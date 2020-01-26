Очередной хет-трик. Доминирование России в женском катании продолжается

На чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце завершились соревнования у женщин, где никто не смог конкурировать с россиянками. Золото завоевала Алена Косторная, серебро — Анна Щербакова, а бронзу — Александра Трусова. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Все решает один промах

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Кузнецов заявил, что Алена Косторная победила во многом благодаря провалам соперниц, хотя и сама выдала далекий от идеала прокат.

«Битвы Косторной, Щербаковой и Трусовой на взрослом уровне пока проходят по одному сценарию. Фигурное катание в этом смысле превратилось в какой-то биатлон или прыжки в высоту — все решает один промах, одна попытка. Ведь очевидно, что Анна проиграла из-за падения на лутце. Ну и добили Щербакову, конечно, недокруты, которых нашли сразу три, причем на том самом лутце сразу двойной.

Алена, конечно, тоже упала, но ей и не нужно было отыгрывать. После ее выступления подумалось — а что, если 16-летняя фигуристка лукавила, когда говорила о раскоординации? Если она прыгает так через пару недель после того, как "пришлось собирать все прыжки заново", это какой-то феноменальный запас.

С одной стороны, для спортивной драматургии это круто — когда все решает один ключевой момент. С другой — для фигурного катания как спорта это определенное измельчание. Там, где принято мыслить образами, абстрактными материями все сводится к одному прыжку. Это цена ухода от "системы 6,0".

Алена Косторная Российская фигуристка Я очень рада, что могу находиться здесь. Даже не то, что я выиграла, а сам факт того, что я попала на пьедестал, — это радость. Когда ехала на эти соревнования, хотела достойно себя показать, а баллы — это уже не задача. Я не видела прокатов Ани и Саши, потому что меня просто не пускали туда, не открывали шторку, не видела ничего, так как баллы объявляли на двух языках. На английский я не обращала внимания, а на немецком ничего не понимала.

На чемпионате мира картина вряд ли изменится. "Черного лебедя", как в танцах, ждать не приходится. В нынешней ситуации конкурировать с россиянками может только Рика Кихира, если исполнит четверной сальхов. Без него ее удел в лучшем случае бронза. Остальные же — Косторная, Щербакова и Трусова — достигли определенного потолка. За два месяца они могут разве что стабилизировать уже имеющиеся прыжки, но вытащить из рукава платья еще один — это... Нет, не невозможно, мы же говорим о группе Тутберидзе. Но для двухмесячной подготовки к главному турниру года это аномалия», — считает Кузнецов.

Щербакова была ярче всех

Автор «Советского спорта» Лев Тигай отдал должное серебряному призеру Анне Щербаковой, которая, по его мнению, смотрелась ярче своих конкуренток.

«Все зарубежные участницы ЧЕ откатали свое до Щербаковой. Лучшая среди них имела сумму слегка за 190, при том, что для любой из наших и 220 означает полный провал.

Стартовый каскад "4+3" из лутца с тулупом Щербакова скрутила так, что восхищенные судьи "наплюсили" ей почти двадцать баллов за один элемент. Но повторить этот фокус с двумя отдельными четверными у Ани не получилось. На флипе ей поставили недокрут (там на грани вышло — можно было как придраться, так и пропустить), а второй лутц она вообще сорвала напрочь.

Анна Щербакова Российская фигуристка Эмоции смешанные, но немного расстроена из-за недокрута на четверном флипе, а на сольном четверном лутце ошибка случилась скорее из-за усталости, физически сил немного не хватило. Пока не понимаю своих эмоций, потому что места тоже важны. Всегда на позитиве и спокойная? Я очень эмоциональная в жизни и могу расплакаться из-за мелочи.

Но вот парадокс: несмотря на ошибки, прокат Щербаковой все равно удался. И публика была в восторге, и арбитры в итоге выдали почти 160. Ее оценки так и остались лучшими в этот вечер, потому что Аня показала настоящий спектакль. Вообще, в плане артистизма и музыкальности в "космическом экипаже" воспитанниц Тутберидзе Щербакова — бесспорно №1. Не будь этого злосчастного падения, именно она стала бы чемпионкой. И сто процентов побила бы мировой рекорд», — убежден Тигай.

Хромающее качество Трусовой

Александр Макаров в своей статье для «Спорта День за Днем» назвал Александру Трусову сильнейшей фигуристкой России, хотя признал, что в погоне за прыжками пострадало качество.

«Еще перед началом ЧЕ-2020 писал, что для России важно, чтобы чемпионкой Европы стала именно Трусова. К сожалению, та череда ошибок, которой пора было бы прерваться, лишь стала длиннее.

Падения с четверных лутца и тулупа — приговор для Александры. Только чистый прокат делал ее победительницей, потому что требовалось отыгрывать упущенное в короткой программе. По сравнению с чемпионатом России из произвольной программы был удален неудававшийся флип, но снова подвел тулуп. В каскаде с тройным сальховом через ойлер он идет хорошо. Сольно — сразу проблемы. Лишь двойной вместо четверного на ЧР-2020, падение в ФГП. Лутц не сработал ни в Красноярске, ни в Граце.

Почему такой акцент именно на Александре? Да просто по потенциалу именно она сейчас сильнейшая фигуристка России. Однако в погоне за большим количеством прыжков стало хромать качество. На произвольную программу ЧЕ Трусова заявляла и вовсе пять квадов! Но тренеры отговорили. В итоге был заход на три ультра-си прыжка, а исполнен оказался лишь четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом.

Итоговая сумма баллов — 225.34. И это крайне мало. Причем не только для того, чтобы бороться с подругами по "Хрустальному". В конце декабря прошел чемпионат Японии, победительницей которого, естественно, стала Рика Кихира. Она набрала 229.20 балла с сольным тройным акселем и еще одним трикселем в каскаде с недокрученным тройным тулупом. Понятно, что на национальных чемпионатах ведущие спортсменки активно "грибуются". Но факт остается фактом. С таким прокатом Трусова проиграла бы и Кихире.

Александра Трусова Российская фигуристка Нет, я не устала. Форма не самая лучшая, после праздников не до конца набрала, но это не причина плохого проката. Я просто не могу пока собраться. Для меня не сказать что намного проще выступать с тремя четверными, чем с пятью. Люблю я выступать с большим количеством четверных. Я люблю выступать с очень сложным контентом, а не с легким, потому что с тремя четверными я не имею права на ошибку, а с пятью — могу. В Москве решили делать контент с тремя, потому что после Нового года не восстановила. Сальхов хорошо прыгала, флип дня за три восстановила и аксель за четыре где-то.

И не только ей. А еще и американке Алисе Лю. Параллельно с ЧЕ-2020 проходил чемпионат США, который второй год подряд остался за юной спортсменкой. Итоговые 235.52 балла стали возможны благодаря двум тройным акселям, один из которых в каскаде с двойным тулупом, а также четверному лутцу», — констатирует Макаров.

Косторная катала на удержание

Иван Кузнецов в своем блоге для sports.ru позволил себе немного покритиковать Алену Косторную за нехватку эмоций.

«Мы не увидели Алену Косторную, в которую влюбились еще пару сезонов назад. Мы ждали новую Каролину Костнер. Ждали мурашки по коже.

Вместо этого мы увидели фигуристку, которая катает на удержание. Как футбольная команда, которая ведет после первого тайма 2:0. Осторожно, внимательно, без ускорений — даже на дорожке шагов. Как это часто случается в футболе, с теми, кто играет на удержание, обязательно случается глупость. Косторная пропустила свой гол, свалив тройной лутц.

Это первый сваленный лутц Косторной. Простейший элемент в конце программы, в которой было два тройных акселя. И здесь флэшбеком всплыла Липницкая в произвольной Сочи, где случилась ровно такая же досадная глупость. В этом страшная, чудовищная и разрушительная сила финалов.

В подкасте я сказал, что Косторная станет чемпионкой, если сделает свой (безусловно, сложный) контент. Но она стала чемпионкой, не сделав и этого — лишь потому что другие не осилили заявленные элементы.

Это для нас произвольная Евро — шоу. А для них это спорт. Каждая шла к этой медали все детство. Вероятно, думала о ней каждый день. Часы тренировок, боль, страдания, все — ради вершины. Или одной из вершин.

Этери Тутберидзе Заслуженный тренер России Чемпионат Европы-2020. Все с медалями. Борьба продолжается. Выдохнем и дальше пойдем.

Самый сложный шаг всегда последний. Именно поэтому практически никогда не бывает ярких финалов. Не плещут эмоциями перед финишем. Не читают стихов в решающий момент — лишь от отчаяния. В финале боятся проиграть — лучшей версии самого себя. И всегда проигрывают. Вопрос лишь в том, кто проиграет больше», — констатирует Кузнецов.

В Монреале будет сложнее

Журналист «Чемпионата» Алексей Адамов считает, что всем призерам чемпионата Европы придется доработать свои программы, чтобы занять весь пьедестал и на мировом первенстве.

«Учитывая неидеальные прокаты Трусовой и Щербаковой, а также запас по итогам короткой программы, Косторная выглядела фаворитом в борьбе за золото и этот статус подтвердила. Не сказалось на её итоговом месте и редкое для 16-летней спортсменки падение. Ошибка на лутце в конце программы немного смазала впечатление, однако в остальном катание Алёны было таким же нежным, трепетным и плавным, как и всегда. К победе в финале Гран-при Косторная добавила золото чемпионата Европы.

На последней церемонии награждения в рамках чемпионата Европы над ареной подняли три российских флага. В Граце иначе и быть не могло, но вот на чемпионате мира в Монреале российский пьедестал уже не кажется столь очевидным.

Алексей Мишин Заслуженный тренер России Это один из самых блистательных чемпионатов Европы! Другой такой при моем участии был во Франции в 2006 году, где мы выиграли все четыре золотые медали.

Но время исправить ошибки и подготовиться к чемпионату мира ещё будет, а пока надо радоваться российской гегемонии на конкретном турнире. Браво, девочки!», — пишет Адамов. 0