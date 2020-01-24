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    ЧЕ по фигурному катанию. Косторная выиграла короткую программу, у Бойковой и Козловского золото спортивных пар

    Подробности третьего дня чемпионата Европы по фигурному катанию

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    Алена Косторная
    Алена Косторная
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    В австрийском Граце продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. В третий день соревнований женщины-одиночники откатали короткую программу, а спортивные пары разыграют комплект медалей, показав произвольные программы.

    Женское одиночное катание. Короткая программа

    Россиянка Алена Косторная лидирует после проката короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Граце (Австрия).

    Российской фигуристке 0,53 балла не хватило до принадлежащего ей мирового рекорда в короткой программе.

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    • Косторная без ошибок исполнила все прыжковые элементы — тройной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип+тройной тулуп.

    Второй стала еще соотечественница Анна Щербакова, третье место досталось еще одной российской фигуристке — Александре Трусовой, обновившей личный рекорд в короткой программе на 0,04 балла.

    На четвертом месте после короткой программы Алексия Паганини из Швейцарии, обновившая личный рекорд на 3 балла.

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    • Произвольная программа состоится в субботу, 25 января. Вице-чемпионка России Алена Косторная выступит последней в сильнейшей разминке женского турнира.

    Александра Трусова выступит перед Косторной под номером 23, Анна Щербакова под номером 22.

    Фигурное катание. Чемпионат Европы
    Женщины. Короткая программа

    1. Алена Косторная (Россия) — 84,92
    2. Анна Щербакова (Россия) — 77,95
    3. Александра Трусова (Россия) — 74,95
    4. Алексия Паганини (Швейцария) — 68,82
    5. Эмми Пелтонен (Финляндия) — 66,49
    6. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 62,22

    Спортивные пары. Произвольная программа

    Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями чемпионата Европы по фигурному катанию среди спортивных пар.

    Российская пара получила за свое выступление в произвольной программе от судей 152,24, набрав по сумме двух программ 234,58 балла.

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    Серебряные медали завоевали их соотечественники Евгения Тарасова и Владимир Морозов (208,64).

    Замкнули тройку призеров еще одни представители России Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (206,53)

    Фигурное катание. Чемпионат Европы
    Пары. Произвольная программа

    1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 152,24
    2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 135,14
    3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 131,61
    4. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 123,96
    5. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 115,96
    6. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) — 109,51

    Итог

    1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 234,58
    2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 208,64
    3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 206,53
    4. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 194,44
    5. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 186,39
    6. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) — 177,41 0

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