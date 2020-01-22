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    ЧЕ по фигурному катанию. Алиев второй после короткой программы

    Подробности первого дня чемпионата Европы по фигурному катанию

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    Дмитрий Алиев
    Дмитрий Алиев
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    В среду, 22 января, в австрийском Граце стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. В первый день короткую программу откатали мужчины-одиночники и спортивные пары

    Мужское одиночное катание. Короткая программа

    Чешский фигурист Михал Бржезина лидирует после короткой программы в мужском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце.

    Россияне Дмитрий Алиев и Артур Даниэлян заняли второе и третье место соответственно. Еще один представитель России Александр Самарин — 13-й.

    Календарь, результаты и медали ЧЕ по фигурному катанию

    Произвольная программа с участием 20 лучших фигуристов по итогам короткой запланирована на 23 января. Начало в 20:30 по московскому времени.

    Фигурное катание. Чемпионат Европы
    Мужчины. Короткая программа

    1. Михал Бржезина (Чехия) — 89,77
    2. Дмитрий Алиев (Россия) — 88,45
    3. Артур Даниэлян (Россия) — 84,63
    4. Морис Квителашвили (Грузия) — 82,77
    5. Денис Васильев (Латвия) — 80,44
    6. Пауль Фенц (Германия) — 80,41...
    13. Александр Самарин (Россия) — 74,77

    Спортивные пары. Короткая программа

    В парном катании двукратные чемпионы Европы из России Евгения Тарасова и Владимир Морозов надеются вернуть себе титул, который они потеряли в прошлом году, проиграв Ванессе Джеймс и Моргану Сипре. 0

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