25 октября в 7-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хоффенхайм» и «Байер». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

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«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Хоффенхайм» провалил стартовый отрезок чемпионата. На текущий момент команда пребывает на 14-й строчке турнирной таблицы.

При этом «Хоффенхайм» в шести турах добыл всего 6 очков. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 14 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, в рамках Лиги Европы одолев «Лион» — 3:0.

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До того «Хоффенхайм» переиграл гладбахскую «Боруссию» — 2:1, а вот поединок с «Бешикташем» завершился коллизией — 2:3. Команда победила в двух последних матчах.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: «Хоффенхайм» постепенно набирает обороты, вот только оборонительные редуты команды не столь надежны.

При этом «Хоффенхайм» явно поборется за попадание в еврокубки. До заветной шестой позиции всего четыре очка, да и укомплектована команда качественно. К тому же «деревенские» переиграли «Байер» в двух последних очных поединках, да и опытный Андрей Крамарич блеснул в последнем матче.

Команда твердо намерена подтянуться к еврозоне. «Хоффенхайм» леверкузенцам не проигрывает уже полтора года, вот только оборона частенько ошибается.

«Байер»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 4-м месте турнирной таблицы немецкого чемпионата.

При этом «Байер» в шести турах разжился 13 очками. А вот забить удалось 16 мячей при девяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в Лиге Европы нанесла поражение ОФИ — 2:0.

До того «Байер» одолел «Фрайбург» — 2:1, а вот несколько ранее учинил разгром «Леху» — 4:0. «Фармацевты» победили в шести последних матчах.

Состояние команды: «Байер» намерен побороться за самые высокие места, да и подбор игроков у команды вполне приличный.

При этом «Байер» имеет не столь надежные тылы, пропуская в среднем больше одного мяча за матч. К тому же команда в трех гостевых поединках в рамках Бундеслиги победила всего один раз. Зато Патрик Шик настрелял уже шесть мячей в чемпионате.

И уж точно команда будет действовать активно. «Байер» постарается продлить свой победный сериал, да и оборона соперника ненадежна.

На что ставят в матче Хоффенхайм — Байер Букмекерские коэффициенты на матч Хоффенхайм — Байер: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Байер» фаворитом с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.75, а победа «Хоффенхайма» — в 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.40 и 3.00.

Прогноз: «Фармацевты» намерены плотнее подтянуться к лидеру, к тому же ярко выглядят в атаке.

2.30 Победа «Байера» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Хоффенхайм» — «Байер» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Победа «Байера» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

3.20 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч «Хоффенхайм» — «Байер» принесёт прибыль 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 3.20.

Пять причин, почему ставка зайдёт