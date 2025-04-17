«Арсенал» уничтожил магию «Бернабеу». С холодной головой

Впервые с 2009 года «Арсенал» — в полуфинале Лиги чемпионов. И он прошёл туда не через абы кого, а прошёл через «Реал» — с тем спокойствием и классом, которое не оставляет места разговорам о везении. 5:1 по сумме двух матчей. Уверенность, точность, зрелость — «Арсенал» вообще не оставил шансов королевскому клубу.

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала Реал Мадрид — Арсенал Лондон 1:2 Голы: 0:1 Букайо Сака (65'), 1:1 Винисиус Жуниор (67'), 1:2 Габриэл Мартинелли (90 + 3') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер, Давид Алаба (Фран Гарсия, 61'), Федерико Вальверде, Орельен Чуаэми, Джуд Беллингхэм, Лукас Васкес (Даниель Себальос, 61'), Родриго (Эндрик, 61'), Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе (Браим Диас, 75'), Raul Asencio (Лука Модрич, 74') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Якуб Кивёр, Вильям Салиба, Юрриен Тимбер (Бен Уайт, 90'), Микель Мерино, Букайо Сака (Леандро Троссард, 77'), Деклан Райс (Александр Зинченко, 90'), Томас Парти, Мартин Эдегор, Майлс Льюис-Скелли, Габриэл Мартинелли (Киран Тирни, 90') Предупреждения: Давид Алаба (4'), Raul Asencio (11'), Дэвид Райа (36'), Антонио Рюдигер (85'), Томас Парти (85')

На «Сантьяго Бернабеу» гости вообще не так часто выигрывают. Почти никогда — вот так. Не потому, что «Реал» неуязвим, а потому что само место диктует правила. Но вечером, который должен был стать очередной главой в летописи мадридских камбеков, «Арсенал» вырвал перо из рук автора и написал свою историю.

Быстрый старт и холодная голова

«Реал» начал так, как и положено 15-кратному чемпиону Европы, у которого нет выбора. Уже на второй минуте мяч оказался в сетке ворот, но гол Мбаппе был отменён из-за офсайда. Мадрид подал первый сигнал: мы здесь, мы не сдаёмся. Сразу же — проход Винисиуса, напряжение в воздухе.

А потом — шок. VAR фиксирует фол Рауля Асенсио на Мерино, и у «Арсенала» — шанс погасить матч уже в первом тайме. Букайо Сака подходит к точке, но удар — слишком мягкий, почти неуверенный. Куртуа вытаскивает. Момент уходит. Трибуны ревут. Но самое главное — это не сломало лондонцев, «Реал» не получил того самого магического заряда энергии.

Реал — Арсенал globallookpress.com

Мадрид атаковал, но беззубо, как-то даже несвойственно самому себе. Много движения, мало ясности. «Арсенал» — спокоен. Райя — почти без работы. Эдегор и Райс управляли пространством, гасили темп. Куртуа в первом тайме спасал аж трижды, Райя — ни разу не вступил в игру. Даже казус с отменённым пенальти на Мбаппе (после пятиминутного ожидания видеопросмотра) не сбил гостей с курса.

Артета говорил, что его команде нужно не сражаться, а раздражать. И именно это происходило. В центре поля — вязкость. На флангах — замедление. Мадридское давление упиралось в бетон.

Реал — Арсенал globallookpress.com

Сака снимает вопросы

Всё изменилось на 65-й минуте. Долгая диагональ Райи, скидка Райса, быстрая перепасовка, сначала Эдегор, потом Мерино, и вот уже Сака врывается между двух защитников, мягко перебрасывая Куртуа. Это было не просто завершение, в тот момент стало понятно, что чуда не случится. Даже на «Бернабеу», в мекке камбеков, команда Артеты играла на своих условиях.

Сака перекидывает Куртуа globallookpress.com

Это был гол не в контратаке, не со стандарта, а из позиционки. Благодаря своевременным пасам и красивой разрезающей передаче.

Вспышка «Реала» — и конец сопротивления

Через пару минут Салиба ошибается — слишком вальяжно принимает мяч на своей половине. Винисиус рвётся в отбор, выскакивает один и забивает в пустые ворота. Взрыв стадиона. Но это — лишь короткая вспышка, а не возрождение королей.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Пока «Бернабеу» пытался нащупать надежду, «Арсенал» оставался хладнокровным. И в добавленное время — добил. Габриэл Мартинелли, вышедший на замену, убежал от двух защитников, ловит момент и катит мяч в дальний угол. 2:1 — и 5:1 по сумме двух матчей.

Реал — Арсенал globallookpress.com

«Реал» играл без структуры, без плана Б, без злости. Команда, построенная вокруг индивидуального гения, не справилась с командой, где каждый элемент служит общему замыслу. А выходить на матч, в котором нужно забивать 4 без конкретной идеи, просто навешивая, — это даже как-то наивно.

«Арсенал» победил не потому, что был острее или быстрее. А потому что был собраннее, целостнее, умнее. Они пережили психологические всплески, сохранили ритм, использовали свои моменты. Они играли как команда, которую невозможно сбить с пути.

Новый этап — и новая планка

Теперь «Арсенал» — не просто претендент. Он — полноправный участник гонки за трофей. В полуфинале Лиги чемпионов — впервые с 2009-го. Впервые без страха. И, возможно, с ощущением, что это только начало.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Может быть, однажды кто-то опишет эту победу как великую. Но для «Арсенала» сейчас достаточно одного: они снова здесь. И, кажется, собираются остаться надолго.