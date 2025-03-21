«Реал» и «Барселона» на пределе: клубы готовы бороться с УЕФА

В Испании зреет открытое противостояние грандов с футбольными властями. «Реал» оказался в безумном графике: 22 матча с начала 2024 года, всего 9 полноценных тренировок и всего 7 дней без футбола за 75 дней. При этом девять раз мадридцы выходили на поле с отдыхом менее 72 часов. После игры с «Вильярреалом» терпение лопнуло — клуб требует пересмотра календаря.

Не только «Реал» недоволен. В «Барселоне» тоже считают, что Ла Лига игнорирует интересы команд и игроков. Последний скандал разразился совсем недавно: из-за переноса игры каталонцев с «Осасуной» на 27 марта — сразу после международной паузы. Это значит, что ключевые игроки «Барсы» вернутся из сборных за день до матча, фактически без отдыха и тренировок.

Впереди у команды жесточайший график:

25-26 марта: международные матчи

27 марта: «Барселона» — «Осасуна» (Ла Лига)

30 марта: «Барселона» — «Жирона» (Ла Лига)

2 апреля: «Атлетико» — «Барселона» (Кубок Испании)

6 апреля: «Барселона» — «Бетис» (Ла Лига)

9 апреля: «Барселона» — «Боруссия Д» (Лига чемпионов)

Каталонцы уже готовят апелляцию, но вероятность пересмотра расписания минимальна.

Ламин Ямаль globallookpress.com

72 матча за сезон? Выглядит как перебор

Сезон «Реала» с самого начала выглядел перегруженным — в идеальном сценарии команда может сыграть 72 официальных матча. Уже сейчас на счету «сливочных» 48 игр, впереди минимум 16: 10 туров Ла Лиги, четвертьфинал Лиги чемпионов, финал Кубка Испании и клубный чемпионат мира. Если «Реал» пройдёт дальше в ЛЧ, добавятся ещё три игры, а успех на клубном ЧМ увеличит количество матчей до 72.

Очередная травма игрока Реала globallookpress.com

Но дело не только в количестве, а в плотности графика. В 2025 году «Реал» девять раз играл, имея менее 72 часов на восстановление. Примеры этого безумия:

68 часов между матчами с «Валенсией» (Ла Лига) и «Депортиво Миньера» (Кубок Короля).

64 часа между играми с «Сельтой» и «Лас-Пальмасом».

67 часов между «Реал Сосьедад» (Кубок Короля) и «Бетисом» (Ла Лига).

66 часов отдыха после 120 минут с «Атлетико» в ЛЧ перед матчем с «Вильярреалом».

Считается, что между матчами должно быть минимум 72 часа, но это не жесткое правило, а лишь рекомендация FIFA. Когда дело касается интересов вещателей или нехватки дат в календаре, этот принцип легко нарушается.

После очередного изматывающего матча Анчелотти был предельно ясен: «Мы не выйдем на поле, если ситуация не изменится».

Карло Анчелотти globallookpress.com

В клубе уже ведут переговоры с Ла Лигой и Федерацией футбола Испании — «Реал» требует адекватного расписания. Игроки тоже на пределе. В раздевалке перед игрой с «Вильярреалом» звучало: «Мы просто умираем от усталости».

Схожая ситуация в «Барселоне». Там тоже недовольны графиком и считают, что федерация ставит интересы телевизионщиков выше, чем здоровье футболистов.

Перегруженный календарь давно стал причиной недовольства среди футболистов. В сентябре 2024 года Родри из «Манчестер Сити» заявил, что игроки «на грани» забастовки. Могут ли к нему присоединиться лидеры «Реала» и «Барселоны»? Появлялись инсайды, что профсоюз футболистов обсуждает коллективное заявление, в котором игроки потребуют пересмотра подхода к формированию расписания.

Мбаппе: «Даже разминка далась с трудом»

После последнего матча Мбаппе высказался максимально жёстко:

«Все видели игру с "Атлетико" — 120 минут борьбы, изнеможение, максимум эмоций. А через два дня нас снова бросают в бой. Даже разминка была мучением».

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Помимо вопроса справедливости, встала проблема физического состояния. Доктор Педро Луис Риполь предупреждает:

«Этот календарь — угроза здоровью игроков. "Реал" уже потерял нескольких защитников из-за травм. Организм футболистов доводят до предела. Если ничего не изменится, количество травм будет только расти».

Апрель и май — ключевые месяцы. Четвертьфинал Лиги чемпионов, финал Кубка Испании, возможный полуфинал ЛЧ — в таком темпе команды могут подойти к решающим матчам без половины основы.

«Реал» и «Барселона» не собираются молчать. Как сообщает Marca, руководства клубов готовят официальное обращение в Ла Лигу и УЕФА с требованием изменить подход к составлению расписания.

Флорентино Перес globallookpress.com

В клубах надеются, что к их позиции присоединятся другие топ-команды –, проблема перегруженности графика давно вышла на международный уровень. Пока Ла Лига и УЕФА молчат, но, если ситуация не изменится, конфликт может дойти до официальных бойкотов.