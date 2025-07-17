Приштина — Шериф. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига Европы, 17 июля 2025 года

Приштина
Шериф
«Приштина»
Турнирная таблица: «Приштина» завоевала путевку в квалификацию Лиги Европы как обладатель Кубка Косово. В финале турнира самый титулованный клуб Косово выиграл у «Лапи» (1:0).
Последние матчи: «Приштина» одной ногой в квалификации Лиги конференций. Косовары проиграли «Шерифу» в первой игре противостояния Лиги Европы (0:4).
Приштина — Шериф: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: В последних пяти матчах «Приштина» одержала две победы, сыграла один раз вничью и потерпела два поражения.
«Шериф»
Турнирная таблица: «Шериф» в новом сезоне чемпионата Молдавии набрал 12 очков из 12 возможных, одержав 4 победы в 4 матчах.
Последние матчи: В рамках 4 тура команда из Тирасполя выиграла у «Бельц» (1:0). Победный гол забил Аморилдо Джони.
В Лиге Европы «Шериф» одержал крупную победу над «Приштиной» (4:0). Хет-трик оформил Байяла, ещё один мяч на счету Одеде.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: Команда из Тирасполя одержала шестую победу подряд, включая финал Кубка Молдавии. В новом сезоне чемпионата «Шериф» также нанёс поражения командам «Милсами» (2:1), «Спартаний» (5:1) и «Политехника» (4:0).
Статистика для ставок
- «Шериф» — обладатель Кубка Молдавии
- «Приштина» — обладатель Кубка Косово
- «Шериф» разгромил «Приштину» (4:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шериф» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.25, а победа «Приштина» — в 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.85.
- 3.35Динамо Минск — Лудогорец: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 3.55Линфилд — Шелбурн: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 3.25Норвегия (ж) — Италия (ж): прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Шериф» не будет отсиживать в обороне, несмотря на внушительный перевес в счёте. Обладатель Кубка Молдавии вполне способен нанести новое поражение обладателю Косово.
Ставка: Победа «Шерифа» с коэффициентом 2.30.
Прогноз: В среднем за игру «Шериф» забивает три мяча, можно сыграть на результативности.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.60.