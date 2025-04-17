Несломленные нерадзурри пережили бурю. И выбили «Баварию» из ЛЧ

«Интер» и «Бавария» выдали на «Сан-Сиро» по-настоящему великий матч — драматичный, насыщенный и достойный четвертьфинала Лиги чемпионов. В этом водовороте эмоций сильнее оказались нерадзурри: ничья 2:2 позволила им пройти дальше благодаря победе в первом матче. Теперь команда Симоне Индзаги в шаге от финала — впереди полуфинал с «Барселоной».

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала Интер — Бавария 2:2 Голы: 0:1 Гарри Кейн (52'), 1:1 Лаутаро Мартинес (58'), 2:1 Бенжамен Павар (61'), 2:2 Эрик Дайер (76') Интер: Ян Зоммер, Бенжамен Павар, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони (Янн Биссекк, 88'), Маттео Дармиан, Федерико Димарко (Карлос Аугусто, 73'), Николо Барелла (Давиде Фраттези, 88'), Хакан Чалханоглу, Генрих Мхитарян, Марку Тюрам, Лаутаро Мартинес (Мехди Тареми, 81') Бавария: Йонас Урбиг, Йозуа Киммих, Йосип Штанишич, Ким Мин Джэ (Рафаэл Геррейру, 65'), Эрик Дайер, Лерой Зане (Серж Гнабри, 65'), Майкл Олисе, Леон Горецка (Александар Павлович, 83'), Конрад Лаймер (Кингсли Коман, 83'), Гарри Кейн, Томас Мюллер Предупреждения: Ким Мин Джэ (28'), Эрик Дайер (45'), Марко Арнаутович (69')

«Интер» был готов к войне. Победа в первой встрече в Мюнхене окрылила игроков Симоне Индзаги, но вызвала и реакцию. Команда Венсана Компани приехала в Милан не в роли обречённых, а с яростью и даже с Томасом Мюллером впереди — символом баварской решимости.

Стихия против стихийности

Начало было за гостями. Мюллер и Олисе раз за разом вскрывали фланги, будто напоминая, кто играет за шестикратного чемпиона Европы. Но «Интер» стоял. Каменная стена в лице Бастони и самоотверженность Павара оставляли счёт нетронутым. А когда ветер начал менять направление, это словно дало сигнал хозяевам — пора забирать игру.

Димарко, вернувшийся в основу, зарядил с фланга, Чалханоглу проверил реакцию Урбига дальним выстрелом. А потом — ураган. Не только на поле, но и в небе над стадионом. Дождь, ветер, грязь. И футбол, обнажённый до нервов.

Уверенный Кейн и ответ от Лаутаро

Кейн долго искал момент, и когда он пришёл, англичанин не промахнулся. Один хлёсткий удар — и мяч оказался в дальнем углу, под трибунами с шокированными тифози. Но у «Интера» был ответ.

Томас Мюллер globallookpress.com

Быстрый, жёсткий, словно удар хлыста. Лаутаро Мартинес, будто проснувшийся от спячки, оказался в нужной точке и расстрелял ворота после отскока. Пятый матч подряд с голом — аргентинец уже становится в ряд с клубными легендами.

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

Возвращение бывшего и упущенные шансы

Когда казалось, что напряжение спало, — очередной угловой, и бывший мюнхенец Бенжамен Павар вынырнул из кучи игроков и взял реванш у своей бывшей команды. Его удар головой был таким мощным, как будто Павар вложил в него всю злость на руководство мюнхенского клуба за недоверие к себе. 2:1. И тогда весь «Сан-Сиро» содрогнулся.

Бенжамен Павар globallookpress.com

Но и это было ещё не всё. Эрик Дайер, на которого махнули рукой в Англии, выстрелил головой в упор из невозможного угла. Мяч по замысловатой дуге залетел в дальний угол — 2:2. У «Баварии» оставались считаные минуты, и началась последняя осада.

Интер — Бавария globallookpress.com

Шесть минут добавленного времени — как целая вечность. Удары, навесы, отскоки, сэйв Зоммера, ещё один, и ещё... Но оборона «Интера» держалась. Словно в трансе. Ни шагу назад, ни миллиметра лишнего пространства. И когда прозвучал финальный свисток, «Сан-Сиро» ликовал.

«Интер» шагает дальше, «Бавария» остаётся ни с чем

Победа по сумме двух встреч — 4:3. «Интер» в полуфинале Лиги чемпионов, где уже ждёт «Барселона». Их новая глава будет написана в ещё более тяжёлом бою. А у «Баварии» и Кейна — очередной сезон без европейского титула.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Иногда даже главные герои уходят со сцены раньше времени. Но в этот раз победила команда, которая просто отказалась уступать.