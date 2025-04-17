Лига чемпионов: хет-трик Гирасси, несостоявшийся камбек «Астон Виллы» и угловые «Интера»

Во вторник и среду состоялись ответные матчи четвертьфинала Лиги чемпионов. «Астон Вилла» пыталась спастись в дуэли с «Пари Сен-Жермен», дортмундская «Боруссия» сохраняла лишь теоретические шансы в игре с «Барселоной», «Интер» охранял преимущество над «Баварией», а «Арсенал» — на «Сантьяго Бернабеу» над «Реалом».

«Астон Вилла» — «Пари Сен-Жермен» — 3:2

(4:5 по сумме двух матчей)

В основу парижан после дисквалификации вернулся Маркиньос. На скамейке оказался Лукас Бералдо. В старте также вышел Брадли Баркола, заменивший блистательно отыгравшего первый матч Дезире Дуэ. «ПСЖ» вышел по привычной схеме 4-3-3. Хвича Кварацхелия стартовал на правой бровке, а Баркола — на левой.

У «Астон Виллы» в основе вышел Амаду Онана вместо Джейкоба Рэмзи. Больше изменений Унаи Эмери не стал производить, в запасе остались Марко Асенсио и Олли Уоткинс. Джон Макгинн ушёл на левый фланг полузащиты, а Юри Тилеманс занял позицию десятки. При атаках «Астон Виллы» Макгинн и Морган Роджерс смещались в центр, отдавая фланги на откуп Люке Диню и Мэтти Кэшу.

«Астон Вилла» начала с интенсивного давления. Джанлуиджи Доннаруммы выбивал мяч в аут, а затем бирмингемцы заработали два угловых подряд. Но надолго англичан не хватило, и вскоре «Пари Сен-Жермен» завладел позиционным преимуществом, хотя и не наносил ударов по воротам.

«ПСЖ» повел в счете после контратаки. Нуну Мендеш бросил Брадли Баркола в прорыв по левому флангу. Эмилиано Мартинес отбил мяч перед собой, и Ашраф Хакими отправил мяч в ворота с позиции набежавшего центрального полузащитника. Удивительно, но марокканец в начале матча был дополнительным заполняющим центр игроком, ложным крайним защитником. За ширину целиком отвечал Хвича Кварацхелия. Однако примерно с 20-й минуты Хакими ушёл на привычную позицию. Затем момент был у Моргана Роджерса, который ушёл от Вильяна Пачо и нанес обводящий удар чуть мимо дальнего угла ворот Джанлуиджи Доннаруммы. К середине первого тайма гол был единственным ударом по воротам у «ПСЖ».

Второй удар парижан также стал голевым. Снова контратака — не самый привычный гол для команды Луиса Энрике. Усман Дембеле получил мяч на правом фланге, вошел в штрафную и откатил Нуну Мендешу. Португальский левый защитник неожиданно открылся в центре и забил. Оба гола были забиты игроками фланга обороны с непривычных позиций.

«Астон Вилла» сократила отставание на 35-й минуте. Рашфорд, Тилеманс и Макгинн разыграли комбинацию в левом полуфланге. Шотландец вернул мяч бельгийцу, и тот с помощью рикошета от груди Пачо поразил ворота Доннаруммы. Периодически казалось, что «Вилла» страдает от отсутствия центрального нападающего — Маркус Рашфорд чаще всего в атаках открывался ближе к левому флангу.

В начале второго тайма момент имела «Астон Вилла». Удар Маркуса Рашфорда отразил Джанлуиджи Доннарумма. На 55-й минуте Джон Макгинн прошёл с середины поля и обводящим ударом пробил из-за штрафной. Мяч нырнул в ворота, и Доннарумма не смог на него среагировать.

«Астон Вилла» — «ПСЖ» psg.fr

После этого момент был у Маркуса Рашфорда, но мяч отразил в красивом броске Доннарумма. На 58-й минуте давление хозяев снова сыграло свою роль, и «Вилла» вышла вперед. Маркус Рашфорд прошёл по правому флангу после неудачной подачи углового и откатил на Эзри Конса. Центральный защитник не промахнулся из штрафной. Тут же момент был у Юри Тилеманса, и мяч снова вытащил итальянский голкипер «ПСЖ». Второй тайм проходил за явным преимуществом «Астон Виллы», наказывавшей парижан за самоуспокоенность. Атакующие игроки парижан были изолированы от центральных полузащитников команды, и второй тайм Фабиан Руис, Витинья и Жоау Невеш провалили.

В концовке матча «ПСЖ» больше завладел мячом. Дезире Дуэ не смог реализовать выход один на один с Эмилиано Мартинесом. Парижане смогли успокоить игру, и настоящего финального штурма у «Астон Виллы» не получилось. Стоит отметить лишь удар Матсена, который заблокировал Пачо.

Герой матча — Юри Тилеманс. Самый активный в атакующей группе у «Астон Виллы». В этом матче получил роль атакующего полузащитника и создавал много моментов. Забил первый гол «Астон Виллы» в этом матче и имел ещё пару шансов — в одном из эпизодов явно выручил Джанлуиджи Доннарумма.

Антигерой матча — Эмилиано Мартинес. Явных неудачников во встрече нет, но стоит отметить аргентинского голкипера. Он ошибся в эпизоде с первым голом «ПСЖ», отбив мяч прямо на Ашрафа Хакими. Не будь этого пропущенного мяча, «Астон Вилла» перевела бы игру в овертайм.

«Боруссия» Дортмунд — «Барселона» — 3:1

(3:5 по сумме двух матчей)

«Боруссия» сделала несколько изменений в стартовом составе по сравнению с первой встречей. Травмировались Эмре Джан и Карни Чуквуэмека, в запас переместились Юлиан Рюэрсон, Юлиан Брандт и Джейми Гиттенс. Вернулся в основу Никлас Зюле, также в стартовом составе появился дисквалифицированный на первый матч Паскаль Гросс, а также Ян Коуто, Даниэль Свенссон и Максимилиан Байер. Команда перешла на схему 5-4-1.

У «Барселоны» произошло три изменения по сравнению с первым матчем. Рональд Араухо появился в старте вместо Иньиго Мартинеса, травмированного Алехандро Бальде заменил Жерар Мартин, а вместо Педри вышел Гави. Команда вышла на поле по привычной схеме 4-2-3-1.

Матч начался с атак «Боруссии». Даниэль Свенссон прострелил с левого фланга, и мяч в сторону Войцеха Щенсного отправил Пау Кубарси. Серу Гирасси не дотянулся до мяча. На 9-й минуте, после того как Щенсный сбил Паскаля Гросса в своей штрафной, судья указал на «точку». Пенальти изящно реализовал Серу Гирасси — 1:0.

Дортмундцы, в отличие от первого матча, очень смело прессинговали. Защитники и опорники «Барселоны» почувствовали на себе давление игроков соперника. Линия обороны хозяев поднималась высоко. Снова включившийся из глубины Паскаль Гросс забил гол из офсайда. В первые 17 минут «Барселона» не нанесла ни одного удара по воротам соперника. Каталонцы были очень читаемыми в своих атаках. Совсем выпал из игры Френки де Йонг, вдобавок, получивший желтую карточку. Нападающие играли в отрыве от полузащиты и редко получали мяч.

На 37-й минуте Карим Адейеми нанес опасный удар в нижний угол. Вскоре возник момент у «Барселоны» после углового, но мяч отлетел от Жюля Кунде в руки Грегору Кобелю после розыгрыша углового.

«Боруссия» — «Барселона» globallookpress.com

Второй тайм также начался с атак «Боруссии». Войцех Щенсный совершил двойное спасение после ударов Карима Адейеми и Паскаля Гросса. Постоянно проваливался на своем фланге Жюль Кунде. После подачи с углового дортмундцы забили второй гол. После подачи Свенссона на дальнюю штангу Бенсебаини скинул мяч на Серу Гирасси, и тот занес мяч сквозь Рафинью. Это символично, потому что в этом эпизоде гвинеец сравнялся с барселонским бразильцем по количеству мячей в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

«Барселона» сократила отставание в счете на 54-й минуте. Жюль Кунде нашел на фланге передачей Фермина Лопеса, тот прострелил, а Рами Бенсебаини ногой срезал мяч в собственные ворота. Вскоре шанс был у Максимилиана Байера, но он пробил в сетку с внешней стороны. «Барселона» могла сравнивать счет, но Фермин Лопес пробил выше ворот.

На 76-й минуте немцы вернули свое преимущество в два мяча. Юный Жюльен Дюранвиль прошел по правому флангу, прострелил с линии ворот. Там снаряд неудачно отбил Рональд Араухо на Серу Гирасси, и гвинеец забил свой третий гол в матче и тринадцатый — в Лиге чемпионов, единолично став лучшим бомбардиром турнира. «Боруссия» могла забивать и больше, но Юлиан Брандт поразил ворота соперника из офсайда. «Барселона» тоже могла забивать после розыгрыша углового, но Эрик Гарсия пробил мимо ворот после углового.

За игру «Боруссия» нанесла 18 ударов по воротам, «Барселона» — 7. Каталонцы потерпели первое поражение в 2025 году, но прошли дальше.

Герой матча — Серу Гирасси. Гвинеец подарил шанс «Боруссии», забив три мяча. На момент вылета команды из Лиги чемпионов африканский форвард будет лучшим бомбардиром турнира. Также Серу обновил рекорд для игроков с Чёрного континента по количеству голов за сезон в главном еврокубке.

Антигерой матча — Рафинья. Теперь уже бывший лучший бомбардир Лиги чемпионов практически ничем не запомнился в атаке. Бразилец имел всего один полумомент. Не смог помешать Гирасси забить его второй гол после подачи углового, стоя на штанге.

«Интер» — «Бавария» 2:2

(4:3 по сумме двух матчей)

Команды сделали минимальные изменения в составе по сравнению с первым матчем. Симоне Индзаги вывел «Интер» по привычной схеме 3-5-2, и вместо Карлоса Аугусто в основе появился Федерико Димарко. По-прежнему травмированы Дензел Думфрис и Пётр Зелиньский.

У «Баварии» единственное изменение было связано с позицией под нападающим в схеме 4-2-3-1. Рафаэла Геррейру на непривычной для него позиции заменил Томас Мюллер. В воротах по-прежнему Йонас Урбиг — Мануэль Нойер травмирован.

«Бавария» сразу пошла вперед, «Интер» отвечал контратаками. На 3-й минуте хороший момент был у Майкла Олисе, но удар заблокировал Николо Барелла. «Интер» накрывал соперника в высоком прессинге. В атаке, начатой с паса Яна Зоммера, неплохо пробил Димарко — Урбиг оказался на месте. Из обороны под прессингом «Баварии» «нерадзурри» выходили через короткий пас. Высоко отбирал мяч даже центральный защитник Бастони, в одном из эпизодов перехвативший мяч на чужой половине поля и нанесший удар. При построении атаки внешние центральные защитники Бастони и Павар выстраивались широко, фактически превращаясь в крайних. Очень помогал при начале атаки опорный полузащитник Хакан Чалханоглу.

Неплохой момент был у «Интера» после штрафного, когда до мяча чуть не дотянулся Маркус Тюрам. Мимо перекладины издали пробил Хакан Чалханоглу. В первом тайме «Интер» был острее, хоть и владел мячом меньше. «Бавария» слишком часто атаковала через середину, которую у «Интера» закрывали три центральных полузащитника и два форварда. Свой полумомент «Бавария» создала — удар Томаса Мюллера в пустой угол ворот накрыл Маттео Дармиан.

«Интер» — «Бавария» globallookpress.com

Второй тайм также начался с резких контратак «Интера». Гарри Кейн едва не срезал мяч в свои ворота после подачи с углового. Но счёт открыла «Бавария». Леон Горетцка отпасовал Кейну, и англичанин, раскачав Димарко, успешно пробил в дальний угол. Перед голом в центре поля было единоборство, в котором пострадал Генрих Мхитарян, но судья Славко Винчич гол засчитал. В ответной же атаке мог забивать Маркус Тюрам, но Урбиг оказался на месте.

«Интер» отыгрался через шесть минут. Мяч после подачи с углового получил Лаутаро Мартинес. Снаряд отскочил от Йозуа Киммиха, и аргентинец расстрелял ворота Урбига. Чуть позже удар Маттео Дармиана выбил из пустых ворот Эрик Дайер. Второй подряд угловой «Интера» также стал голевым — после подачи Хакана Чалханоглу с правого фланга хозяев вывел вперед Бенжамен Павар, точно пробивший головой и переигравший позиционно Ким Мин Чжэ.

На 75-й минуте хороший момент был у Майкла Олисе. Он бил в ближний угол ворот Зоммера, но удар заблокировал защитник. «Бавария» разыграла угловой, и вышедший на замену Серж Гнабри навесил на Эрика Дайера. Тот перевисел Алессандро Бастони и с острого угла головой направил мяч в сетку — 2:2.

На последних минутах «Бавария» попыталась устроить навал, в штрафную пошёл даже вратарь Йонас Урбиг. Последний удар Кингсли Комана был заметно выше ворот. «Интер» выдержал и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с «Барселоной».

Герой матча — Бенжамен Павар. Смотрелся надежнее партнеров по центру обороны. При билд-апе периодически уходил очень широко во фланг, выполняя тактическое задание Симоне Индзаги. Забил гол, позволивший «Интеру» выйти в полуфинал турнира.

Антигерой матча — Конрад Лаймер. Не слишком полезно подключался к атаке. Проиграл на своем фланге дуэль активному Федерико Димарко. Часто не слишком уверенно действовал позиционно.

«Реал» — «Арсенал» — 1:2

(1:5 по сумме двух матчей)

Карло Анчелотти сделал пару изменений по сравнению с первым матчем. Дисквалифицированного Эдуардо Камавингу заменил Орельен Чуамени. Также не вышел на поле Лука Модрич, уже не выдерживающий темпа больших игр. В центр поля перешел играть Федерико Вальверде, а справа появился Лукас Васкес. Команда в этом матче, не изменив состава в атакующей группе, изменила схему, выйдя по модели 4-2-3-1 с Джудом Беллингемом в роли десятки и Винисиусом на левом фланге. При этом по традиции для «Реала» звездная атакующая четверка свободно перемещалась по полю и мало отрабатывала в обороне. Килиан Мбаппе часто искал мяч за пределами штрафной, заставляя врываться в штрафную Беллингема.

У «Арсенала» по-прежнему травмирован Габриэл Магальянс, которого заменил Якуб Кивёр. В матче против «Реала» нужен был силовой опорник, поэтому появился на поле Томас Парти. В отличие от первого матча, Майлз Льюис-Скелли не играл ложного фуллбека, покрывая бровку.

Уже на второй минуте в первой же атаке «Реала» Килиан Мбаппе забил — из офсайда. Однако «канониры» почти тут же завладели территориальным преимуществом. Первый опасный момент «Арсенала» возник на шестой минуте, когда Букайо Сака сильно пробил с правой чуть мимо ворот Тибо Куртуа. Затем удар английского вингера с левой ноги отразил бельгийский голкипер хозяев. Вскоре «Арсенал» заработал пенальти после просмотра ВАР — Рауль Асенсио сбил Микеля Мерино во время подачи с углового. К мячу подошёл Букайо Сака и пробил несильно на удобной высоте для Тибо Куртуа. Бельгийский голкипер отразил удар.

«Реал» — «Арсенал» globallookpress.com

«Реал» атаковал удивительно прямолинейно для своих возможностей. Очень часто «королевский клуб» заканчивал атаку навесом. Большинство из них так и не достигли своего адресата или прерывались защитниками «Арсенала». На 25-й минуте после очередного навеса судьи смотрели ВАР на предмет фола Деклана Райса на Килиане Мбаппе в штрафной. Однако эпизод был заигран из-за офсайда у Антонио Рюдигера.

«Арсенал» прессинговал в схеме 4-4-2, где Мартин Эдегор находился на одной линии с Микелем Мерино. В первом тайме попытки прессинга были удачными лишь эпизодически. На 31-й минуте Мбаппе пробил выше и мимо ворот Райи издалека. В компенсированное к первому тайму время полумомент был у Габриэла Мартинелли, пробившего прямо в Тибо Куртуа.

Второй тайм начался с атак «Реала». Ничего опасного «сливочные» из своих моментов извлечь не смогли. «Арсенал» терпел, имея непривычно низкие 33% владения мячом в начале второго тайма.

«Арсенал» открыл счет в результате красивой многоходовой комбинации в лучших традициях клуба. Мартин Эдегор отпасовал на Деклана Райса, тот вернул мяч норвежцу, капитан «Арсенала» отдал передачу на Микеля Мерино, а испанец нашёл в штрафной открывшегося Букайо Саку. Антонио Рюдигер даже не побежал за англичанином, и тот уверенно переиграл Куртуа, аккуратно перебросив мяч через бельгийца.

«Реал» сразу же сравнял счет в матче после привоза Вильяма Салиба. Французский защитник потерял мяч около своих ворот после выброса снаряда Давидом Райей, и этим не преминул воспользоваться Винисиус. 1-1 — гол «Реала» по отсутствии созданных командой опасных моментов во втором тайме. Винисиус же с показателем в 105 мячей обошёл «зубастика» Роналдо в списке лучших бразильских бомбардиров «Реала».

На 81-й минуте «Реал» начал раскрываться (без Килиана Мбаппе, замененного из-за повреждения), и неплохой момент в ответной контратаке упустил Мартин Эдегор. В концовке матча в атаку пошёл даже Антонио Рюдигер — «Реал» надеялся отыграть преимущество соперника в три мяча по сумме двух матчей. У «королевского» клуба самый явный шанс забить был у Эндрика в дополнительное время — молодой бразилец пробил мимо с убойной позиции. На третьей добавленной минуте «Арсеналом» была поставлена точка. Габриэл Мартинелли, отыгравший весь матч, с передачи блистательно отыгравшего матч Микеля Мерино убежал от свежего Франа Гарсии и поразил ворота Куртуа. «Арсенал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с «ПСЖ».

Герой матча — Микель Мерино. Потрясающее раскрытие качеств центрального хавбека на позиции центрфорварда. В первом тайме бывший футболист «Реала Сосьедад» заработал пенальти, который не смог реализовать Букайо Сака. После перерыва испанец ассистировал тому же Саке, а затем пустил в прорыв Габриэла Мартинелли в эпизоде со вторым голом.

Антигерой матча — Антонио Рюдигер. Немецкий защитник даже не стал бежать за Букайо Сака в эпизоде с первым пропущенным голом. В концовке матча играл в атаке, но толком не выиграл единоборств и не смог принести пользу команде впереди.