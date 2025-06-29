Даллас — Сан Диего. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, МЛС, 29 июня 2025 года

Даллас
San Diego
«Даллас»
Турнирное положение: «Даллас» проводит бледноватый сезон. Команда нынче пребывает на 10 месте турнирной таблицы своей конференции.
При этом «Даллас» победил всего в 5 матчах из 18. А вот отличились игроки команды 24 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Даллас» уступил «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (2:4).
До того команда нанесла поражение «Спортингу» Канзас-Сити (4:2). А вот поединок с «Филадельфией Юнион» завершился вничью (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Даллас» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Даллас» на данном этапе выглядит крайне нестабильно. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.
Причем «Даллас» лишь один раз пересекался с «Сан Диего». Почти 2 месяца назад команда по всем статьям уступила сопернику (0:5).
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Да и оборона команды частенько совершает простейшие ошибки.
«Сан Диего»
Турнирное положение: «Сан Диего» выглядит весьма выгодно. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Сан Диего» в 19 матчах чемпионата набрал 36 зачетных пунктов. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. «Сан Диего» одолел «Ванкувер» (5:3).
До того команда уверенно переиграла «Миннесоту Юнайтед» (4:2). А вот чуть ранее нанесла поражение «Остину» (2:0).
При этом «Сан Диего» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сан Диего» лишь на один зачетный балл опережает ближайшего преследователя. Да и оборона команды не выглядит столь монолитно.
При этом «Сан Диего» забивает в среднем аккурат 2 гола за матч. А вот победила команда в трех своих последних поединках.
Потенциально команда явно способна еще поднатореть в плане реализации. Да и мотивация удержаться на первой строчке огромная.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда вполне способна воспользоваться проблемами соперника в обороне.
Статистика для ставок
- «Сан Диего» в среднем забивает 2 гола за матч
- «Даллас» в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч
- «Сан Диего» победил в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сан Диего» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.
- 2.65Бенфика — Челси: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: «Сан Диего» намерен продлить свой успешный сериал, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные гости весьма преуспевают в плане реализации, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.
Ставка: Победа «Сан Диего» за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.25