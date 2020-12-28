Итоги ЧР по фигурному катанию: Подвиг Щербаковой, недосягаемый Коляда, возвращение Тарасовой и Морозова

Чемпионат России по фигурному катанию проходил в Челябинске 24-26 декабря. Трехкратными победителями турнира стали одиночники Михаил Коляда и Анна Щербакова, а также выступающие в паре Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Александра Степанова и Иван Букин завоевали свое первое золото ЧР в танцах на льду.

Степанова и Букин вернулись после травм и болезни

В танцах на льду победу одержали Александра Степанова и Иван Букин, которые набрали в сумме 220,16 балла. Второе место заняли Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (210,94), третье — Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин (196,97).

Турнир пропускали действующие чемпионы Европы и победители двух предыдущих национальных чемпионатов Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

«После первого дня уже ни у кого не было сомнений, кто выиграет золото, кому достанется серебро, а вот за бронзу ожидалась бойня. Фавориты Александра Степанова и Иван Букин оставили свою старую произвольную программу, но привнесли в нее новые искры и достойно ее представили. Были видны некоторые шероховатости, но с учетом перенесенного коронавируса и неоптимальной формы — пойдет. Уровни максимальные, но это все же чемпионат России. 132,88 балла за произвольный танец. Это оценки из космоса.

Вряд ли ребята столько смогут получить на чемпионате мира. 220,16 балла в сумме — тоже мощно. Заочно они пока выигрывают у Синициной/Кацалапова за счет произвольного несколько баллов, но Вика с Никитой на Гран-при практически сорвали поддержку. Иван сразу после проката произнес в камеру: "Мы не подвели". И это правда. Прокаты дуэта получились даже лучше, чем можно было ожидать после 11-месячной паузы.

Александра Степанова Чемпионка России в танцах на льду У нас, можно сказать, начало сезона. Сегодня я вышла на лед и столкнулась с колоссальной поддержкой трибун. Нас так потрясающе поддерживали болельщики, я хотела кататься для них. Даже наши тренеры пустили слезу, это было неожиданно и очень приятно. Это наша первая победа. Я не могу сказать, что у нас такая прям радость первого места. Вот честно. Нам не хотелось кататься хуже, чем в прошлом году

Заслуженное серебро выиграли Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Они катались последними, но это не помешало им сорвать стоячие овации челябинского "Трактора". В этом плане они даже обошли Степанову и Букина, которым зрители просто хлопали. Техническая панель нашла недочеты у обоих партнеров во время исполнения дорожки шагов на одной ноге и снизила уровни сложности до третьего, но в остальном — все идеально. Свою позицию третьего номера сборной Тиффани и Джон отдавать не собираются, и сегодняшние оценки это наглядно показали. 126,92 балла за произвольный и 210,92 балла по итогу», — оценивает выступления танцевальных пар корреспондентка Sport24 Анастасия Логинова.

В России у Коляды нет соперников

В мужском одиночном катании трехкратным чемпионом России стал Михаил Коляда, который набрал в сумме 296,15 балла. Серебро выиграл Макар Игнатов (265,37), бронзу — дебютант чемпионата страны 17-летний Марк Кондратюк (260,31).

Чемпион России прошлого сезона Дмитрий Алиев пропустил соревнования из-за неполного восстановления после коронавируса.

«Сразу после Марка на лёд вышел негласный лидер российской сборной — Михаил Коляда. Зал приветствовал его громче остальных. Начал Миша мощно — идеально исполненный каскад четверной тулуп — тройной тулуп и сольный четверной тулуп. А вот на тройном акселе произошла осечка — после приземления фигурист переступил на ногу и сильно присел, но падения удалось избежать.

Зато второй тройной аксель в каскаде с двойным тулупом получился отлично. Остальные прыжки не вызвали у спортсмена трудностей — он как будто парил в воздухе, словно истинный танцор. Элегантные линии руками, эффектные вращения, сложная дорожка шагов на максимальный уровень — всё это говорит, что на льду следующий чемпион России. Этот титул уже третий в карьере Коляды, но первый при новом тренере.

Михаил Коляда Чемпион России Возможно, я действительно другой. Зрителям и судьям виднее. Чувствую себя иначе, но описать не могу. Хорошая работа. Начали по-другому работать, вот и результат виден. С каждым стартом интереснее и интереснее проверять себя, находить что-то новое. О борьбе с Ханю и Ченом не думал. Будем анализировать, Алексей Николаевич — опытный специалист, я ему полностью доверяю.

Пока Коляда кажется единственным, кто готов защищать интересы России на международной арене, но у него по-прежнему нет разнообразия в четверных прыжках. Кроме тулупа в его арсенале есть шикарный лутц, но на соревнованиях Миша его ещё не показывал. Поэтому вопрос, сможет ли Коляда составить конкуренцию таким монстрам, как Юдзуру Ханю и Нейтан Чен, остаётся открытым. В любом случае, давно в России не было фигуриста, который вызывал бы такое восхищение своим катанием и бросал бы вызов лучшим в мире», — корреспондентка «Чемпионата» Екатерина Авдонина в восторге от выступления Коляды.

«Темная лошадка» Кондратюк

Специальный корреспондент «Спорта день за днем» Александр Макаров отмечает «выстрелившего» на чемпионате России дебютанта.

«Одним из фигуристов, способных бросить вызов лидерам сборной, специалисты называли ученика Алексея и Татьяны Мишиных — Евгения Семененко. На четвертом этапе Кубка России он одержал победу, опередив Андрея Мозалева с Макаром Игнатовым. Накануне поездки в Челябинск выиграл чемпионат Санкт-Петербурга. Когда только состоялся трансфер Михаила Коляды от Валентины Чеботаревой к Алексею Мишину, Татьяна Мишина говорила "Спорту День за Днем", что, еще неизвестно, кто за кем будет тянуться.

К сожалению, первый взрослый сезон у Семененко получился неоднозначным — на чемпионате России по фигурному катанию 2021 случился настоящий провал — лишь 12-е место. Четыре падения на две программы — это перебор.

В итоге наилучшее впечатление из всех "темных лошадок" оставил Марк Кондратюк. 17-летний юноша, которого мало кто знает. Только то, что он тренируется, как и Самарин, у Светланы Соколовской.

В текущем сезоне он выигрывал на турнире под названием "Жигули", занимал седьмое и восьмое места на этапах Кубка, а теперь благодаря отличному четверному сальхову взял бронзу дебютного для себя чемпионата России! А ведь казалось, что фигурное катание — лишь хобби для молодого человека, рисующего абстрактные картины и участвующего в выставках. Похоже, самое время расставить приоритеты».

Игнатова не хватило на произвольную

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Рустам Имамов не впечатлен выступлениями в мужском катании, видя серьезные проблемы даже у серебряного призера.

«Выступать Игнатову сразу после сверхкрутого Коляды было тяжело, при этом серебро ему было практически гарантировано. У Петра Гуменника побороться за тройку не получилось — он вытащил четверной сальхов и первый тройной аксель, но дальше начались проблемы. Не задался второй аксель, следом за ним еще один квад — грязный выезд.

Учитывая провальную короткую, Гуменнику было необходимо в произвольной выдавать прокат жизни, но с травмой спины сделать это было практически невозможно. Петр — талантливый и очень молодой спортсмен, поэтому переживать ему за провальный сезон не стоит. Все впереди.

То же самое можно сказать и про Андрея Мозалева. Выступления Мозалева в этом сезоне можно сравнить с "американскими горками". За хорошим прокатом следует провал, за победой — пролет мимо пьедестала. Так и в Челябинске — Мозалев боролся с собой, выдал блестящий четверной флип, но множество ошибок выбило его из претендентов на медали.

Александр Самарин, чтобы бороться за призовое место, серьезно облегчил свой контент — мы так и не увидели на арене "Трактор" ни четверного лутца, ни риттбергера, ни флипа, но даже отказ от сверхсложных прыжков не помог ему собрать два чистых проката. Самарин выступает после тяжелой травмы, поэтому его провал был ожидаем».

У Коляды — прыжки прошлого века

Корреспондент Sport24 Александр Служаков находит за что покритиковать программу трехкратного чемпиона России.

«Предпоследним катался главный фаворит — Михаил Коляда. Главное, что нужно знать о его выступлении, это оценка. 193,67 балла — уровень бронзы чемпионата мира. Многих петербуржец восхитил. Действительно, программа "Нуреев" потрясная, ставил ее Илья Авербух. И это чистое искусство. Для такого отменного катальщика, как Михаил, это то, что и нужно. Но мужская одиночка — это не только skating skills.

А прыжковый контент Коляды — доисторический. Да, можно радоваться, что Мишин смог научить Мишу стабильно прыгать квад-тулуп. Супер. И оба четверных сегодня были сделаны на топовом уровне. Но то же самое делали ребята и в 20-м веке. С таким набором Алексей Ягудин выигрывал в 2002-м. И кстати, он все исполнял гораздо увереннее. Коляда же еще и ошибся на одном из тройных акселей.

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Поклонники Коляды могут на все это закрыть глаза и сказать, что я придираюсь. Но выходить с таким контентом на чемпионат мира человеку уровня Коляды просто стыдновато. Только Джейсон Браун может позволить себе выходить вообще без квадов. Но нужно понимать, что никакие 190 баллов (а сегодня было даже 193,67) за такое выступление на мире Михаилу никто в жизни не поставит. Очень хочется верить, что работу над усложнением контента идет, и скоро мы увидим что-то новенькое. Тогда и топовая программа будет восприниматься более серьезно».

Шанс Алиева

Обозреватель «Советского Спорта» Лев Тигай считает, что неудачные выступления российских одиночников дарят шанс прошлогоднему чемпиону попасть на ЧМ-2021.

«Дальше возникает вопрос: кто поедет от России на чемпионат мира-2021, который запланирован на конец марта в Стокгольме и пока, в отличие от январско-загребского ЧЕ, еще не отменен? В мужском катании у России есть только две путевки, и челябинский ЧР дал внятный ответ лишь по одной из них — той, что сто процентов у Коляды.

А вторая?

Думаю, хорошие виды на нее сохраняет действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев, который не успел восстановиться к чемпионату страны после недавнего заболевания коронавирусом. Тут без дополнительного отбора явно не обойтись. Скажем, в феврале, на финале Кубка России в Великом Новгороде».

Тарасова и Морозов едва не упустили золото

Евгения Тарасова и Владимир Морозов в третий раз стали чемпионами России в парном катании, набрав 228,23 балла в сумме. Вторыми стали чемпионы России и Европы прошлого сезона Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (224,99). Бронза у Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина (221,39).

«Евгения Тарасова и Владимир Морозов не знали побед два года и четыре дня — с 22 декабря 2018-го, когда они тоже выиграли чемпионат страны, только не в Челябинске, а в Саранске. С тех пор с ними много чего случилось: отъезд в США к тренеру Марине Зуевой, изменения в стиле, травмы, поражения, болезни, — наконец, пандемия, из-за которой стало втройне сложнее разрываться между Россией и Америкой…

И все-таки они выстояли — и вернулись на вершину. После идеальной короткой программы Тарасова с Морозовым получили в произвольной последний стартовый номер и сегодня почти до самого конца катались блестяще. Они шли не просто к победе, а к победе нокаутом: кроме легкого касания партнершей льда на стартовом сальхове все было сделано так, что не придерешься, включая даже тодес четвертого уровня. Оставалось добить последний выброс — и все, можно шампанское открывать…

Владимир Морозов Чемпион России Когда мы сделали большую часть программы, я увидел глаза Жени и понял, что она уже на пьедестале. И тут этот выброс. Его было не спасти. Но по физике программа удалась, я не чувствую себя уставшим. Мы были абсолютно готовы и даже немножко расстроились, что до конца не смогли показать все

Уже по тому, как сикось-накось Тарасова взлетела в воздух, стало понятно, что выброс пропал. Она пыталась удержаться на ногах, но безуспешно. После чего они запороли и финальное вращение. Уп-с… Неужели золото опять уплывет из-под носа? Пока судьи колдовали с баллами, на диванчике по обе стороны от фигуристов приплясывали от волнения молодые тренеры — Максим Траньков и Сергей Воронов, лишь в этом году завершивший карьеру одиночника. Было понятно, что разрыв между их питомцами и Александрой Бойковой с Дмитрием Козловским будет совсем небольшим. Но в чью пользу?

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Потом зажгли оценки, и Транькова подбросило с дивана, как из катапульты. Словно он только что выиграл свое третье олимпийское золото», — нагнетает саспенс обозреватель «Советского Спорта» Лев Тигай.

Конкуренты решали свои проблемы

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Рустам Имамов считает, что в парном катании Тарасова и Морозов стали чемпионами благодаря ошибкам конкурентов.

«Бойкова с Козловским же после невероятно крутого прошлого сезона, такое ощущение, что остановились в развитии. В этом случае вполне объяснима и тирада Дмитрия про "очередь". Ему обидно смотреть, как другая пара Тамары Москвиной — Анастасия Мишина и Александр Галлямов — уверенно обходит их по технике и догоняет по компонентам.

При этом Бойкова с Козловским потеряли стабильность, за счет которой и выигрывали весь прошлый год. А ошибка на выбросе и вовсе уже выглядит системной. Ходят слухи про возможную работу пары над четверным выбросом, но скорее здесь некие антропометрические сложности.

Правда, в Челябинске не удалось себя показать с лучшей стороны и Мишиной с Галлямовым — этот чемпионат явно неудачный для школы Москвиной. А вот команда Сергея Доброскокова возвращается в игру. Дарье Павлюченко и Денису Ходыкину после проблем со здоровьем у партнера сложно было бороться за победу.

Дмитрий Козловский Серебряный призер ЧР Давно я так не нервничал, очень непростой старт, подготовка была скомкана. В паре мы катаем ровно неделю. У Саши была простуда. В таких непростых обстоятельствах мы показали борьбу, давно у нас не было такого сложного старта. Все давалось сегодня тяжело, но мы рады. Мы не выиграли с точки зрения баллов, но для себя мы стали победителями самих себя и сделали задел на будущее

Авербух предположил, что у Дениса излишний вес и из-за плохой физической формы он недокручивает прыжки, но скорее всего причины именно медицинские. Главное, что пара серьезно прибавила в презентации. А ранее именно вторая оценка была камнем преткновения для перспективных фигуристов в борьбе за призовые места».

Тройной мировой рекорд в Челябинске

Шестнадцатилетняя Анна Щербакова в третий раз подряд выиграла чемпионат России в женском одиночном катании. Второе место заняла Камила Валиева, замкнула тройку призеров Александра Трусова.

«Чемпионат России в Челябинске завершился женской произвольной программой. Все призеры — Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова — превзошли мировой рекорд. А с учетом того, что золото и серебро досталось воспитанницам Этери Тутберидзе, а подопечной Евгения Плющенко Трусовой лишь бронза, вполне можно говорить о полном триумфе тренера, представляющей прекрасную половину человечества.

Александра откатала свою программу очень хорошо. Четко выполнила четверной лутц. Плющенко не скрывал эмоций после ее выступления, подняв вверх большой палец, да и сумма в 246 баллов по сумме двух программ была великолепной. Однако ответ Валиевой был еще более оглушительным. Камила безупречно исполнила номер с "Болеро" и на восемь баллов опередила конкурентку.

Анна Щербакова Чемпионка России Мое решение (выступать) было принято месяц назад (к тому моменту у Щербаковой уже имелась пневмония — прим. ред), с того момента я не меняла это решение, но в течение этого времени после неудачных (тренировочных) прокатов, после короткой программы здесь, после шестиминутной разминки, в день произвольной программы здесь мне все предлагали сняться — и тренеры, и родители — но я не меняла свое решение.

Ну а дальше всех в шок поверг результат Анны. Щербакова не совсем хорошо себя чувствовала перед выступлением из-за последствий вируса, но ее выступление было идеальным, а сумма по итогам программ невиданной ранее — 264,1. Это был нокаут. Тутберидзе не сдержала слез, когда Анна попала к ней в объятия», — рассказывает автор «Советского Спорта» Дмитрий Кузнецов.

Трусова не рисковала, Валиева била рекорды

Корреспондентка «Чемпионата» Яна Левхина отдает должное призеркам чемпионата России, которые все же не дотянули до заветного золота.

«Александра Трусова сразу вышла на лёд с чемпионским настроем. Русская ракета безукоризненно исполнила все элементы, включая два четверных лутца с руками наверх. Причём первый — в каскаде с тройным тулупом. Саша каталась уверенно и хладнокровно, а её оценка с каждым элементом достигала каких-то невероятных высот. Зрители восхищённо кричали и аплодировали, а Евгений Плющенко лаконично и точно описал выступление Саши: "Пушка!".

Начинающие фигуристки, подбирающие подарки со льда, едва смогли вынести гигантского медведя, которого бросили болельщики Трусовой. Саша выглядела невероятно счастливой. Наконец-то Русская ракета смогла показать сразу два чистых проката. Казалось, лучше и быть не может, но это же чемпионат России!

Камила Валиева проявила чудеса психологической устойчивости. 14-летняя фигуристка выходила на лёд без видимого волнения, а безупречное исполнение двух четверных тулупов только укрепило её уверенность. Камила наверняка хотела реабилитироваться после падения с тройного акселя в короткой программе и доказать, что все разговоры о завышенных оценках — выдумки. И ей это прекрасно удалось.

Камила Валиева Серебряна призерка ЧР Старалась не нервничать, и у меня все получилось. Я старалась выйти уверенно и не сомневаться. Старалась не совершить такие ошибки, как в прошлый раз. В принципе, счастливый для меня чемпионат. Я хотела узнать, какие ощущения от соревнований со взрослыми. Это круто. Такая поддержка зала и выступление с топовыми фигуристками — это здорово

Сразу по окончании музыки Алексей Ягудин плакал от восторга, а вместе с ним тысячи зрителей на "Арене Трактор" и миллионы по всему миру. Валиева вновь получила космические баллы — 174,02 в произвольной и 254,01 по сумме, благодаря чему превзошла сразу два мировых рекорда. И сегодня вряд у кого-то повернётся язык сказать о том, что это было незаслуженно».

Подвиг Щербаковой

Специальный корреспондент «Спорта день за днем» Александр Макаров восхищается преодолением фигуристки, выступашей на фоне осложнений после пневмонии, и, как позже выяснится — с высокой температурой.

«Анна Щербакова в третий раз подряд стала чемпионкой России. И это лучшее, что случалось с фигурным катанием за последние годы. "Справедливость" — понятие, максимально размытое в профессиональном спорте. Победы андердогов выглядят эпичнее и кинематографичнее. Но не в этот раз.

Щербаковой могло не быть на чемпионате России. Она, как и Косторная с Медведевой, могла сняться по состоянию здоровья. Причем на этом настаивали даже тренеры! "Мы прощупывали: с мамой говорили, пытались убедить Аню", — призналась Этери Тутберидзе по окончании ЧР-2021. Но решение было за самой Щербаковой. И та рискнула. Оправдан ли был этот риск? Чемпионат Европы отменен, чемпионат мира может не состояться, а отбором на него вполне могут сделать финал Кубка России, а не чемпионат. Так ради чего убиваться, когда ты уже и так двукратная чемпионка страны, а после пневмонии чуть не в обморок падаешь?

Ответ дала та же Тутберидзе: "Это про спорт". Именно так она объяснила решение Щербаковой. Хрупкая на вид девушка еще раз показала, что профессиональный спорт — не место для слабых духом. Если есть хотя бы один шанс продолжить борьбу — ты должен ухватиться за него. И тогда откроется второе дыхание, по-настоящему чемпионское. Даже при странно завышенных оценках основной конкурентки.

Этери Тутберидзе Тренер Слово, объединяющее все, что происходило, — преодоление. Для меня это было преодоление и физического, и морального состояния. Мы сейчас просто рады, такая компенсация за проделанную работу, за нервы, которые мы потратили. Для Ани это геройский поступок. Хочу отметить и Камилу, которая тоже нервы собрала. Обе показали лучшие прокаты сезона. По Ане мы решили до последнего смотреть: тренировка, разминка, состояние перед прокатом. Вчера перед короткой было состояние такое, что я понимала: вот так произвольную мы не сможем проехать, кружилась голова, нехорошо было. Мы прощупывали, пытались и с мамой поговорить, и Аню убедить, что не надо.

Чемпионат России в Челябинске должен стать точкой отсчета для тех, кто раньше недооценивал Аню, считал ее придатком к противостоянию Косторной и Трусовой. Нет, это самодостаточная спортсменка с высочайшим уровнем мастерства и наикрепчайшим внутренним стержнем. С новой стороны Щербакова наверняка раскрылась и для тренеров, и для соперниц».

Победа Щербаковой выходит за рамки метода Тутберидзе

Автор Sport24 Александр Петров восхищается упорством Щербаковой, хотя и считает ее подвиг безрассудным и довольно бесполезным.

«Несколько часов назад я вполне осознанно призывал Аню Щербакову сняться. Спустя эти четыре минуты великого преодоления и великого безрассудства, велик соблазн от этих слов отказаться, но нет — это, конечно, был риск, совершенно несоразмерный результату. Если мы говорим о здравом смысле. Но что-то выдающееся часто выходит за рамки здравого смысла и логики.

Эта победа вообще выходит за рамки всего. За рамки привычного развития событий — последний раз два гениальных проката подряд мы видели пару лет назад в Сайтаме на ЧМ, когда божественного Ханю следом укатал Нейтан Чен. Вы ведь только представьте. Трусова впервые в сезоне чисто катает произвольную. 170. Кажется, что у слышащей эти оценки Валиевой нет шансов не дрогнуть, а она делает на 174.

Я очень счастлива. Хочу сказать большое спасибо всем, кто к этому причастен. Спасибо себе, что не снялась, поборолась и что все получилось. Знала, что, чтобы мне ни сказали, все равно выйду на лёд и буду бороться Анна Щербакова

И тут выходит полуживая Щербакова и укатывает их обеих — 183. Кино. Эпос. Что-то такое и рассказывают внукам. Эта победа выходит за рамки метода Этери Тутберидзе, потому что тот предельно формализирован. Теория многократных повторений, никаких поблажек или особых условий ни для кого — дистиллированная высшая математика фигурного катания, здесь не может быть сантиментов априори. Максимум небольшая улыбка после успешного проката».

Трусовой нечего предложить, кроме четверных

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Рустам Имамов сочувствует подопечной Плющенко, которая устроила в российском катании революцию четверных прыжков, за которой сама уже не поспевает.

«В интервью после проката она сказала, что вариант с двумя лутцами был для нее единственным в текущих условиях. Перед "Гран-при" в Москве она перенесла травму, из-за которой может делать только зубцовые прыжки с опорной ногой. Ни тройной аксель, ни сальхов с тулупами, ни тем более риттбергер пока в программе появиться не могут.

Текущий вариант проката ее не устраивает, но самовольная попытка пойти ва-банк против рекомендаций врачей уже закончилась на "Гран-при" провалом. Поэтому на ЧР фигуристка рисковать не стала. Послушала Плющенко и согласилась упростить программу, правда, после окончательных итогов сильно об этом пожалела и заявила, что в будущем планирует возвращаться к гонке за четверными.

"Нет, меня не устраивает чистое катание, — настаивает на своем Трусова в интервью Первому каналу, где Павел Занозин пытался убедить ее в правильности решения по контенту. — Я хочу прыгать много четверных. И прыгать чисто". Раньше три, четыре, пять четверных от нее выглядели бравадой, то теперь очевидно: гонка за квадами — это единственный путь Трусовой к победе.

Татьяна Тарасова Заслуженный тренер России Его (Плющенко) я тоже поздравляю, они этот чемпионат не проиграли. По-моему, сегодня все девочки выиграли. Саша Трусова каталась и красиво, и в ладу с прыжками. Просто потрясающе

Она больше не фаворит по технике, конкурентки стремительными темпами догоняют ее. А кроме ультра-си всерьез предъявить ей и нечего. Вначале ее карьеры на проблемы в скольжении или презентации говорили, что с ее набором ей не особо важна вторая оценка, да и в любом случае система приравнивания компонентов к технике поможет Трусовой побеждать. Но мало кто ожидал, что уже спустя год в заявке у кого-то кроме нее могут быть сопоставимые по сложности элементы».

Героини в тени: Туктамышева

Автор «Р-Спорта» Александр Бокулев рассказывает о спортсменках, которые достойны уопминания, несморя на то, что не попали в тройку призеров.

«Другая петербургская фигуристка уже давно приучила, что способна восхищать в любых обстоятельствах. На свой 13-й чемпионат России 24-летняя Туктамышева приехала после перенесенного коронавируса, который серьезно сказался на ее готовности.

К счастью, обошлось без пневмонии, как в случае с Щербаковой, но выступление воспитанницы Алексея Мишина в Челябинске тоже стало спортивным подвигом и тоже могло ограничиться короткой программой. Туктамышева все-таки не снялась с соревнований и заняла итоговое седьмое место.

Во время прокатов она не исполнила чисто ни одного из трех фирменных тройных акселей, зато снискала очередную порцию оваций болельщиков. Даже в трудные моменты Елизавета остается одной из самых любимых и харизматичных фигуристок страны — как и положено Императрице».

Игра стоила свеч?

Корреспондентка «Спорт-Экспресса» Анастасия Плетнева задается вопросом, всегда ли спортсменкам нужно добиваться результата, ценой преодоления болезней или травм.

«Примерно с середины программы было видно, что Туктамышева уже устала. Приходилось бороться через силу, и это было заметно. Когда фигуристка надевала чехлы на лезвия, ее даже пошатывало. Усугубила все и травма левого колена. Пока что даже неясно, откуда она взялась.

— Видишь, как тебя публика встретила? А если бы ты не каталась, то не было бы такой прекрасной встречи, — подбодрил Лизу тренер после проката. — Давай, Лизик, иди сделай вид, как будто тебе хорошо. Сделай личико.

То есть фигуристка реально понимала, что хорошего проката у нее не выйдет из-за последствий болезни, и раздумывала над тем, чтобы сняться. Но по какой-то причине этого не сделала. Зато "пришлось делать вид, что все хорошо". Намек на ответ, почему так получилось, есть во фразе Алексея Мишина, которая прозвучала во время ожидания оценок: "Посмотрим еще, что поставят судьи. Лучше так, чем если бы тебя вообще дискредитировали". В этот момент они вместе со спортсменкой обсуждали падение с тройного акселя, говоря о том, что это лучше "бабочки".

Какая красота получилась. Какой красивый день! Как они катались, девки. Одна другой лучше. Им всем судьи должны были одну и ту же оценку поставить. Эти трое катались просто настолько прекрасно, что я лучше не видела. Никогда в жизни. Сегодня я наблюдала роскошное катание, когда мировые рекорды как друг на друге. Изобилие рекордов. Эти их четверные лутцы и флипы — что-то невероятное. Татьяна Тарасова

Почему чемпионке мира, которая месяц назад выиграла этап "Гран-при", не разрешили безболезненно сняться с не такого уж значимого в этом сезоне турнира, остается под вопросом. Но, как написала Софья Самодурова, выложив совместную фотографию с Елизаветой: "Мы боролись, а это — главное!" В такой ситуации ничего уже не сделать, остается до конца восстанавливаться к финалу Кубка России и доказывать всем, что Елизавета Туктамышева достойна как минимум сборной. И надеяться, что это выступление не скажется на самочувствии спортсменки». 0