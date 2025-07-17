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    Работнички — Торпедо. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига конференций, 17 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Работнички» — «Торпедо»
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    «Торпедо-БелАЗ» — «Копенгаген»
    «Работнички» из Северной Македонии сыграет против «Торпедо-БелАЗ» из Беларуси в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 17 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Работнички» — «Торпедо», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 17 Июля 2025 года

    Работнички

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Работнички 19:00 Торпедо-БелАЗ

    Торпедо-БелАЗ

  • Жодино
    •

    «Работнички»

    Турнирная таблица: «Работнички» — бронзовый призер чемпионата Северной Македонии, набрав 56 очков: 15 побед, 11 ничьих и 7 поражений. В сезоне-2025 македонцы идут на третьей строчке, набрав в 33 матчах 56 очков.

    Последние матчи: В первом раунде Лиги конференций «Работнички» потерпели поражение от беларусов из «Торпедо-Белаз» (0:3).

    Работнички — Торпедо-БелАЗ: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Работнички» проиграли в 10 матчах подряд: 4 ничьих и 6 поражений.

    «Торпедо-БелАЗ»

    Турнирная таблица: В прошлом еврокубковом сезоне «Торпедо-БелАЗ» финишировал на третьем месте. В розыгрыше-2025 участник Лиги конференций занимает эту же строчку, набрав 29 очков.

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  • 14/07/2025

    • Последние матчи: «Торпедо-БелАз» одержал крупную победу над коллективом «Работнички» и фактически обеспечил себе место во втором раунде Лиги конференций.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Торпедо-БелАЗ» выдаёт победную серию из семи матчей. Автозаводцы выиграли у «Молодечно» (4:1), «Ислочь» (3:1), «Витебска» (3:2), «Бумпрома» (2:0), «Минска» (5:1) и БАТЭ (3:2).

    Статистика для ставок

    • «Торпедо-БелАЗ» — бронзовый призёр чемпионата Беларуси

    • «Работнички» бронзовый призёр чемпионата Северной Македонии

    • «Торпедо-БелАЗ» разгромил «Работнички» в три мяча (3:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо-БелАЗ» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.90, а победа команды «Работнички» — в 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: «Торпедо-БелАЗ» нанёс крупное поражение «Работничкам», так что беларусы вполне могут засушить игру.

    Ставка: Фора «Торпедо-БелАЗ» (-1) с коэффициентом 2.20.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом  2.20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Работнички — Торпедо?

    Матч Работнички — Торпедо состоится 17 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Работнички — Торпедо?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Торпедо-БелАЗ» (-1).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Работнички — Торпедо?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Торпедо-БелАЗ» (-1)» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Работнички — Торпедо?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Работнички — Торпедо?

    Коэффициенты букмекеров: : «Торпедо-БелАЗ» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.90, а победа команды «Работнички» — в 3.40.

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