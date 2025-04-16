«Барселона» дрожала, но прошла в полуфинал. Хет-трик Гирасси не спас «Боруссию»

Несмотря на счет первого матча (0:4), на трибунах в Дортмунде царила атмосфера настоящей веры. С первых минут хозяева показали бешеный темп, прессинг и агрессию — то, чего от них не хватало на выезде. Уже на 11-й минуте Гирасси паненкой реализовал пенальти, заработанный после фола Щенсного на Паскале Гроссе. Это был эмоциональный заряд, который только подстегнул команду Нико Ковача.
В середине первого тайма Максимилиан Байер и Адейеми продолжали нагнетать, а сама «Барселона» выглядела неуверенно, словно на мгновение вспомнив о своих старых еврокошмарах в Риме и Ливерпуле.
Но к концу тайма «блауграна» нашла некую зыбкую стабильность. У Фермина Лопеса и Кунде были моменты, чтобы сократить отставание, а у Гросса — чтобы сделать счёт 2:0. Всё это держало игру на грани.
Микродрама второго тайма
Сразу после перерыва — новый всплеск. Даниель Свенссон навесил с углового, Бенсебаини сбросил мяч обратно в центр, и Гирасси снова оказался там, где нужно — 2:0 на 49-й минуте. Стадион взорвался, а «Барса» снова пошатнулась.
Но именно в такой момент «Боруссии» ударили в спину... свои же. На 54-й минуте Фермин навесил с фланга, и всё тот же Бенсебаини, ставший героем минуты назад, переправил мяч в собственные ворота. Автогол — 2:1, и словно из «Боруссии» вышли все эмоции.
Тем не менее, хозяева не сдавались. После выхода на поле Жульена Дюранвиля они снова включили турборежим. Его проход стал прелюдией к третьему голу Гирасси — на 76-й минуте он оформил хет-трик ударом в касание после неудачного выноса Араухо.
Дортмундцы верили до конца. Брандт забил — но из офсайда. Свенссон угрожал дальним ударом — мимо. Кунде блокировал, Щенсный спасал, но даже четвёртого гола «Боруссия» так и не добилась.
Неубедительная «Барселона» и вопросы на будущее
Факт остаётся фактом: «Барселона» проиграла впервые в 2025 году, прервав 25-матчевую беспроигрышную серию. И хотя путёвка в полуфинал заработана, тревог осталось немало. Команда Ханси Флика выглядела уязвимой против агрессивного прессинга, защитная линия постоянно проваливалась, а высокая оборона едва не обернулась катастрофой.
Серу Гирасси, ставший лучшим бомбардиром турнира, оголил именно те слабые места, которыми могут воспользоваться «Интер» или «Бавария» — следующий соперник «Барсы» в полуфинале. И вряд ли в Каталонии сейчас спокойно выдыхают после такого еврокубкового выезда.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
А для «Боруссии» это выступление — хотя бы частичная реабилитация. Против всех ожиданий, они провели матч с характером и страстью, которыми можно гордиться. Но европейская весна для них закончилась.