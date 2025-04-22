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    ПСЖ пройдет «Арсенал», «Барса» справится с «Интером». Прогнозы на полуфиналы Лиги чемпионов

    Пытаемся предсказать итоги полуфиналов главного еврокубка.

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    Решающий матч Лиги чемпионов все ближе — по итогам четвертьфинальных противостояний в четверку лучших попали лондонский «Арсенал», «Пари Сен-Жермен», «Барселона» и миланский «Интер». Попробуем угадать, кто станет участником финала, который пойдет 31 мая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

    «Арсенал» — «Пари Сен-Жермен»

    29 апреля и 7 мая

    «Арсенал» в прошлом раунде уверенно прошёл мадридский «Реал» — 3:0 дома и 2:1 на выезде. В то время как «ПСЖ», справившийся с «Астон Виллой» дома — 3:1, в гостях выглядел едва не сплоховал и после двух забитых мячей пропустил три гола. А мог пропустить и еще боьше, если бы команду спас Джанлуиджи Доннарумма — парижане проиграли со счетом 2:3, который позволил им пройти дальше.

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    • «Арсенал» подходит к матчу с «ПСЖ» с очень серьезной потерей — в первом домашнем матче не сможет сыграть за «канониров» из-за дисквалификации Томас Парти. Ганский полузащитник перебрал желтых карточек в ответном матче против «Реала». Полузащита «Арсенала» не сможет быть такой же физически сильной, как в большинстве матчей. Парти отвечает в команде за объем и разрушение, и при нем «канониры» могут перестраиваться на контратакующую модель. В ответном матче против «Реала», скажем, «Арсенал» владел мячом всего 34% игрового времени. Альтернативой Парти выглядит Жоржиньо, но он нацелен исключительно на контроль мяча и слаб без него. К тому же, сейчас бразильский итальянец травмирован.

    «Арсенал» — «ПСЖ» на основном этапе Лиги чемпионов
    globallookpress.com

    «Арсенал» может использовать разные варианты в центре поля — вернуть на родную позицию Микеля Мерино для связки с Декланом Райсом, а Леандро Троссарда использовать в качестве ложной девятки. Это нацеленная на контроль мяча схема, и вряд ли будет использоваться в предстоящем матче со склонной владеть снарядом командой Луиса Энрике. Возможен также выход Александра Зинченко в опорную зону — более разрушительный вариант. «Арсеналу» нужно оставить Микеля Мерино на острие для сохранения вертикального футбола, который помог команде победить в Мадриде.

    Против вертикального футбола «Пари Сен-Жермен» испытывает трудности. Команда привыкла играть в тотальный контроль мяча и не любит, когда соперник навязывает высокую планку единоборств. Именно в такой футбол сыграла «Астон Вилла» в ответном матче, когда «ПСЖ» еле унес ноги. Но силовой стиль игры — не опция номер один для «Арсенала», в этом парижанам повезло. У французского клуба лучше всех контролирующая мяч в Лиге чемпионов полузащита с Витиньей, Жоау Невешем и Фабианом Руисом. В выездном первом матче парижане поборются на выезде за владение с «Арсеналом».

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    • Скорее всего, на поле «Эмирейтс» «Арсенал» не проиграет. Домашняя арена помогла команде Микеля Артеты в матче основного раунда, где благодаря мячам Кая Хаверца и Букайо Сака «канониры» одолели гостей из Франции. Впрочем, у «ПСЖ» грозная атака в лице супертехничного Дезире Дуэ, а также Брадли Баркола, Хвичи Кварацхелии и мобильного, смещающегося с центра на фланги, и претендующего в этом сезоне на «Золотой мяч» Усмана Дембеле. В Париже «Арсеналу», скорее всего, придется много действовать без мяча. Это сработало во встрече с кризисным «Реалом», однако структурная и геометрически выверенная игра «ПСЖ» не позволит «Арсеналу» так легко контратаковать, как во встрече с «королевским клубом». А крайние защитники «канониров» в лице Юрриена Тимбера и Майлза Льюиса-Скелли не имеют большого опыта противостояния таким сильным краям. Ведьв атаку будут подключаться и латерали парижан — Нуну Мендеш и Ашраф Хакими, причем порой они это делают не по ширине, а по центру. Правда, они много времени проводят в атаке, что точно подарит шансы Букайо Сака и Габриэлу Мартинелли.

    «Арсенал» — «ПСЖ» на основном этапе Лиги чемпионов
    globallookpress.com

    Также, на игре «Арсенала» должно сказаться отсутствие травмированного Габриэла Магальяйнса. Плохая атакующая структура «Реала» не смогла напрячь Якуба Кивёра, однако в играх против мощного «ПСЖ» с блистательным Дембеле и сильными крайними нападающими поляк может оказаться слабым звеном.

    Прогноз: минимальная победа «Арсенала» в первом матче, уверенная победа «ПСЖ» во втором. «Канониры» воспользуются преимуществом своего поля в первой игре, могут переиграть «ПСЖ» в позиционном владении. Однако во второй игре скажется неопытность обороны «Арсенала» на таком уровне и грамотная структура атаки парижан. 3-4 в пользу «ПСЖ» по сумме двух матчей.

    «Барселона» — «Интер»

    30 апреля и 6 мая

    «Барселона» в прошлом раунде прошла дортмундскую «Боруссию», несмотря на то, что потерпела в ответном матче первое поражение в 2025 году — 1:3. Дуэль завершилась в пользу каталонского клуба благодаря разгрому со счетом 4:0 первой встрече. «Интер» же с трудом прошел «Баварию». На выезде миланцы одержали победу со счетом 2:1, а дома отстояли ничью 2:2.

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    • Первая встреча этого двухматчевого противостояния пройдёт через 3 дня после финала Кубка Короля, где «Барселона» встретится с «Реалом». Каталонцы подойдут к предстоящей встрече чуть уставшими. Впрочем, у «Барсы», если не брать в расчет травмировавшегося Роберта Левандовского, достаточно молодая команда, и они будут относительно свежи. В блестящей форме находится Педри, здорово прибирающий мяч к ногам команды в центре поля. В прекрасном состоянии пребывают Рафинья и Ламин Ямаль. Бразилец претендует на «Золотой мяч» и звание лучшего бомбардира Лиги чемпионов в этом сезоне, отставая всего на один гол от вылетевшего из турнира Серу Гирасси.

    «Барселона» — «Интер». Лига чемпионов — 2022/23
    globallookpress.com

    В матче против «Сельты» «Барселона» показала, что атакой компенсирует любые проблемы в обороне. Левандовский не сыграет до 5 мая и может не появиться на поле в обеих встречах полуфинала, но против «Интера», возможно, даже уместнее мобильный Ферран Торрес.

    Каталонцы пропустили 17 голов в 12 матчах Лиги чемпионов. Однако в этом сезоне нет команды, лучше использующей искусственный офсайд, нежели «Барселона». В матче против «Баварии» «Интер» преодолел испепеляющий прессинг соперника, выходя из обороны через короткий пас. Однако до нападающих мяч направлялся в основном двумя способами: через фланги и после средних и длинных передач. Для нейтрализации Лаутаро Мартинеса и Маркуса Тюрама команда может использовать искусственное положение «вне игры». Фланги «Интера» можно нейтрализовать, с учетом того, что на правом фланге обороны «Барселоны» играет очень быстрый и мобильный Жюль Кунде. Под вопросом выход на поле в первой игре Алехандро Бальде слева, однако Маттео Дармиан — не такой страшный соперник, как травмированный Дензел Думфрис, который не вернется в строй до второго матча.

    «Барселона» — «Интер». Лига чемпионов — 2022/23
    globallookpress.com

    Важное противостояние развернется в центре поля. Педри, Френки де Йонг и Фермин Лопес моложе, быстрее и интенсивнее Хакана Чалханоглу и Генриха Мхитаряна. Лишь Николо Барелла может на равных соперничать с футболистами «Барселоны» по интенсивности. «Интер» хорош в обороне — восемь сухих матчей в этом лигочемпионском сезоне и всего пять пропущенных мячей в двенадцати играх. Но с атакой, равной по мощи «Барселоне», миланцы ещё не играли. Они испытали сложности даже с «Баварией», выпускавшей Рафаэла Геррейру на позицию «десятки» и игравшей без травмированного Джамала Мусиалы. В последнем матче чемпионата Италии «Интер» проиграл «Болонье», и его позиции в домашнем чемпионате менее уверенные по сравнению с «Барселоной», опережающей «Реал» на четыре очка.

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    • Прогноз: победа «Барселоны» в два мяча в первом матче, ничья в ответной игре. В этой встрече скажется класс атаки каталонцев, разобравшей практически всех соперников в этом сезоне. В тех играх, где «Барселона» проигрывала насухо, она не реализовала много моментов. У «Интера» куражный вратарь Ян Зоммер, а у «Барсы» не будет Левандовского, но и без поляка команда Ханса-Дитера Флика мощно выглядит в атаке. 4-2 в пользу «Барселоны» по сумме двух матчей.

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