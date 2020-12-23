Ошибка вратаря, гол из офсайда, и «дальше было легче». «Ман Сити» разбил «Арсенал» в Кубке Лиги

«Манчестер Сити» продолжает защиту Кубка лиги, после того, как разгромил «Арсенал» на «Эмирейтс» в четвертьфинале.

Старт матча получился максимально ужасным для «Арсенала». Габриэль Жезус вывел гостей вперед уже на 3-й минуте, замкнув головой подачу Александра Зинченко.

Учитывая ту форму, в которой «Арсенал» находился в последнее время, стоило ожидать худшего для команды Микеля Артеты. И «Сити» продолжал наседать — удар Мареза заблокировал Седрик, а удар головой от Ляпорта прошел в сантиметрах от каркаса ворот.

Однако, несмотря на доминирование «Сити», «Арсенал» неожиданно сравнял счет. Мартинелли подобрал мяч после выноса и выполнил навес, который замкнул Ляказетт.

Незадолго до перерыва у «Сити» был шанс вернуть себе лидерство, но Жезус не реализовал выход один на один. А у других ворот Штеффену пришлось выбегать из ворот, чтобы опередить стремившегося к мячу Мартинелли. В столкновении с вратарем игрок «Арсенала» получил удар. И хотя он вышел на вторую половину, его пришлось заменить — хромая, Мартинелли уступил место на поле Николя Пепе.

«Арсенал» — «Ман Сити» twitter.com/arsenal

На 54-й минуте дела хозяев еще больше ухудшились, они вновь оказались в роли догоняющих — теперь после ошибки вратаря Алекса Рунарссона, который пропустил со штрафного от Рияда Мареза.

На 59-й минуте Фил Фоден отправил в ворота «канониров» третий мяч, хотя ему повезло, что на матче не работал VAR, и арбитры не увидели офсайд. Удар головой от Эмерика Ляпорта после навеса с углового от Фодена поставил точку в игре.

Теперь у команды Пепа Гвардиолы 18 матчей без поражений в Кубке лиги. Они сделали весомую заявку на победу в турнире в четвертый раз подряд.

Игроки «Ман Сити» twitter.com/mancity

Оценки

«Арсенал»: Рунарссон — 4, Мустафи — 5, Габриэл — 6, Колашинац — 5, Мэйтленд-Найлз — 6, Эльнени — 5, Себальос — 6, Седрик — 6, Уиллок — 6, Ляказетт — 6, Мартинелли — 7.

Игроки, выходившие на замену: Пепе — 5, Смит-Роу — 6, Балогун — 6.

«Ман Сити»: Штеффен — 7, Канселу — 7, Диаш — 7, Ляпорт — 8, Зинченко — 7, Родриго — 7, Фернандиньо — 7, Бернарду Силва — 7, Марез — 8, Фоден — 8, Жезус — 7.

Игроки, выходившие на замену: Торрес — 6, Агуэро — 6, Уокер — без оценки.

Что говорили тренеры?

Микель Артета:

«Соперник такого уровня наказывает вас за ошибки и усложняет вашу задачу. У нас был отличный шанс в контратаке, но затем они забили из офсайда, и вот мы снова проиграли. Такое поражение сложно принять, учитывая, как прошла игра. Невозможно дарить голы в матче против соперника такого уровня. В каждой игре у нас происходит много странных вещей, что очень усложняет задачу.

Мы должны все изменить, несмотря на то, какие матчи нас ждут. Учитывая то, что мы показали против соперника столь высокого уровня, могу сказать, что в моей команде есть бойцы».

Микель Артета twitter.com/arsenal

Пеп Гвардиола:

«После перерыва у нас было больше подвижности. Второй гол помог нам, третий, возможно, был забит из офсайда, а после 3:1 пошла совсем другая игра. Мы поставили другого игрока на позицию, могли рисковать. Мы быстро забили, затем не использовали хороший момент, не позволяли сопернику делать несколько передач подряд. Но они менялись и затем начали прессинговать лучше. Во втором тайме нам удалось приспособиться.

В последние два-три года мы забивали много голов, сейчас у нас есть проблемы с этим, но, конечно, голы важны. Это важно для поддержания ритма футболистов, которые не играли в каких-то матчах. Четыре года подряд мы в полуфинале Кубка лиги, что является хорошим достижением».

Игрок матча — Рияд Марез

Эксперт Sky Sports Алан Смит: «Марез был угрозой на протяжении всей игры. Он заработал несколько стандартов у штрафной благодаря своим быстрым ногам. Он также забил гол благодаря ошибке Рунарссона. Он очень неудобный игрок для соперников. Можно сказать, что неуловимый».

«Это был хороший матч. Мы хорошо начали, затем они сравняли. Нам повезло со штрафным, затем мы забили третий, и дальше уже было легче. Мы не можем доминировать в каждой игре, не всегда легко забить четыре или пять голов. В этот раз нам удалось, и результат получился хорошим», — отметил Марез.

Цифры матча

В предыдущий раз «Ман Сити» проиграл в Кубке лиги еще в октябре 2016 года, уступив «Манчестер Юнайтед». «Горожане» выиграли три предыдущих турнира.

«Манчестер Сити» — первая команда, выигравшая четыре выездных матча подряд против «Арсенала» во всех турнирах со времен «Челси» в период с 1960 по 1965 год (шесть подряд).

«Арсенал» выбывал на четвертьфинальной стадии Кубка лиги чаще, чем любой другой клуб в истории турнира — 14 раз.

«Канониры» пропустили как минимум четыре гола в матче Кубка лиги впервые с ноября 1998 года (0:5 против «Челси»). 0