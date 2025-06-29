Даллас — Сан Диего. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, МЛС, 29 июня 2025 года

29 июня в 20-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Даллас» и «Сан Диего». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Сан Диего», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Даллас»

Турнирное положение: «Даллас» проводит бледноватый сезон. Команда нынче пребывает на 10 месте турнирной таблицы своей конференции.

При этом «Даллас» победил всего в 5 матчах из 18. А вот отличились игроки команды 24 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Даллас» уступил «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (2:4).

До того команда нанесла поражение «Спортингу» Канзас-Сити (4:2). А вот поединок с «Филадельфией Юнион» завершился вничью (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Даллас» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Даллас» на данном этапе выглядит крайне нестабильно. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

Причем «Даллас» лишь один раз пересекался с «Сан Диего». Почти 2 месяца назад команда по всем статьям уступила сопернику (0:5).

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Да и оборона команды частенько совершает простейшие ошибки.

«Сан Диего»

Турнирное положение: «Сан Диего» выглядит весьма выгодно. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Сан Диего» в 19 матчах чемпионата набрал 36 зачетных пунктов. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. «Сан Диего» одолел «Ванкувер» (5:3).

До того команда уверенно переиграла «Миннесоту Юнайтед» (4:2). А вот чуть ранее нанесла поражение «Остину» (2:0).

При этом «Сан Диего» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сан Диего» лишь на один зачетный балл опережает ближайшего преследователя. Да и оборона команды не выглядит столь монолитно.

При этом «Сан Диего» забивает в среднем аккурат 2 гола за матч. А вот победила команда в трех своих последних поединках.

Потенциально команда явно способна еще поднатореть в плане реализации. Да и мотивация удержаться на первой строчке огромная.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда вполне способна воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

«Сан Диего» в среднем забивает 2 гола за матч

«Даллас» в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч

«Сан Диего» победил в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сан Диего» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.

Прогноз: «Сан Диего» намерен продлить свой успешный сериал, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости весьма преуспевают в плане реализации, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

Ставка: Победа «Сан Диего» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.25