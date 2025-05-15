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    Финишная прямая: кто за что борется в ведущих лигах Европы

    Ближайшие две недели дадут ответы на главные вопросы

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    Деклан Райс
    Сезон 2024/2025 подходит к своему завершению. Борьба за чемпионства, выход в еврокубки, а также за выживание и повышение в классе вступает в решающую фазу. ESPN рассказывает о текущей ситуации и ключевых интригах в главных европейских лигах.

    Английская Премьер-лига

    Последний тур: 25 мая

    Чемпионский титул

    «Ливерпуль» (83 очка) официально стал чемпионом 27 апреля — за четыре тура до конца сезона.

    Лига чемпионов (5 мест)

    В сезоне 2025/26 Премьер-лига получит пять мест в Лиге чемпионов благодаря успешному выступлению английских клубов в еврокубках. Это значит, что в ЛЧ попадут команды, занявшие первые пять мест в турнирной таблице.

    Кроме того, «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» встретятся в финале Лиги Европы. Победитель получит дополнительную путевку в ЛЧ. Таким образом, Англия может делегировать шесть команд в Лигу чемпионов и девять в еврокубки в целом.

    «Ливерпуль» уже обеспечил себе участие в ЛЧ. «Арсенал» (68 очков) близок к этому — им нужно набрать всего два очка (при максимуме в 70), чтобы гарантировать себе место в главном турнире Европы.

    Семь лучших команд чемпионата уже точно сыграют в еврокубках, но борьба за оставшиеся четыре места в ЛЧ всё ещё продолжается.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    На эти позиции претендуют: «Ньюкасл» (66 очков), «Манчестер Сити» (65), «Челси» (63), «Астон Вилла» (63), «Ноттингем Форест» (62).

    Микель Артета и игроки «Арсенала»
    globallookpress.com

    В пятницу в бой первыми вступят «Челси» и «Астон Вилла». На старте сезона их матчи на финишном отрезке казались максимально сложными, но сейчас всё иначе: «Челси принимает "Манчестер Юнайтед" (16-е место), а "Астон Вилла" играет дома с "Тоттенхэмом" (17-е место).

    Обе команды обязаны побеждать, чтобы оказывать давление на конкурентов в борьбе за ЛЧ.

    В воскресенье "Ноттингем Форест" сыграет в гостях у "Вест Хэма" — матч, в котором команда Нуну Эшпириту Санту должна побеждать, чтобы сохранить шансы на топ-5. Затем "Арсенал" примет "Ньюкасл", и в случае поражения "канониры" рискуют поставить под угрозу свое участие в ЛЧ, несмотря на предстоящий матч с уже вылетевшим Саутгемптоном в последнем туре.

    "Манчестер Сити" сыграет только во вторник — у них домашний матч против "Борнмута".

    Календарь и таблица АПЛ

    Финальный тур обещает быть жарким: "Челси" поедет в гости к "Форест", и, возможно, именно в этом матче решится, кто попадет в Лигу чемпионов — всё может свестись к принципу "победитель получает всё".

    Лига Европы (2 путевки)

    На данный момент 6-е место (там сейчас находится "Астон Вилла") дает право на участие в Лиге Европы — и на этой позиции пока одна из команд, участвующих в борьбе за ЛЧ.

    К шестому месту добавится победитель Кубка Англии. В финале в субботу сыграют "Кристал Пэлас" и "Манчестер Сити". 

    Если "Кристал Пэлас" (сейчас 12-е место) выиграет Кубок, это не повлияет на распределение мест в лиге — "орлы" напрямую выйдут в Лигу Европы.

    Кевин Де Брейне
    globallookpress.com

    Если же "Ман Сити" победит и финиширует в топ-6, тогда кубковая путевка перейдёт к 7-й команде — последней из претендентов на ЛЧ.

    Также важно: если "Челси" выиграет Лигу Конференций (финал — против "Бетиса" 28 мая), то команда гарантированно получит как минимум путевку в Лигу Европы. Однако если "Челси" завершит сезон в топ-5, то попадет в Лигу чемпионов, и их итоговая позиция может повлиять на распределение мест в еврокубках.

    Лига конференций (1 путевка)

    "Ньюкасл" уже обеспечил себе минимум участие в раунде плей-офф Лиги конференций, благодаря победе в Кубке английской лиги.

    Но если "Ньюкасл" попадет в топ-6 и пробьется в ЛЧ или ЛЕ, тогда путевка в Лигу конференций перейдет к 7-й команде.

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    • А если еще и "Ман Сити" выиграет Кубок Англии, то место в плей-офф Лиги конференций достанется 8-й команде — так что эта позиция тоже имеет значение.

    Финал Кубка Англии состоится в субботу, и претенденты будут уже знать, за что сражаются.

    Сейчас борьбу за 8-е место ведут:

    "Брентфорд" (55 очков) — пока в зоне еврокубков

    "Брайтон энд Хоув Альбион" (55)

    "Борнмут" (53)

    "Фулхэм" (51)

    "Фулхэму" нужно отыграть четыре очка. В воскресенье они встретятся в гостях с "Брентфордом".

    "Брайтону" предстоит тяжелый матч против чемпиона — "Ливерпуля", а "Борнмут" встретится с "Ман Сити".

    Если "Брентфорд" победит, "Брайтон" проиграет в понедельник, а "Борнмут" не выиграет во вторник — "пчелы" фактически сохранят за собой 8-е место благодаря намного лучшей разнице мячей.

    Но вопрос в том — будет ли это что-то значить?

    Вылет (3 команды)

    Уже вылетели:

    "Ипсвич Таун" (36 игр, 22 очка)

    "Лестер Сити" (36, 22)

    "Саутгемптон" (36, 12)

    "Саутгемптон", "Лестер Сити" и "Ипсвич Таун" официально покидают Премьер-лигу.

    "Лидс Юнайтед" и "Бернли" уже обеспечили себе возвращение в элиту из Чемпионшипа.

    Ещё один клуб присоединится к ним по итогам плей-офф.

    Финал плей-офф: "Шеффилд Юнайтед" — "Сандерленд", 24 мая.

    Ла Лига

    Последний тур: 25 мая

    Чемпионский титул

    Большинство команд провели по 36 матчей, а это значит, осталось два тура, и судьба титула может решиться уже в середине недели.

    "Барселона" (82) опережает на четыре очка "Реал" (78, 36 матчей) после победы в Эль-Класико.

    Ламин Ямаль
    globallookpress.com

    Поскольку у "Барсы" преимущество по очным встречам, им нужно всего два очка, чтобы оформить чемпионство. Команда может стать чемпионом уже в четверг, если обыграет "Эспаньол".

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Всё могло решиться еще в среду, но "Реал" забил победный мяч на пятой компенсированной минуте в матче с "Мальоркой".

    Лига чемпионов (5 мест)

    Как и в АПЛ, у Ла Лиги будет пять мест в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

    "Барса", "Реал" и "Атлетико" уже там. Осталось два места и три претендента — кто окажется лишним?

    "Атлетик" (64) занимает 4-е место и выглядит фаворитом — для гарантии выхода нужно максимум 68 очков.

    На пятом — "Вильярреал" (64, 36 игр), а "Бетис" идёт шестым с 58 очками.

    "Вильярреал" разгромил "Леганес" 3:0 и оторвался от "Бетиса". В четверг "Бетису" предстоит сложный выезд к "Райо Вальекано", а "Атлетик" сыграет с "Хетафе".

    Лига Европы (2 места)

    Так как "Барселона" выиграла Кубок Испании, кубковая путевка в Лигу Европы переходит в лигу — 6-е и 7-е места дадут выход в турнир.

    Одна путевка достанется либо "Атлетику", либо "Вильярреалу", либо "Бетису" — в зависимости от того, кто окажется шестым.

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  • Вчера

    • А вот борьба за седьмое место крайне плотная. Сейчас на нём — "Сельта" (52, 36 игр), за ней идут: "Райо Вальекано" (47), "Мальорка" (47, 36), "Валенсия" (45, 36) и "Осасуна" (45).

    Во вторник "Сельта" победила "Реал Сосьедад", оторвалась в таблице и лишила соперника шансов на ЛЕ.

    Нико Уильямс
    globallookpress.com

    В среду "Валенсия" потерпела болезненное поражение от "Алавеса", а "Мальорка" уступила "Реалу".

    В четверг "Осасуна" принимает "Атлетико", "Райо" играет дома с "Бетисом"

    С учётом сложных соперников "Сельта" может почти гарантировать себе 7-е место, если результаты сложатся в их пользу.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    "Бетис" также играет в финале Лиги конференций, и если выиграет — получит место в Лиге Европы, но это не влияет на распределение мест в Ла Лиге.

    Лига конференций (1 место)

    Путевка достанется 8-й команде. Пока это "Райо Вальекано", и круг претендентов тот же, что и в борьбе за Лигу Европы.

    Если в середине недели результаты будут неудачными для всех этих команд, включая начавшееся с поражения "Валенсии", тогда у "Реал Сосьедада" (43, 36 игр) может появиться шанс на восьмое место.

    Вылет (3 команды)

    Уже вылетели "Лас-Пальмас" (36, 32) и "Реал Вальядолид" (36, 16).

    "Реал Вальядолид" ещё в прошлом месяце потерял шансы на сохранение прописки в Ла Лиге, а в среду к нему присоединился "Лас-Пальмас".

    Баски из "Алавеса" (38) спаслись, победив "Валенсию" — они на 6 очков впереди "Лас-Пальмаса" и имеют преимущество по личным встречам.

    Осталось одно место на вылет.

    "Леганес" (34) после поражения в середине недели выглядит почти обреченным. »Эспаньол« (39) и "Хетафе" (39) пока вне зоны риска.

    Но надежда еще есть, в воскресенье "Леганес" едет к "Лас-Пальмасу":

    если "Леганес" проиграет — они точно вылетят;

    если ничья, "Леганес" вылетит, если "Алавес" победит или сыграет вничью;

    если "Леганес" победит, борьба за выживание продолжится до последнего тура — и тогда "Эспаньол" с "Хетафе" могут оказаться под угрозой.

    Сегунда — кто поднимется в Ла Лигу?

    Очень плотная борьба за две прямые путёвки в Примеру. Сейчас в гонке участвуют "Эльче", "Леванте", "Мирандес", "Расинг Сантандер" и "Реал Овьедо".

    Третья команда выйдет в элитный дивизион через плей-офф, в котором участвуют четыре клуба.

    Бундеслига

    Последний тур: 17 мая

    Чемпионский титул

    "Бавария" (79 очков) выиграла чемпионат 4 мая.

    Лига чемпионов (4 места)

    Точно сыграют в ЛЧ "Бавария" (33 игры, 79 очков) и "Байер" Леверкузен (33 игры, 68 очков).

    Теперь идет борьба между тремя клубами за оставшиеся два места, при этом остался лишь один тур, который пройдет в субботу.

    "Айнтрахт" (57 очков, разница мячей +20), занимавший третье место две недели назад, казался почти участником ЛЧ, но теперь рискует финишировать пятым. "Фрайбург" (55 очков, -2) находится на четвертом месте.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Однако "Фрайбург" играет дома с "Айнтрахтом" в последнем туре, что открывает двери для набравшей форму дортмундской "Боруссии" (54 очка, +17).

    "Боруссия" гарантирует себе участие в ЛЧ, если выиграет у уже вылетевшего "Хольштайна" с разницей в два мяча и более. Победа с любым счетом также подойдет, если "Фрайбург" сыграет вничью. Ничья или победа "Боруссии" также подойдут, если "Фрайбург" проиграет.

    Серу Гирасси
    globallookpress.com

    "Фрайбург" попадет в ЛЧ, если его результат будет не хуже, чем у "Боруссии", но поскольку "Боруссия" играет дома с "Хольштайном", скорее всего "Фрайбургу" нужно побеждать.

    А если "Фрайбург" выиграет, то "Айнтрахт", которому нужен всего один балл, оказывается в опасной зоне и может уступить по разнице мячей "Боруссии" (если та выиграет с разницей в 2+ мяча). Если "Фрайбург" победит с разницей в один мяч, то он выйдет в ЛЧ даже с отрицательной разницей.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Если "Фрайбург" выиграет, а "Боруссия" победит только в один мяч, то в ЛЧ окажутся "Фрайбург" и "Айнтрахт" (опередят по разнице мячей "Боруссию").

    Лига Европы (2 путевки)

    Только пятое место дает путевку в этот турнир через чемпионат, и его почти наверняка займет команда, не попавшая в Лигу чемпионов.

    Второй сезон подряд в финале Кубка Германии клуб первой Бундеслиги встретится с представителем низшего дивизиона. В прошлом сезоне "Байер" победил тогдашнего аутсайдера втооой Бундеслиги — "Кайзерслаутерн".

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    На этот раз "Штутгарт" сыграет против "Арминии", которая выступает в третьем дивизионе. Победитель финала получит путевку в Лигу Европы.

    "Штутгарт" идет девятым с 47 очками и не может подняться в топ-6, так что в случае их победы путевка не перейдет в чемпионат. Если "Арминия", лидирующая в третьей Бундеслиге и уже обеспечившая себе повышение, одержит сенсационную победу в финале, она сыграет в Лиге Европы как клуб второго дивизиона.

    Лига конференций (1 путевка)

    Хотя у "Майнца" (51 очко, разница мячей +12) и "Лейпцига" (51 очко, +6) есть математические шансы на пятое место, если "Боруссия" проиграет, разница мячей делает это крайне маловероятным. То же самое касается "Вердера" (48, -6) и его шансов на шестое место.

    Таким образом, два клуба борются за шестое место и путевку в квалификацию Лиги конференций.

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    • У "Майнца" значительно лучшая разница мячей, чем у "Лейпцига", так что победа обеспечит им участие в турнире. Проблема в том, что "Майнц" принимает "Байер" — не самая легкая задача. "Лейпциг" играет дома против "Штутгарта", который, возможно, будет беречь силы перед финалом кубка, и должен показать лучший результат, чем "Майнц", чтобы занять шестое место.

    Пути в еврокубки нет ни для седьмого, ни для восьмого места, как это было в прошлом сезоне.

    Вылет

    Две команды вылетают напрямую, третья снизу играет плей-офф с третьей командой из второй Бундеслиги.

    "Бохум" (22 очка) и "Хольштайн" (25) уже вылетели, а у "Хайденхайма" (29 очков, -24) остаются лишь теоретические шансы избежать стыков, ведь они отстают от "Хоффенхайма" (32, -18) на три очка.

    "Хайденхайму" нужно победить дома "Вердер", надеяться на поражение "Хоффенхайма" с большой разницей в счете. Есть ли шанс? "Хоффенхайм" ждет матч с "Баварией".

    Вторая Бундеслига

    "Гамбург" уже вышел в элитный дивизион.

    "Кельну" нужно хотя бы сыграть вничью дома с "Кайзерслаутерном", чтобы выйти в первую Бундеслигу.

    Если "Кельн" проиграет, то "Эльверсберг" или "Падерборн" могут обойти его по разнице мячей и занять второе прямое место.

    Серия А

    Последний тур: 25 мая

    Титул

    Между "Наполи" (78) и "Интером" (77) продолжается жесткая борьба за титул. До финиша осталось два тура.

    В воскресенье "Парма" играет против "Наполи", а "Интер" против "Лацио". Чемпион может определиться досрочно, если "Наполи" победит, а "Интер" проиграет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Если команды финишируют с равным количеством очков, будет "золотой матч", который пройдет на стадионе команды с лучшей разницей мячей.

    Лига чемпионов (4 путевки)

    В ЛЧ в следующем сезоне точно сыграют "Наполи" (36 игр, 78 очков), "Интер" (36 игр, 77 очков) и "Аталанта" (36 игр, 71 очко).

    "Аталанта" оформила путевку в ЛЧ благодаря победе над "Ромой" в понедельник.

    Лаутаро Мартинес
    globallookpress.com

    Борьба за последнее место остается напряжённой На четвёртом месте сейчас "Ювентус" (64), за ним идут "Лацио" (64), "Рома" (63), "Болонья" (62) и "Милан" (60).

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    • Все претенденты на зону ЛЧ играют одновременно в воскресенье:

    "Юве" принимает дома "Удинезе" — самый благоприятный соперник;

    "Лацио" едет в гости к "Интеру";

    "Рома" и "Милан" играют друг с другом;

    "Болонья" — в гостях у "Фиорентины".

    "Ювентус" может гарантировать себе участие в ЛЧ, если победит, "Лацио" и "Рома" проиграют, а "Болонья" не выиграет.

    "Милан" выиграл 4 из последних 5 матчей, чтобы вернуться в борьбу за Европу, но занять четвертое место — в его случае это почти нереально.

    Победа "Интера" в Лиге чемпионов не повлияет на квоты от Серии А.

    Лига Европы (2 путевки)

    "Болонья" уже гарантировала себе участие в Лиге Европы, выиграв Кубок Италии. Если "Болонья" финиширует в топ-5, то шестое место также даст путевку в ЛЕ.

    На данный момент пятое место (сейчас там "Лацио") — это ЛЕ, но борьба продолжается между всеми клубами, перечисленными выше.

    Календарь и таблица Серии А

    "Милан" и "Фиорентина" (59) всё еще имеют шанс закончить чемпионат пятыми или шестыми, если другие потеряют очки.

    Лига конференций (1 путевка)

    На данный момент путевка переходит к шестому месту (»Рома«), но если "Болонья" попадёт в топ-6, слот достанется седьмому месту. Это немного увеличивает шансы "Милана" и "Фиорентины" на участие в еврокубках.

    Вылет

    "Монца" (18 очков) потеряла шансы на сохранение прописки в Серии А еще в прошлом месяце

    Сейчас идет жесточайшая борьба между "Эмполи" (28), "Лечче" (28) и "Венецией" (29).

    В воскресенье "Эмполи" играет в гостях у "Монцы", "Лечче" принимает "Торино", а "Венеция" едет к "Кальяри".

    Хотя скорее всего борьба ведется между этими тремя командами, "Парма" (32), "Верона" (33) и "Кальяри" (33) всё еще не могут чувствовать себя в безопасности.

    Серия B

    "Сассуоло" и "Пиза" уже вышли в элитный дивизион.

    Одна из шести команд поднимется в Серию через плей-офф.

    В список участников плей-офф уже входят "Специя", "Кремонезе", "Юве Стабия", "Катандзаро" и "Палермо". Остался один тур, чтобы определить шестого участника.

    Лига 1

    Последний тур: 17 мая 

    Все команды сыграли по 33 матча, в субботу пройдет заключительный тур.

    Титул

    "Пари Сен-Жермен" (81) досрочно оформил чемпионство еще 5 апреля. Если "ПСЖ" выиграет Лигу чемпионов, это никак не повлияет на распределение мест в Лиге 1.

    Лига чемпионов (3+1)

    Франция получает три прямых путевки, а команда, занявшая четвертое место, стартует в третьем квалификационном раунде ЛЧ.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    В очень плотной гонке, где почти все лидеры побеждали, в субботу всё резко изменилось.

    "Ницца", "Лилль", "Страсбург" и "Лион" неожиданно проиграли, а победы "Марселя" (62) и "Монако" (61) обеспечили им места в ЛЧ. Казалось, всё решится в последнем туре, но вопрос уже закрыт.

    Роберто Де Дзерби — главный тренер «Марселя»
    globallookpress.com

    Остается только борьба за четвертое место, которое дает право на квалификацию. Сейчас оно у "Ниццы" (57, разница мячей +19). Домашней победы над "Брестом" должно быть достаточно, так как команда имеет преимущество по разнице мячей над "Лиллем" (57, +15) и "Страсбургом" (57, +13).

    Если "Ницца" не победит, этим могут воспользоваться "Лилль" (играет дома против "Реймса") или "Страсбург" (дома против "Гавра").

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    • Есть маловероятный сценарий, при котором все три команды проигрывают, и их по разнице мячей обходит "Лион" (54, +17), принимающий "Анже".

    Примечание: "Лион" временно понижен в Лигу 2 по финансовым причинам, что может повлиять на распределение мест в еврокубках.

    Лига Европы (2 путевки)

    Пятое место (сейчас там "Лилль") дает путевку в Лигу Европы.

    Однако если "ПСЖ" выиграет финал Кубка Франции 24 мая, то это место перейдет к шестому (сейчас это "Страсбург").

    "ПСЖ" играет в финале против "Реймса", который идет на 14-м месте и не сможет отобраться в Европу по итогам чемпионата. Если же "Реймс" выиграет кубок, то он получит путевку в Лигу Европы.

    Лига конференций (1 путевка)

    На данный момент путевка идет шестому месту ("Страсбург") — борьба продолжается между командами, которые борются за оставшееся место в Лигу чемпионов.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Если "ПСЖ" выиграет Кубок Франции, тогда в Лигу конференций попадет команда, занявшая седьмое место — сейчас это "Лион".

    Вылет (2+1)

    "Монпелье" (16 очков) уже вылетел, остается определить одну команду, которая вылетит напрямую, и еще одну, которая попадет в стыковые матчи.

    Лучшее, на что может рассчитывать "Сент-Этьен" (30, -37), — обойти "Гавр" (31, -32) и занять место в стыках, так как у них значительно худшая разница мячей, чем у "Нанта" (33, -16) и "Реймса" (33, -13), которые находятся выше.

    Чтобы избежать прямого вылета, "Сент-Этьену" почти наверняка нужно побеждать дома "Тулузу" и надеяться, что "Гавр" не наберет три очка в Страсбурге.

    Есть и маловероятный вариант: "Сент-Этьен" играет вничью, а "Гавр" проигрывает с разницей в пять мячей — тогда "Сент-Этьен" займет место в стыках по разнице мячей, а "Гавр" вылетит напрямую.

    Благодаря разнице мячей, "Нанту" и "Реймсу" достаточно набрать одно очко, чтобы гарантировать себе безопасность.

    Но если "Гавр" победит "Страсбург", а "Нант" (дома против "Монпелье") или "Реймс" (едет в гости к "Марселю") проиграют, то могут опуститься на 16-е место и попасть в стыки.

    Лига 2

    "Лорьян" и "Париж" уже обеспечили себе повышение. "Мец" сыграет в стыковых матчах с 16-й командой Лиги 1.

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