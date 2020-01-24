ЧЕ по фигурному катанию. Косторная выиграла короткую программу, у Бойковой и Козловского золото спортивных пар

Женское одиночное катание. Короткая программа
Россиянка Алена Косторная лидирует после проката короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Граце (Австрия).
Российской фигуристке 0,53 балла не хватило до принадлежащего ей мирового рекорда в короткой программе.
Косторная без ошибок исполнила все прыжковые элементы — тройной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип+тройной тулуп.
Второй стала еще соотечественница Анна Щербакова, третье место досталось еще одной российской фигуристке — Александре Трусовой, обновившей личный рекорд в короткой программе на 0,04 балла.
На четвертом месте после короткой программы Алексия Паганини из Швейцарии, обновившая личный рекорд на 3 балла.
Произвольная программа состоится в субботу, 25 января. Вице-чемпионка России Алена Косторная выступит последней в сильнейшей разминке женского турнира.
Александра Трусова выступит перед Косторной под номером 23, Анна Щербакова под номером 22.
Фигурное катание. Чемпионат Европы
Женщины. Короткая программа
1. Алена Косторная (Россия) — 84,92
2. Анна Щербакова (Россия) — 77,95
3. Александра Трусова (Россия) — 74,95
4. Алексия Паганини (Швейцария) — 68,82
5. Эмми Пелтонен (Финляндия) — 66,49
6. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 62,22
Спортивные пары. Произвольная программа
Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями чемпионата Европы по фигурному катанию среди спортивных пар.
Российская пара получила за свое выступление в произвольной программе от судей 152,24, набрав по сумме двух программ 234,58 балла.
Серебряные медали завоевали их соотечественники Евгения Тарасова и Владимир Морозов (208,64).
Замкнули тройку призеров еще одни представители России Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (206,53)
Фигурное катание. Чемпионат Европы
Пары. Произвольная программа
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 152,24
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 135,14
3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 131,61
4. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 123,96
5. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 115,96
6. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) — 109,51
Итог
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 234,58
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 208,64
3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 206,53
4. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 194,44
5. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 186,39
6. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) — 177,41 0