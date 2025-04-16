Почти «Ремонтанда»: «Астон Вилла» была в шаге от камбека, но ПСЖ выстоял

Унаи Эмери знает, что такое быть в эпицентре великой футбольной драмы. В 2017-м его «ПСЖ» был жертвой той самой La Remontada, ставшей символом бессилия в самый неподходящий момент. Спустя годы, на потрясающем по атмосфере «Вилла Парк», он сам едва не стал режиссёром аналогичного сценария — только теперь в роли победителя. Но сказка так и не стала реальностью.

Матч начался с той самой бури, которую все ожидали от хозяев. «Вилла Парк» кипел: фанаты гнали команду вперёд, Маркус Рэшфорд разрывал фланг, Морган Роджерс рвался в прорывы — и всё это имело эффект. Но как это часто бывает в Лиге чемпионов, именно в момент давления ты оказываешься уязвим.

На 11-й минуте «ПСЖ» организовал хладнокровную контратаку. После потери «Виллы» мяч по цепочке перелетел из центра на левый фланг, затем — низом в штрафную. Барколя подал, Торрес махнул мимо мяча, а Эмилиано Мартинес не сумел справиться с отскоком. Мяч оказался у Ашрафа Хакими, и он отправил его под перекладину — 0:1.

Астон Вилла — ПСЖ globallookpress.com

Второй гол — образец того, как команда Луиса Энрике использует пространство. Начав движение из своей штрафной, парижане разбили «Виллу» серией молниеносных передач. Хакими, Дембеле и, наконец, Нуну Мендеш, который сместился в центр и точно пробил в дальний с отскоком от штанги. К 30-й минуте счёт по сумме двух матчей стал 5:1 в пользу гостей. Казалось, что всё кончено.

Астон Вилла — ПСЖ globallookpress.com

Начало чуда

Но «Вилла» не капитулировала. Спустя несколько минут Тилеманс получил мяч на линии штрафной после изящной комбинации, начатой Рэшфордом и продолженной Макгинном. Его удар срикошетил от Пачо и застал Доннарумму врасплох. Было 1:2 на табло и 2:5 в серии. Надежда появилась.

Астон Вилла — ПСЖ globallookpress.com

Тут же вспыхнула искра конфликта: Макинн упал в штрафной после жёсткого столкновения с Хакими, трибуны требовали пенальти, но испанский арбитр Хозе Санчес остался непреклонен. На грани фола, но без свистка.

Великий второй тайм

После перерыва матч превратился в ураган. С каждой атакой «Вилла» будто вырывала у судьбы ещё один шанс. И вот — 54-я минута. Джон Макгинн, капитан и сердце команды, подхватил мяч в центральной зоне и с 25 метров отправил ракету прямо в девятку. Доннарумма прыгнул, но в полёте лишь проводил мяч взглядом.

Астон Вилла — ПСЖ globallookpress.com

Две минуты спустя — и вот уже 3:2! Рэшфорд, преобразившийся во втором тайме, рвётся сквозь оборону, делает обманное движение, уходит от Руиса и Витиньи, и выдаёт ювелирную пердачу на линию штрафной. Там — Эзри Конса, и он не подводит.

На этом волна не схлынула. У «Виллы» было как минимум три момента, чтобы сравнять счёт по сумме двух матчей. Тилеманс бил головой — Доннарумма потащил. Потом не успел среагировать Торрес. А в самой концовке Матсен с лёта из пределов штрафной пробил в створ — казалось, это гол! Но под мяч бросился Пачо, и в последний момент успел заблокировать. Доннарумма бы точно не спас.

Астон Вилла – ПСЖ globallookpress.com

Парижане обнимались после этого эпизода так, как будто только что забили победный. Возможно, именно такую роль и сыграл этот момент.

Финальный свисток — и слёзы англичан

Счет 3:2 в пользу «Астон Виллы» на табло, но 5:4 в пользу «ПСЖ» по сумме двух матчей. Команда Энрике проходит в полуфинал, где сыграет с «Реалом» или «Арсеналом». А «Вилла» уходит с поля под аплодисменты, которые редко достаются вылетевшей команде. Потому что это было не поражение — это был подвиг, которому не хватило совсем чуть-чуть.