25 октября в 7-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хоффенхайм» и «Байер». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.
«Хоффенхайм»
Турнирное положение: «Хоффенхайм» провалил стартовый отрезок чемпионата. На текущий момент команда пребывает на 14-й строчке турнирной таблицы.
При этом «Хоффенхайм» в шести турах добыл всего 6 очков. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 14 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, в рамках Лиги Европы одолев «Лион» — 3:0.
До того «Хоффенхайм» переиграл гладбахскую «Боруссию» — 2:1, а вот поединок с «Бешикташем» завершился коллизией — 2:3. Команда победила в двух последних матчах.
Календарь и таблица Бундеслиги
Состояние команды: «Хоффенхайм» постепенно набирает обороты, вот только оборонительные редуты команды не столь надежны.
При этом «Хоффенхайм» явно поборется за попадание в еврокубки. До заветной шестой позиции всего четыре очка, да и укомплектована команда качественно. К тому же «деревенские» переиграли «Байер» в двух последних очных поединках, да и опытный Андрей Крамарич блеснул в последнем матче.
Команда твердо намерена подтянуться к еврозоне. «Хоффенхайм» леверкузенцам не проигрывает уже полтора года, вот только оборона частенько ошибается.
«Байер»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 4-м месте турнирной таблицы немецкого чемпионата.
При этом «Байер» в шести турах разжился 13 очками. А вот забить удалось 16 мячей при девяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в Лиге Европы нанесла поражение ОФИ — 2:0.
До того «Байер» одолел «Фрайбург» — 2:1, а вот несколько ранее учинил разгром «Леху» — 4:0. «Фармацевты» победили в шести последних матчах.
Состояние команды: «Байер» намерен побороться за самые высокие места, да и подбор игроков у команды вполне приличный.
При этом «Байер» имеет не столь надежные тылы, пропуская в среднем больше одного мяча за матч. К тому же команда в трех гостевых поединках в рамках Бундеслиги победила всего один раз. Зато Патрик Шик настрелял уже шесть мячей в чемпионате.
И уж точно команда будет действовать активно. «Байер» постарается продлить свой победный сериал, да и оборона соперника ненадежна.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Байер» фаворитом с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.75, а победа «Хоффенхайма» — в 2.88.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.40 и 3.00.
Прогноз: «Фармацевты» намерены плотнее подтянуться к лидеру, к тому же ярко выглядят в атаке.
Ставка: Победа «Байера» за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.
Ставка: Тотал больше 4.5 за 3.20.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Байер» в кадровом плане выглядит предпочтительнее соперника
- «Хоффенхайм» в среднем пропускает два гола за матч
- Леверкузенцы в среднем забивают два мяча за матч
- «Хоффенхайм» до последней виктории уступил в двух домашних матчах кряду
- «Байер» победил в шести последних поединках