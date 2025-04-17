Несломленные нерадзурри пережили бурю. И выбили «Баварию» из ЛЧ

«Интер» был готов к войне. Победа в первой встрече в Мюнхене окрылила игроков Симоне Индзаги, но вызвала и реакцию. Команда Венсана Компани приехала в Милан не в роли обречённых, а с яростью и даже с Томасом Мюллером впереди — символом баварской решимости.
Стихия против стихийности
Начало было за гостями. Мюллер и Олисе раз за разом вскрывали фланги, будто напоминая, кто играет за шестикратного чемпиона Европы. Но «Интер» стоял. Каменная стена в лице Бастони и самоотверженность Павара оставляли счёт нетронутым. А когда ветер начал менять направление, это словно дало сигнал хозяевам — пора забирать игру.
Димарко, вернувшийся в основу, зарядил с фланга, Чалханоглу проверил реакцию Урбига дальним выстрелом. А потом — ураган. Не только на поле, но и в небе над стадионом. Дождь, ветер, грязь. И футбол, обнажённый до нервов.
Уверенный Кейн и ответ от Лаутаро
Кейн долго искал момент, и когда он пришёл, англичанин не промахнулся. Один хлёсткий удар — и мяч оказался в дальнем углу, под трибунами с шокированными тифози. Но у «Интера» был ответ.
Быстрый, жёсткий, словно удар хлыста. Лаутаро Мартинес, будто проснувшийся от спячки, оказался в нужной точке и расстрелял ворота после отскока. Пятый матч подряд с голом — аргентинец уже становится в ряд с клубными легендами.
Возвращение бывшего и упущенные шансы
Когда казалось, что напряжение спало, — очередной угловой, и бывший мюнхенец Бенжамен Павар вынырнул из кучи игроков и взял реванш у своей бывшей команды. Его удар головой был таким мощным, как будто Павар вложил в него всю злость на руководство мюнхенского клуба за недоверие к себе. 2:1. И тогда весь «Сан-Сиро» содрогнулся.
Но и это было ещё не всё. Эрик Дайер, на которого махнули рукой в Англии, выстрелил головой в упор из невозможного угла. Мяч по замысловатой дуге залетел в дальний угол — 2:2. У «Баварии» оставались считаные минуты, и началась последняя осада.
Шесть минут добавленного времени — как целая вечность. Удары, навесы, отскоки, сэйв Зоммера, ещё один, и ещё... Но оборона «Интера» держалась. Словно в трансе. Ни шагу назад, ни миллиметра лишнего пространства. И когда прозвучал финальный свисток, «Сан-Сиро» ликовал.
«Интер» шагает дальше, «Бавария» остаётся ни с чем
Победа по сумме двух встреч — 4:3. «Интер» в полуфинале Лиги чемпионов, где уже ждёт «Барселона». Их новая глава будет написана в ещё более тяжёлом бою. А у «Баварии» и Кейна — очередной сезон без европейского титула.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Иногда даже главные герои уходят со сцены раньше времени. Но в этот раз победила команда, которая просто отказалась уступать.