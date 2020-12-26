Пациент скорее мертв. Проблема «Арсенала» не в Артете

Наступило Рождество, не должно быть никаких причин чего-либо бояться. Однако в конце этого года хватает причин для страхов. Мир стал каким-то готическим, Великобританию охватила тревога, воздух пронизан беспокойством, а Мика Ричардс на этой неделе предположил, что проблема «Арсенала» заключается в том, что игроки команды боятся YouTube-канал «Arsenal Fan TV».

Это интересная мысль. «Арсенал» занимает одиннадцатое место в списке самых богатых футбольных клубов мира. Игроки команды — элитные спортсмены, подготовленные к тому, чтобы вести себя сугубо практично.

С другой стороны есть «Arsenal Fan TV» — это канал на YouTube, на котором работают перформативно разъяренные мужчины средних лет с остекленевшими, испуганными глазами, говорящие что-то вроде: «Я не могу! Я просто не могу! Я так не могу!», пока люди проходят мимо, показывая неприличные жесты.

Arsenal Fan TV YouTube

Кто знает, может, Ричардс и прав. В «Арсенале» есть что-то в корне неправильное, то, что выходит даже за рамки десятилетнего недостаточно активного управления и некомпетентных назначений.

Есть ли сейчас более привлекательный клуб в английском футболе? Очевидный ответ — да. Почти любой клуб более интересен, чем полугигант, дистанционно управляемый миллиардером.

Наблюдая за поражением «Арсенала» от «Манчестер Сити» в Кубке лиги со счетом 1:4, главным чувством было глубокое беспокойство из-за чего-то столь странно безжизненного.

Вот они снова перед нами. Погребенный «Арсенал» и тренер, крадущийся, как вампир из 19-го века, который переродился в манекен.

Это корабль-призрак с командой скелетов, дрейфующий в депрессивном состоянии в окружении плачущих YouTube-духов, предвещающих кончину. Это уже даже не смешно и не увлекательно. Это вообще-то страшно.

Зигмунд Фрейд писал, что корень ужаса лежит в непонимании, жив объект или мертв. И это именно то, что «Арсенал» делает со своими фанатами прямо сейчас, именно об этом вопли блогеров с закатывающимися глазами.

Вот, что говорят эти уставшие люди в футболках-репликах — то, что мне небезразлично, стало странным. Человек, сжимающий мое запястье, оказался полузомбированным древним мореплавателем, а сосуд жизни и любви превратился в корабль-призрак из стекла и стали.

Прямо сейчас идут разговоры об увольнении Микеля Артеты. «Арсенал» может оказаться всего в одном очке от зоны вылета, если проиграет «Челси». Возможно, в краткосрочной перспективе кто-то другой сможет добиться лучших результатов. Но идея, что с помощью этого можно что-либо решить, в корне ошибочна.

Микель Артета globallookpress.com

Увольнение Артеты было бы похоже на увольнение помешанных на радиации ученых во время Чернобыльской катастрофы.

Артета может быть или не быть достаточно хорош. Однако не он создавал проблемы в этом клубе. То же самое касается и «команды, полной шутников», как назвал «канониров» Джейми Реднапп в середине недели. Без сомнения некоторые из игроков постарше — это сборище упрямых декадентов, отрабатывающих свои демотивирующие контракты топ-уровня. Но подобная культура, кажется, живет в стенах бестелесным духом.

Почти семь лет назад команда Арсена Венгера проиграла подряд 3:6, 1:5 и 0:6, и мы сожалели об очевидных недостатках характера игроков — шестеро из которых затем выиграли крупные трофеи в других местах.

Фактически почти весь состав с тех пор обновился. Но культура по-прежнему осталась из разряда «Я не могу! Я просто не могу!».

Наблюдая за кубковой игрой на этой неделе, я вспоминал, как собирался посмотреть свой первый матч Лиги чемпионов на стадионе «Эмирейтс» в 2006 году — через три месяца после того, как «Арсенал» сыграл в финале в Париже. Это был пик Венгеризма. Все это казалось новым и синтетическим, но в то же время совершенным. Какими бы ни были его недостатки, это был полностью сформированный мир.

В тот момент «Арсенал» был спортивным воплощением неолиберальной экономики еврозоны — футболисты из восьми стран Европы играли в высококлассный футбол на суперстадионе, который своим дизайном напоминал финансовые здания в нескольких милях к югу. Быть «Арсеналом» означало быть таким.

Семь месяцев спустя Стэн Кронке купил свой первый небольшой пакет акций. Тринадцать лет спустя он полностью владеет этим местом. Исчезли все следы Венгеризма. И над особняком кружит смерть.

«Эмирейтс» globallookpress.com

Что такое «Арсенал» прямо сейчас? Где его пульс? Как ни странно, как для команды, которую обвиняли в том, что она слишком иностранная, «Арсенал» теперь похож на футбольную версию Великобритании: борьба, богатое прошлое и падающий престиж, существование только на накопленных запасах.

Кажется довольно очевидным, что это связано с владельцем — с отсутствием заботы, с недостаточным вниманием к мелочам. Пост-венгероский вакуум заполнило ошеломляющее количество странностей и корпоративных чудаков из связанных со спортом сфер. Больше всего раздражает то, что неквалифицированный сын владельца был назначен руководить запутанным, узкоспециализированным бизнесом европейского клубного футбола элитного уровня.

Результатом стала неопределенность, бесконечные приходы и уходы и внимание якобы суперагента. «Арсенал» раньше был командой мечты, но на самом деле вам даже не нужна мечта — просто структура, наметанный глаз и какой-то план.

А пока у нас есть эта корпоративная бесполезная энергия, саундтрек которой сопровождается криками и воем суперфана с выпученными глазами, который все еще побуждает эту штуку дышать, вставать и снова ходить среди нас. Чтобы избавиться от Артеты, может потребоваться короткая дефибрилляция. Но эти вопли ужаса лучше направить на место повыше по цепочке. 0