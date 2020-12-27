«Арсенал» выиграл надежду у запутавшегося «Челси»

«Арсенал» переиграл «Челси» (3:1) в поединке 15-го тура английской Премьер-лиги. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Риск Артеты с выбором состава оправдался

«Чтобы поместить масштаб этого шокирующего результата в какой-то контекст, "Арсенал" смог забить четыре мяча в 10 предыдущих матчах АПЛ — серия, которая принесла им пять очков.

Из-за этого клуб выдал свой худший старт сезона за 46 лет, а его менеджер Микель Артета оказался в центре кризиса. Один из главных предматчевых вопросов касался того, борются ли "Канониры" за выживание в элите», — пишет Дэвид Хайтнер на страницах The Guardian.

«Это был результат и выступление, которые восстановили команду, поскольку смелый выбор состава Артетой принес большие дивиденды. Он дал возможность Пабло Мари и Эмилю Смит Роу впервые сыграть в чемпионате текущего сезона и Габриэлу Мартинелли — впервые сыграть в турнире с первых минут игры. И Смит Роу отлично справился на позиции под нападающим [Ляказеттом]».

Лэмпард запутался в составе «Челси»

«Есть сомнения относительно того, знает ли Фрэнк Лэмпард свой оптимальный состав после того, как летом он потратил 220 млн фунтов, тогда как на скамейке запасных остался Хаверц, а Пулишич не смог достичь высот, достигнутых в конце прошлого сезона.

Вернер был великолепен в первые недели кампании, но теперь он провел восемь стартов без гола, и с каждой неделей он все больше выглядит периферийной фигурой на левом фланге», — отмечает Джеймс Олли в материале ESPN.

«В перерыве он был заменен на Хадсона-Одои вместе с Матео Ковачичем, вместо которого вышел Жоржиньо.

Последняя рокировка помогает понять, почему "Челси" продолжает следить за Декланом Райсом [из "Вест Хэма"] и другими опорными полузащитниками, учитывая дисбаланс команды, который проявил на "Эмирейтс". Н'Голо Канте имеет свои достоинства, играя немного впереди, но кажется нелогичным, когда "Синие" проигрывают битву в центре поля Джаке и Эльнени».

«Арсенал» одержал одну из самых важных побед при Артете

«После предыдущей до нынешней победы "Арсенала" в АПЛ прошло два тяжелых месяца, но в первую годовщину дебюта Артеты у руля "Канониров" его подопечные, возможно, одержали одну из самых важных побед за все время пребывания испанца на своем посту.

Пять месяцев назад они праздновали триумф в Кубке Англии над своими лондонскими соперниками только для того, чтобы увидеть, как "Синие", борющиеся за титул, инвестируют 200 млн фунтов в новых игроков, в то время как они провели Рождество в самой низкой позиции в лиге с 1982 года», — констатирует Алекс Байсаут в отчете BBC об игре.

«Артета совершил шесть замен в составе команды, проигравшей "Эвертону" в прошлом туре, и доверился молодежи в лице 19-летних Сака и Мартинелли, а также 20-летнего Смита Роу.

Он был вознагражден новой энергией. Новый рулевой ВБА Сэм Аллардайс предположил, что "Канониры" — один из их конкурентов в борьбе за выживание на этой неделе, но Артета надеется, что эта победа станет катализатором для их продвижения вверх по таблице».

«Арсенал» получил импульс для подъема в таблице

«Смит Роу пробежал больше, чем любой другой игрок на поле в первые 45 минут, поскольку он, по словам [эксперта Sky Sports Гари] Невилла, "более чем устоял" против Н'Голо Канте. Между тем, ни один футболист в матче не смог превзойти 12 спринтов Мартинелли в первом тайме.

Сака, который закончил игру, покрыв наибольшие расстояния в поединке, чем кто-либо другой, сделал "Челси похожим на стариков", по словам Невилла», — отмечает в материале Sky Sports Питер Смит.

«Теперь у Артеты есть надежда на то, что его команда — с этой смесью молодости и опыта — сможет использовать отчетную подбадривающую победу в качестве стартовой площадки. Следующими в календаре АПЛ — "Брайтон", ВБА, "Кристал Пэлас" и "Ньюкасл" — четыре команды рядом с "Арсеналом" в таблице, но со всеми из них лондонцы будут фаворитом, чтобы подняться в турнирной таблице. Впервые за долгое время у "Арсенала" появилась надежда на создание позитивной динамики». 0