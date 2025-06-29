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    «Даллас» будет бит!

    Даллас — Сан Диего. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, МЛС, 29 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Сан Диего»
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    Петар Муса
    29 июня в 20-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Даллас» и «Сан Диего». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Сан Диего», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 29 Июня 2025 года

    Даллас

  • Даллас
    •  Даллас 03:30 San Diego

    San Diego

  • США. MLS
    •

    «Даллас»

    Турнирное положение: «Даллас» проводит бледноватый сезон. Команда нынче пребывает на 10 месте турнирной таблицы своей конференции.

    При этом «Даллас» победил всего в 5 матчах из 18. А вот отличились игроки команды 24 результативными выстрелами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Даллас» уступил «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (2:4).

    До того команда нанесла поражение «Спортингу» Канзас-Сити (4:2). А вот поединок с «Филадельфией Юнион» завершился вничью (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Даллас» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Даллас» на данном этапе выглядит крайне нестабильно. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

    Причем «Даллас» лишь один раз пересекался с «Сан Диего». Почти 2 месяца назад команда по всем статьям уступила сопернику (0:5).

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Да и оборона команды частенько совершает простейшие ошибки.

    «Сан Диего»

    Турнирное положение: «Сан Диего» выглядит весьма выгодно. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Сан Диего» в 19 матчах чемпионата набрал 36 зачетных пунктов. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. «Сан Диего» одолел «Ванкувер» (5:3).

    До того команда уверенно переиграла «Миннесоту Юнайтед» (4:2). А вот чуть ранее нанесла поражение «Остину» (2:0).

    При этом «Сан Диего» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Сан Диего» лишь на один зачетный балл опережает ближайшего преследователя. Да и оборона команды не выглядит столь монолитно.

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    При этом «Сан Диего» забивает в среднем аккурат 2 гола за матч. А вот победила команда в трех своих последних поединках.

    Потенциально команда явно способна еще поднатореть в плане реализации. Да и мотивация удержаться на первой строчке огромная.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда вполне способна воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Сан Диего» в среднем забивает 2 гола за матч

    • «Даллас» в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч

    • «Сан Диего» победил в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сан Диего» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.

    Прогноз: «Сан Диего» намерен продлить свой успешный сериал, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Номинальные гости весьма преуспевают в плане реализации, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

    Ставка: Победа «Сан Диего» за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Даллас — Сан Диего?

    Матч Даллас — Сан Диего состоится 29 июня 2025 года в 03:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Даллас — Сан Диего?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Даллас — Сан Диего?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Даллас — Сан Диего?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Даллас — Сан Диего?

    Коэффициенты букмекеров: «Сан Диего» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 3.00.

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    Даллас — Сан Диего: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 29.06.202503:30. «Даллас» будет бит!
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