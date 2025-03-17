«Интер» обыграл «Аталанту» и укрепился на вершине Серии А

Плотная борьба и нереализованные моменты в первом тайме
«Аталанта» и «Интер» подошли к матчу с одинаковыми показателями результативности — обе команды забили по 63 мяча в Серии А. Казалось, что встреча получится богатой на голы, но первый тайм получился скорее тактическим, чем зрелищным.
Тем не менее, моменты у ворот возникали, причем уже в дебюте. На 7-й минуте «Интер» создал великолепный шанс: Лаутаро Мартинес идеально вывел Маркуса Тюрама один на один с голкипером «Аталанты» Марко Карнесекки, но француз пробил в дальний угол слишком точно — мяч угодил во внутреннюю часть штанги и отскочил в поле.
Хозяева ответили своим моментом спустя 12 минут: Марио Пашалич пробил головой после навеса Мартона де Рона — Янн Зоммер в прыжке вытащил мяч из нижнего угла.
Дальше игра пошла более осторожная — команды не рисковали, предпочитая контролировать мяч и выжидать ошибки соперника. Из моментов можно отметить дальний удар Бастони выше ворот и неточный выстрел Адемолы Лукмана.
Нули на табло к перерыву выглядели закономерными: команды много играли через центр, но не хватало завершающего удара.
Карлос Аугусто открывает счет, «Интер» берет инициативу
После перерыва «Интер» прибавил и начал активнее давить на ворота хозяев. Первым сигналом стал дальний удар Чалханоглу, с которым справился Карнесекки, но уже через несколько минут «нерадзурри» добились своего.
На 54-й минуте «Интер» заработал угловой, и Хакан Чалханоглу идеально навесил в центр штрафной. Защитники «Аталанты» не уследили за Карлосом Аугусто, который без сопротивления пробил головой в ближний угол — 1:0.
Этот гол сразу поменял динамику игры. «Интер» почувствовал уверенность, стал лучше контролировать мяч и не позволял «Аталанте» создавать хоть что-то опасное впереди.
Чалханоглу вскоре мог удвоить преимущество дальним ударом — Карнесекки снова спас. А затем случился спорный эпизод: Лаутаро Мартинес забил второй гол, но арбитр отменил его из-за фола на Берате Джимсити.
Удаление Эдерсона, Лаутаро ставит точку
Концовка превратилась в кошмар для «Аталанты». На 80-й минуте хозяева нанесли первый удар в створ за второй тайм — Лазар Самарджич пробил из-за пределов штрафной — Зоммер легко забрал мяч.
А через несколько секунд «Аталанта» осталась вдесятером. Эдерсон грубо сыграл против Тюрама и получил желтую карточку, но затем начал спорить с арбитром Давиде Массой — и сразу получил второе предупреждение.
«Интер» не упустил шанс: на 87-й минуте Лаутаро Мартинес получил мяч в штрафной, мощно пробил, и Карнесекки не смог среагировать — 2:0. А в добавленное время «нерадзурри» тоже остались вдесятером — Бастони заработал вторую желтую карточку, но на исход матча это уже не повлияло.
Для «Интера» эта победа очень важна — команда укрепилась на первом месте Серии А, опережая «Наполи» на три очка. «Нерадзурри» также продолжают борьбу в Лиге чемпионов и Кубке Италии, где в полуфинале встретятся с «Миланом».
«Аталанта» же остается без побед в домашних матчах Серии А в 2025 году. Команда Гасперини явно сбавила темп и пока не кажется, что «Аталанта» железно останется в зоне Лиги Чемпионов.
Слова Индзаги после матча
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги остался доволен выступлением своей команды, особенно отметив дисциплину в обороне и настрой игроков:
«Мы приехали в Бергамо с характером, и я доволен не только результатом, но и тем, как мы сыграли. Могли решить всё в первом тайме, но гол Тюрама в штангу, отменённое взятие ворот Лаутаро… Важно, что мы не позволили "Аталанте" создать ничего опасного. Это сильный соперник, но мы их сдержали и использовали свои моменты».
Он также ответил на критику в адрес «Интера»:
«Мы читаем много мнений, но эта команда показывает характер. У нас был сложный календарь, но ребята проявляют максимум. Да, в этом сезоне мы иногда не добирали очки в матчах с сильными соперниками, но сегодня мы показали, что умеем выигрывать такие игры».