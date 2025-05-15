Финишная прямая: кто за что борется в ведущих лигах Европы

Английская Премьер-лига

Последний тур: 25 мая

Чемпионский титул

«Ливерпуль» (83 очка) официально стал чемпионом 27 апреля — за четыре тура до конца сезона.

Лига чемпионов (5 мест)

В сезоне 2025/26 Премьер-лига получит пять мест в Лиге чемпионов благодаря успешному выступлению английских клубов в еврокубках. Это значит, что в ЛЧ попадут команды, занявшие первые пять мест в турнирной таблице.

Кроме того, «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» встретятся в финале Лиги Европы. Победитель получит дополнительную путевку в ЛЧ. Таким образом, Англия может делегировать шесть команд в Лигу чемпионов и девять в еврокубки в целом.

«Ливерпуль» уже обеспечил себе участие в ЛЧ. «Арсенал» (68 очков) близок к этому — им нужно набрать всего два очка (при максимуме в 70), чтобы гарантировать себе место в главном турнире Европы.

Семь лучших команд чемпионата уже точно сыграют в еврокубках, но борьба за оставшиеся четыре места в ЛЧ всё ещё продолжается.

Прогнозы и ставки на АПЛ

На эти позиции претендуют: «Ньюкасл» (66 очков), «Манчестер Сити» (65), «Челси» (63), «Астон Вилла» (63), «Ноттингем Форест» (62).

Микель Артета и игроки «Арсенала» globallookpress.com

В пятницу в бой первыми вступят «Челси» и «Астон Вилла». На старте сезона их матчи на финишном отрезке казались максимально сложными, но сейчас всё иначе: «Челси принимает "Манчестер Юнайтед" (16-е место), а "Астон Вилла" играет дома с "Тоттенхэмом" (17-е место).

Обе команды обязаны побеждать, чтобы оказывать давление на конкурентов в борьбе за ЛЧ.

В воскресенье "Ноттингем Форест" сыграет в гостях у "Вест Хэма" — матч, в котором команда Нуну Эшпириту Санту должна побеждать, чтобы сохранить шансы на топ-5. Затем "Арсенал" примет "Ньюкасл", и в случае поражения "канониры" рискуют поставить под угрозу свое участие в ЛЧ, несмотря на предстоящий матч с уже вылетевшим Саутгемптоном в последнем туре.

"Манчестер Сити" сыграет только во вторник — у них домашний матч против "Борнмута".

Календарь и таблица АПЛ

Финальный тур обещает быть жарким: "Челси" поедет в гости к "Форест", и, возможно, именно в этом матче решится, кто попадет в Лигу чемпионов — всё может свестись к принципу "победитель получает всё".

Лига Европы (2 путевки)

На данный момент 6-е место (там сейчас находится "Астон Вилла") дает право на участие в Лиге Европы — и на этой позиции пока одна из команд, участвующих в борьбе за ЛЧ.

К шестому месту добавится победитель Кубка Англии. В финале в субботу сыграют "Кристал Пэлас" и "Манчестер Сити".

Если "Кристал Пэлас" (сейчас 12-е место) выиграет Кубок, это не повлияет на распределение мест в лиге — "орлы" напрямую выйдут в Лигу Европы.

Кевин Де Брейне globallookpress.com

Если же "Ман Сити" победит и финиширует в топ-6, тогда кубковая путевка перейдёт к 7-й команде — последней из претендентов на ЛЧ.

Также важно: если "Челси" выиграет Лигу Конференций (финал — против "Бетиса" 28 мая), то команда гарантированно получит как минимум путевку в Лигу Европы. Однако если "Челси" завершит сезон в топ-5, то попадет в Лигу чемпионов, и их итоговая позиция может повлиять на распределение мест в еврокубках.

Лига конференций (1 путевка)

"Ньюкасл" уже обеспечил себе минимум участие в раунде плей-офф Лиги конференций, благодаря победе в Кубке английской лиги.

Но если "Ньюкасл" попадет в топ-6 и пробьется в ЛЧ или ЛЕ, тогда путевка в Лигу конференций перейдет к 7-й команде.

А если еще и "Ман Сити" выиграет Кубок Англии, то место в плей-офф Лиги конференций достанется 8-й команде — так что эта позиция тоже имеет значение.

Финал Кубка Англии состоится в субботу, и претенденты будут уже знать, за что сражаются.

Сейчас борьбу за 8-е место ведут:

"Брентфорд" (55 очков) — пока в зоне еврокубков

"Брайтон энд Хоув Альбион" (55)

"Борнмут" (53)

"Фулхэм" (51)

"Фулхэму" нужно отыграть четыре очка. В воскресенье они встретятся в гостях с "Брентфордом".

"Брайтону" предстоит тяжелый матч против чемпиона — "Ливерпуля", а "Борнмут" встретится с "Ман Сити".

Если "Брентфорд" победит, "Брайтон" проиграет в понедельник, а "Борнмут" не выиграет во вторник — "пчелы" фактически сохранят за собой 8-е место благодаря намного лучшей разнице мячей.

Но вопрос в том — будет ли это что-то значить?

Вылет (3 команды)

Уже вылетели:

"Ипсвич Таун" (36 игр, 22 очка)

"Лестер Сити" (36, 22)

"Саутгемптон" (36, 12)

"Саутгемптон", "Лестер Сити" и "Ипсвич Таун" официально покидают Премьер-лигу.

"Лидс Юнайтед" и "Бернли" уже обеспечили себе возвращение в элиту из Чемпионшипа.

Ещё один клуб присоединится к ним по итогам плей-офф.

Финал плей-офф: "Шеффилд Юнайтед" — "Сандерленд", 24 мая.

Ла Лига

Последний тур: 25 мая

Чемпионский титул

Большинство команд провели по 36 матчей, а это значит, осталось два тура, и судьба титула может решиться уже в середине недели.

"Барселона" (82) опережает на четыре очка "Реал" (78, 36 матчей) после победы в Эль-Класико.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Поскольку у "Барсы" преимущество по очным встречам, им нужно всего два очка, чтобы оформить чемпионство. Команда может стать чемпионом уже в четверг, если обыграет "Эспаньол".

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Всё могло решиться еще в среду, но "Реал" забил победный мяч на пятой компенсированной минуте в матче с "Мальоркой".

Лига чемпионов (5 мест)

Как и в АПЛ, у Ла Лиги будет пять мест в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

"Барса", "Реал" и "Атлетико" уже там. Осталось два места и три претендента — кто окажется лишним?

"Атлетик" (64) занимает 4-е место и выглядит фаворитом — для гарантии выхода нужно максимум 68 очков.

На пятом — "Вильярреал" (64, 36 игр), а "Бетис" идёт шестым с 58 очками.

"Вильярреал" разгромил "Леганес" 3:0 и оторвался от "Бетиса". В четверг "Бетису" предстоит сложный выезд к "Райо Вальекано", а "Атлетик" сыграет с "Хетафе".

Лига Европы (2 места)

Так как "Барселона" выиграла Кубок Испании, кубковая путевка в Лигу Европы переходит в лигу — 6-е и 7-е места дадут выход в турнир.

Одна путевка достанется либо "Атлетику", либо "Вильярреалу", либо "Бетису" — в зависимости от того, кто окажется шестым.

А вот борьба за седьмое место крайне плотная. Сейчас на нём — "Сельта" (52, 36 игр), за ней идут: "Райо Вальекано" (47), "Мальорка" (47, 36), "Валенсия" (45, 36) и "Осасуна" (45).

Во вторник "Сельта" победила "Реал Сосьедад", оторвалась в таблице и лишила соперника шансов на ЛЕ.

Нико Уильямс globallookpress.com

В среду "Валенсия" потерпела болезненное поражение от "Алавеса", а "Мальорка" уступила "Реалу".

В четверг "Осасуна" принимает "Атлетико", "Райо" играет дома с "Бетисом"

С учётом сложных соперников "Сельта" может почти гарантировать себе 7-е место, если результаты сложатся в их пользу.

Календарь и таблица испанской Примеры

"Бетис" также играет в финале Лиги конференций, и если выиграет — получит место в Лиге Европы, но это не влияет на распределение мест в Ла Лиге.

Лига конференций (1 место)

Путевка достанется 8-й команде. Пока это "Райо Вальекано", и круг претендентов тот же, что и в борьбе за Лигу Европы.

Если в середине недели результаты будут неудачными для всех этих команд, включая начавшееся с поражения "Валенсии", тогда у "Реал Сосьедада" (43, 36 игр) может появиться шанс на восьмое место.

Вылет (3 команды)

Уже вылетели "Лас-Пальмас" (36, 32) и "Реал Вальядолид" (36, 16).

"Реал Вальядолид" ещё в прошлом месяце потерял шансы на сохранение прописки в Ла Лиге, а в среду к нему присоединился "Лас-Пальмас".

Баски из "Алавеса" (38) спаслись, победив "Валенсию" — они на 6 очков впереди "Лас-Пальмаса" и имеют преимущество по личным встречам.

Осталось одно место на вылет.

"Леганес" (34) после поражения в середине недели выглядит почти обреченным. »Эспаньол« (39) и "Хетафе" (39) пока вне зоны риска.

Но надежда еще есть, в воскресенье "Леганес" едет к "Лас-Пальмасу":

если "Леганес" проиграет — они точно вылетят;

если ничья, "Леганес" вылетит, если "Алавес" победит или сыграет вничью;

если "Леганес" победит, борьба за выживание продолжится до последнего тура — и тогда "Эспаньол" с "Хетафе" могут оказаться под угрозой.

Сегунда — кто поднимется в Ла Лигу?

Очень плотная борьба за две прямые путёвки в Примеру. Сейчас в гонке участвуют "Эльче", "Леванте", "Мирандес", "Расинг Сантандер" и "Реал Овьедо".

Третья команда выйдет в элитный дивизион через плей-офф, в котором участвуют четыре клуба.

Бундеслига

Последний тур: 17 мая

Чемпионский титул

"Бавария" (79 очков) выиграла чемпионат 4 мая.

Лига чемпионов (4 места)

Точно сыграют в ЛЧ "Бавария" (33 игры, 79 очков) и "Байер" Леверкузен (33 игры, 68 очков).

Теперь идет борьба между тремя клубами за оставшиеся два места, при этом остался лишь один тур, который пройдет в субботу.

"Айнтрахт" (57 очков, разница мячей +20), занимавший третье место две недели назад, казался почти участником ЛЧ, но теперь рискует финишировать пятым. "Фрайбург" (55 очков, -2) находится на четвертом месте.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Однако "Фрайбург" играет дома с "Айнтрахтом" в последнем туре, что открывает двери для набравшей форму дортмундской "Боруссии" (54 очка, +17).

"Боруссия" гарантирует себе участие в ЛЧ, если выиграет у уже вылетевшего "Хольштайна" с разницей в два мяча и более. Победа с любым счетом также подойдет, если "Фрайбург" сыграет вничью. Ничья или победа "Боруссии" также подойдут, если "Фрайбург" проиграет.

Серу Гирасси globallookpress.com

"Фрайбург" попадет в ЛЧ, если его результат будет не хуже, чем у "Боруссии", но поскольку "Боруссия" играет дома с "Хольштайном", скорее всего "Фрайбургу" нужно побеждать.

А если "Фрайбург" выиграет, то "Айнтрахт", которому нужен всего один балл, оказывается в опасной зоне и может уступить по разнице мячей "Боруссии" (если та выиграет с разницей в 2+ мяча). Если "Фрайбург" победит с разницей в один мяч, то он выйдет в ЛЧ даже с отрицательной разницей.

Календарь и таблица Бундеслиги

Если "Фрайбург" выиграет, а "Боруссия" победит только в один мяч, то в ЛЧ окажутся "Фрайбург" и "Айнтрахт" (опередят по разнице мячей "Боруссию").

Лига Европы (2 путевки)

Только пятое место дает путевку в этот турнир через чемпионат, и его почти наверняка займет команда, не попавшая в Лигу чемпионов.

Второй сезон подряд в финале Кубка Германии клуб первой Бундеслиги встретится с представителем низшего дивизиона. В прошлом сезоне "Байер" победил тогдашнего аутсайдера втооой Бундеслиги — "Кайзерслаутерн".

На этот раз "Штутгарт" сыграет против "Арминии", которая выступает в третьем дивизионе. Победитель финала получит путевку в Лигу Европы.

"Штутгарт" идет девятым с 47 очками и не может подняться в топ-6, так что в случае их победы путевка не перейдет в чемпионат. Если "Арминия", лидирующая в третьей Бундеслиге и уже обеспечившая себе повышение, одержит сенсационную победу в финале, она сыграет в Лиге Европы как клуб второго дивизиона.

Лига конференций (1 путевка)

Хотя у "Майнца" (51 очко, разница мячей +12) и "Лейпцига" (51 очко, +6) есть математические шансы на пятое место, если "Боруссия" проиграет, разница мячей делает это крайне маловероятным. То же самое касается "Вердера" (48, -6) и его шансов на шестое место.

Таким образом, два клуба борются за шестое место и путевку в квалификацию Лиги конференций.

У "Майнца" значительно лучшая разница мячей, чем у "Лейпцига", так что победа обеспечит им участие в турнире. Проблема в том, что "Майнц" принимает "Байер" — не самая легкая задача. "Лейпциг" играет дома против "Штутгарта", который, возможно, будет беречь силы перед финалом кубка, и должен показать лучший результат, чем "Майнц", чтобы занять шестое место.

Пути в еврокубки нет ни для седьмого, ни для восьмого места, как это было в прошлом сезоне.

Вылет

Две команды вылетают напрямую, третья снизу играет плей-офф с третьей командой из второй Бундеслиги.

"Бохум" (22 очка) и "Хольштайн" (25) уже вылетели, а у "Хайденхайма" (29 очков, -24) остаются лишь теоретические шансы избежать стыков, ведь они отстают от "Хоффенхайма" (32, -18) на три очка.

"Хайденхайму" нужно победить дома "Вердер", надеяться на поражение "Хоффенхайма" с большой разницей в счете. Есть ли шанс? "Хоффенхайм" ждет матч с "Баварией".

Вторая Бундеслига

"Гамбург" уже вышел в элитный дивизион.

"Кельну" нужно хотя бы сыграть вничью дома с "Кайзерслаутерном", чтобы выйти в первую Бундеслигу.

Если "Кельн" проиграет, то "Эльверсберг" или "Падерборн" могут обойти его по разнице мячей и занять второе прямое место.

Серия А

Последний тур: 25 мая

Титул

Между "Наполи" (78) и "Интером" (77) продолжается жесткая борьба за титул. До финиша осталось два тура.

В воскресенье "Парма" играет против "Наполи", а "Интер" против "Лацио". Чемпион может определиться досрочно, если "Наполи" победит, а "Интер" проиграет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Если команды финишируют с равным количеством очков, будет "золотой матч", который пройдет на стадионе команды с лучшей разницей мячей.

Лига чемпионов (4 путевки)

В ЛЧ в следующем сезоне точно сыграют "Наполи" (36 игр, 78 очков), "Интер" (36 игр, 77 очков) и "Аталанта" (36 игр, 71 очко).

"Аталанта" оформила путевку в ЛЧ благодаря победе над "Ромой" в понедельник.

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

Борьба за последнее место остается напряжённой На четвёртом месте сейчас "Ювентус" (64), за ним идут "Лацио" (64), "Рома" (63), "Болонья" (62) и "Милан" (60).

Все претенденты на зону ЛЧ играют одновременно в воскресенье:

"Юве" принимает дома "Удинезе" — самый благоприятный соперник;

"Лацио" едет в гости к "Интеру";

"Рома" и "Милан" играют друг с другом;

"Болонья" — в гостях у "Фиорентины".

"Ювентус" может гарантировать себе участие в ЛЧ, если победит, "Лацио" и "Рома" проиграют, а "Болонья" не выиграет.

"Милан" выиграл 4 из последних 5 матчей, чтобы вернуться в борьбу за Европу, но занять четвертое место — в его случае это почти нереально.

Победа "Интера" в Лиге чемпионов не повлияет на квоты от Серии А.

Лига Европы (2 путевки)

"Болонья" уже гарантировала себе участие в Лиге Европы, выиграв Кубок Италии. Если "Болонья" финиширует в топ-5, то шестое место также даст путевку в ЛЕ.

На данный момент пятое место (сейчас там "Лацио") — это ЛЕ, но борьба продолжается между всеми клубами, перечисленными выше.

Календарь и таблица Серии А

"Милан" и "Фиорентина" (59) всё еще имеют шанс закончить чемпионат пятыми или шестыми, если другие потеряют очки.

Лига конференций (1 путевка)

На данный момент путевка переходит к шестому месту (»Рома«), но если "Болонья" попадёт в топ-6, слот достанется седьмому месту. Это немного увеличивает шансы "Милана" и "Фиорентины" на участие в еврокубках.

Вылет

"Монца" (18 очков) потеряла шансы на сохранение прописки в Серии А еще в прошлом месяце

Сейчас идет жесточайшая борьба между "Эмполи" (28), "Лечче" (28) и "Венецией" (29).

В воскресенье "Эмполи" играет в гостях у "Монцы", "Лечче" принимает "Торино", а "Венеция" едет к "Кальяри".

Хотя скорее всего борьба ведется между этими тремя командами, "Парма" (32), "Верона" (33) и "Кальяри" (33) всё еще не могут чувствовать себя в безопасности.

Серия B

"Сассуоло" и "Пиза" уже вышли в элитный дивизион.

Одна из шести команд поднимется в Серию через плей-офф.

В список участников плей-офф уже входят "Специя", "Кремонезе", "Юве Стабия", "Катандзаро" и "Палермо". Остался один тур, чтобы определить шестого участника.

Лига 1

Последний тур: 17 мая

Все команды сыграли по 33 матча, в субботу пройдет заключительный тур.

Титул

"Пари Сен-Жермен" (81) досрочно оформил чемпионство еще 5 апреля. Если "ПСЖ" выиграет Лигу чемпионов, это никак не повлияет на распределение мест в Лиге 1.

Лига чемпионов (3+1)

Франция получает три прямых путевки, а команда, занявшая четвертое место, стартует в третьем квалификационном раунде ЛЧ.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

В очень плотной гонке, где почти все лидеры побеждали, в субботу всё резко изменилось.

"Ницца", "Лилль", "Страсбург" и "Лион" неожиданно проиграли, а победы "Марселя" (62) и "Монако" (61) обеспечили им места в ЛЧ. Казалось, всё решится в последнем туре, но вопрос уже закрыт.

Роберто Де Дзерби — главный тренер «Марселя» globallookpress.com

Остается только борьба за четвертое место, которое дает право на квалификацию. Сейчас оно у "Ниццы" (57, разница мячей +19). Домашней победы над "Брестом" должно быть достаточно, так как команда имеет преимущество по разнице мячей над "Лиллем" (57, +15) и "Страсбургом" (57, +13).

Если "Ницца" не победит, этим могут воспользоваться "Лилль" (играет дома против "Реймса") или "Страсбург" (дома против "Гавра").

Есть маловероятный сценарий, при котором все три команды проигрывают, и их по разнице мячей обходит "Лион" (54, +17), принимающий "Анже".

Примечание: "Лион" временно понижен в Лигу 2 по финансовым причинам, что может повлиять на распределение мест в еврокубках.

Лига Европы (2 путевки)

Пятое место (сейчас там "Лилль") дает путевку в Лигу Европы.

Однако если "ПСЖ" выиграет финал Кубка Франции 24 мая, то это место перейдет к шестому (сейчас это "Страсбург").

"ПСЖ" играет в финале против "Реймса", который идет на 14-м месте и не сможет отобраться в Европу по итогам чемпионата. Если же "Реймс" выиграет кубок, то он получит путевку в Лигу Европы.

Лига конференций (1 путевка)

На данный момент путевка идет шестому месту ("Страсбург") — борьба продолжается между командами, которые борются за оставшееся место в Лигу чемпионов.

Календарь и таблица Лиги 1

Если "ПСЖ" выиграет Кубок Франции, тогда в Лигу конференций попадет команда, занявшая седьмое место — сейчас это "Лион".

Вылет (2+1)

"Монпелье" (16 очков) уже вылетел, остается определить одну команду, которая вылетит напрямую, и еще одну, которая попадет в стыковые матчи.

Лучшее, на что может рассчитывать "Сент-Этьен" (30, -37), — обойти "Гавр" (31, -32) и занять место в стыках, так как у них значительно худшая разница мячей, чем у "Нанта" (33, -16) и "Реймса" (33, -13), которые находятся выше.

Чтобы избежать прямого вылета, "Сент-Этьену" почти наверняка нужно побеждать дома "Тулузу" и надеяться, что "Гавр" не наберет три очка в Страсбурге.

Есть и маловероятный вариант: "Сент-Этьен" играет вничью, а "Гавр" проигрывает с разницей в пять мячей — тогда "Сент-Этьен" займет место в стыках по разнице мячей, а "Гавр" вылетит напрямую.

Благодаря разнице мячей, "Нанту" и "Реймсу" достаточно набрать одно очко, чтобы гарантировать себе безопасность.

Но если "Гавр" победит "Страсбург", а "Нант" (дома против "Монпелье") или "Реймс" (едет в гости к "Марселю") проиграют, то могут опуститься на 16-е место и попасть в стыки.

Лига 2

"Лорьян" и "Париж" уже обеспечили себе повышение. "Мец" сыграет в стыковых матчах с 16-й командой Лиги 1.