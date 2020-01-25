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    Российский пьедестал. Бойкова и Козловский бросили вызов всему миру

    Россияне завоевали еще три комплекта наград на континентальном первенстве

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    Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
    Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
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    На чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце завершились соревнования спортивных пар. Весь пьедестал в этом виде заняли российские спортсмены: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский взяли золото, Евгения Тарасова и Владимир Морозов — серебро, а Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — бронзу. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

    Готовы покорить весь мир

    Автор «Советского спорта» Лев Тигай восхитился Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским, которые были близки к тому, чтобы побить мировой рекорд.

    «Полтора месяца назад Бойкова и Козловский провалили произвольную в финале Гран-при и вместо борьбы за золото с чемпионами мира Сюй Венцзинь/Хань Цуном схлопотали "деревянную" медаль — в полном соответствии с описанным выше типичным для наших пар сюжетом.

    Однако умение делать быстрые и верные выводы из своих ошибок — вещь в большом спорте поистине бесценная. В Граце подопечные Артура Минчука и Тамары Москвиной выдали и второй блестящий прокат, разгромив всю Россию с Европой заодно с гигантским перевесом за 25 баллов. Да что Россия: им не хватило микроскопических 26 сотых, чтобы превысить китайский мировой по сумме!

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    • При том, что кое-какие резервы у них еще есть. Довести до ума (в смысле, поднять с третьего уровня на четвертый) подкрутку с тодесом — и рекорд в кармане. Вот это я действительно понимаю: настоящее "новое русское парное катание"!

  • Александра Бойкова
  • Российская фигуристка
  • Последними кататься и вправду непросто. Отмечу день рождения, но пока не знаю как, подумаю об этом после возвращения в Санкт-Петербург, хотя потом меня ждут экзамены. Возможно, мы усложнимся перед чемпионатом мира, но это уже на усмотрение тренеров.

    • Итак, перед последним днем ЧЕ-2020 из шести разыгранных медалей нашим принадлежат пять (единственное упущение — бронза грузина Мориса Квителашвили, который тоже тренируется в Москве), включая оба золота. И это еще не конец», — подчеркивает Тигай.

    «Спасибо» Москвиной и Минчуку

    Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Кузнецов похвалил не только Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, но и их наставников, сумевших успешно подготовить спортсмену и подобрать им программу.

    «Ну а вопроса о золоте сегодня не стояло. Сделай кто-нибудь из конкурентов четверной выброс или параллельный четверной — все равно Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заслуженно стали бы чемпионами.

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    Здесь надо в очередной раз сказать "спасибо" Тамаре Николаевне Москвиной. У бабушки нашего фигурного катания в 78 лет никаких шор, она постоянно "прокачивается", ищет новинки в мире музыки и хореографии.

    Сказать "спасибо" надо и Артуру Минчуку, который нашел такое сочетание и непосредственно тренирует пару.

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    • А питерские ребята после блестящей победы в 26 баллов над остальными (прямо как у Алиева) еще и на чистом английском подвели итоги. Да, волновались, но хладнокровие — дело наживное. Такие спортсмены нам очень нужны — умные, умеющие делать шоу. И, конечно, приносящие медали.

  • Тамара Москвина
  • Тренер Александры Бойковой и Дмитрия Козловского
  • На этот чемпионат Европы мы настраивали их просто к очередным соревнованиям — день за днем решаем задачу за задачей, радует, что они пока катаются практически безошибочно. Сейчас мы немного отдохнем, а потом будем готовиться к чемпионату мира, промежуточных соревнований у нас не будет. На чемпионате мира будет сложнее, там другие соперники, достаточно именитые. Конечно, есть поводы придраться, это мелкие детали, незаметные зрителю — в тодесе они немного не досидели, был нюанс в поддержке при спуске. Нужно пересмотреть программы, чтобы понять, как они выглядели в художественном плане, ведь места для тренеров находятся сбоку, не все было видно. Думаю, для произвольной программы костюм должен быть ярче. Что касается имиджа, то от добра добра не ищут, Саша и Дима очень симпатичные.

    • Россия имеет две золотых, две серебряных и одну бронзовую медаль после двух видов программы и уже перекрыла результат прошлого чемпионата Европы. Главное теперь — не забояться китайцев. Они нас ждут на чемпионате мира в Монреале», — напоминает Кузнецов.

    Ошибки Тарасовой испортили оценки

    Журналист «Спорта День за Днем» Андрей Иванов заявил, что ошибки Евгении Тарасовой не позволили ей с Владимиром Морозовым претендовать на золото.

    «Серебряные призеры Олимпиады-2018 Евгения Тарасова и Владимир Морозов в нынешнем сезоне танцуют произвольную программу под великолепное хоровое "Ti amo" Умберто Тоцци, буквально созданное для высококлассного фигурного катания.

    Самая техничная российская пара показала свой богатейший арсенал, но многочисленные ошибки Евгении испортили впечатление и оценки.

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    • Только отсутствие самых опасных конкурентов позволило "Рыжикам" остаться на втором месте. После завершения карьеры Алены Савченко и старения Ванессы Джеймс/Моргана Сипре, которые начали пропускать турниры, европейское парное катание совершенно оскудело. В 2020-м конкурентов для российских пар просто не было.

    Совсем молодая пара, 17-летняя Дарья Павлюченко и 20-летний Денис Ходыкин, подобно Артуру Даниеляну, прорвались сквозь более опытных соперников. Только к бронзовым, а не к серебряным наградам.

  • Владимир Морозов
  • Российский фигурист
  • Были свои нюансы именно сегодня. Давно не выступали первыми. Тяжелый был прокат, не могу это отрицать. На атмосферу на арене не обращаю внимания, публики было почти полный зал, в короткой было меньше. Физическое состояние нормальное. Мы раньше ездили на акклиматизационный сбор, но чемпионат Европы был вскоре после чемпионата России, и Марина Олеговна не могла оставаться в Москве, у нее другие пары во Флориде. Лично я акклиматизации не чувствовал. Планы — ехать в Москву, организационные вопросы решать некоторые, одно шоу в Волгограде, потом готовиться к чемпионату мира.

    • Чрезвычайно эффектная и притягательная, "электризованная" российская пара каталась с огромной осторожностью, заходила на элементы долго и несколько скованно, но выполнила сложнейшие поддержки», — отмечает Иванов.

    Прорыв Павлюченко и Ходыкина

    Обозреватель Sport24.ru Анастасия Плетнева тоже указала на ошибки Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, а также отметила прорыв Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина, которые всерьез могли претендовать даже на серебро.

    «В этом году обе постановки Тарасовой/Морозова можно назвать шедеврами. Во многом это заслуга нового тренера дуэта, Марины Зуевой. Короткая и произвольная Жени и Володи сильно напоминают танцевальные программы — иногда можно даже забыть, что выступает все-таки спортивная пара. Куча фишечек, сложные заходы и выходы из элементов, наконец, шикарные костюмы — казалось бы, с такими постановками ребята должны выиграть все в этом сезоне.

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    • Вот только уже второй сезон подряд Тарасова/Морозов чисто почти не катают. Страдают, по большей части, прыжки и выбросы — раньше это были одни из самых надежных элементов этой пары. В произвольной программе на ЧЕ не получились именно они — только двойной сальхов, падение с тройного тулупа, не совсем четкий выезд с выброса тройной сальхов (который, кстати, судьи как будто не заметили: надбавки за этот элемент в среднем +2 и +3). Но даже с такими ошибками проигрывать, кроме российских дуэтов, в Европе некому, тем более что и уровень пары все равно очень высокий.

    Зато Женю и Володю могли обойти обе пары из России — нужно было только кататься чисто. И это почти удалось катавшимся чуть позже Дарье Павлюченко/Денису Ходыкину. К сожалению, только почти — Даша упала с выброса тройной флип. Эта ошибка не дала бронзовым призерам чемпионата России оказаться в Австрии выше Тарасовой/Морозова.

  • Денис Ходыкин
  • Российский фигурист
  • Есть одно грубое выражение... По-русски скажу так: все случается. Это случай. Надо себя уметь успокоить. Я на последних турнирах не волновался. Здесь это спокойствие начало, наоборот, мешать.

    • Хотя по технической составляющей они точно этого заслуживали — оставшиеся прыжковые элементы были идеально выполнены. Ребята даже шикарно исполнили параллельный тройной флип — на взрослом уровне его больше никто не исполняет (но судьи как раз к этому элементу придрались и даже поставили на нем минус). И все равно Даша и Денис не выглядели расстроенными — им впервые в карьере удалось взять медаль на одном из главных стартов сезона», — пишет Плетнева. 0

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