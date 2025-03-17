«Интер» обыграл «Аталанту» и укрепился на вершине Серии А

«Интер» продолжает свой уверенный путь к чемпионству — команда Симоне Индзаги добыла важнейшие три очка в Бергамо, обыграв «Аталанту» со счетом 2:0. Этот успех позволил «нерадзурри» уйти в небольшой отрыв в турнирной таблице и завершить затянувшуюся серию без побед в гостевых матчах Серии А. Для «Аталанты» же эта игра стала третьим поражением от «Интера» в текущем сезоне — команда Джан Пьеро Гасперини снова не смогла забить миланцам.

Футбол. Италия. Серия А Аталанта — Интер 0:2 Голы: 0:1 Карлос Аугусто (54'), 0:2 Лаутаро Мартинес (87') Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон, Берат Джимсити (Лазар Самарджич, 75'), Исак Хин, Зеад Колашинац, Рауль Белланова (Маттео Руджери, 59'), Давиде Дзаппакоста, Мартен де Рон, Марио Пашалич (Шарль Де Кетеларе, 59'), Адемола Лукман (Марко Брешианини, 84'), Матео Ретеги (Дэниел Мальдини, 75') Интер: Ян Зоммер, Карлос Аугусто, Дензел Дюмфрис (Янн Биссекк, 66'), Алессандро Бастони, Франческо Ачерби, Бенжамен Павар, Генрих Мхитарян (Давиде Фраттези, 75'), Хакан Чалханоглу (Кристьян Аслани, 90'), Николо Барелла, Лаутаро Мартинес (Хоакин Корреа, 90'), Марку Тюрам (Мехди Тареми, 90') Предупреждения: Рауль Белланова (39'), Алессандро Бастони (79'), Эдерсон (81'), Эдерсон (81'), Бенжамен Павар (86'), Алессандро Бастони (90 + 5') Удаление: Gian Piero Gasperini (88')

Плотная борьба и нереализованные моменты в первом тайме

«Аталанта» и «Интер» подошли к матчу с одинаковыми показателями результативности — обе команды забили по 63 мяча в Серии А. Казалось, что встреча получится богатой на голы, но первый тайм получился скорее тактическим, чем зрелищным.

Тем не менее, моменты у ворот возникали, причем уже в дебюте. На 7-й минуте «Интер» создал великолепный шанс: Лаутаро Мартинес идеально вывел Маркуса Тюрама один на один с голкипером «Аталанты» Марко Карнесекки, но француз пробил в дальний угол слишком точно — мяч угодил во внутреннюю часть штанги и отскочил в поле.

«Аталанта» — «Интер» globallookpress.com

Хозяева ответили своим моментом спустя 12 минут: Марио Пашалич пробил головой после навеса Мартона де Рона — Янн Зоммер в прыжке вытащил мяч из нижнего угла.

Дальше игра пошла более осторожная — команды не рисковали, предпочитая контролировать мяч и выжидать ошибки соперника. Из моментов можно отметить дальний удар Бастони выше ворот и неточный выстрел Адемолы Лукмана.

«Аталанта» — «Интер» globallookpress.com

Нули на табло к перерыву выглядели закономерными: команды много играли через центр, но не хватало завершающего удара.

Карлос Аугусто открывает счет, «Интер» берет инициативу

После перерыва «Интер» прибавил и начал активнее давить на ворота хозяев. Первым сигналом стал дальний удар Чалханоглу, с которым справился Карнесекки, но уже через несколько минут «нерадзурри» добились своего.

На 54-й минуте «Интер» заработал угловой, и Хакан Чалханоглу идеально навесил в центр штрафной. Защитники «Аталанты» не уследили за Карлосом Аугусто, который без сопротивления пробил головой в ближний угол — 1:0.

«Аталанта» — «Интер» globallookpress.com

Этот гол сразу поменял динамику игры. «Интер» почувствовал уверенность, стал лучше контролировать мяч и не позволял «Аталанте» создавать хоть что-то опасное впереди.

Чалханоглу вскоре мог удвоить преимущество дальним ударом — Карнесекки снова спас. А затем случился спорный эпизод: Лаутаро Мартинес забил второй гол, но арбитр отменил его из-за фола на Берате Джимсити.

Удаление Эдерсона, Лаутаро ставит точку

Концовка превратилась в кошмар для «Аталанты». На 80-й минуте хозяева нанесли первый удар в створ за второй тайм — Лазар Самарджич пробил из-за пределов штрафной — Зоммер легко забрал мяч.

А через несколько секунд «Аталанта» осталась вдесятером. Эдерсон грубо сыграл против Тюрама и получил желтую карточку, но затем начал спорить с арбитром Давиде Массой — и сразу получил второе предупреждение.

«Аталанта» — «Интер» globallookpress.com

«Интер» не упустил шанс: на 87-й минуте Лаутаро Мартинес получил мяч в штрафной, мощно пробил, и Карнесекки не смог среагировать — 2:0. А в добавленное время «нерадзурри» тоже остались вдесятером — Бастони заработал вторую желтую карточку, но на исход матча это уже не повлияло.

Для «Интера» эта победа очень важна — команда укрепилась на первом месте Серии А, опережая «Наполи» на три очка. «Нерадзурри» также продолжают борьбу в Лиге чемпионов и Кубке Италии, где в полуфинале встретятся с «Миланом».

Календарь и таблица Серии А

«Аталанта» же остается без побед в домашних матчах Серии А в 2025 году. Команда Гасперини явно сбавила темп и пока не кажется, что «Аталанта» железно останется в зоне Лиги Чемпионов.

Слова Индзаги после матча

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги остался доволен выступлением своей команды, особенно отметив дисциплину в обороне и настрой игроков:

«Мы приехали в Бергамо с характером, и я доволен не только результатом, но и тем, как мы сыграли. Могли решить всё в первом тайме, но гол Тюрама в штангу, отменённое взятие ворот Лаутаро… Важно, что мы не позволили "Аталанте" создать ничего опасного. Это сильный соперник, но мы их сдержали и использовали свои моменты».

Индзаги и Гасперини globallookpress.com

Он также ответил на критику в адрес «Интера»:

«Мы читаем много мнений, но эта команда показывает характер. У нас был сложный календарь, но ребята проявляют максимум. Да, в этом сезоне мы иногда не добирали очки в матчах с сильными соперниками, но сегодня мы показали, что умеем выигрывать такие игры».