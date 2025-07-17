Приштина — Шериф. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига Европы, 17 июля 2025 года

«Приштина» из Косово дома сыграет против молдавского клуба «Шериф» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок пройдёт 17 июля, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Приштина» — «Шериф», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Приштина»

Турнирная таблица: «Приштина» завоевала путевку в квалификацию Лиги Европы как обладатель Кубка Косово. В финале турнира самый титулованный клуб Косово выиграл у «Лапи» (1:0).

Последние матчи: «Приштина» одной ногой в квалификации Лиги конференций. Косовары проиграли «Шерифу» в первой игре противостояния Лиги Европы (0:4).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: В последних пяти матчах «Приштина» одержала две победы, сыграла один раз вничью и потерпела два поражения.

«Шериф»

Турнирная таблица: «Шериф» в новом сезоне чемпионата Молдавии набрал 12 очков из 12 возможных, одержав 4 победы в 4 матчах.

Последние матчи: В рамках 4 тура команда из Тирасполя выиграла у «Бельц» (1:0). Победный гол забил Аморилдо Джони.

В Лиге Европы «Шериф» одержал крупную победу над «Приштиной» (4:0). Хет-трик оформил Байяла, ещё один мяч на счету Одеде.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: Команда из Тирасполя одержала шестую победу подряд, включая финал Кубка Молдавии. В новом сезоне чемпионата «Шериф» также нанёс поражения командам «Милсами» (2:1), «Спартаний» (5:1) и «Политехника» (4:0).

Статистика для ставок

«Шериф» — обладатель Кубка Молдавии

«Приштина» — обладатель Кубка Косово

«Шериф» разгромил «Приштину» (4:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шериф» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.25, а победа «Приштина» — в 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.85.

Прогноз: «Шериф» не будет отсиживать в обороне, несмотря на внушительный перевес в счёте. Обладатель Кубка Молдавии вполне способен нанести новое поражение обладателю Косово.

Ставка: Победа «Шерифа» с коэффициентом 2.30.

Прогноз: В среднем за игру «Шериф» забивает три мяча, можно сыграть на результативности.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.60.