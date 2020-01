Непобедимые — повержены. Россияне одержали первую за 7 лет победу в танцах на Евро

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов впервые в карьере стали чемпионами Европы. Третье место заняла еще одна пара из России Александра Степанова и Иван Букин, а Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро стали шестыми.

Прервали монополию французов

Автор «Спорта День за Днем» Андрей Вернов объясняет масштаб и значение победы российского дуэта в танцах на льду.

«Для тех, кто танцы смотрит по большим праздникам, предпочитая разборки учениц Этери Тутберидзе с остальным миром, объясняем весь масштаб произошедшего.

Если вести отчет до ЧЕ-2020, то с сезона-2014/15 Пападакис и Сизерон приняли участие в 26 международных стартах, ни разу (!) не опустившись ниже третьего места. Они вообще лишь пять раз не стали первыми! В их послужном списке четыре золота чемпионатов мира, 5 золотых медалей чемпионатов Европы, две победы в Финала Гран-при и много всего другого по мелочам. Мелочам, о которых многие мечтают всю свою карьеру.

После второго места на Олимпиаде-2018, где "пападакисы" уступили лишь канадцам Вертью/Моир, они больше не проиграли ни одного турнира! До нынешнего чемпионата Европы. Фантастическое событие!

Как же приятно, что именно российской паре удалось остановить победную поступь французов. Героями стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Вместе ребята с сезона-2014/15, поэтому их тандем постоянно оставался в тени "пападакисов".

Вторые места на чемпионате мира-2018/19, в Финале Гран-при-2018/19, этапе Гран-при того сезона во Франции. Габриэла и Гийом постоянно были на шаг впереди. Казалось, что сезон-2019/20 станет прорывным, потому что были одержаны победы на Гран-при России и Гран-при Китая (французов на этих стартах не было). Но в Финале Гран-при последовало жесткое разочарование — лишь шестое место».

Загорски и Гурейро не удержались в пятерке

Корреспондентка Sport24 Анастасия Логинова оценивает выступление менее успешных российских дуэтов.

«Четвертый день чемпионата Европы в Австрии начался с произвольного танца. Казалось бы, это же танцы, какая интрига… Но нет. По накалу страстей этот вид внезапно уделал все остальные.

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро не смогли удержать пятую строчку, проиграв британской паре Лайла Фир/Льюис Гибсон. Оба дуэта набрали одинаковую базовую стоимость программ, однако все решили судейские плюсы. За свою яркую программу под песни Мадонны англичане набрали почти на 5 баллов больше по технике. Слишком большой отрыв. Кроме того, Тиффани и Джонатан уступили еще и в компонентах. Итог — 112,93 против 118,08 балла. Не в ногах были сегодня россияне.

Александра Степанова и Иван Букин заметно спрогрессировали после финала Гран-при. Сегодняшний прокат был намного увереннее и качественнее. Судьи считали так же — по базовой стоимости они проиграли только Синициной/Кацалапову, обойдя действующих чемпионов мира Пападакис и Сизерона. Лучший результат сезона для Вани и Саши за произвольный танец — 127,64».

Даешь «Большой Шлем»!

Обозреватель «Советского Спорта» Лев Тигай радуется рекорду, который российская команда устанавливает на завершающемся чемпионате Европы.

«В то время как соответствующие рекорды за 66-летнюю историю ЧЕ в их нынешнем виде (до 1954 года танцев не было) таковы: сборная СССР (но не России) в 1986-м и 1987-м добывала по 10 наград из 12, а сборная России (но не СССР) пять раз завоевывала полный комплект из четырех чемпионских титулов. Последний раз это случалось в Турине 2005.

Наша погоня за этими достижениями в Граце свелась к двум конкретным дуэлям. Александра Степанова и Иван Букин после короткой программы на 1,01 отставали от шедших третьими Шарлен Гиньяр и Марко Фабри, а Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым всего пять сотых уступали "многократным чемпионам всего кроме Олимпиад" Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону.

Степанова и Букин будут все-таки повыше классом, чем итальянцы, что наш дуэт сегодня наглядно и подтвердил. Ему выпало открывать заключительную разминку, и прокат удался на славу. Гиньяр с Фабри оказались загнаны на такие оценки, о каких они и мечтать не шибко могли. В итоге разница между третьим и четвертым местами составила почти семь баллов. Для танцев это почти разгром.

Когда же Синицина и Кацалапов получили за свою вдохновенную произвольную еще на 4,05 больше, чем Степанова с Букиным, вопрос с общим количеством российских медалей был закрыт: вечером у нас будет новая рекордная "десятка"! Но как там насчет четвертого золота? В него верилось с трудом».

Россияне бросают вызов

Корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов рассказывает о главном противостоянии произвольного танца — дуэли между пятикратными чемпионами Европы и российской парой.

«После ритм-танца специалисты и болельщики восхищались Синициной и Кацалаповым, но о шансах на общую победу говорили осторожно. Было очевидно, что в произвольной программе им предстоит справиться не только с волнением, но и судейским фактором. Танцы на льду оправданно называют самым субъективным видом фигурного катания, тут авторитет спортсменов у судей имеет колоссальное значение, и у французов он просто огромен.

Поэтому даже после восхитительного выступления Виктории и Никиты не покидало ощущение, что подняться на вершину пьедестала им будет неимоверно трудно. Россияне продемонстрировали безусловно лучший прокат в сезоне и обновили свой личный рекорд — 131,69 балла. Но французы имели в активе результат на 5 баллов выше и катались после нашей пары, что давало арбитрам определённое пространство для манёвра.

А французы-то не железные!

Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон globallookpress.com

Возможно, как раз распределение стартовых номеров и сказалось на качестве катания главных фаворитов. Габриэла и Гийом, которые всегда отличались невозмутимостью и какой-то космической лёгкостью, явно дрогнули и катались грязно. Скорее всего, даже все помарки не помешали бы им в шестой раз кряду выиграть чемпионат Европы, но в конце танца произошёл серьёзный срыв, на который судьи не имели права закрыть глаза.

И реакция самих французов на свой прокат, и скромная промежуточная оценка за технику не оставляли сомнений: грядёт главная сенсация турнира в Австрии. Непобедимые чемпионы будут повержены потрясающими танцорами из России».

Сенсация

Автор блога «Без недокрутов» Полина Крутихина рассказывает о том, как судьи долго не могли решить судьбу золотых медалей.

«Французский судья отчаянно болел за свою пару. В ритмическом танце он поставил Пападакис и Сизерону на 5,5 балла больше, чем Синициной и Кацалапову — притом, что в реальности дуэты разделили 0,05. В бригаду на произвольный он не попал — возможно, именно это определило судьбу золота.

Танцы французского и нашего дуэтов — противоположности. У Пападакис и Сизерона — абстрактная современная постановка под стихи в минималистичных костюмах. У Синициной и Кацалапова — программа, которую принято описывать штампом "брызги шампанского": искренность, воздушность, подчеркнутая чувственность.

Вика с Никитой откатались идеально — без лишних мыслей о золоте, судьях и столько раз подводивших их твиззлах. "Смотрели друг другу в глаза и хотели сделать максимум", — именно так в свое время на выступления настраивались Тесса и Скотт.

131,69 — отличные баллы, но не предел для французов, чей лучший результат пробил 136.

Именно поэтому 64 балла в технике, загоревшиеся после проката Пападакис и Сизерона, казались катастрофой.

Изначально судьи не засчитали им одноножную дорожку шагов — при чистом исполнении этот элемент приносит около 10 баллов. После долгого пересмотра дорожка вернулась — но со вторым уровнем у партнерши и третьим у партнера.

Александра Степанова и Иван Букин globallookpress.com

Момент ожидания оценок, вероятно, станет главной драмой сезона. Судьи давно вышли за регламент, пересматривая прокат французов, зрители переговаривались на трибунах. Еще не зная итог, Татьяна Тарасова сказала: "Это началось, очень важно, что это началось — начались сравнения. Не хотела вас расстраивать, но началась битва за Олимпийские игры".

На льду в это время раскатывались итальянцы — между прочим, претенденты на бронзу — но это не имело никакого значения. В непритязательном шатре, куда Грац определил главный турнир континента, остались лишь четверо: Вика с Никитой с мокрыми от слез глазами и Габриэлла с Гийомом, держащиеся за руки в кисс-энд-крае.

Итог — 0,14 в пользу Синициной и Кацалапова. Первое российское золото в танцах на льду с 2013 года и первое поражение Пападакис и Сизерона со времен Олимпиады в Корее».

Закат Европы

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Кузнецов видит в поражении французской пары симптом больших перемен в фигурном катании и танцах на льду в частности.

«Степанова и Букин на этом чемпионате тоже "пострадали" за своих партнеров по сборной. Их оценки могли быть выше, о чем сказал Иван после ритм-танца. Но видимо, по закону сохранения энергии где-то должна была быть убыль — чтобы придать Синициной и Кацалапову импульс в борьбе за золото.

И они его взяли — французы уже не выглядели столь божественно, как обычно. Впрочем, раньше даже неидеальные прокаты им обеспечивали титулы. Еще в марте, на чемпионате мира, расстояние между двумя парами исчислялось 12 баллами. В танцах это очень много и не отыгрывается за неполный сезон.

Видимо, в ISU наконец-то зашевелились и поняли, что танцы нужно спасать. И для этого победы "автоматом" надо искоренять. На чемпионате мира нас наконец-то ждет борьба, причем сразу между несколькими парами из 4 стран.

После танцевальных соревнований еще остались женские одиночные, но уже сейчас можно сказать — Россия возьмет 4 золота из 4 на чемпионате Европы. Это закат самой Европы и невероятный исход для России. Вряд ли это надолго — скорее это дно, от которого европейцам надо оттолкнуться. Ну а нам некогда праздновать. #работаемдальше, как любит писать Этери Тутберидзе.

Ну и как маленькая вишенка на торте — видео о том, как Габриэлла Пападакис по привычке пытается забраться на первую ступень пьедестала, а Александра Степанова ее отгоняет».

