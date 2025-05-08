Тихая революция. Как Компани вернул «Баварии» титул и правильную атмосферу

Вот уже несколько недель все пребывали в режиме обратного отсчета. Серьезных сомнений в том, чтов 33-й раз с момента основания Бундеслиги в 1962 году станет чемпионом Германии, практически не оставалось — вопрос был лишь в том, когдапотеряет даже математические шансы догнать Рекордмайстера.

Этот день настал: самый титулованный клуб Германии оформил чемпионство в роли Sofa-Meister — чемпиона на диване, то есть не выходя на поле.

Команда отметила это событие в воскресенье, собравшись в ресторане Käfer в престижном районе Богенхаузен, одном из самых дорогих уголков Мюнхена.

А уже в субботу начнется настоящее празднование — на глазах у 75 тысяч зрителей на «Альянц Арене», в день матча против «Боруссии» из Менхенгладбаха.

DFL (Германская футбольная лига) вручит команде заветную «салатницу» — Meisterschale, а игроков и руководство клуба ждут традиционные Bierduschen — пивные души, которые станут еще одним напоминанием: на чемпионский парад лучше не приходить в любимой одежде.

Особенно символичным этот день станет для двух футболистов «Баварии». В наши дни слово «легенда» употребляется слишком часто, чтобы отразить масштаб таких игроков, как Томас Мюллер.

Недавно вышедший документальный фильм Einer wie Keiner («Такой, как он — один») ярко показывает, что значит Мюллер для клуба, который давно стал культурным символом Баварии.

Гарри Кейн и Томас Мюллер globallookpress.com

В современном футболе крайне редко кто-то проводит всю карьеру в одном клубе. Правда, Мюллер вскоре может перейти в другую команду, поскольку «Бавария» решила не продлевать с ним контракт. Тем не менее, его имя уже вписано в историю клуба рядом с такими легендами, как Франц Беккенбауэр, Герд Мюллер, Зепп Майер и Карл-Хайнц Румменигге.

Для Мюллера это 13-й, рекордный, титул чемпиона Бундеслиги и 34-й трофей в карьере — по этому показателю он догнал Томаса Мюллера.

Но если говорить о более личном, эмоциональном плане — в предстоящую субботу Томаса попрощается с ареной, которая была его футбольной сценой на протяжении всей выдающейся карьеры. Парень из Вайльхайма, впервые попавший в первую команду «Баварии» при Юргене Клинсманне в 2008 году, спустя 502 матча в Бундеслиге стал, без преувеличения, лицом современной «Баварии».

С момента прихода Гарри Кейна в клуб между ним и Мюллером сразу же возникло взаимопонимание и дружба, несмотря на то, что они полные противоположности — и по характеру, и по количеству титулов.

Кейн спокойно позволяет Мюллеру быть душой команды и мастером шуток. Стоит признать: мы всегда высоко ценили Кейна как игрока, но, пожалуй, не до конца осознавали, насколько он профессионален, пока он не приехал в Германию.

Создается впечатление, что каждое мгновение своей работы он посвящает тому, чтобы быть максимально полезным своей команде — и на базе в Зебенерштрассе, где располагается штаб-квартира клуба, это не остается незамеченным. То, что в субботу Кейн наконец-то поднимет первый в своей карьере большой трофей — в данном случае Meisterschale, — станет моментом, за который порадуется любой, кто любит футбол и умеет искренне радоваться за других.

Венсан Компани globallookpress.com

Хотя сезон еще не завершен, сейчас уже можно подвести первые итоги работы Венсана Компани на посту главного тренера «Баварии».

Фактор Компани действительно важен. Спортивный директор клуба Макс Эберль не раз говорил, что бельгиец стал для клуба настоящей Glücksgriff — «удачным попаданием», и с этим утверждением сложно поспорить.

Компани стал лицом «Баварии» — человеком, которого мы видим и слышим каждую неделю. Он производит впечатление приятного, эмпатичного человека, не претендующего на образ всезнающего гуру. Напротив, создается ощущение, что ты наблюдаешь за тем, как блестящий игрок постепенно превращается в отличного тренера. Да, он еще не «готовый продукт», но от него этого и не ждали. В Мюнхене увидели в Компани потенциал — стиль игры, знание немецкого языка, сильные человеческие качества — и он воспользовался шансом, тогда как более именитые кандидаты от этой работы попросту отказались.

Когда игроки говорят о позитивной атмосфере в раздевалке, а такие лидеры, как Йозуа Киммих, открыто сравнивают нынешний настрой с предыдущими, более напряженными сезонами, на это стоит обратить внимание.

Конечно, кто-то может сказать, что Компани в дебютном сезоне выполнил лишь «программу-минимум». Все-таки победа в Бундеслиге для «Баварии» — ожидаемый результат, а прошлогоднее третье место скорее выглядело как сбой в системе. Но как насчет провалов в Кубке Германии и Лиге чемпионов?

Венсан Компани и Томас Мюллер globallookpress.com

Без попытки оправдаться: в восьми случаях из десяти «Бавария» наверняка выиграла бы декабрьский матч Кубка Германии против «Байера». Но раннее удаление Мануэля Нойера резко усложнило задачу в матче против команды, которая и без того была в отличной форме. Даже вдесятером мюнхенцы доминировали, пока не получили «удар в спину» от Натана Теллы.

Что касается Лиги чемпионов: да, мечта была очевидной — выйти в финал dahoam (по-баварски «дома») в Мюнхене. Но честно говоря, состав «Баварии» в нынешнем виде не был по-настоящему сбалансирован, чтобы его можно было назвать одним из сильнейших в Европе. Игра в защите слишком часто была нестабильной — чего стоит хотя бы матч против «Селтика» в плей-офф, где мюнхенцам откровенно повезло. И самое главное — команде по-прежнему не хватает настоящих лидеров в обороне.

Провал в Лиге чемпионов также можно объяснить травмами Алфонсо Дейвиса, Дайо Упамекано и Хироки Ито. Без них выиграть такой турнир было просто невозможно. Поэтому вряд ли здесь стоит обвинять лично Компани.

Так что вместо кулуарных недовольств со стороны Ули Хёнесса под настоящим давлением оказался Макс Эберль. Правильно ли формируется состав? Корректно ли была организована прощальная история Томаса Мюллера? Не переплатил ли он в ситуации с новым контрактом с Дейвисом? Особенно в условиях, когда клуб стремится сократить расходы на зарплатную ведомость.

Йозуа Киммих и Томас Мюллер globallookpress.com

Хотя Эберль — опытный управленец, он занимает пост всего 15 месяцев. И, как часто бывает в «Баварии», недовольные найдутся при любом раскладе.

Нельзя не согласиться с Киммихом, который назвал этот сезон в Бундеслиге «очень хорошим». Конечно, он не войдет в историю как легендарный триумф в сезоне-2012/13 под руководством Юппа Хайнкеса или как эпоха тактического изящества времен Пепа Гвардиолы.

Но от Компани в первую очередь ждали стабильности после всех конфликтов при Томасе Тухеле и, конечно, возвращения чемпионского титула. И с этими задачами он справился.

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Игра команды под его руководством смотрится приятно, а особой гордостью Компани может стать прогресс Майкла Олисе, который быстро стал ключевым игроком команды. Француз — первый футболист, достигший двузначных показателей по голам и ассистам в этом сезоне Бундеслиги.

После третьего тура «Бавария» ни разу не покидала первую строчку. «Байер» имел шансы нагнетать давление, но не воспользоваться ими. Поэтому нынешнее чемпионство — заслуженное, а не вырванное в последний момент, как это было два года назад.

В будущем от Компани будут ждать большего, чем просто победа в Бундеслиге. Но прямо сейчас он отлично выполнил свою работу в одном из самых безжалостных футбольных клубов мира.