Трансферная дилемма «Ньюкасла»: есть ли смысл продавать Исака ради Экитике?

«Ньюкасл» столкнулся с настоящей дилеммой.

В понедельник стало известно, что английский клуб может приобрести нападающего «Айнтрахта» Юго Экитике. Сумма потенциальной сделки оценивается примерно в 75 миллионов евро . При этом подчеркивается, что «сороки» хотят заполучить 23-летнего француза в дополнение к своему нынешнему форварду Александеру Исаку, рассчитывая на обоих в предстоящем сезоне, в котором им предстоит играть в Лиге чемпионов.

Но уже во вторник появилась информация про интерес к Исаку со стороны «Ливерпуля». Хотя официального предложения пока не было, действующий чемпион Англии дал понять, что готов заплатить 120 миллионов фунтов.

При этом до сих пор неизвестно, чего сам хочет Исак. Если он намерен уйти, держать в команде футболиста без мотивации — не самая лучшая идея. Но если 25-летний швед, выступающий за клуб уже три года, не против остаться, это значительно снизит давление и необходимость его продажи.

И всё же перед «Ньюкаслом» стоит непростой выбор.

Следовать ли первоначальному плану — сохранить Исака и параллельно подписать Экитике? Или сосредоточиться на удержании Исака, рискуя тем, что Экитике может перехватить, например, «Ливерпуль»? А может быть, наоборот — продать Исака, чтобы ускорить сделку по Экитике и получить средства на другие трансферы этим летом?

В связи с этим попытаемся разобраться, надо ди «Ньюкаслу» продавать Исака ради покупки Экитике. Проанализируем ситуацию по четырем ключевым категориям: игровые аспекты, финансы, имиджевая составляющая и доступность игроков.

Игровые аспекты

Исак — в каком-то смысле уникальный нападающий: высокий, мощный, техничный и элегантный в обращении с мячом, но при этом способный наносить мощные удары с обеих ног и на скорости врываться в штрафную с мячом. Кроме того, он уже зарекомендовал себя в АПЛ, забив 44 гола в двух предыдущих сезонах.

Экитике не дает такой же гарантии, но если говорить о его амплуа — о том, как он действует в роли классической «девятки», — то в мировом футболе найдется немного игроков, столь близких к Исаку по стилю.

Александер Исак globallookpress.com

Французу всего 23 года, он почти на три года моложе шведа, и при своей стройной фигуре (рост 190 см) он столь же хорош в продвижении мяча. В прошлом сезоне Юго возглавлял атаку самой эффективной контратакующей команды Европы: ни один клуб не создавал больше ожидаемых голов (xG) в быстрых атаках, чем «Айнтрахт». Экитике выделялся своими размашистыми рывками, дриблингом на скорости и быстрым принятием решений.

Оба комфортно чувствуют себя в глубине поля и на флангах. Там они могут принять мяч и спокойно обыграть соперника. В сезоне-2024/25 Экитике совершил больше попыток дриблинга и продвигал мяч дальше, чем Исак — в этом плане «Ньюкасл» особо не потеряет, если обе сделки состоятся.

Экитике также хорошо выбирает моменты для подключения в штрафную: в прошлом сезоне он восемь раз забивал с расстояния менее шести ярдов (5,5 м) — это столько же, сколько у Исака за тот же период в составе «Ньюкасла».

Он также неплохо взаимодействует с партнерами у штрафной. Например, в ноябрьском матче против «Вердера» его быстрая передача на Марио Гётце показала, насколько он собран в опасной зоне: он грамотно развернулся, сыграл на партнера и при этом легко оттеснил ближайшего защитника.

Юго Экитике globallookpress.com

Таким образом, с точки зрения стиля интерес «Ньюкасла» к Экитике выглядит логично, особенно если он рассматривается как замена Исаку. Его манера игры хорошо подходит команде, полагающейся на быстрые переходы и инстинктивные действия в финальной трети. Вдобавок, он хорошо действует в обороне без мяча, что тоже соответствует требованиям главного тренера Эдди Хау.

Тем не менее, Экитике еще не полностью сформированный игрок, и его переход в «Ньюкасл» не обойдется без рисков.

Его выбор моментов для удара пока оставляет желать лучшего: это молодой футболист, которого легко увлечь после успешной обводки одного-двух соперников. К тому же, высокий рост порой мешает ему точно настраивать корпус для удара — случаются неточные и слабо подготовленные попытки, особенно если мяч «застревает» под ногами. Несмотря на солидные 15 голов в Бундеслиге в прошлом сезоне, по данным xG (ожидаемых голов) он должен был забить на 6,6 гола больше — такой результат говорит о не самой эффективной реализации.

На бумаге сочетание роста, физики и координации делает Экитике хорошей заменой Исаку. Однако из-за ограниченного опыта на топ-уровне и проблем с реализацией ему, возможно, потребуется несколько лет, чтобы дотянуться до планки, которую установил швед в «Ньюкасле».

Финансовые детали

Исак перешел в «Ньюкасл» три года назад, его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2027/28. С учетом агентских комиссий и всех прочих начислений, его текущая балансовая стоимость для клуба составляет примерно 34 миллиона фунтов.

Продажа за 120 миллионов фунтов (или больше) принесла бы «Ньюкаслу» огромную прибыль, даже несмотря на то, что клубу не достанется вся сумма. «Реал Сосьедад», предыдущий клуб Исака, имеет право на 10% от прибыли от перепродажи игрока. Если исходить из суммы в 120 миллионов, испанцы получат около 6 миллионов фунтов. Тем не менее, предполагаемая чистая прибыль «Ньюкасла» от сделки составит около 79,8 миллиона фунтов.

Александер Исак globallookpress.com

С точки зрения правил прибыльности и финансовой устойчивости (PSR), это значительно увеличит пространство для маневра. Продажи игроков учитываются в финансовой отчетности сразу, тогда как покупки распределяются на срок контракта — таким образом, влияние на клубные финансы будет весьма ощутимым.

Предположим, «Ньюкасл» после продажи Исака подписывает с Экитике пятилетний контракт и платит за него 75 миллионов фунтов. Даже с учетом дополнительных расходов и комиссий, амортизация такой сделки составит примерно 16,4 миллиона в год. Другими словами, в сезоне-2025/26 одновременная продажа Исака и покупка Экитике даст клубу положительное сальдо примерно в 63,4 миллиона фунтов.

Если сравнивать с сезоном-2024/25, эффект будет еще более заметным: «Ньюкасл» дополнительно сэкономит около 11,2 миллиона фунтов на амортизации самого Исака, что даст в сумме положительное изменение на 74,6 миллиона фунтов между двумя сезонами.

Разумеется, это не учитывает зарплаты игроков. Однако если Исак покинет клуб, а его заменит Экитике, влияние на фонд заработной платы может быть минимальным или вовсе нейтральным.

Кроме того, эта сумма — 74,6 миллиона положительного движения — откроет перед «Ньюкаслом» возможности по усилению состава.

Теоретически (при прочих равных условиях, что в реальности, конечно, не так), клуб сможет увеличить свои расходы в сезоне-2025/26 на те же 74,6 миллиона и при этом остаться на том же уровне прибыли/убытка, что и в прошлом сезоне.

Юго Экитике globallookpress.com

Однако в отличие от обмена Исак–Экитике, дальнейшие трансферы означают покупку новых игроков без одновременного освобождения от зарплатных обязательств. Потратить всю сумму в 74,6 миллиона только на трансферные сборы не получится: ведь она должна покрывать и зарплаты новых футболистов.

Например, годовая амортизация в 74,6 миллиона соответствует сумме более 300 миллионов фунтов в виде трансферов, если их распределить на 5-летние контракты. Даже с учетом этого простое финансовое моделирование показывает, сколько возможностей дает «Ньюкаслу» крупная продажа.

Можно придумать множество гипотетических сценариев, но рассмотрим такой вариант: клуб решает подписать двух игроков по 55 миллионов фунтов каждый и платить им по 200 тысяч фунтов в неделю в течение 5 лет. С учетом всех комиссий и налогов, каждый из них будет обходиться клубу примерно в 24,5 миллиона в год, или 49 миллионов вместе.

Даже с учетом гипотетической продажи Исака, подписания Экитике и перехода этих двух игроков, итоговая разница в финансовом отчете «Ньюкасла» между прошлым сезоном и сезоном-2025/26 будет положительной — около 25 миллионов фунтов. Эта сумма может стать своего рода страховочной подушкой в сезоне-2026/27, когда клубу придется продолжать амортизировать текущие трансферы и выплачивать новые зарплаты без повторения сделки уровня продажи Исака.

Иными словами, с финансовой точки зрения это был бы огромный шаг вперед для клуба.

Восприятие

Но какова цена? «Ньюкасл» явно очень высоко ценит Экитике — клуб уже дважды пытался его подписать, и он находится в сфере интересов многих топ-клубов Европы. Ему 23 года, он креативен, обладает отличными физическими данными и способен доминировать на поле.

Александер Исак globallookpress.com

Но если цена его прихода — продажа Исака в «Ливерпуль», то всё доверие болельщиков исчезнет в одночасье. Экитике окажется в крайне сложной ситуации: новая лига (а нападающим из Бундеслиги, как показывает история, адаптироваться в Англии непросто), новые ожидания — и всё это под давлением необходимости сразу же заменить Исака.

Возможно, Экитике быстро адаптируется к интенсивному футболу АПЛ, но это лишь предположение, в то время как Исака уже можно назвать топ-форвардом: достаточно сказать, что у него 54 гола в Премьер-лиге за три года. Очевидно, что он лучший нападающий «Ньюкасла» со времен Алана Ширера.

Внутри клуба продолжают настаивать: Исак не продается, а план заключается в том, чтобы Экитике стал его партнером, а не заменой. Нет никаких признаков того, что продажа клуб рассматривает продажу Исака или собирается вести переговоры с «Ливерпулем». Более того, «Ньюкасл» надеется уговорить Исака подписать новый контракт.

Если только сам игрок не выразит желания уйти, история, скорее всего, на этом и закончится. Но если вы хотите играть на вершине трансферного рынка, приходится рисковать по-крупному. «Ньюкасл» теперь находится именно в такой позиции.

Физическая готовность

За всю карьеру у Исака была лишь одна неприятная травма. При этом в последние годы его всё чаще беспокоят мелкие повреждения.

В дебютном сезоне в АПЛ швед пропустил 107 дней и 18 матчей за клуб и сборную из-за проблем с бедром. В последующие два сезона он трижды травмировал пах, а также получил перелом пальца ноги и испытывал проблемы с задней поверхностью бедра в сезоне-2024/25.

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У Экитике, в свою очередь, была лишь одна серьезная травма — повреждение задней поверхности бедра в сезоне-2021/22, из-за которого он выбыл на 69 дней и пропустил 14 матчей. Однако здесь важно сделать оговорку: нагрузка на Экитике была существенно ниже, чем на Исака. Француз только один раз за карьеру провел более 1500 минут в лиге за сезон (в 2024/25), в то время как Исак достигал этой отметки в шести сезонах.