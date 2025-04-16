«Барселона» дрожала, но прошла в полуфинал. Хет-трик Гирасси не спас «Боруссию»

На «Сигнал Идуна Парк» все было готово к чуду. И «Боруссия» действительно сделала всё, чтобы это чудо произошло. Серу Гирасси оформил хет-трик, жёлто-чёрные выиграли матч, но этого оказалось недостаточно, чтобы стереть фиаско в первом матче. С общим счётом 5:3 «Барселона» идёт в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 2019 года. Но делает это, скорее, по инерции — оставив после себя куда больше сомнений, чем уверенности.

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала Боруссия Д — Барселона 3:1 Голы: 1:0 Серу Гирасси (пенальти) (11'), 2:0 Серу Гирасси (49'), 2:1 Рами Бенсебаини (автогол) (54'), 3:1 Серу Гирасси (76') Боруссия Д: Грегор Кобель, Никлас Зюле, Вальдемар Антон, Рами Бенсебаини, Ян Коуту (Юлиан Брандт, 77'), Феликс Нмеча (Джованни Рейна, 64'), Паскаль Грос, Карим Адейеми (Джейми Байно-Гиттенс, 77'), Максимилиан Байер (Жюльен Дюранвиль, 64'), Серу Гирасси, Daniel Svensson Барселона: Войцех Щенсны, Жерар Мартин, Пау Кубарси, Рональд Араухо, Жюль Кунде, Фермин Лопес (Эрик Гарсия, 70'), Гави (Педри, 59'), Френки де Йонг, Роберт Левандовски (Даниэль Ольмо, 86'), Рафаэл Диас, Ламин Ямал (Ферран Торрес, 70') Предупреждения: Френки де Йонг (35'), Феликс Нмеча (56')

Несмотря на счет первого матча (0:4), на трибунах в Дортмунде царила атмосфера настоящей веры. С первых минут хозяева показали бешеный темп, прессинг и агрессию — то, чего от них не хватало на выезде. Уже на 11-й минуте Гирасси паненкой реализовал пенальти, заработанный после фола Щенсного на Паскале Гроссе. Это был эмоциональный заряд, который только подстегнул команду Нико Ковача.

Паненка Гирасси globallookpress.com

В середине первого тайма Максимилиан Байер и Адейеми продолжали нагнетать, а сама «Барселона» выглядела неуверенно, словно на мгновение вспомнив о своих старых еврокошмарах в Риме и Ливерпуле.

Но к концу тайма «блауграна» нашла некую зыбкую стабильность. У Фермина Лопеса и Кунде были моменты, чтобы сократить отставание, а у Гросса — чтобы сделать счёт 2:0. Всё это держало игру на грани.

Микродрама второго тайма

Сразу после перерыва — новый всплеск. Даниель Свенссон навесил с углового, Бенсебаини сбросил мяч обратно в центр, и Гирасси снова оказался там, где нужно — 2:0 на 49-й минуте. Стадион взорвался, а «Барса» снова пошатнулась.

Боруссия — Барселона globallookpress.com

Но именно в такой момент «Боруссии» ударили в спину... свои же. На 54-й минуте Фермин навесил с фланга, и всё тот же Бенсебаини, ставший героем минуты назад, переправил мяч в собственные ворота. Автогол — 2:1, и словно из «Боруссии» вышли все эмоции.

Боруссия – Барселона globallookpress.com

Тем не менее, хозяева не сдавались. После выхода на поле Жульена Дюранвиля они снова включили турборежим. Его проход стал прелюдией к третьему голу Гирасси — на 76-й минуте он оформил хет-трик ударом в касание после неудачного выноса Араухо.

Боруссия — Барселона globallookpress.com

Дортмундцы верили до конца. Брандт забил — но из офсайда. Свенссон угрожал дальним ударом — мимо. Кунде блокировал, Щенсный спасал, но даже четвёртого гола «Боруссия» так и не добилась.

Неубедительная «Барселона» и вопросы на будущее

Факт остаётся фактом: «Барселона» проиграла впервые в 2025 году, прервав 25-матчевую беспроигрышную серию. И хотя путёвка в полуфинал заработана, тревог осталось немало. Команда Ханси Флика выглядела уязвимой против агрессивного прессинга, защитная линия постоянно проваливалась, а высокая оборона едва не обернулась катастрофой.

Серу Гирасси, ставший лучшим бомбардиром турнира, оголил именно те слабые места, которыми могут воспользоваться «Интер» или «Бавария» — следующий соперник «Барсы» в полуфинале. И вряд ли в Каталонии сейчас спокойно выдыхают после такого еврокубкового выезда.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

А для «Боруссии» это выступление — хотя бы частичная реабилитация. Против всех ожиданий, они провели матч с характером и страстью, которыми можно гордиться. Но европейская весна для них закончилась.