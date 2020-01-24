Первый со времен Плющенко. Россия получила чемпиона Европы в мужском катании

В австрийском Граце завершились мужские соревнования по фигурному катанию в рамках чемпионата Европы. Золотую медаль завоевал россиянин Дмитрий Алиев, тогда как его соотечественник Артур Даниелян взял серебро. Замкнул тройку сильнейших грузин Морис Квителашвили. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Мальчик вырос в мужика

Автор «Советского спорта» Лев Тигай похвалил Дмитрия Алиева за хладнокровие, которое ранее у него не прослеживалось.

«После короткой программы первым и вторым соответственно с символической разницей в балл с лишним шли Михал Бржезина и Дмитрий Алиев. На стороне нашего фигуриста имелось преимущество в сложности, зато чешский ветеран, для которого этот ЧЕ стал уже 13 м-подряд, был намного опытнее. Они завершали произвольную программу, но Алиев вышел на лед предпоследним, то есть, раньше конкурента.

Ученик Евгения Рукавицына выступил просто блестяще. Четко исполнил все три четверных прыжка (лутц и два тулупа, в том числе один — в каскаде) и вообще не испортил ни одного элемента. Это был совсем не тот, прежний Алиев, у которого почти никогда не хватало сил на вторую половину произвольной и который регулярно ломался психологически по малейшему поводу. Мальчик наконец-то вырос и стал мужчиной.

Судьи, как и накануне, углядели у него недокрут на стартовом лутце в четыре оборота, но больше придираться им было просто не к чему. Алиев получил почти 185 и разом улучшил европейский рекорд в произвольной Фернандеса на 4,69, а российское достижение Михаила Коляды — на 6,23. Это пятый результат в мире за полтора сезона по нынешним правилам.

Дмитрий Алиев Российский фигурист Всем большое спасибо, я безумно рад. Я прекрасно себя чувствовал вчера и сегодня. Ощущаю очень много позитива и счастья, спасибо, Россия, спасибо, фанаты, семья! Безусловно, было правильно перейти из лыжных гонок в фигурное катание. Но они дали мне нужный дух, нужные силы. Сегодня я чемпион Европы по фигурному катанию. Я думаю, что принял верное решение и иду правильным путем. Благодарю каждого, кто в меня верил и поддерживал. Вы были прекрасны, я вас слышал как никогда. Это подбадривает и закаляет, дает больше сил. Спасибо, низкий вам поклон.

Признаться, когда минувшей ночью я написал, что все будет зависеть от выступления Алиева, то не предполагал, что моя догадка настолько попадет в цель. Суперпрокат нашего фигуриста действительно нокаутировал Бржезину — тот проиграл еще до того, как выехал на каток. Зазвучал голос Пола Маккартни из легендарной песни с символичным названием Yesterday (»Вчера«) и три подряд чешские попытки прыгнуть четверной сальхов провалились одна хлеще другой: сначала "бабочка", потом два падения. Дальше было уже неважно, бржезинина золотая дрезина окончательно и бесповоротно угромыхала в Россию», — констатирует Тигай.

Идеальный прокат

Журналист портала Sport24.ru Елизавета Захарова заявила, что Дмитрия Алиева можно вписывать историю за столь блестящее выступление на чемпионате Европы, где он серьезно оторвался от всех конкурентов.

«Дмитрия Алиева, действующего чемпиона России, можно смело вписывать в историю российского мужского фигурного катания как спортсмена, который показал выступление без падений, да и почти без помарок!

Дима сделал просто все, и короткая, и произвольная были безошибочны. Да, недокруты нашлись, но их было не так уж много. В произвольной лишь стартовый квад-лутц.

Отрыв от других призеров вышел колоссальный, техническая оценка была за 100 баллов. В итоге она снизилась до 98 баллов, но это такая мелочь, если сравнивать с тем, что это первая победа российского фигуриста на чемпионате Европы со времен Плющенко. 8 лет прошло. Русские мужики вернулись.

Евгений Рукавицын Тренер Дмитрия Алиева Я счастлив, эмоции простые, счастлив за спортсмена, за себя, за нашу большую команду, всех, кто с нами работает. Мы шли достаточно бегло, все шло, как должно быть, ничто не вмешивалось, тренировочный процесс шел, как мы запланировали, все шло плавно и без потрясений.

Ну а бонусом стало выступление в произвольной итальянца Даниэля Грассля. Он был крут и год назад. Но сейчас покорил еще одну часть Европы. Три сложнейших четверных на старте программы — лутц, флип и риттбергер. На ритте в итоге обнаружили недокрут, но это не так страшно. Парень феноменально оснащен технически, музыкален, ну и с ним работают крутые хореографы и постановщики. Даниэлю всего 17. С Даниеляном они вместе катались по юниорам в этом сезоне. Но контент у итальянца гораздо круче», — считает Захарова.

Новый Плющенко

Иван Кузнецов в своем блоге для sports.ru сравнил Дмитрия Алиева с легендарным Евгением Плющенко.

«Да, Дмитрий Алиев — новый Плющенко. Нет, это не стеб. Это первый русский чемпион Европы с 2012-го. Первый после Плющенко. Такой вот ряд: Ягудин, Плющенко, Алиев.

Почему он? Не существует поисковика, который ответил бы на этот вопрос. Алиев, наверное, самый неоднозначный русский фигурист последних пяти лет. Человек со слишком очевидными плюсами и настолько же очевидными минусами.

Человек, не имеющий лучших в мире мускул, быстрейшей в мире крутки, завораживающих вращений или безупречных четверных прыжков. Все лучшие качества Алиева — это уникальное совпадение контекста, места и времени, когда по абсолютно субъективным, одному ему известным причинам, он способен раскрыться.

У всех творческих людей это есть. Великая депрессия ежечасно, ежедневно, еженедельно — и всего секунда, когда что-то сверкнуло. Необъяснимое. Там, где-то внутри. Может на трибунах, или в наушниках у него. А может, вспомнил что. Или кого.

Алиев на пике — это очень редкий Патрик Чан, который не упал и запал в душу. На спаде — плюшевый винни, что кидают Юдзуру Ханю с трибун. Такие фигуристы показывают потолок возможностей — неочевидный, не совсем понятный и едва уловимый, раз в несколько лет. Такие фигуристы, да и люди, всегда кажутся переоцененными.

Удивительно популярное сочетание для русской мужской фигурки эпохи пост-Плющенко. Ведь со скидкой на разность фактур то же самое можно было сказать и о Максиме Ковтуне. И о Михаиле Коляде. Нельзя о Саше Самарине — это другой типаж, напроломный. Можно, с натяжкой — об Артуре Гачинском. Они, наверное, не гении. Может, миллениалы? Но знаете, Коляда, Ковтун, Самарин и Гачинский не встали в ряд с Ягудиным и Плющенко. А Алиев встал.

Евгений Плющенко Двукратный олимпийский чемпион Мои поздравления, это потрясающая новость, наконец-то после такой длительной паузы у нас есть новый чемпион Европы. Хочется верить, что мы на этом не остановимся, хочется, чтобы ребята шли дальше и достойно выступили на чемпионате мира. А еще через два года показали высочайший класс на Играх в Пекине. Алиев заслужил эту победу, он долго шел к этой цели. Это очень хороший спортсмен, он обладает многими четверными прыжками. Даниелян — молодец, показал достойное катание, стал стабильным, в короткой программе исполнил потрясающий четверной сальхов. Поздравляю его тренера Елену Буянову с таким великолепным результатом.

Самое просто объяснение, почему он — это уход Хавьера Фернандеса, который царил в Европе 7 лет подряд. Ковтун и Коляда не дождались. Самарин дождался, но не смог. А Дима дождался и смог», — подчеркнул Кузнецов.

«Артур серебряный»

Обозреватель «Спорта День за Днем» Александр Макаров отдал должное Артуру Даниеляну, которого мало кто ожидал увидеть на второй ступени пьедестала почета.

«Удивительно, но у России могло не быть этой серебряной медали. По признаниям самого Даниеляна, в начале нынешнего сезона он задумывался об уходе из фигурного катания. На юниорском чемпионате мира-2019 он был четвертым, таким же на этапе ЮГП в Армении, пятым на этапе ЮГП в Словении, первенстве России и в Финале Кубка России. "Ничего не получалось", — вспоминал Даниелян.

Но родители и тренеры настояли на том, чтобы продолжать. И теперь юноша должен быть им благодарен. Сезон-2019/20 получается прорывным, пора Даниеляна именовать "Артуром серебряным". Посудите сами: вторые места на ЮГП в России и Хорватии, на Мемориале Дениса Тена, на взрослом чемпионате России, а теперь и на чемпионате Европы. В лыжах у России есть "Князь серебряный", а в фигурном катании появился свой герой.

Даниелян преображается в произвольных прокатах. Обычно же бывает наоборот, Михал Бржезина, лидер ЧЕ-2020 после короткой программы, не даст соврать. Но россиянин позаимствовал важную черту характера у Александра Самарина, с которым периодически общается на разные спортивные темы. Тот ведь тоже у Елены Буяновой тренировался. Самарин частенько буквально сражается на льду, превозмогая трудности. Артур, похоже, пошел тем же путем.

В короткой программе ЧР он был лишь тринадцатым, но сумел стать вторым. На Челленджере в Загребе занимал 10-ую строчку, но поднялся до четвертой. В Граце Артур уже не стал испытывать судьбу и с ходу ворвался в тройку лучших. В произвольной программе Даниеляну не удались тройные аксель и лутц, что удивило очень многих. Ведь именно аксель — коронка спортсмена. Про лутц и говорить нечего.

Артур Даниелян Российский фигурист Я старался кататься с тем же настроем, что и вчера, в своё удовольствие. Хотел показать работу, проделанную после чемпионата России, достойно выглядеть на взрослом уровне. В конце программы было классно — я ушел в отрыв: не думал о местах, только о чистом катании. Думаю, на данный момент это самый большой успех в моей карьере, первый успех на взрослом уровне. Буду работать дальше, в том числе над всеми четверными.

Однако разученный меньше, чем за полгода четверной сальхов, который был чисто исполнен и сольно и в каскаде с тройным сальховом через ойлер, принесли россиянину 246.74 балла. На три сотых больше, чем у ученика Этери Тутберидзе — Мориса Квителашвили! Но бронза превратилась в серебро после провала чеха Бржезины», — пишет Макаров. 0