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    Нанесёт ли «Шериф» новое поражение «Приштине»?

    Приштина — Шериф. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига Европы, 17 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Приштина» — «Шериф»
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    «Рома» — «Шериф»
    «Приштина» из Косово дома сыграет против молдавского клуба «Шериф» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок пройдёт 17 июля, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Приштина» — «Шериф», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 17 Июля 2025 года

    Приштина

  • Лига Европы. Квалификация
    •  Приштина 21:00 Шериф

    Шериф

  • Тирасполь
    •

    «Приштина»

    Турнирная таблица: «Приштина» завоевала путевку в квалификацию Лиги Европы как обладатель Кубка Косово. В финале турнира самый титулованный клуб Косово выиграл у «Лапи» (1:0).

    Последние матчи: «Приштина» одной ногой в квалификации Лиги конференций. Косовары проиграли «Шерифу» в первой игре противостояния Лиги Европы (0:4).

    Приштина — Шериф: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Приштина» одержала две победы, сыграла один раз вничью и потерпела два поражения.

    «Шериф»

    Турнирная таблица: «Шериф» в новом сезоне чемпионата Молдавии набрал 12 очков из 12 возможных, одержав 4 победы в 4 матчах.

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    • Последние матчи: В рамках 4 тура команда из Тирасполя выиграла у «Бельц» (1:0). Победный гол забил Аморилдо Джони.

    В Лиге Европы «Шериф» одержал крупную победу над «Приштиной» (4:0). Хет-трик оформил Байяла, ещё один мяч на счету Одеде.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: Команда из Тирасполя одержала шестую победу подряд, включая финал Кубка Молдавии. В новом сезоне чемпионата «Шериф» также нанёс поражения командам «Милсами» (2:1), «Спартаний» (5:1) и «Политехника» (4:0).

    Статистика для ставок

    • «Шериф» — обладатель Кубка Молдавии

    • «Приштина» — обладатель Кубка Косово

    • «Шериф» разгромил «Приштину» (4:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шериф» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.25, а победа «Приштина» — в 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: «Шериф» не будет отсиживать в обороне, несмотря на внушительный перевес в счёте. Обладатель Кубка Молдавии вполне способен нанести новое поражение обладателю Косово.

    Ставка: Победа «Шерифа» с коэффициентом 2.30.

    Прогноз: В среднем за игру «Шериф» забивает три мяча, можно сыграть на результативности.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом  2.60.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Приштина — Шериф?

    Матч Приштина — Шериф состоится 17 июля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига Европы.

    Прогноз: какой прогноз на матч Приштина — Шериф?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Шерифа».

    Ставка: на что сделать ставку в матче Приштина — Шериф?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Шерифа»» с коэффициентом у букмекеров 2.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Приштина — Шериф?

    Смотреть матч турнира Лига Европы в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Приштина — Шериф?

    Коэффициенты букмекеров: : «Шериф» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.25, а победа «Приштина» — в 3.20.

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    Приштина — Шериф: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 17.07.202521:00. Нанесёт ли «Шериф» новое поражение «Приштине»?
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