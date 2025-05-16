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    Нуну, Энрике, Раньери, Росеньор, Флик и еще 15 лучших тренеров сезона

    В этом списке не только представители ведущих европейских чемпионатов

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    Клаудио Раньери
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    Клаудио Раньери
    ESPN составил честный список лучших футбольных тренеров в сезоне-2024/2025.
    УЕФА ежегодно вручает награду «Лучший тренер года», на деле она почти всегда достается победителю Лиги чемпионов. В 2021 году Томас Тухель привел «Челси» к триумфу в главном турнире Европы, но в том же сезоне он был уволен из «Пари Сен-Жермен». Несмотря на это, немца все равно назвали лучшим тренером. Это, мягко говоря, скучно.

    Кто действительно проявил себя лучше в сезоне — человек, прошедший с командой с миллиардным бюджетом пару раундов плей-офф ЛЧ, или тот, кто вывел клуб с самым низким бюджетом в лиге в середину таблицы?

    Даже если «хороший тренер улучшает команду на 10%, а плохой ухудшает на 30%», стоит отметить тех, кто действительно проделал огромную работу в этом сезоне — будь то команды, которые стали великими, спасшиеся от вылета, сделавшие неожиданные прорывы или даже те, кто вот-вот может выиграть Лигу чемпионов.

    1. Нуну Эшпириту Санту, «Ноттингем Форест»

    С 2015 года Нуну покидал клубы почти исключительно при негативных обстоятельствах: ушел из «Валенсии», был уволен из «Порту» и «Тоттенхэма», расстался с «Вулверхэмптоном» по обоюдному согласию, а в 2023 году его сняли с поста в «Аль-Иттихаде». Так и прошли последние десять лет — увольнение за увольнением. Были и успехи, конечно, но карьера получилась крайне нестабильной.

    Нуну Эшпириту Санту
    globallookpress.com

    Но в сезоне 2024/25 Нуну сделал нечто действительно выдающееся. Он доказал, что при наличии нужных инструментов может творить великие дела.

    В «Ноттингм Форест» португалец построил команду вокруг крепкой обороны (Мурильо, Николa Миленкович), креативных и быстрых атакующих игроков (Морган Гиббс-Уайт, Энтони Эланга, Каллум Хадсон-Одои) и опытного центрфорварда Крисa Вуда.

    После 16-го и 17-го мест в двух предыдущих сезонах в апреле «Ноттингем» оказался на третьей строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.

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    • Да, с точки зрения статистики они были выше, чем заслуживали. Да, с тех пор последовали осечки. Но команда уже гарантировала себе место в топ-7 и, следовательно, участие в еврокубках в сезоне 2025/26. И это при том, что на момент прихода Нуну в середине прошлого сезона они были в одном очке от зоны вылета. Это по-настоящему феноменальный результат.

    2. Луис Энрике, «Пари Сен-Жермен»

    В своем первом сезоне в «ПСЖ» Луис Энрике оформил требл на внутренней арене и едва не вышел в финал Лиги чемпионов. Формально добиться внушительного прогресса во втором сезоне будет сложно — клуб уже взял два внутренних трофея, вышел в финал Кубка Франции и находится в шаге от триумфа в Лиге чемпионов. 24 мая — решающий матч против «Реймса» за третий кубок, а 31 мая — финал ЛЧ против «Интера».

    Луис Энрике
    globallookpress.com

    На первый взгляд, фраза «Они такие же, как в прошлом году, просто им больше везло» звучит как слабый комплимент второму лучшему тренеру сезона. Но это без важного контекста: парижане стали лучше без Мбаппе, который был, возможно, лучшим игроком в мире.

    Энрике доверился молодым парням — Дезире Дуэ (19), Варрен Заир-Эмери (19), Жоау Невеш (20) и Брэдли Барколя (22) получили огромную ответственность. В начале были проблемы, но с середины декабря «ПСЖ» — лучшая команда мира. Быстрая, агрессивная, организованная как с мячом, так и без. И теперь она всего в одном матче от долгожданной победы в Лиге чемпионов.

    3. Клаудио Раньери, «Рома»

    Когда в середине ноября 73-летний Раньери в третий раз возглавил «Рому», команда находилась в катастрофическом состоянии. В начале сезона клуб успел уволить двух тренеров: Де Росси продержался до 18 сентября, Иван Юрич тоже продержался около двух месяцев. В первых 16 матчах во всех турнирах римляне одержали всего четыре победы.

    Клаудио Раньери
    globallookpress.com

    Если бы сезон начался с прихода Раньери, «Рома» отставала бы от первого места всего на два очка.

    Очки в Серии А с 14 ноября:

    «Интер» — 52
    «Наполи» — 52
    «Рома» — 50
    «Аталанта» — 46
    «Болонья» — 44

    После унылого старта «Рома» подошла к концовке сезона в одном очке от зоны Лиги чемпионов. В понедельник команда могла ворваться в топ-4, но уступила «Аталанте» (1:2) — это было всего второе поражение с начала февраля.

    Раньери преобразил команду в своем классическом стиле: они практически не позволяют создавать моменты у своих ворот и выжимают максимум из своих атак. Мусса Коне стал мотором полузащиты, а Артем Довбик наконец-то набрал форму после тяжелого старта.

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    • Казалось, что последним успехом Раньери станет выход в Серию А вместе «Кальяри». Но вместо этого он решил устроить еще одно магическое шоу.

    4. Лиам Росеньор, «Страсбург»

    Флагманский клуб BlueCo, лондонский «Челси», продолжает испытывать трудности в третьем сезоне под управлением новых владельцев. А вот другой клуб BlueCo, расположенный на восточной окраине Франции, нашел нечто особенное под руководством бывшего игрока и тренера «Халл Сити» Лиама Росеньора.

    Лиам Росеньор
    globallookpress.com

    «Страсбург» выиграл лишь три из первых 14 матчей в Лиге 1 и, казалось, снова должен был закончить сезон в нижней части таблицы. Однако после победы над «Гавром» 15 декабря команда набирала в среднем 2,26 очка за игру, уступая по этому показателю только «ПСЖ». Сейчас у них одинаковое количество очков с командой на четвертом месте — в последнем туре «Страсбург» будет бороться за первую с сезона-1979/80 путевку в Кубок чемпионов/Лигу чемпионов (тогда они проиграли в четвертьфинале «Аяксау»).

    «Страсбург» может как ловко контратаковать, так и уверенно контролировать мяч. Росеньор умело использует в единоборствах полузащитников вроде Андрея Сантоса и Дилана Баква. Это действительно вдохновляющая история.

    5. Ханси Флик, «Барселона»

    Обыграть «Реал» во всех матчах сезона? Готово. 

    Выиграть три трофея? Готово. 

    Демонстрировать самую зрелищную игру в мире? Определенно.

    Ханси Флик
    globallookpress.com

    Если бы не драматичное поражение от «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов, сезон для «Барселоны» был бы почти идеальным. А Флик, назначенный после очередной странной тренерской саги в клубе, оказался идеальным человеком для того, чтобы вдохнуть жизнь в таких игроков, как Рафинья и Френки де Йонг, и организовать по-настоящему невероятный футбол.

    6. Арне Слот, «Ливерпуль»

    «ПСЖ» потерял выдающегося игрока и стал лучше. «Ливерпуль» потерял выдающегося тренера — и тоже стал лучше. Благодаря удачному сочетанию уменьшения агрессии, новых ролей для молодых звезд, проблем конкурентов и, возможно, удачи в плане травм, Слот уверенно привел «Ливерпуль» ко второму титулу в Премьер-лиге.

    Арне Слот
    globallookpress.com

    Каждый сезон требует решения новых задач, и скоро мы увидим, как Слот справится с «синдромом второго сезона» и, возможно, большими изменениями в составе. Даже несмотря на спад во второй половине сезона — восемь поражений во всех турнирах (одно в первых 28 матчах и семь в следующих 26), — он с блеском сдал свой первый экзамен на «Энфилде».

    7. Антонио Конте, «Наполи»

    «Наполи» отдал одного из лучших форвардов мира — Виктора Осимхена — в аренду «Галатасараю» и потерял Хвичу Кварацхелию, который посреди сезона ушел в «ПСЖ». Но с каких это пор Конте нужен состав, напичканный бомбардирами?

    Антонио Конте
    globallookpress.com

    Его «Наполи» пропустил на пять мячей меньше любого другого клуба, выиграл семь матчей со счетом 1:0 и еще четыре — 2:0. Он помог Скотту Мактоминею провести лучший сезон в карьере — шотландца выкупили у «Манчестер Юнайтед» за 30 миллионов евро, и теперь это выглядит как удачное вложение.

    За два тура до конца чемпионата «Наполи» опережает «Интер» на одно очко, и судьба Скудетто — в их руках.

    Неплохо для команды, которая в прошлом сезоне с тем же Осимхеном и Кварацхелией финишировала десятой.

    8. Андони Ираола, «Борнмут»

    Да, травмы в итоге дали о себе знать, из-за чего последние пару месяцев были не самыми приятными. После пяти поражений в первых 23 матчах АПЛ «Борнмут» проиграл шесть из последних 13-ти.

    Андони Ираола
    globallookpress.com

    Но, с другой стороны, клуб со стадионом на 11 000 мест и составом, по оценке Transfermarkt, ближе к «Бернли» из Чемпионшипа, чем к «Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэму», долгое время держался в гонке за еврокубки.

    И, как ни парадоксально, они финишируют в таблице выше и «Манчестер Юнайтед», и «Тоттенхэма».

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    • Ираола построил команду, которая сочетает прочную, трудолюбивую оборону с самыми яростными контратаками в Премьер-лиге. И даже во время весеннего спада они выдали серию из пяти матчей без поражений и обыграли «Арсенал».

    9. Сеск Фабрегас, «Комо»

    «Комо» поначалу выглядел как глянцевый проект с известными именами. В их первом сезоне в Серии А за более чем 20 лет они назначили главным тренером Фабрегаса, бывшую звезду «Арсенала», «Барселоны», «Челси» и «Монако», а затем подписали известных ветеранов Пепе Рейну, Серджи Роберто, Рафаэля Варана и Андреа Белотти. До середины декабря «Комо» находился в зоне вылета.

    Сеск Фабрегас
    globallookpress.com

    Однако с середины февраля только 'Рома' Клаудио Раньери набрала больше очков в Серии А. «Комо» нанес 'Наполи' их единственное поражение в чемпионате в 2025 году. И что еще лучше, их успех связан не с упомянутыми ветеранами (которые почти не играли), а с яркими молодыми талантами, такими как Нико Пас (20 лет), Ассан Диао (19 лет), Лукас Да Кунья (23 года) и Максимо Перроне (22 года).

    Фабрегас проделал великолепную работу, и если ядро команды сохранится — что в этом капиталистическом мире случается редко — вскоре может сформироваться команда, достойная еврокубков.

    10. Томас Франк, «Брентфорд»

    Мы начинаем воспринимать «Брентфорд» как нечто само собой разумеющееся, и это невероятный комплимент Франку.

    Томас Франк
    globallookpress.com

    'Пчелы' провели 74 года вне английского высшего дивизиона, а теперь не только спокойно выживают в нем на протяжении четырех лет, несмотря на всё еще относительно скромный бюджет, но и идут ко второму попаданию в топ-10 за три сезона. Они заканчивают сезон на высокой ноте, заходя в последние два тура с серией из шести матчей без поражений.

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    • 'Брентфорд' остается верен себе: доминирует на стандартах, создает больше качественных моментов, чем большинство клубов АПЛ, и почти не допускает их у своих ворот.

    Это уникально хорошо управляемый клуб, и он выигрывает от того, что им руководит уникально надежный и креативный тренер.

    11. Александр Блессин, «Санкт-Паули»

    После того как «Санкт-Паули» впервые за 14 лет вышел в Бундеслигу, клуб потерял тренера Фабиана Хюрцелерa, который отправился в 'Брайтон', а затем лишился своего лучшего бомбардира (Марсель Хартель), перешедшего в клуб МЛС «Сент-Луис Сити». Хартеля заменил Морган Гилавоги, который забил всего один гол в чемпионате в течение первых трех месяцев, и 'Санкт-Паули' вообще ни разу не забивал в семи из первых 11 матчей. На своем поле они не могли поразить чужие ворота до 29 ноября.

    Александр Блессин
    globallookpress.com

    Тем не менее, угадайте, кто все-таки остается в Бундеслиге впервые с 1996 года? «Санкт-Паули»!

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    В, казалось бы, безнадежной ситуации Блессин прошел сезон с выдающейся обороной (только 'Бавария' пропустила меньше голов в Бундеслиге), и клуб медленно, но верно выбрался в безопасную зону. Технически 'Санкт-Паули' еще не полностью обезопасил себя — если они проиграют в субботу, а 'Хайденхайм' одержит победу и каким-то образом отыграет разницу в 13 голов, 'Санкт-Паули' попадет в плей-офф за выживание, — но вероятность такого развития событий крайне мала. Поэтому готовьтесь к еще одному сезону с 'Hells Bells' в высшем дивизионе.

    12. Дэвид Мойес, «Эвертон»

    Это казалось наименее креативной идеей из возможных: уволив Шона Дайча, находясь всего в одном очке от зоны вылета, «Эвертон» вышел на тренерский рынок и нанял... того самого парня, который отлично тренировал их более десяти лет назад.

    Дэвид Мойес
    globallookpress.com

    62-летний Мойес оказался свободен после ухода из 'Вест Хэма' в мае прошлого года и принял команду, отчаянно нуждавшуюся в улучшении результатов. Всего-навсего. После поражения от 'Астон Виллы' в первом матче под его руководством 'Эвертон' проиграл лишь один из следующих 12 матчей в рамках АПЛ.

    Да, у них семь ничьих в 17 матчах, но теперь «ириски» на 20 очков выше зоны вылета, и за два тура до конца находятся выше «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» — бывшего клуба Мойеса.

    Схема «оборона и контратаки» по-прежнему работает.

    13. Нико Ковач, «Боруссия» Дортмунд

    Как и Нуну Эшпириту Санту, а также другие, упомянутые здесь тренеры, Ковача ранее довольно часто увольняли. Но, как и Раньери с Мойесом, он оказался идеальным «пожарным».

    Нико Ковач
    globallookpress.com

    В начале февраля, когда его назначили, 'Боруссия' занимала ужасное 11-е место в таблице Бундеслиги. Команда проиграла три матча подряд в начале второй половины сезона — атмосфера была просто ужасная.

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    • Серия неудачных результатов в первых матчах под руководством Ковача — четыре поражения, в которых команда нанесла удары с совокупным ожидаемым показателем голов (xG) 8.2, но не забила ни одного гола — казалась смертным приговором, но их базовая статистика оставалась сильной, и, казалось, что у них есть шанс выиграть последние пять матчей и продолжить борьбу за место в топ-4. В итоге после четырех побед подряд 'Дортмунд' близок к тому, чтобы именно это и произошло.

    Положение в Бундеслиге перед последним туром:

    3. 'Айнтрахт' Франкфурт (57 очков, разница мячей +20)
    4. 'Фрайбург' (55 очков, разница -2)
    5. 'Боруссия' Дортмунд (54 очка, разница +17)

    Если 'Боруссия' обыграет 'Хольштайн', а 'Айнтрахт' победит 'Фрайбург' либо 'Боруссия' и 'Фрайбург' выиграют с общей разницей минимум в три гола, 'Дортмунд' вновь окажется в топ-4. Но всё может пойти и наперекосяк — не в первый раз 'Боруссии' нужен результат в последнем туре, и они в итоге не добились его. Но Ковач проделал великолепную работу, чтобы привести команду к этой точке.

    14. Мануэль Пеллегрини, «Бетис»

    Это был не самый стабильный сезон для 'Бетиса': с октября по январь они выдали семиматчевую беспроигрышную серию, затем последовали три поражения подряд, потом снова семь матчей без поражений, а позже еще три поражения.

    Мануэль Пеллегрини
    globallookpress.com

    Но после подписания Антони (аренда) и Кучо Эрнандеса, которые пришли в команду в январе, Пеллегрини сумел взять ситуацию под свой контроль. 'Бетис' за последние два с половиной месяца потерпел лишь одно поражение, на мгновение угрожая прорваться с 12-го места прямо в зону Лиги чемпионов. Кроме того, клуб впервые в своей истории вышел в европейский финал — решающий матч Лиги конференций против 'Челси' состоится 28 мая.

    Антони (восемь голов и пять результативных передач в 22 матчах во всех соревнованиях) получил немало комплиментов в свой адрес за этот рывок, но очевидно, что в этом была не только его заслуга.

    15. Франческо Фариоли, «Аякс»

    Если бы мы составляли этот рейтинг две недели назад, Фариоли был бы в топ-10.

    Франческо Фариоли
    globallookpress.com

    'Аякс' под руководством Фариоли сделал ставку на защиту — нечастое явление в этом клубе — и устроил впечатляющий рывок в чемпионате Нидерландов. С 18 августа по 20 апреля они проиграли всего один раз и захватили, казалось бы, непреодолимое лидерство в таблице. Но затем 'Аякс' набрал лишь два очка в последних четырех матчах, и благодаря пяти победам подряд ПСВ Эйндховен каким-то образом обошел их и сейчас лидирует с преимуществом в одно очко перед последним туром.

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    • Борьба за титул еще не окончена, но даже если 'Аякс' совсем немного не дотянет, это всё равно был год выдающегося прогресса, результатом которого станет возвращение в Лигу чемпионов.

    16. Хорст Штеффен, «Эльверсберг»

    Из муниципалитета с населением всего 13 000 человек, 'Эльверсберг' еще в 2022 году играл в четвертом дивизионе, но потом выиграл титул в третьей лиге в сезоне 2022/23, уверенно проявил себя в своем первом сезоне во втором дивизионе в 2023/24, и теперь, перед последним туром, команда занимает третье место во второй Бундеслиге. Победа над 'Шальке' обеспечит им как минимум участие в стыковых матчах за выход в элитный дивизион (скорее всего, против 'Хайденхайма'), а победа при условии поражения 'Кельна' выведет туда напрямую.

    Если сравнивать по весовым категориям, Штеффен, возможно, лучший тренер в Германии прямо сейчас.

    17. Филиппо Индзаги, «Пиза»

    В то время как его младший брат Симоне вывел «Интер» в финал Лиги чемпионов — и, вероятно, тоже заслуживает упоминания в этом списке — Пиппо Индзаги всегда был менее успешным тренером.

    Филиппо Индзаги
    globallookpress.com

    Он не сумел спасти «Салернитану» от вылета из Серии А в прошлом сезоне, но свой нынешний экзамен он сдал на отлично. 'Пиза' не играла в Серии A с сезона-1990/91, а в 2009-м, после серьёзных финансовых проблем, клуб, по сути, был заново создан.

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    Постепенно «Пиза» добралась до второго дивизиона, а в этом сезоне благодаря Индзаги команда наконец-то добилась повышения в классе.

    18. Режис Ле Бри, «Сандерленд»

    То, что 'Лидс' и 'Бернли' заняли первые два места в Чемпионшипе, вполне логично — в конце концов, недавно вылетевшие из АПЛ клубы с огромными выплатами в последние годы часто сразу возвращаются в элитный дивизион.

    Но путь 'Сандерленда' с момента их последнего сезона в Премьер-лиге (2016/17) был весьма непростым: четыре сезона в третьем дивизионе, прежде чем они начали подниматься обратно вверх.

    После 16-го места в прошлом сезоне 'Сандерленд' не казался серьезным претендентом на повышение. Но под руководством Ле Бри, бывшего тренера 'Лорьяна', команда добилась серьезного прогресса, несмотря на спад в концовке сезона, и после драматичной победы над 'Ковентри Сити' в полуфинале плей-офф они теперь в одном шаге от возвращения в Премьер-лигу.

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    • 'Сандерленд' идет в статусе аутсайдера против 'Шеффилд Юнайтед', но изначально никто и не думал, что они зайдут так далеко.

    19. Луиш Каштру, «Дюнкерк»

    'Дюнкерк' существует более 100 лет, но никогда не играл в высшем французском дивизионе. Возможно, это произойдет в следующем сезоне. После многолетнего чередования между вторым и третьим дивизионами клуб в 2023 году назначил 45-летнего Каштру, бывшего тренера молодёжки 'Бенфики' (U23). Во втором сезоне под его руководством клуб сенсационно выбил 'Лилль' и 'Брест' и дошел до полуфинала Кубка Франции, а затем добрался до финала плей-офф за выход в Лигу 1 — в субботу они сыграют с 'Мецем'.

    20. Стефан Гилли, ФК «Париж»

    У Парижа наконец-то снова будет две команды в Лиге 1. После более чем 40-летнего отсутствия ФК 'Париж' наконец преодолел сложный барьер во втором сезоне под руководством Гилли. Благодаря в том числе вдохновляющим приобретениям — Жан-Филиппа Краcсо (17 голов и пять голевых передач) и бывшего полузащитника 'Сассуоло' Максима Лопеса — Гилли привел 'Париж' ко второму месту, которое они заняли относительно спокойно, без особой драмы. У клуба появились новые владельцы, готовые вкладывать серьезные деньги, и, похоже, они также нашли очень неплохого тренера.

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