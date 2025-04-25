Итальянский триллер. «Интер» и «Наполи» устроили историческую битву за Скудетто

В 2023 году Аурелио Де Лаурентис снял фильм о триумфе «Наполи» в Серии А. И на этом он явно не намерен останавливаться. «Надеюсь выпустить новое кино в прокат уже в июне», — рассказал президент неаполитанского клуба в эфире Radio Crc на прошлой неделе.

«Также веду переговоры со стриминговыми платформами. Фильм о Скудетто оказался успешным, и я подумал: а почему бы снова не сделать рассказ о нашем сезоне?», — добавил Да Лаурентис.

Любой киноман подтвердит, продолжения редко превосходят первую часть, но в этот раз может получиться то редкое исключение. Причем даже если «Наполи» не станет чемпионом.

Всё дело в том, что борьба за титул в сезоне 2024/25 получилась настолько захватывающей, что за пять туров до финиша никто не берется предсказать ее исход.

Два года назад победа была исторической (первый титул со времен Диего Марадоны) и породила настоящую волну ликования во всем футбольном мире, но при этом в концовке практически не было интриги — тогда все стало ясно еще в январе.

Сейчас совершенно иная ситуация: «Наполи» и «Интер» идут нога в ногу, у каждого есть шанс завоевать Скудетто.

Неожиданным героем этой драмы стал Скотт Мактоминей, который уже внес огромный вклад в сюжет этой футбольной саги.

Как Мактоминей стал героем Неаполя

Большинство болельщиков «Манчестер Юнайтед» без сожаления попрощались с Мактоминеем, когда он прошлым летом перешел в «Наполи».

Скотт Мактоминей globallookpress.com

Однако теперь большинство поклонников «красных дьяволов» думают иначе: шотландец проводит лучший сезон в своей карьере, в то время как его бывший клуб приближается к своему худшему результату в истории Премьер-лиги.

Кто-то скажет, что Мактоминей просто смотрится ярче на фоне менее конкурентного чемпионата. Но причина его успеха — не в «слабости» Серии А, а в правильном использовании.

Сам Скотт признаёт: в «МЮ» его «неправильно позиционировали», основываясь лишь на его габаритах. Из-за роста и физики его постоянно ставили в опорную зону или даже в центр обороны. А Конте, наоборот, отчаянно хотел заполучить шотландца, ведь видел в нем сильного атакующего полузащитника.

«У Скотта в крови умение забивать голы. Он отлично подключается в атаку, обладает техникой, ростом и мощью. Результативность — в его ДНК», — говорил Конте в интервью DAZN в сентябре.

И, как выяснилось, итальянец оказался абсолютно прав.

«Властелин центра поля»

Мактоминей забил уже девять мячей в Серии А — это лучший дебютный сезон для полузащитника-новичка «Наполи» за последние 17 лет, с тех самых пор, когда там блистал легендарный Марек Гамшик.

Победный удар Скотта Мактоминея в матче с «Монцей» globallookpress.com

Конечно, выпускник академии «Манчестер Юнайтед» изначально казался идеальным для команды Конте, но даже капитан Джованни Ди Лоренцо признаёт: масштабы его влияния удивили абсолютно всех.

«Он потрясающий парень и с самого начала делал все возможное, чтобы помочь комнаде», — сказал Ди Лоренцо в интервью DAZN.

Свою роль сыграло и то, что Мактоминей искренне полюбил местную культуру (и еду тоже!), но, как отмечает спортивный директор Джованни Манна, в «Наполи» тоже постарались — новичку сразу дали почувствовать, что он находится «в центре проекта».

Скотт ответил полной самоотдачей и принял на себя роль настоящего лидера. После его дубля в победном матче против «Эмполи» (3:0) 13 апреля Gazzetta dello Sport назвала шотландца «властелином центра поля».

Всего лишь через неделю он снова стал героем, забив единственный гол в выездной встрече с «Монцей». Этот мощный удар головой принес «Наполи» первую выездную победу за три месяца.

Всё только начинается

Гол Мактоминея вывел «Наполи» на одну ступень с «Интером». Через 24 часа после важнейшей победы неаполитанцев в Монце «нерадзурри» потерпели болезненное поражение в Болонье.

Симоне Индзаги globallookpress.com

Команда Симоне Индзаги, похоже, еще не отошла от изматывающего четвертьфинала Лиги чемпионов с «Баварией». Несмотря на усталость, они всё же были близки к ничьей, которая вернула бы их на вершину чемпионата за пять туров до финиша.

Но всё пошло прахом в компенсированное время. Мгновенная потеря концентрации — и «Болонья» легко воспользовалась одним из немногочисленных шансов: Янни Биссек случайно скинул мяч после вбрасывания точно на ход Риккардо Орсолини, который взорвал стадион «Ренато Даль’Ара» и, одновременно, улицы Неаполя, забив эффектным ударом через себя в нижний угол ворот «Интера».

Футболисты и тренер были в ярости — «Болонье» позволили ввести мяч в игру с места, гораздо ближе к воротам, чем он покинул поле. Но Индзаги признал, что вины судей недостаточно, чтобы оправдать этот провал.

«Нужно было быть внимательнее. Обидно, ведь мы отдали всё, что могли. И тем более больно проигрывать таким образом. Этот мяч не должен был оказаться у Орсолини… Игра была абсолютно равной — именно поэтому особенно тяжело ее проигрывать. Но мы поднимемся. Сезон не заканчивается в Болонье», — отметил Индзаги.

На самом деле, всё только начинается — и для «Интера», и для «Наполи».

Календарь на стороне «Наполи»

«Интер» считался главным фаворитом Серии А с самого начала сезона. Но, как и многие эксперты, Фабио Капелло изменил свое мнение после прошедшего тура, который, по его словам, «перевернул всё с ног на голову». Причина — календарь.

Скотт Мактоминей и Ромелу Лукаку globallookpress.com

Во-первых, «Наполи» с начала года играет всего один матч в неделю. Провальный прошлый сезон, когда команда не смогла защитить титул, оставил ее без еврокубков. При этом из Кубка Италии они вылетели еще в начале декабря.

У «Интера» в этом плане — полная противоположность. Команда из Милана сражалась на трех фронтах почти до самого конца апреля. Последний удар — неожиданное поражение от «Милана» (0:3) во втором полуфинальном матче Кубка Италии. А впереди еще и матчи с «Барселоной», которую многие называют сильнейшей командой Европы прямо сейчас. Всё это создает безумную нагрузку на и без того уставший состав.

К тому же, концовка чемпионата у «Интера» гораздо сложнее, чем у «Наполи». Самый легкий матч — дома против «Вероны», но помимо него предстоят встречи с «Ромой» и «Лацио», которые продолжают бороться за Лигу чемпионов, а также выезды в Турин и Комо, где точно не будет легко.

У неаполитанцев, конечно, тоже будут сложные дни: их ждут встречи с командами из зоны вылета — «Лечче», «Кальяри» и «Пармой». Однако «Дженоа» уже обезопасила себя от понижения, а «Торино» — единственная команда из первой десятки, с которой им еще предстоит сыграть.

Так что по сравнению с «Интером», у «Наполи» календарь заметно благоприятнее.

«Я не хочу быть растерзанным»

Если послушать последние интервью Антонио Конте, то сложно поверить, что «Наполи» сейчас в настолько выгодном положении. Харизматичный и вспыльчивый тренер, похоже, выбрал крайне неудачное время, чтобы вновь вступить в публичную конфронтацию с руководством клуба.

Антонио Конте globallookpress.com

«Я уважаю президента и отношусь к нему с симпатией. Но "Наполи" пригласил меня, чтобы я помог. Я это и делаю. Болельщики хотят побеждать, у них есть амбиции. А если команда не побеждает — они становятся злыми.

Я всё тщательно просчитываю. Я не дурак. Сам на себя оказываю большое давление, но мне нужны подходящие инструменты для борьбы. Иначе — это бойня. А я не хочу быть растерзанным», — сказал Конте в интервью DAZN после победы над «Монцей».

В защиту экс-наставника «Ювентуса», «Челси» и «Интера» стоит отметить, что его претензии не лишены смысла. Еще Рафа Бенитес более десяти лет назад критиковал тренировочную базу «Наполи», и с тех пор там мало что изменилось. Конте считает, что именно это — одна из причин массовых мышечных травм в команде в этом сезоне.

Кроме того, он явно прав и в другом: выручка от продажи Хвичи Кварацхелии в «Пари Сен-Жермен» должна была быть потрачена на покупку равноценной замены.

Но вместо этого президент Аурелио Де Лаурентис и спортивный директор Джованни Манна привели провалившегося в «Милане» Ноа Окафора — и, как можно было ожидать, он практически не играет. С момента перехода он провел на поле в общей сложности лишь 36 минут.

«Слова Конте могут навредить команде»

Тем не менее, Конте вполне мог бы подождать с критикой до конца сезона — ради чемпионской гонки, а уже потом, летом, спокойно обсудить все разногласия с Де Лаурентисом.

Симоне Индзаги и Антонио Конте globallookpress.com

«Вся эта ситуация оставила меня в недоумении. Такие заявления Конте могут навредить команде. Интересно будет посмотреть, смогут ли игроки "Наполи" абстрагироваться от этого», — признался Фабио Капелло в интервью Gazzetta dello Sport.

И он в этом не одинок. Вся Италия с замиранием следит за самой захватывающей чемпионской гонкой среди топ-5 европейских лиг. У «Интера» безусловно глубже состав, но, как признал сам Симоне Индзаги после поражений от «Болоньи» и «Милана», его команда испытывает серьезное физическое и психологическое истощение — с самого начала сезона они играют по два матча в неделю.

У «Наполи» другое испытание — исключительно психологическое. До недавнего времени Конте удавалось выставлять свою команду в роли героических андердогов (вполне уместно, учитывая, что в прошлом сезоне они финишировали десятыми), но, как заметил Капелло, теперь они — явные фавориты в оставшийся месяц, а с этим приходит и совсем другой уровень давления. Скудетто у них буквально в руках. Теперь надо постараться не разрушить всё собственными руками.

Прогнозы и ставки на Серию А

И, конечно, остается интригующая возможность: если «Наполи» и «Интер» финишируют с равным количеством очков после 38 туров, нас ждет золотой матч , поскольку по личным встречам абсолютное равенство: оба матча завершились вничью — 1:1 на «Сан-Сиро» и 1:1 на стадионе «Диего Армандо Марадона».

Может, до этого и не дойдет. Но как бы ни завершился этот сезон, фильм Де Лаурентиса о кампании 2024/25 наверняка станет очередным хитом в итальянском прокате.