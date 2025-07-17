Работнички — Торпедо. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига конференций, 17 июля 2025 года

Работнички
Торпедо-БелАЗ
«Работнички»
Турнирная таблица: «Работнички» — бронзовый призер чемпионата Северной Македонии, набрав 56 очков: 15 побед, 11 ничьих и 7 поражений. В сезоне-2025 македонцы идут на третьей строчке, набрав в 33 матчах 56 очков.
Последние матчи: В первом раунде Лиги конференций «Работнички» потерпели поражение от беларусов из «Торпедо-Белаз» (0:3).
Работнички — Торпедо-БелАЗ: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Работнички» проиграли в 10 матчах подряд: 4 ничьих и 6 поражений.
«Торпедо-БелАЗ»
Турнирная таблица: В прошлом еврокубковом сезоне «Торпедо-БелАЗ» финишировал на третьем месте. В розыгрыше-2025 участник Лиги конференций занимает эту же строчку, набрав 29 очков.
Последние матчи: «Торпедо-БелАз» одержал крупную победу над коллективом «Работнички» и фактически обеспечил себе место во втором раунде Лиги конференций.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Торпедо-БелАЗ» выдаёт победную серию из семи матчей. Автозаводцы выиграли у «Молодечно» (4:1), «Ислочь» (3:1), «Витебска» (3:2), «Бумпрома» (2:0), «Минска» (5:1) и БАТЭ (3:2).
Статистика для ставок
- «Торпедо-БелАЗ» — бронзовый призёр чемпионата Беларуси
- «Работнички» бронзовый призёр чемпионата Северной Македонии
- «Торпедо-БелАЗ» разгромил «Работнички» в три мяча (3:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торпедо-БелАЗ» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.90, а победа команды «Работнички» — в 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 2.10.
- 3.35Динамо Минск — Лудогорец: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: «Торпедо-БелАЗ» нанёс крупное поражение «Работничкам», так что беларусы вполне могут засушить игру.
Ставка: Фора «Торпедо-БелАЗ» (-1) с коэффициентом 2.20.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.20.