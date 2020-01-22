ЧЕ по фигурному катанию. Алиев второй после короткой программы

В среду, 22 января, в австрийском Граце стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. В первый день короткую программу откатали мужчины-одиночники и спортивные пары

Мужское одиночное катание. Короткая программа

Чешский фигурист Михал Бржезина лидирует после короткой программы в мужском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце.

Россияне Дмитрий Алиев и Артур Даниэлян заняли второе и третье место соответственно. Еще один представитель России Александр Самарин — 13-й.

Календарь, результаты и медали ЧЕ по фигурному катанию

Произвольная программа с участием 20 лучших фигуристов по итогам короткой запланирована на 23 января. Начало в 20:30 по московскому времени.

Фигурное катание. Чемпионат Европы

Мужчины. Короткая программа

1. Михал Бржезина (Чехия) — 89,77

2. Дмитрий Алиев (Россия) — 88,45

3. Артур Даниэлян (Россия) — 84,63

4. Морис Квителашвили (Грузия) — 82,77

5. Денис Васильев (Латвия) — 80,44

6. Пауль Фенц (Германия) — 80,41...

13. Александр Самарин (Россия) — 74,77

Спортивные пары. Короткая программа

В парном катании двукратные чемпионы Европы из России Евгения Тарасова и Владимир Морозов надеются вернуть себе титул, который они потеряли в прошлом году, проиграв Ванессе Джеймс и Моргану Сипре. 0