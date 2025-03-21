«Арсенал» дома сдержит «Реал», «Интер» выбьет «Баварию». Прогнозы на четвертьфиналы ЛЧ 2024/25

На прошлой неделе определились все четыре пары четвертьфиналистов Лиги чемпионов-2024/2025. На нынешней стадии не осталось случайных команд. За исключением, пожалуй, проваливающейся в чемпионате дортмундской «Боруссии», всех оставшихся участников турнира можно включить в число лучших клубов Европы этого сезона.

1/8 финала подарила нам много зрелища — чудесную игру в послематчевой серии пенальти от Джанлуиджи Доннаруммы, отразившего два удара игроков «Ливерпуля», конфуз Хулиана Альвареса, задевшего мяч опорной ногой, из-за касания которой его удар в послематчевой серии против «Реала» не был засчитан, уверенную победу «Баварии» в немецком противостоянии и разгромную победу «Арсенала» над ПСВ в первой игре двухматчевой дуэли.

Чего нам ждать от четвертьфинальных противостояний? За три недели до матчей восьмерки лучших, LiveSport.Ru прогнозирует, кто выйдет в полуфинал турнира.

«Арсенал» — «Реал Мадрид»

(8 и 16 апреля)

«Арсенал» — пожалуй, самый титулованный клуб Европы, никогда не выигрывавший в Лигу чемпионов. И к этому матчу «канониры» подходят в статусе андердогов. Во-первых, в качестве соперника выступает мадридский «Реал», пятнадцать раз выигрывавший главный еврокубок, а во-вторых, из-за кадровой ситуации на текущий момент. У «Арсенала» должен вернуться в строй в начале апреля Букайо Сака, пропустивший три с половиной месяца из-за травмы подколенного сухожилия. Однако проблема с нападающим у «канониров» остается: до конца сезона не смогут принять участие в играх Габриэл Жезус и Кай Хавертц. Команда ставит в атаку номинальную восьмерку Микеля Мерино, который периодически забивает, но в основном — со стандартов. Угловые, которые ставит тренер «канониров» по стандартным положениям Николя Жовер — главное оружие «Арсенала» прямо сейчас. Помимо двух форвардов, в предстоящей игре точно не примет участие Такехиро Томиясу из-за травмы, а также Рахим Стерлинг — из-за перебора желтых карточек.

Мартин Эдегор globallookpress.com

В целом, матч выглядит игрой команды, не умеющей демонстрировать характер в больших матчах против самой волевой команды Европы. «Арсенал» при Микеле Артете несколько раз был близок к тому, чтобы завоевать титул. Однако в решающий момент «канониры» постоянно ошибались. Так было в концовке сезона-2022/23, то же самое произошло с командой в прошлом сезоне, когда на своем поле уступили «Астон Вилле», а в Лиге чемпионов не смогли пройти проблемную «Баварию». Похожие проблемы клуб испытывает и сейчас — недавно во время спада «Ливерпуля» «канониры» не смогли взять свои очки и приблизиться к «красным» в турнирной таблице.

«Реал» выглядит матерым бойцом. Даже когда у команды не получается игра (ответный матч 1/8 финала против «Атлетико» «сливочные» могли проиграть крупнее), включается характер. У мадридцев по-прежнему серьезные кадровые проблемы. Не помогут своей команде Эдер Милитао, Хесус Вальехо, Ферлан Менди, Дани Карвахаль и Дани Себальос. Не сыграет в первой игре двухматчевой дуэли Орельен Тчуамени, перебравший желтых карточек. Однако «Реал» все равно выглядит фаворитом. Как бы в отрыве от команды ни играл Килиан Мбаппе и как бы нестабильно не выглядел Винисиус, у «Реала» большое преимущество в лигочемпионском опыте.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Прогноз: дома «Арсенал» сможет добиться ничьей, а в Мадриде «канониры» испытают на себе весь класс атаки «сливочных». Победа «Реала» со счетом 3:1 по сумме двух матчей.

«Пари Сен-Жермен» — «Астон Вилла»

(9 и 15 апреля)

«ПСЖ» переживает, возможно, один из лучших периодов своей истории. Костяк команды сыгран, в центре поля Витинья, Жоау Невеш и чемпион Европы Фабиан Руис умеют тотально прибрать к ногам мяч в лучших традициях футбола Луиса Энрике. В атаке все очень подвижно и при отсутствии профильного центрального нападающего феноменальную форму набрал Усман Дембеле, являющийся с большим отрывом лучшим бомбардиром календарного года среди игроков топ-чемпионатов с показателем в 22 мяча. Свежо выглядят Брэдли Барколя, входящий в пятерку лучших бомбардиров Лиги 1, и Хвича Кварацхелия, заново находящий себя в парижском клубе. На замену на ряд позиций в полузащите и на фланги атаки могут выйти Ли Кан Ин и Дезире Дуэ.

Усман Дембеле globallookpress.com

«Астон Вилла» уверенно прошла «Брюгге» в прошлом раунде. Серьезных травм в стане команды нет — Росс Баркли и Олли Уоткинс вернутся на поле к матчам Лиги чемпионов. Большую роль в успехах команды сыграли арендованные игроки — взятый как раз у «ПСЖ» Марко Асенсио и нашедший себя в бирмингемском клубе принадлежащий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Последняя встреча Луиса Энрике и Унаи Эмери завершилась «ремонтадой» «Барселоны», которую тогда тренировал нынешний наставник «ПСЖ». У баскского специалиста во главе «Астон Виллы» осталось желание отомстить французскому клубу. Однако сейчас «ПСЖ» выглядит предпочтительнее. Команда уверенно выиграет на своем поле и сыграет минималистичную ничью в Бирмингеме. В первом матче не скажется даже дисквалификация Маркиньоса из-за перебора желтых карточек.

Прогноз: победа «ПСЖ» 4:1 по сумме двух матчей.

«Барселона» — «Боруссия» Дортмунд

(9 и 15 апреля)

Эта пара кажется самой односторонней из четырёх дуэлей. «Барселона» лидирует в чемпионате Испании, показывая фантастический результативный футбол. Кажется, даже самые организованные команды рассыпаются после геометрически выверенных атак «Барселоны» — так было с «Атлетико», проигравшим каталонцам 2:4, ведя по ходу матча 2:0. Очень хороши вингеры Ламин Ямаль и Рафинья, бразилец в этом сезоне может рассчитывать на борьбу за «Золотой мяч» и сейчас является лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. В отличной форме пребывает и Роберт Левандовский, несмотря на разницу в возрасте, опережающий Килиана Мбаппе в бомбардирской гонке Примеры. В этом матче поляк встретится с клубом, где сделал себе имя.

Ламин Ямаль и Роберт Левандовский globallookpress.com

Относительной потерей «Барселоны» может служить травма Марка Касадо. В таком случае дуэт центральных полузащитников составят Френки де Йонг и Педри, и Флик будет использовать более атакующее наполнение состава. Защита же традиционно будет располагаться высоко и ловить соперников в искусственный офсайд. Оборона пополнится парой вернувшихся в строй футболистов — Иньиго Мартинесом и Андреасом Кристенсеном.

«Боруссия» проводит свой худший сезон, который может даже побить последний сезон Юргена Клоппа (7 место). Сейчас «желто-черные» в чемпионате находятся на одиннадцатом месте. Не помогла и смена тренера Нури Шахина на Нико Ковача. При хорвате дортмундцы не стали играть лучше и по-прежнему испытывают проблемы в позиционных атаках, а также проваливаются на своей половине поля. Единственным светлым пятном является выступление Серу Гирасси в Лиге чемпионов. Гвинеец забил десять голов и находится в группе лучших бомбардиров турнира, на гол отставая от Рафиньи. В Лиге чемпионов «Боруссии» повезло с соперниками в прошлых раундах — «Спортинг» без Рубена Аморима и с выходившим лишь на замену Виктором Дьокерешем прошли легко, чуть сложнее было с «Лиллем»

У «Боруссии» могут возникнуть большие проблемы в центре поля. Один из лидеров команды Паскаль Гросс заработал дисквалификацию на первый матч между командами, травмированы Марсель Забитцер и Феликс Нмеча.

Прогноз:стоит предсказать уверенную победу «Барселоны». С высокой долей вероятности в домашнем матче будет разгром. Предположу победу 5:1 по сумме двух матчей.

«Бавария» — «Интер»

(8 и 16 апреля)

«Бавария» при Венсане Компани справляется с задачей-минимум. Команда уверенно лидирует в Бундеслиге, опережая «Байер» на шесть очков. Харри Кейн возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата, забив 21 мяч. Очень уверенно он выглядит и в Лиге чемпионов, забив десять мячей в 11 встречах. При этом, периодически у мюнхенцев случаются непредвиденные спады в игре. Так, например, команда сыграла вничью с «Унионом» в последнем туре чемпионата страны (1:1). Были трудности и в дуэли 1/16 финала против «Селтика». Компани делает ставку на тотальный контроль мяча и, кажется, порой «Баварии» не хватает гибкости. Сейчас ещё команда имеет серьезные проблемы с вратарем. Неизвестно, когда вернется в строй после травмы Мануэль Нойер. Его сменщик Йонас Урбиг также получил травму. Неужели дойдет очередь до третьего вратаря, израильтянина Даниэля Переца?

Гарри Кейн globallookpress.com

К матчу должен быть готов Ким Мин Чжэ. А вот сроки возвращения Александара Павловича и Кингсли Комана пока неизвестны. Впрочем, и без француза команда играет ярко в атаке четверкой Серж Гнабри — Джамал Мусиала — Майкл Олисе — Гарри Кейн.

«Интер» в последнее время страдает от травм. В настоящее время травмированы оба основных нападающих — и Маркус Тюрам, и Лаутаро Мартинес не поехали в свои сборные. Разрыв икроножной мышцы получил Пётр Зелиньский. Вот-вот должен вернуться в строй Федерико Димарко. Неизвестны сроки восстановления Дензела Думфриса, получившего травму в матче с «Аталантой». Непонятно, когда восстановится после проблем с коленом Стефан де Врей. В последнем матче в чемпионате в запасе «Интера» сидело несколько игроков из Примаверы.

При этом в чемпионате «Интер» идёт уверенно, опережая на три очков не имеющий еврокубковой загруженности «Наполи». Недавно была одержана важная победа над «Аталантой». У «Интера» в чемпионате более ярко выраженная конкуренция, чем у «Баварии». Симоне Индзаги, в отличие от Венсана Компани, уже доказал, что может выигрывать в различных по сюжету матчах.