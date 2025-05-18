Французская революция: в стране хотят спасти футбол, скопировав модель АПЛ

Французский футбол стоит на пороге кардинальных изменений. Лига 1 проигрывает Английской Премьер-Лиге и испанской Ли Лиге борьбу за зрителя. Французские клубы находятся в экономической депрессии, а ряд из них — на грани выживания. Поэтому президент Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло 12 мая выступил с инициативой о проведении ряда реформ, по масштабу сопоставимых с настоящей революцией.

«Финал четырёх» за чемпионский титул

По сути все высказанные идеи касались формата соревнований и организации управления футболом в стране. По первой части было предложено определять сильнейший клуб Франции после гладкого чемпионата матчами плей-офф — так называемого, «финала четырёх».

Реформаторы хотят реализовать в мужском футболе формат, который был введен в женском чемпионате Франции в сезоне-2023/24. Командам, которые по итогам основного этапа займут первые четыре строчки в турнирной таблице, предстоят полуфинальные матчи: первое место с четвёртым, второе — с третьим. Их победители выйдут в финал, где и определится чемпион страны.

Сообщается, что сразу несколько заинтересованных сторон в Лиге 1 с оптимизмом приняло эту идею. Немудрено — целью этого формата является добавление интриги в чемпионскую гонку и, соответственно, возрождение зрительского интереса к соревнованию.

Для Лиги 1, где «ПСЖ» стал победителем 11 раз из последних 13, это особенно актуально. Стоит заметить, что у женщин аналогичная проблема за счёт плей-офф пока не разрешилась: «Лион» после 16 чемпионств за 17 сезонов при новом формате взял золото два раза из двух.

На пути принятия данного нововведения могут встать парижане, чьи интересы здесь ущемляют напрямую. Сейчас они за 6 туров до конца оформили себе чемпионство, а при новом формате все усилия, потраченные в течение года, рискуют обесцениться за один матч.

ПСЖ в Лиге чемпионов globallookpress.com

Более того, «ПСЖ» ежегодно принимает участие одновременно в трёх турнирах, а предстоящим летом в напряженный график команды добавится еще и клубный чемпионат мира.

С учётом недавней реформы в Лиге чемпионов, которая прибавила два тура к групповому этапу и дополнительный раунд плей-офф, еще одному увеличению количеству игр в году рады вряд ли будут.

Возрождение Кубка лиги

Другая идея заключается в создании нового турнира. Хотя, если разобраться, речь идет о возрождении упраздненного в 2020 году Кубка лиги. Тогда, напомним, отказались от него из-за невысокой популярности матчей и желания облегчить расписание командам.

На сей раз в возвращении Кубка лиги заинтересованы, прежде всего, «маленькие» клубы. После отмены Кубка они стали проводить меньше матчей, что, соответственно, привело к падению их доходов.

Победитель Кубка франции — ПСЖ globallookpress.com

Возвращение турнира должно привести клубы к дополнительным инвестициям, а у их игроков и тренеров возникнет мотивация дойти до поздних стадий, где появится возможность встретиться с лучшими командами страны на громадных стадионах.

Согласно озвученным планам, в этом Кубке будут принимать участие только те команды, которые в текущем сезоне не задействованы в еврокубках. Таким образом хотят сбалансированность графики команд. Поэтому кажется, что эта инициатива имеет больше шансов на реализацию, чем введение плей-офф.

Коммерциализация лиги и спасение клубов от банкротства

Если выше описанные новации еще подлежат обсуждению, то реорганизации управления профессиональным футболом Франции вряд ли что-то сможет помешать.

Речь идет про ликвидацию с сезона-2026/27 Лиги профессионального футбола (LFP) и учреждение клубами вместо нее собственной коммерческой структуры, которая займётся управлением телеправами и соревнованиями.

Тв-трансляция матча Лиги 1 globallookpress.com

«Мы собираемся перейти от лиги, которая была ассоциацией, к коммерческой компании, в которой клубы будут акционерами», — сказал президент FFF Диалло. Тем самым во Франции хотят реализовать модель организации профессионального футбола, принятую в Английской Премьер-лиги, но с учетом французской специфики.

В то же время за национальной федерацией футбола сохранится «золотое кресло» — она сможет накладывать вето на решения по таким ключевым вопросам, как формат лиг, системы вылетов и повышений. Благодаря подобной реорганизации французы хотят максимально централизовать услуги и снизить операционные расходы.

Вообще французский футбол сейчас находится в критическом экономическом положении: совокупный дефицит в клубах Лиги 1 и Лиги 2 по итогам этого сезона превысит 1,2 млрд евро — ряд команд находится на грани банкротства.

В связи с этим в FFF, вдохновляясь реализованной УЕФА системой финансового фэйр-плей, заявили о желании принять новые правила для финансового оздоровления клубов. Среди предложенных мер — ограничение количества возможных для заключения контрактов и снижение потолка зарплат, который сейчас принят на уровне 70% от общего оборота клуба.

Еще одна задача, стоящая на повестке дня — договориться о ТВ-правах. В начале мая сервис DAZN, транслировавший матчи Лиги 1, обвинив в обмане на этапе переговоров относительно перспектив набора потенциальных подписчиков, досрочно расторг контракт. У большинства французских клубов доходы от телеправ составляют две трети бюджета, поэтому им пришлось перейти в режим жесткой экономии.

Отметим, что этот контракт был рассчитан на 400 млн евро в год, что не сопоставимо с другими топ-лигами из большой пятерки: немецкой Бундеслигой (1,1 млрд евро в год), испанской Ла Лигой (990 млн) и итальянской Серией А (900 млн). О сравнении с АПЛ (почти 2 млрд) здесь и речи не идёт. Так что повышение привлекательности Лиги 1 и, соответственно, ее стоимости критически важно для французского футбола.

Трансляции Бундеслиги в три раза прибыльнее, чем Лиги 1 globallookpress.com

Еще одно важное предложение — изменить пропорции распределения доходов от продажи телевизионных прав в пользу «маленьких» клубов. Если в чемпионатах Англии и Германии соотношение между лидерами и аутсайдерами составляет 1 к 2, то во Франции оно превышает 1 к 5.

Поэтому в FFF сейчас хотят, прежде всего, от «ПСЖ», как сейчас популярно говорить, жеста дорой воли: сократить процент телевизионных прав и, тем самым, помочь клубам, находящимся в серьезном затруднении.

Воплотятся ли эти инициативы в жизнь? Скорее всего, да

Во-первых, руководители команд Лиги 1 и Лиги 2 за несколько дней после заявлений главы федерации футбола не выразили каких-либо возражений. Более того, о поддержке реформы всех французских клубов заявила министр спорта Мари Барсак, которая уточнила, что они все участвовали в трех рабочих группах, запущенных в марте после представления проекта.

Во-вторых, теоретически оппозицией федерации могла выступить ликвидируемая Лига профессионального футбола с ее президентом Венсаном Лабрюном, который по таким раскладам может быть остаться без работы. Однако он заявил о своей полной поддержке. «Французский профессиональный футбол может только выиграть, черпая вдохновение из этого», — сказал он.

Календарь и таблица Лиги 1

В-третьих, заявления Диалло относительно необходимой перестройки профессионального футбола во Франции поприветствовали сенаторы, которые разработали законопроект об управлении профессиональным спортом во Франции. Именно его рассмотрение и потенциальное принятие, которое, по оценкам, состоится осенью, откроет дорогу для всех этих преобразований.