внимание европейских клубов. Одним из них стал греческий ПАОК, который выкупил футболиста у «Коринтианса» за 3 млн евро.

«Играть в Европе — мечта каждого игрока»

Придерживаясь этого мнения, полузащитник решился на переход. Однако он не сразу адаптировался к новому, более закрытому стилю игры в чемпионате Греции и новым методам тренировок. По его собственным ощущениям, на это у него ушло 1,5 года.

Этот период включил себя неплохо проведенный сезон-2019/20, но по его завершению Аугусто получил серьезную травму — надрыв крестообразной связки. Восстановление заняло почти 5 месяцев, из-за чего, в частности, хавбек пропустил двухматчевое противостояние в квалификации Лиги чемпионов со своим будущим клубом — «Краснодаром».

Дуглас Аугусто globallookpress.com

Придя в форму, Аугусто снова отвоевал место в старте. Благодаря сильному выступлению бразилец получил вызов в сборную для участия в Олимпийских играх в Токио (2021). Однако принять участие ему было не суждено — игрок получил травму подколенного сухожилия.

Играя именно за ПАОК, Аугусто завоевал свой пока что единственный трофей национального уровня — Кубок Греции в сезоне-2020/21. В греческой Суперлиге вместе с командой трижды стал серебряным призером.

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Кроме того, полузащитник приобрел опыт игры в еврокубках. В Лиге чемпионов ему удалось сыграть только в одном матче на стадии квалификации — в августе 2019 года против «Аякса». Зато Аугусто получил достаточную практику в Лиге Европы (7 матчей) и Лиге конференций (14 матчей). Общая статистика выступлений хавбека за ПАОК: 126 матчей, 12+9 по системе «гол + пас», 41 желтая и 2 прямые красные карточки.

Карьера во Франции: лидер «Нанта»

Следующим местом для продолжения карьеры у Аугусто стал «Нант». Французскому клубу требовались игроки, которые не терпят поражений в единоборствах. Необходимые качества они нашли в бразильском футболисте, которого выкупили за 6,8 млн евро. Таким образом, Аугусто стал одним из самых дорогих подписаний в истории «Нанта».

Это игрок, который внушает уверенность. Благодаря своей способности менять темп в обороне, он также демонстрирует образцовое поведение и внушает доверие. Пьер Аристуи, главный тренер «Нанта» (с мая по ноябрь 2023 г.)

Дуглас Аугусто globallookpress.com

Начиная со второго матча, полузащитник застолбил за собой место в стартовом составе «Нанта». И несмотря на получение в октябре 2023 г. растяжения связок колена, Аугусто сформировал эффективный дуэт полузащиты с испанским полузащитником, капитаном команды Педро Чиривельей и зарекомендовал себя как один из лидеров по прессингу, выигранным единоборствам, блокированным передачам и результативным подкатам.

Мне кажется, этот чемпионат действительно подходит моему стилю игры. Здесь есть баланс между физической отдачей и необходимой строгостью в технических навыках. Дуглас Аугусто

В «Нанте» за два сезона полузащитник провел 57 матчей, забил 4 гола, отдал 4 голевые передачи, получил 16 желтых карточек. Болельщики неоднократно признавали его игроком месяца. А в апреле 2025 года Аугусто вывел «Нант» на матч против «Ренна» (1:2) с капитанской повязкой.

В минувшем сезоне хавбек занял первое место в рейтинге игроков чемпионата Франции по средней дистанции, пройденной за матч, — 11,14 км. В «Нанте» вряд ли были настроены на расставание с таким эффективным игроком, но сейчас в условиях неопределенности вокруг телевизионных прав французский футбол переживает экономический кризис. Поэтому клуб был вынужден принять финансово выгодное предложение «Краснодара».

Перспективы Аугусто в «Краснодаре»

Трансфер Дугласа Аугусто на данный момент является главным усилением «Краснодара» в это межсезонье. За 28-летнего бразильца «быки» заплатили 6,5 млн евро и заключили с ним 3-летний контракт.

Дуглас Аугусто fckrasnodar.ru

Полузащитник выглядит как замена Кевину Кастаньо, которого «Краснодар» зимой продал «Ривер Плейт» за 12,6 млн евро. Таким образом, средняя линия у чёрно-зеленых стала полностью укомплектованной. Аугусто дополнит группу хавбеков оборонительного плана — Ленини и Черникова. Также остаются атакующие полузащитники: Козлов, Кривцов, Сперцян. Получается на одну позицию приходится по два игрока.

Аугусто, как правило, очень динамично опекает соперника, поэтому часто совершает фолы и получает желтые карточки (в среднем, каждый третий-четвёртый матч). Но для «Краснодара» полезным должна стать техническая подготовка полузащитника, благодаря которой он может передачами продвигать мяч вперед и наносить дальние удары.

Я бы сказал, что мои сильные стороны — это агрессия, умение уйти от опеки и наносить удары из-за пределов штрафной площади. Мне также нравится исполнять стандартные положения, я тренируюсь. Если вы спросите меня о моей настоящей позиции, я отвечу «шестёрка» или «восьмёрка». Дуглас Аугусто

Адаптация новичка в Краснодаре должна пройти быстро и успешно. За команду, помимо него, уже выступают 5 бразильцев и 2 португалоговорящих игрока.

Если вынести за скобки Михайло Баняца, которого СМИ отправляют в «Крылья Советов», и Давида Ндука, который последние 2 года был арендован клубами Первой лиги, Аугусто стал 13-м легионером «Краснодара». При этом еще ожидается трансфер Гаэтана Перрена из «Осера».

В этой ситуации для того, чтобы вписаться в лимит на легионеров, руководству краснодарского клуба придется решить, с кем расстаться. Возможно, лишним окажется Виктор Са, который публично заявил, что открыт для предложений. Более того, им этим летом уже интересовались «Васко да Гама» и «Коринтианс».